Apostas Online: Top 25 Sites de Apostas Esportivas e Cassino 2025

Aqui na PLACAR você encontra tudo que precisa saber sobre o universo de apostas esportivas online. Nossa equipe faz análises detalhadas de bets confiáveis e ajuda a decidir qual a mais indicada para o seu perfil.

Stake
4.5 rating
Odds competitivas

Suporte ao cliente 24/7 via chat

Foco em criptomoedas

Odds atraentes para apostas esportivas

Cadastre-se
Leia Stake review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
bet365
5 rating
Excelentes odds

Bet regulamentada

Streaming ao vivo de partidas

Excelente app para Android

Cadastre-se
Leia bet365 review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Betano
5 rating
SuperOdds

Excelente reputação no Reclame Aqui

Transmissões ao vivo

App disponível para Android

Cadastre-se
Leia Betano review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
SeguroBet
4 rating
Múltiplas turbinadas

Variedade de jogos online

Depósito mínimo de R$5

Saque mínimo de R$10

Cadastre-se
Leia SeguroBet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
KTO
5 rating
Oddão + saque na hora

Depósito mínimo baixo R$20

Cashout total ou parcial

Streaming ao vivo

Cadastre-se
Leia KTO review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Superbet
5 rating
Super Combinada

Promoções atraentes

Atendimento 24h pelo chat

Variados mercados e eventos disponíveis

Cadastre-se
Leia Superbet review
Termos e Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Betfair
5 rating
Promoções sazonais

Mega odds no futebol

Cash out em diversas modalidades

Betfair app para Android

Cadastre-se
Leia Betfair review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Esportes da Sorte
5 rating
Promoções sazonais

Boa quantidade de mercados de longo prazo

Cobertura dos principais campeonatos

Boa avaliação no Reclame Aqui

Cadastre-se
Leia Esportes da Sorte review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Sportingbet
4 rating
Freebets

App com Touch ID e notificações personalizadas

+ de 30 modalidades esportivas

Excelente nota no Reclame Aqui

Cadastre-se
Leia Sportingbet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Novibet
5 rating
Super Odds + Cashout

Variedade de métodos de pagamento

Ampla lista de mercado e eventos esportivos

App para Android

Cadastre-se
Leia Novibet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Br4bet
5 rating
Odds aumentadas diariamente

Transmissão ao vivo para Esports

Atendimento via chat em Português

Roleta e Blackjack brasileiros

Cadastre-se
Leia Br4bet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Blaze
5 rating
Ofertas sazonais!

Variedade de jogos online e cassino

Boa navegação do site

Promoção indique um amigo

Cadastre-se
Leia Blaze review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Onabet
4 rating
Promoções sazonais

Centenas de jogos de cassino online

Cash out total e parcial

Variedade de apostas ao vivo

Cadastre-se
Leia Onabet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Vbet
5 rating
Cashback semanal

Depósito mínimo de R$10

Atendimento 24 horas em português

App para Android

Cadastre-se
Leia Vbet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
Betnacional
5 rating
Promoções sazonais

Depósitos a partir de R$1 com Pix

Odds atualizadas

Nota alta no Reclame Aqui

Cadastre-se
Leia Betnacional review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Terms and conditions apply
A lista de operadoras bets acima são algumas das melhores opções do mercado atual. Essa seleção é atualizada constantemente com base nas nossas avaliações dos serviços oferecidos por cada site de aposta.

Placar: apostas esportivas e cassinos online 2025

Na PLACAR, estamos sempre em buscamos das melhores plataformas de apostas esportivas e cassinos online do Brasil. Fazemos análises sobre bônus, confiabilidade, aplicativo e outros recursos fundamentais para o setor.

Temos uma equipe de conteúdo especialista em apostar, trazendo as melhores odds e opiniões sobre o mercado de apostas online. Avaliamos também (e com conhecimento de causa) cassinos online para descobrir as melhores oportunidades em slots, crash games e muito mais!

Time com especialistas em apostas esportivas

📒 +100 análises de casas de apostas

🔎 Reviews detalhadas e transparentes

⚽ Jogo da semana com as melhores odds

✅ Time com 5+ anos de experiência

🏆 Especialistas em apostas online

🔰 Testamos a confiabilidade dos sites

Nossos especialistas

Os redatores da PLACAR Apostas atuam há anos no mercado de iGaming e somam décadas de paixão aos esportes. Conheça um pouco os nossos experts:

Ana Costa
Redatora de Conteúdo
Advogada, formada pela Universidade Federal da Bahia e redatora de conteúdo desde 2019, Ana possui experiência com apostas esportivas e cassino. Aqui, traz análises e dicas para uma experiência responsável e segura.
Pedro Capistrano Ribeiro
Redator de Conteúdo
Publicitário e apaixonado por futebol, Pedro está imerso no universo das apostas esportivas desde 2021. Na Placar, seu objetivo é não só apresentar as melhores opções para apostar, mas também fornecer dicas para quem deseja mandar seus palpites com responsabilidade.
Gustavo Ribeirão Soares
Redator de Conteúdo
Paulista e jornalista, Gustavo iniciou sua trajetória no jornalismo esportivo em 2012 com trabalhos em rádio, televisão e plataformas de streaming. Aqui, escreve análises detalhadas e confiáveis sobre apostas esportivas online.

