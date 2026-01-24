Cruzeiro e São Paulo fazem a final da Copinha de 2026, neste domingo, 25, às 11h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. A decisão, que marca o aniversário de 472 anos da capital paulista, coloca frente a frente duas equipes que chegam embaladas.

A Raposa está com 100% de aproveitamento no torneio, com 17 gols marcados e apenas três sofridos nas oito partidas que disputou. Na semifinal, eliminou o Grêmio com uma vitória de virada por 3 a 2.

A Mercado Livre Arena Pacaembu será o palco da grande final da Copinha – Yghor Boy / Divulgação

O Tricolor, por sua vez, venceu sete partidas e se classificou nos pênaltis nas oitavas, após empatar com o Red Bull Bragantino. Com 21 gols feitos e quatro sofridos na campanha, na semifinal atropelou Ibrachina e com uma goleada de 4 a 1.

Os times têm diversos nomes promissores em seus plantéis. Assim, PLACAR separou e detalhou sobre três grandes destaques de cada lado, além do treinador de cada equipe.

Os destaques do Cruzeiro

Murilo Rhikman

Murilo Rhikman, volante do Cruzeiro - Divulgação / Instagram