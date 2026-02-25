A Stake é confiável, possui licença para operar no Brasil e tem ótima reputação no Reclame Aqui.

Nesta análise, verificamos as ofertas da casa, o atendimento ao cliente e os métodos de pagamento.

Abaixo, os prós e contras da casa de apostas.

Vantagens Clube VIP Ótima reputação no Reclame Aqui Interface intuitiva Diversas ofertas para esportes americanos Desvantagens Poucas modalidades esportivas para apostar As promoções são sempre as mesmas

A Stake paga mesmo? Fizemos um teste

Sim, a Stake é confiável e paga de verdade. Podemos confirmar isso porque realizamos uma aposta ao vivo de R$50 no campeonato indiano de futebol. Com a vitória do United Chirang Duar, tivemos um ganho de R$3.

Para sacar, o processo é muito simples. Basta clicar no botão Carteira e selecionar a opção Retirar. Em seguida, selecionamos o Pix como método de pagamento. Afinal, a Stake é uma das casas de apostas com saque rápido.

Em seguida, digitamos o valor da retirada e clicamos em Sacar. Pronto! Não é preciso fazer mais nada.

O saque não é imediato, mas o dinheiro entrou em nossa conta minutos depois, o que não afetou a experiência.

Portanto, a Stake.com é confiável e é um site de apostas que realmente paga.

Por que é seguro apostar na Stake?

É seguro apostar na Stake porque esta casa está regulamentada no Brasil de acordo com a portaria de autorização SPA/MF nº 263.

Outro fator importante é a satisfação dos apostadores. De acordo com a plataforma Reclame Aqui, 73.5% dos clientes voltariam a fazer negócio com a empresa.

A Stake também investe em ferramentas de jogo responsável e tem uma política interna de prevenção a lavagem de dinheiro. O que torna essa casa de apostas uma escolha muito segura, em nossa opinião.

Atendimento Stake

O Suporte ao vivo da casa de apostas Stake é muito prestativo, mas temos uma observação importante. Ao enviarmos a primeira mensagem, o atendente nos respondeu em inglês.

Para jogadores brasileiros que não tenham conhecimento nesse idioma, isso é uma barreira na comunicação. Mesmo assim, continuamos a conversa em português.

Ao menos o agente da Stake entendeu que não poderíamos continuar nossa chamada em outra língua, e nos transferiu para um atendente brasileiro.

A partir desse momento, toda a conversa ocorreu de forma fluida e nossas dúvidas foram resolvidas com sucesso.

Jogo responsável

A Stake promove o jogo responsável por meio de diversas ferramentas que ajudam os jogadores a manter o controle sobre suas apostas. Na plataforma, é possível definir limites diários, semanais ou mensais para depósitos.

Você pode ainda acessar o histórico completo de suas atividades, o que garante maior transparência e controle. Além disso, caso sinta necessidade, o recurso autoexclusão está disponível, tanto para suspensão temporária como permanente.

Reputação internacional

A Stake já tem uma longa história fora do Brasil. Desde sua fundação em 2017, o site de apostas conquistou jogadores em diversos países, como Canadá, Japão, Reino Unido e Austrália.

A Stake também apoia grandes eventos esportivos e clubes renomados. Entre os destaques, está o patrocínio ao UFC e à equipe de futebol Everton FC, da Premier League.

A reputação da Stake também é impulsionada por sua associação com o rapper Drake. Ele frequentemente aposta na plataforma e promove a marca, o que expande a visibilidade da casa para novas audiências.

Como se cadastrar na Stake aposta esportiva?

Se cadastrar na Stake é simples. Em poucos minutos, você poderá fazer apostas esportivas e acessar os melhores jogos de cassino online. Abaixo, confira o passo a passo:

Acesse o site da Stake por meio de um dos links desse guia Clique em Registrar Insira seu e-mail, sua data de nascimento e o seu CPF Digite o código de afiliado PLAVIP no campo indicado Concorde com os termos e condições Clique no botão Jogar agora e finalize seu cadastro

É importante lembrar você que, devido a regulamentação brasileira, será necessário fazer a verificação da conta. Então é necessário:

Mandar um documento legível com uma foto em boa definição

Tirar uma selfie pra confirmar a sua identidade

Cadastre-se na Stake

É fundamental inserir todas as informações corretamente. Isso garante mais segurança e evita problemas na hora de sacar ou verificar sua conta.