O que são e como funcionam as apostas esportivas?

Cada vez mais populares no dia a dia, as apostas em esportes são uma forma de entretenimento. Mas, se não sabe como elas funcionam, estamos aqui para te ajudar. Em geral, fazer bets esportivas nada mais é do que palpitar nos eventos de partidas ou competições, usando seu conhecimento para vencer as odds.

Para facilitar, pense assim: em um clássico de futebol, há três possíveis resultados. Como apostador, portanto, pode fazer seu palpite na vitória de uma das equipes ou no empate.

As probabilidades oferecidas para cada um destes resultados não são aleatórias. As empresas de apostas realizam cálculos e análises estatísticas para determinar as chances de acerto.

Assim, ao apostar em determinadas odds definidas, ou cotações, como também são chamadas, terá ganhos em potencial. Ao acertar os resultados, estes lucros são adicionados na sua carteira, em conjunto com o lance inicial.

Abaixo, você pode acessar páginas para aprender ainda mais sobre o universo de apostas esportivas:

🔰 Sites de apostas para iniciantesMelhores casas de apostas📱 Apps de apostasBets que mais pagam⚖️ Casas de apostas regulamentadas🎰 Melhores cassinos online🚀 Melhores plataformas com bônus

Apostas esportivas são legais no Brasil hoje, 03/10/2025?

Em 2018, a Lei Federal nº 13.756 permitiu que as apostas com cota fixa se tornassem legais no Brasil. Em outras palavras, permitiu que as bets esportivas atuassem no país, ainda que não fossem regulamentadas à época.

Desde então, o número de operadoras no cenário brasileiro cresceu consideravelmente. Elas possuem sede em territórios estrangeiros.

Com a regulamentação proferida na lei nº 14.790/2023, entretanto, apenas empresas de apostas que possuam licença brasileira poderão operar no país a partir de janeiro de 2025. Portanto, se quiser verificar quais as empresas que já estão buscando a autorização em solo nacional, basta visitar o site do governo.

Até lá, é importante escolher plataformas confiáveis. Elas costumam se destacar através das licenças internacionais, de organizações como a Comissão de Jogos de Malta e Curaçao eGaming.

Ou seja, se responsabilizam pelo Jogo Justo e Responsável, pela segurança do apostador e pela prestação de serviço de alta qualidade.

Como fazer uma aposta esportiva?

Fazer uma aposta esportiva costuma ser um processo muito direto. Você faz um palpite e aguarda o resultado final. Siga o nosso mini tutorial abaixo e boa sorte!

Escolha um site de apostas confiável

O primeiro passo é sempre escolher uma plataforma segura e confiável. Aqui, temos avaliações e ranking dos melhores sites de apostas para te ajudar a encontrar uma operadora que caiba no seu bolso. 

Faça o seu cadastro e primeiro depósito

A maioria dos sites oferece um bônus de boas-vindas no primeiro depósito. Portanto, faça o seu cadastro e adicione um saldo na sua conta 

Selecione um ou mais eventos disponíveis na plataforma

Confira as partidas e competições disponíveis na operadora escolhida. Com o seu saldo real ou bônus, basta adicionar as opções desejadas no seu cupom.

Confirme a criação do cupom

Depois de selecionar as cotações e os mercados desejados, informe o valor do palpite e crie o cupom.

Algumas operadoras oferecem recursos como cash out e live stream para as suas apostas. Dessa forma, pode finalizar o seu bilhete antecipadamente ou assistir às partidas em tempo real.

Perguntas Frequentes sobre apostas esportivas

Ficou com dúvidas sobre as bets esportivas? A seguir, respondemos as perguntas mais frequentes sobre este tópico.

Como fazer apostas esportivas pela Internet?

É preciso ter uma conexão com a internet e escolher uma casa de apostas confiável. Após se cadastrar e realizar o seu primeiro depósito, adicione um ou mais eventos esportivos no seu cupom e confirme a aposta.

Aposta esportiva é crime no Brasil?

Não! As apostas esportivas de cota fixa e jogos são permitidas no Brasil por meio da lei nº 14.790/2023 e o setor segue cada vez mais regulamentado.

Quais são os melhores sites de apostas esportivas?

Os melhores sites de apostas esportivas hoje são Stake, bet365, Betano, SeguroBet e KTO.

O que saber para apostar em sites de apostas esportivas?

Para fazer seus palpites, é importante conhecer a plataforma e os eventos nos quais deseja apostar. Procure prezar por empresas licenciadas e esportes com os quais está familiarizado.

Fique atento também aos históricos dos jogadores e equipes. Por fim, não deixe de estudar os mercados oferecidos. Saber analisar as probabilidades reais de um evento acontecer pode ser a diferença entre uma aposta vencedora ou não.


Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da Bet365. A Bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br

