O Cruzeiro superou o São Paulo neste domingo, 25, e foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vitória por 2 a 1 no estádio do Pacaembu garantiu o segundo título da equipe mineira na história da Copinha e quebrou um jejum de 19 anos no torneio.

O Cabuloso não vencia a Copinha desde 2007, em final justamente contra o São Paulo. Na época, o Cruzeiro foi campeão inédito e nos pênaltis. Desde então, a equipe mineira havia voltado a disputar a decisão somente em 2024, quando perdeu por 1 a 0 para o Corinthians.

Com o bicampeonato, o Cruzeiro se iguala a Ponte Preta, Palmeiras, Nacional e Portuguesa. O rival, Atlético Mineiro, detém três títulos do torneio de base, enquanto o outro rival América soma apenas uma conquista.

O maior campeão da Copinha é o Corinthians, de forma isolada, com 11 títulos. Na vice-liderança, distante do Timão, estão São Paulo, Fluminense e Inter, todos com cinco títulos. O Flamengo soma quatro conquistas na Copa.

A lista dos maiores campeões da Copinha

11x Corinthians

5x São Paulo, Fluminense e Internacional

4x Flamengo

3x Santos e Atlético-MG

2x Cruzeiro, Ponte Preta, Palmeiras, Nacional-SP e Portuguesa

1x Juventus-SP, Vasco, Guarani, América-MG, Marília, Paulista, Roma, Santo André e Figueirense