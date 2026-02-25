Conteúdo
- 1 Vantagens
- 2 Desvantagens
- 3 A Stake paga mesmo? Fizemos um teste
- 4 Por que é seguro apostar na Stake?
- 5 Como se cadastrar na Stake aposta esportiva?
- 6 Visão geral Stake
- 7 Stake cassino
- 8 Métodos de pagamento
- 9 Stake avaliação – Nossa opinião final
- 10 Perguntas frequentes
A Stake é confiável, possui licença para operar no Brasil e tem ótima reputação no Reclame Aqui.
Nesta análise, verificamos as ofertas da casa, o atendimento ao cliente e os métodos de pagamento.
Abaixo, os prós e contras da casa de apostas.
Vantagens
Desvantagens
A Stake paga mesmo? Fizemos um teste
Sim, a Stake é confiável e paga de verdade. Podemos confirmar isso porque realizamos uma aposta ao vivo de R$50 no campeonato indiano de futebol. Com a vitória do United Chirang Duar, tivemos um ganho de R$3.
Para sacar, o processo é muito simples. Basta clicar no botão Carteira e selecionar a opção Retirar. Em seguida, selecionamos o Pix como método de pagamento. Afinal, a Stake é uma das casas de apostas com saque rápido.
Em seguida, digitamos o valor da retirada e clicamos em Sacar. Pronto! Não é preciso fazer mais nada.
O saque não é imediato, mas o dinheiro entrou em nossa conta minutos depois, o que não afetou a experiência.
Portanto, a Stake.com é confiável e é um site de apostas que realmente paga.
Por que é seguro apostar na Stake?
É seguro apostar na Stake porque esta casa está regulamentada no Brasil de acordo com a portaria de autorização SPA/MF nº 263.
Outro fator importante é a satisfação dos apostadores. De acordo com a plataforma Reclame Aqui, 73.5% dos clientes voltariam a fazer negócio com a empresa.
A Stake também investe em ferramentas de jogo responsável e tem uma política interna de prevenção a lavagem de dinheiro. O que torna essa casa de apostas uma escolha muito segura, em nossa opinião.
Atendimento Stake
O Suporte ao vivo da casa de apostas Stake é muito prestativo, mas temos uma observação importante. Ao enviarmos a primeira mensagem, o atendente nos respondeu em inglês.
Para jogadores brasileiros que não tenham conhecimento nesse idioma, isso é uma barreira na comunicação. Mesmo assim, continuamos a conversa em português.
Ao menos o agente da Stake entendeu que não poderíamos continuar nossa chamada em outra língua, e nos transferiu para um atendente brasileiro.
A partir desse momento, toda a conversa ocorreu de forma fluida e nossas dúvidas foram resolvidas com sucesso.
Jogo responsável
A Stake promove o jogo responsável por meio de diversas ferramentas que ajudam os jogadores a manter o controle sobre suas apostas. Na plataforma, é possível definir limites diários, semanais ou mensais para depósitos.
Você pode ainda acessar o histórico completo de suas atividades, o que garante maior transparência e controle. Além disso, caso sinta necessidade, o recurso autoexclusão está disponível, tanto para suspensão temporária como permanente.
Reputação internacional
A Stake já tem uma longa história fora do Brasil. Desde sua fundação em 2017, o site de apostas conquistou jogadores em diversos países, como Canadá, Japão, Reino Unido e Austrália.
A Stake também apoia grandes eventos esportivos e clubes renomados. Entre os destaques, está o patrocínio ao UFC e à equipe de futebol Everton FC, da Premier League.
A reputação da Stake também é impulsionada por sua associação com o rapper Drake. Ele frequentemente aposta na plataforma e promove a marca, o que expande a visibilidade da casa para novas audiências.
Como se cadastrar na Stake aposta esportiva?
Se cadastrar na Stake é simples. Em poucos minutos, você poderá fazer apostas esportivas e acessar os melhores jogos de cassino online. Abaixo, confira o passo a passo:
- Acesse o site da Stake por meio de um dos links desse guia
- Clique em Registrar
- Insira seu e-mail, sua data de nascimento e o seu CPF
- Digite o código de afiliado PLAVIP no campo indicado
- Concorde com os termos e condições
- Clique no botão Jogar agora e finalize seu cadastro
É importante lembrar você que, devido a regulamentação brasileira, será necessário fazer a verificação da conta. Então é necessário:
- Mandar um documento legível com uma foto em boa definição
- Tirar uma selfie pra confirmar a sua identidade
É fundamental inserir todas as informações corretamente. Isso garante mais segurança e evita problemas na hora de sacar ou verificar sua conta.
