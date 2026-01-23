A final da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior já tem seus finalistas: Cruzeiro e São Paulo. O Cabuloso e o Tricolor Paulista se enfrentam no próximo domingo, 25, aniversário de 472 anos da cidade de São Paulo, a partir das 11h (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu.
De um lado, o Cruzeiro chega embalado no mata-mata. Nas oitavas, eliminou o Santos por 3 a 1. Já nas quartas, venceu o Guanabara City por 3 a 0 e avançou. Na semifinal, eliminou o Grêmio com uma vitória de virada por 3 a 2.
Do outro, o São Paulo também chega com confiança para a final. Nas oitavas, eliminou o Bragantino nos pênaltis por 5 a 3. Nas quartas, ganhou do Botafogo por 3 a 1 e passou de fase. Na semifinal, encarou a equipe do Ibrachina e aplicou uma goleada de 4 a 1 no time sensação da Copinha, eliminando-o.
O Cruzeiro vai em busca do bicampeonato da Copinha. Em 2007, o clube mineiro conquistou seu primeiro e único título da competição, justamente contra o São Paulo. O time contava com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o goleiro Rafael, hoje no São Paulo, e o técnico Enderson Moreira, atualmente no Novorizontino.