LUTO: a paixão de Luis Fernando Veríssimo por futebol e pelo seu Inter

Brasileirão

Palmeiras renova elenco com R$ 700 mi em 12 contratações

Brasileirão

Última rodada: como está a Série C do Campeonato Brasileiro

Placar

Edilson na Fazenda: relembre jogadores em reality shows

Brasileirão

Cuca fora do Galo: os técnicos demitidos no Brasileirão 2025

Corinthians x São Paulo: o retrospecto em mata-matas do futebol feminino

 Imagem do blog Elas na Área

Elas na Área

Quanto falta para Cristiano Ronaldo chegar ao milésimo gol?

 Imagem do blog Blog do Rodolfo Rodrigues

Blog do Rodolfo Rodrigues

Um histórico perfil de Romerito, o guerreiro do Fluminense

 Imagem do blog #TBT Placar

#TBT Placar

Clubes pelo mundo lançam camisas em homenagem à seleção brasileira

 Imagem do blog Entorta-Varal

Entorta-Varal
Champions League

Conheça o Kairat, time do Cazaquistão garantido na Champions
Especial Placar

PLACAR analisa: como saem os gols em cruzamentos no futebol
Especial Placar

Yashin, medalhas e mais: como foi o futebol na União Soviética
Especial Placar

Muralha em ruínas: o que explica a derrocada do futebol na China
Entrevista

Robinho Jr: os bastidores da trajetória da nova joia santista
Especial Placar

Catalunha, Vaticano e mais: a história das seleções não filiadas à Fifa
Especial Placar

Quem são os jogadores frutos da Geração Windrush? Entenda a história e veja a lista

Romerito, o ídolo do Fluminense nos anos 1980

Marcelinho Carioca em fotos exclusivas de PLACAR

O pentacampeonato da seleção brasileira em 2002

O Rei Pelé em capas históricas da PLACAR

Felipe Loyola: quem é o chileno aprovado por Vojvoda para reforçar o Santos

Felipe Loyola: quem é o chileno aprovado por Vojvoda para reforçar o Santos

Redação | 29 de agosto, 2025, 14:38

Meio-campista de 24 anos do Independiente é titular da seleção e vive sua melhor fase na carreira; entenda a negociação

PLACAR transmite Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 com comentários de Zico

PLACAR transmite Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 com comentários de Zico

Redação | 29 de agosto, 2025, 12:20

Quatro times japoneses disputam a competição, que conta com clubes representantes de 7 estados brasileiros

Champions: quem pegou o caminho da morte e os calendários mais fáceis

Champions: quem pegou o caminho da morte e os calendários mais fáceis

Redação | 29 de agosto, 2025, 11:42

Atual campeão, PSG não teve muita sorte no sorteio, diferente das equipes inglesas; Opta coloca estreante com a agenda mais acessível

Corinthians x Palmeiras: desfalques e escalações do dérbi

Corinthians x Palmeiras: desfalques e escalações do dérbi

Heloísa Vasilian | 29 de agosto, 2025, 07:00

Verdão mira o topo da tabela, enquanto Timão tenta afastar de vez o risco de rebaixamento; confira o retrospecto na temporada

Por que a final da Champions League mudou de horário

Por que a final da Champions League mudou de horário

Redação | 28 de agosto, 2025, 18:25

Decisão da edição de 2025/26 será disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, passando mais cedo no Brasil

Corinthians e Cruzeiro miram recorde do Flamengo na Copa do Brasil
Imagem do blog Blog do Rodolfo Rodrigues

Blog do Rodolfo Rodrigues

Corinthians e Cruzeiro miram recorde do Flamengo na Copa do Brasil

Redação | 28 de agosto, 2025, 15:53

Paulistas e mineiros não levaram gol na atual edição, em cinco jogos disputados, e estão próximos de alcançar o recorde que pertence ao Flamengo, de 2004

Sorteio da Champions define PSG x Barcelona na fase de liga; veja todos os jogos

Sorteio da Champions define PSG x Barcelona na fase de liga; veja todos os jogos

Enrico Benevenutti | 28 de agosto, 2025, 14:00

Atual campeão, equipe francesa ainda encara Bayern de Munique e tem caminho das pedras para sonhar com bicampeonato

Gui Negão ganha protagonismo e vira esperança do Corinthians

Gui Negão ganha protagonismo e vira esperança do Corinthians

Enrico Benevenutti | 28 de agosto, 2025, 09:10

Atacante de 18 anos aproveita lesão de titulares, engata sequência artilheira e vira xodó da Fiel

