Final da Copinha: os destaques de Cruzeiro e São Paulo

Início / Copinha Final da Copinha: os destaques de Cruzeiro e São Paulo Raposa e Tricolor decidem competição de futebol de base em decisão marcada para este domingo, 25, na Mercado Livre Arena Pacaembu Por Guilherme Azevedo 8 min de leitura 24/01/2026 • 07:30

Igor Felisberto e Cauan Baptistella, de São Paulo e Cruzeiro – Montagem sobre Divulgação

Publicidade

Futebol brasileiro

Rua Javari deixou de ser ‘estádio raiz’? Torcedores do Juventus respondem

Volante de boa estatura (1,84m), mobilidade e passe qualificado, Murilo é um dos nomes que “desceram” para a disputa da Copinha. Com experiência no profissional, o meio-campista de 19 anos começou a temporada disputando o Campeonato Mineiro e passou a integrar o time da Copa São Paulo de Futebol Júnior apenas nas oitavas de final.

Em três partidas, foi importante para a ligação entre defesa e ataque, ao lado de Eduardo Pape, suspenso da final por acúmulo de cartões amarelos. Na semifinal, marcou o gol que garantiu a classificação do Cruzeiro.

Cauan Baptistella

Canhoto e meia de criação, o camisa 22 do Cruzeiro é um dos grandes nomes da geração. Aos 18 anos, passou a jogar a Copinha nas oitavas, dias depois de estrear como profissional, quando anotou assistência em derrota para o Pouso Alegre, no Mineiro.

Em três partidas de Copa SP, deixou dois passes para gol, além de ter balançado as redes contra o Grêmio. Cauan é nascido na Itália e filho de brasileiros, sendo seu pai o ex-jogador de futsal Clayton Baptistella.

O atual jogador do Cruzeiro vive no Brasil desde criança e passou por Portuguesa, São Paulo e SKA Brasil antes de chegar a Minas Gerais.

Fernando

Atacante de boa velocidade e com capacidade para atuar pelos lados e centralizado, Fernando é o artilheiro do Cruzeiro na Copinha. Entre empréstimos e idas e vindas entre profissionais e juniores, o jogador disputa a sua última edição da competição, tendo em vista que completa 21 anos nesta temporada.

Fernando marcou quatro gols na Copa São Paulo, sendo dois na primeira fase e dois no mata-mata. Neste ano, ainda atuou pelos profissionais em dois jogos do estadual, saindo do banco em ambas as ocasiões.

Mairon César

O treinador de 39 anos é um dos grandes destaques do futebol de base no Brasil. Com curtas passagens pelo futebol do interior mineiro como jogador, se graduou em educação física e fez pós-graduação em futebol pela UFV (Universidade Federal de Viçosa), antes de entrar como estagiário no América Mineiro.

Mairon, com futebol marcado por estilo de jogo propositivo e pressão alta no campo adversário, levou o Coelho ao vice-campeonato da Copinha de 2023, caindo diante do Palmeiras na final. O profissional chegou ao Cabuloso neste ano e, até então, apenas venceu no cargo.

Os destaques do São Paulo

Igor Felisberto

Destaque do Tricolor na Copinha, Igor chegou ao São Paulo em 2018, ano em que completou 11 anos. Hoje, aos 18, é nome confiável de uma geração que busca o segundo título da competição e tem status de atual campeão da Copa do Brasil da categoria.

Contra o Botafogo, nas quartas de final, deu assistência para o gol que colocou o time à frente. E, nas semifinais, marcou de falta o tento que fechou a goleada sobre o Ibrachina. O jogador se destaca pela capacidade de apoiar, defender e decidir em bolas paradas.

Djhordney

O camisa 8 do São Paulo, apesar de ter chegado em 2025, não participou da edição do ano anterior. Assim, com passagens por Palmeiras e Grêmio Novorizontino, pode conquistar sua primeira Copinha, aos 18 anos.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Djhordney foi essencial para o São Paulo na reta final. Volante de boa chegada pelo chão e pelo alto, marcou gols contra a Portuguesa e Botafogo, além de uma assistência na semifinal contra o Ibrachina.

Paulinho

Atacante campeão da Copinha 2025, quando marcou dois gols na final, Paulinho tem brilhado nesta edição. Com seis gols marcados, é um dos artilheiros da competição ao lado de Jhuan Nunes, do Red Bull Bragantino. Assim, em caso de gol na decisão, deve terminar como maior marcador.

O camisa 9, contudo, não se limita apenas ao jogo dentro da grande área. O jogador de 20 anos (que completa 21 em maio) também se destaca em conduções e criação ofensiva. Paulinho tem três partidas entre os profissionais do Tricolor.

Allan Barcellos

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Responsável por comandar uma geração sub-20 extremamente vitoriosa, Allan é visto com ótimos olhos fora e dentro do clube. Tanto que, na última quinta-feira, 22, assinou renovação contratual com o clube até o fim de 2027.