Visão geral Stake

A Stake.com apostas apresenta uma plataforma com ótima usabilidade. Dividida em duas grandes seções – Cassino e Esportes -, é uma plataforma de jogos bet muito indicada para quem está começando no mundo das apostas.

Na área de apostas esportivas, além do futebol, existem as seguintes modalidades:

Tênis

Futebol americano

Basquete

Críquete

Hóquei no gelo

Hipismo

Vôlei

Há também diversas opções de eSports, como eventos de CS2, Dota 2, NBA2K e FIFA Esse é, inclusive, um dos melhores sites de apostas CS2, com parceria exclusiva com o Gamers Club, maior hub de Counter-Strike da América Latina.

Já no cassino, o diferencial da Stake é a coleção de jogos exclusivos.

Entre os originais da Stake, você encontra slots como Dragon Tower e Tome of Life, além de versões únicas de Keno e Hilo.

O cassino ao vivo também nos deixou ótima impressão, com 153 mesas disponíveis.

Recursos Notas + Detalhes Atendimento 24/7 📞 Nota: 5/5 ⭐

Seja atendido a qualquer hora do dia Apostas ao vivo 📺 Nota: 4/5 ⭐

Aposte em tempo real no futebol, no tênis e no basquete App 📱 Nota: 5/5 ⭐

Baixe o app da Stake na Play Store Cash Out 💸 Nota: 4/5 ⭐

Cash Out total e parcial nas apostas esportivas

Apostas ao vivo

Para jogar ao vivo na Stake, é necessário selecionar, no menu principal, a opção Eventos Ativos. Nessa área, você pode conferir todos os eventos ao vivo que estão rolando no momento.

Durante a nossa avaliação da casa de apostas Stake, encontramos eventos nas modalidades futebol, tênis, críquete, hóquei, além dos eSports.

Especificamente no futebol, achamos os seguintes mercados para apostas ao vivo:

Total de Gols

Handicap

Dupla chance

Resultado exato

Ambas equipes marcam

Os mercados acima são apenas algumas opções. Na Stake, há ampla seleção de apostas em tempo real, o que certamente vai agradar qualquer apostador. E se você curte artes marciais, saiba que este é o melhor site de apostas UFC.

Cash out

Sim, a Stake tem cash out total e parcial. Esse recurso está disponível em eventos e mercados selecionados, sendo excelente para quem quer apostar com estratégia.

Disponível tanto pré-jogo quanto ao vivo, você pode encerrar suas apostas simples e múltiplas antes do apito final. Basta selecionar o botão Sair, localizado ao lado da sua aposta na seção Minhas Apostas.

Uma informação importante: apesar de a Stake ser uma das melhores casas com cash out, o saque antecipado pode não estar disponível em certos mercados e eventos.

Existe um Stake app?

Sim, existe um Stake app disponível para Android. Para baixá-lo basta acessar a Play Store ou o link direto da casa de apostas. Em seguida, você só precisa clicar em Instalar para começar a jogar direto do smartphone.

No entanto, ainda não existe uma versão para iOS. Para usar o aplicativo da Stake em seu dispositivo Apple, acesse a versão mobile e adicione um atalho na tela inicial.

Como a usabilidade do site é muito boa, é como se você tivesse usado um aplicativo.

Stake cassino

O cassino Stake conta com jogos e mesas ao vivo dos principais provedores do mercado. Entre eles, destacam-se a Pragmatic Play, Evolution, Hacksaw Gaming e NoLimit City. Além disso, a Stake oferece slots exclusivos em parceria com esses desenvolvedores.

