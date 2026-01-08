Mateus Xavier é o grande nome do Santos até o momento na Copinha 2026. O ponta-esquerda de 18 anos marcou quatro gols em dois jogos: dois tentos na vitória por 3 a 0 contra o Real Brasília e dois na vitória por 2 a 1 diante do União Cacoalense-RO. O Peixe superou o time de Rondônia na noite da última quarta-feira, 7, na segunda rodada da fase de grupos.

Mais uma joia revelada no Santos, Mateus é baiano de Ibicaraí e chegou ao Santos com 14 anos. Começou a se destacar nas categorias de base do clube em 2024, ano em que marcou oito gols no Paulistão Sub-17, cinco no Brasileirão Sub-17 e quatro no Brasileirão Sub-20. O jovem ainda conquistou o Paulista Sub-17 pelo Peixe na temporada.

Ainda no mesmo ano, Mateus estreou pelo time profissional do Santos. O ponta atuou por cerca de 20 minutos na vitória do Peixe por 1 a 0 contra a Chapecoense, válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogador, no entanto, não ganhou sequência pela equipe profissional na temporada.

Mateus Xavier: propostas da Europa e multa

Mateus continuou se destacando na base em 2025 e chegou a ser sondado por clubes europeus, como Borussia Dortmund, da Alemanha, e PSV, da Holanda. Em meio ao interesse do Velho Continente, o vínculo do jovem com o Santos foi renovado em agosto até o fim de 2028. A multa estipulada no contrato foi de 100 milhões de euros (cerca de R$ 649 milhões na cotação da época).

“Desde novo, meu pai sempre me falou do Santos, o Santos é referência mundial! Cheguei aqui através de um campeonato em Ibotirama (BA), onde tinha 12 captadores e só não tinha captadores do Santos. Meu empresário foi lá em casa, em Ibicaraí, no interior da Bahia e falou das propostas. Eu falei que não queria nenhuma delas, porque queria ir pro Santos, porque o Santos é o time do meu coração. Graças a Deus hoje estou aqui”, contou Xavier, em entrevista ao site do clube no dia de sua renovação.