A Copinha de 2026 entrou em seu estágio de mata-mata, nesta segunda-feira, 12. Com os 64 times classificados via fase de grupos, o chaveamento até a final já está definido, com 32 duelos marcados para acontecerem até a terça-feira, 13.
A segunda fase começou com a vitória do Cruzeiro por 3 a 1 sobre o EC Meia Noite, de Patrocínio Paulista. Assim, o time mineiro, campeão da Copinha em 2007, se tornou o primeiro classificado para a terceira fase da competição.
Todos os 16 confrontos da terceira fase serão definidos ao fim do dia 13. A competição seguirá, com cruzamentos já pré-definidos, até a final, marcada para dia 25 de janeiro, data de aniversário de 472 anos da cidade de São Paulo. O palco da decisão será o Mercado Livre Arena Pacaembu.
Os classificados para a terceira fase da Copinha
- Cruzeiro