Os títulos disponíveis incluem:

Big Bass Boom

Bluebeard’s Treasure

Mac and Cheese

Payback Posse

Realm of Rats

E quem participa do Clube VIP Stake ainda pode receber benefícios personalizados. Entre eles, o bônus sem depósito como recompensa de aniversário. Um presente da casa pra quem realmente joga com frequência.

A Stake também apresenta uma versão exclusiva de crash games. É uma excelente opção para compensar a ausência de títulos famosos, como Spaceman e Aviator, o popular jogo do aviãozinho.

Lá você pode aprender também como jogar Mines online.

Outro ponto que merece destaque em nossa avaliação Stake é a seção de títulos com RTP aprimorado.

Em jogos como Candy Blitz Boom e Sweet Fiesta, suas chances de ganhar por rodada são bem maiores.

Agora, quer uma dica bem legal? Experimente jogar o jogo Plinko na Stake. Temos certeza de que você vai adorar!

Cassino ao vivo Stake

No cassino ao vivo da Stake, os principais jogos são apresentados pelos provedores Pragmatic Play e Evolution. Para nossos jogadores, não faltam opções como a Mega Roleta Brasil e o Futebol Studio, ambas com dealers falando português.

Entre os principais jogos, destacam-se mesas de baccarat, blackjack, poker e os imperdíveis game shows.

Nessa categoria, nossos títulos favoritos incluem:

Crazy Time

Cash or Crash

Stock Market

Monopoly Big Baller

Ao todo, são 89 mesas diferentes para você escolher e aproveitar uma experiência imersiva de cassino.

Métodos de pagamento

A Stake oferece pagamentos exclusivamente via Pix. Como um dos melhores site de apostas Dota 2, ele é recomendado para quem quer apostar com valores baixos. Os depósitos e saques são rápidos, solicitando apenas uma verificação facial. Confira os limites abaixo:

Depósito

Você não precisa de muito para começar na casa de aposta Stake.

Pix: Valor mínimo = R$5 / Valor máximo = R$100.000 / Processamento imediato

Saque

Stake é confiável e os limites de retirada são muito flexíveis. O que estiver na sua banca é seu e você pode sacar a hora que quiser.

Pix: Valor mínimo = R$0,01 / Valor máximo = indefinido / Processamento imediato

Stake avaliação – Nossa opinião final

A Stake é confiável e possui pontos que merecem destaque. O primeiro deles é o cadastro simples e a excelente usabilidade da plataforma.

Na seção de cassino, por exemplo, cada jogo possui sua thumbnail com identidade visual original da Stake. Além do ganho estético, isso facilita a identificação de cada título e de seus respectivos provedores.

Outro ponto positivo é o app Stake, que está disponível na Play Store. Em nossos testes, jogamos pelo aplicativo e gostamos muito da experiência. Sobretudo na hora de depositar e sacar via Pix.

Portanto, vale muito a pena se cadastrar na Stake, um cassino legalizado no Brasil, confiável e com ótimo atendimento.

Cadastre-se na Stake

Perguntas frequentes

Confira abaixo as dúvidas mais comuns sobre a Stake.

Stake é confiável? Sim, a Stake é confiável e está regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 263, publicada em 07 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0079/2024. Stake tem cash out? Sim, a Stake oferece cash out total e parcial em eventos e mercados selecionados. O recurso está disponível para apostas pré-jogo e ao vivo, tanto em apostas simples quanto múltiplas. Stake tem app? Sim, a Stake tem app para Android. Você pode baixá-lo direto do site ou então acessando a Play Store. Em seguida, basta digitar Instalar para começar a jogar no seu smartphone. Caso o seu celular seja um iPhone, nós recomendamos que você adicione um atalho na tela inicial. A usabilidade do site é muito boa e vai funcionar como se fosse um aplicativo. Quais os métodos de pagamento da Stake? O Pix é o único método de pagamento da Stake. O depósito mínimo é a partir de R$5 e você pode sacar o quanto quiser da sua conta.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.