Cruzeiro e São Paulo fazem a final da Copinha de 2026, neste domingo, 25, às 11h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. A decisão, que marca o aniversário de 472 anos da capital paulista, coloca frente a frente duas equipes que chegam embaladas.
A Raposa está com 100% de aproveitamento no torneio, com 17 gols marcados e apenas três sofridos nas oito partidas que disputou. Na semifinal, eliminou o Grêmio com uma vitória de virada por 3 a 2.
A Mercado Livre Arena Pacaembu será o palco da grande final da Copinha – Yghor Boy / Divulgação
O Tricolor, por sua vez, venceu sete partidas e se classificou nos pênaltis nas oitavas, após empatar com o Red Bull Bragantino. Com 21 gols feitos e quatro sofridos na campanha, na semifinal atropelou Ibrachina e com uma goleada de 4 a 1.
Os times têm diversos nomes promissores em seus plantéis. Assim, PLACAR separou e detalhou sobre três grandes destaques de cada lado, além do treinador de cada equipe.
Murilo Rhikman, volante do Cruzeiro – Divulgação / Instagram
Volante de boa estatura (1,84m), mobilidade e passe qualificado, Murilo é um dos nomes que “desceram” para a disputa da Copinha. Com experiência no profissional, o meio-campista de 19 anos começou a temporada disputando o Campeonato Mineiro e passou a integrar o time da Copa São Paulo de Futebol Júnior apenas nas oitavas de final.
Em três partidas, foi importante para a ligação entre defesa e ataque, ao lado de Eduardo Pape, suspenso da final por acúmulo de cartões amarelos. Na semifinal, marcou o gol que garantiu a classificação do Cruzeiro.
Cauan Baptistella
Cauan Baptistella é uma das joias da base cruzeirense – Divulgação / Instagram
Canhoto e meia de criação, o camisa 22 do Cruzeiro é um dos grandes nomes da geração. Aos 18 anos, passou a jogar a Copinha nas oitavas, dias depois de estrear como profissional, quando anotou assistência em derrota para o Pouso Alegre, no Mineiro.
Em três partidas de Copa SP, deixou dois passes para gol, além de ter balançado as redes contra o Grêmio. Cauan é nascido na Itália e filho de brasileiros, sendo seu pai o ex-jogador de futsal Clayton Baptistella.
O atual jogador do Cruzeiro vive no Brasil desde criança e passou por Portuguesa, São Paulo e SKA Brasil antes de chegar a Minas Gerais.
Fernando
Fernando marcou em vitória do Cruzeiro na Copinha – Divulgação / Cruzeiro
Atacante de boa velocidade e com capacidade para atuar pelos lados e centralizado, Fernando é o artilheiro do Cruzeiro na Copinha. Entre empréstimos e idas e vindas entre profissionais e juniores, o jogador disputa a sua última edição da competição, tendo em vista que completa 21 anos nesta temporada.
Fernando marcou quatro gols na Copa São Paulo, sendo dois na primeira fase e dois no mata-mata. Neste ano, ainda atuou pelos profissionais em dois jogos do estadual, saindo do banco em ambas as ocasiões.
Mairon César
Mairon César, técnico do sub-20 do Cruzeiro – Gustavo Aleixo / Cruzeiro
O treinador de 39 anos é um dos grandes destaques do futebol de base no Brasil. Com curtas passagens pelo futebol do interior mineiro como jogador, se graduou em educação física e fez pós-graduação em futebol pela UFV (Universidade Federal de Viçosa), antes de entrar como estagiário no América Mineiro.
Mairon, com futebol marcado por estilo de jogo propositivo e pressão alta no campo adversário, levou o Coelho ao vice-campeonato da Copinha de 2023, caindo diante do Palmeiras na final. O profissional chegou ao Cabuloso neste ano e, até então, apenas venceu no cargo.
Os destaques do São Paulo
Igor Felisberto
Igor Felisberto marcou de falta em goleada do São Paulo – Divulgação / Instagram
Destaque do Tricolor na Copinha, Igor chegou ao São Paulo em 2018, ano em que completou 11 anos. Hoje, aos 18, é nome confiável de uma geração que busca o segundo título da competição e tem status de atual campeão da Copa do Brasil da categoria.
Contra o Botafogo, nas quartas de final, deu assistência para o gol que colocou o time à frente. E, nas semifinais, marcou de falta o tento que fechou a goleada sobre o Ibrachina. O jogador se destaca pela capacidade de apoiar, defender e decidir em bolas paradas.
Djhordney
Djhordney é o camisa 8 do São Paulo – Divulgação / Instagram
O camisa 8 do São Paulo, apesar de ter chegado em 2025, não participou da edição do ano anterior. Assim, com passagens por Palmeiras e Grêmio Novorizontino, pode conquistar sua primeira Copinha, aos 18 anos.
Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Djhordney foi essencial para o São Paulo na reta final. Volante de boa chegada pelo chão e pelo alto, marcou gols contra a Portuguesa e Botafogo, além de uma assistência na semifinal contra o Ibrachina.
Paulinho
São Paulo, de Paulinho, é o atual campeão da Copinha – Miguel Schincariol / Divulgação / São Paulo FC
Atacante campeão da Copinha 2025, quando marcou dois gols na final, Paulinho tem brilhado nesta edição. Com seis gols marcados, é um dos artilheiros da competição ao lado de Jhuan Nunes, do Red Bull Bragantino. Assim, em caso de gol na decisão, deve terminar como maior marcador.
O camisa 9, contudo, não se limita apenas ao jogo dentro da grande área. O jogador de 20 anos (que completa 21 em maio) também se destaca em conduções e criação ofensiva. Paulinho tem três partidas entre os profissionais do Tricolor.
Responsável por comandar uma geração sub-20 extremamente vitoriosa, Allan é visto com ótimos olhos fora e dentro do clube. Tanto que, na última quinta-feira, 22, assinou renovação contratual com o clube até o fim de 2027.
Aos 33 anos, tem formação acadêmica, sendo graduado em educação física pela PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), pós-graduado em futebol pela UFV e pós-graduado em gestão de pessoas pela USP. Gaúcho, Barcellos trabalhou com crianças no Grêmio e assumiu o São Paulo sub-13 em 2022. Desdce então, vem “subindo” categorias e assumiu o sub-20 em 2024.