Visão geral Stake
A Stake.com apostas apresenta uma plataforma com ótima usabilidade. Dividida em duas grandes seções – Cassino e Esportes -, é uma plataforma de jogos bet muito indicada para quem está começando no mundo das apostas.
Na área de apostas esportivas, além do futebol, existem as seguintes modalidades:
- Tênis
- Futebol americano
- Basquete
- Críquete
- Hóquei no gelo
- Hipismo
- Vôlei
Há também diversas opções de eSports, como eventos de CS2, Dota 2, NBA2K e FIFA Esse é, inclusive, um dos melhores sites de apostas CS2, com parceria exclusiva com o Gamers Club, maior hub de Counter-Strike da América Latina.
Já no cassino, o diferencial da Stake é a coleção de jogos exclusivos.
Entre os originais da Stake, você encontra slots como Dragon Tower e Tome of Life, além de versões únicas de Keno e Hilo.
O cassino ao vivo também nos deixou ótima impressão, com 153 mesas disponíveis.
|Recursos
|Notas + Detalhes
|Atendimento 24/7 📞
|Nota: 5/5 ⭐
Seja atendido a qualquer hora do dia
|Apostas ao vivo 📺
|Nota: 4/5 ⭐
Aposte em tempo real no futebol, no tênis e no basquete
|App 📱
|Nota: 5/5 ⭐
Baixe o app da Stake na Play Store
|Cash Out 💸
|Nota: 4/5 ⭐
Cash Out total e parcial nas apostas esportivas
Apostas ao vivo
Para jogar ao vivo na Stake, é necessário selecionar, no menu principal, a opção Eventos Ativos. Nessa área, você pode conferir todos os eventos ao vivo que estão rolando no momento.
Durante a nossa avaliação da casa de apostas Stake, encontramos eventos nas modalidades futebol, tênis, críquete, hóquei, além dos eSports.
Especificamente no futebol, achamos os seguintes mercados para apostas ao vivo:
- Total de Gols
- Handicap
- Dupla chance
- Resultado exato
- Ambas equipes marcam
Os mercados acima são apenas algumas opções. Na Stake, há ampla seleção de apostas em tempo real, o que certamente vai agradar qualquer apostador. E se você curte artes marciais, saiba que este é o melhor site de apostas UFC.
Cash out
Sim, a Stake tem cash out total e parcial. Esse recurso está disponível em eventos e mercados selecionados, sendo excelente para quem quer apostar com estratégia.
Disponível tanto pré-jogo quanto ao vivo, você pode encerrar suas apostas simples e múltiplas antes do apito final. Basta selecionar o botão Sair, localizado ao lado da sua aposta na seção Minhas Apostas.
Uma informação importante: apesar de a Stake ser uma das melhores casas com cash out, o saque antecipado pode não estar disponível em certos mercados e eventos.
Existe um Stake app?
Sim, existe um Stake app disponível para Android. Para baixá-lo basta acessar a Play Store ou o link direto da casa de apostas. Em seguida, você só precisa clicar em Instalar para começar a jogar direto do smartphone.
No entanto, ainda não existe uma versão para iOS. Para usar o aplicativo da Stake em seu dispositivo Apple, acesse a versão mobile e adicione um atalho na tela inicial.
Como a usabilidade do site é muito boa, é como se você tivesse usado um aplicativo.
Stake cassino
O cassino Stake conta com jogos e mesas ao vivo dos principais provedores do mercado. Entre eles, destacam-se a Pragmatic Play, Evolution, Hacksaw Gaming e NoLimit City. Além disso, a Stake oferece slots exclusivos em parceria com esses desenvolvedores.
Os títulos disponíveis incluem:
- Big Bass Boom
- Bluebeard’s Treasure
- Mac and Cheese
- Payback Posse
- Realm of Rats
E quem participa do Clube VIP Stake ainda pode receber benefícios personalizados. Entre eles, o bônus sem depósito como recompensa de aniversário. Um presente da casa pra quem realmente joga com frequência.
A Stake também apresenta uma versão exclusiva de crash games. É uma excelente opção para compensar a ausência de títulos famosos, como Spaceman e Aviator, o popular jogo do aviãozinho.
Lá você pode aprender também como jogar Mines online.
Outro ponto que merece destaque em nossa avaliação Stake é a seção de títulos com RTP aprimorado.
Em jogos como Candy Blitz Boom e Sweet Fiesta, suas chances de ganhar por rodada são bem maiores.
Agora, quer uma dica bem legal? Experimente jogar o jogo Plinko na Stake. Temos certeza de que você vai adorar!
Cassino ao vivo Stake
No cassino ao vivo da Stake, os principais jogos são apresentados pelos provedores Pragmatic Play e Evolution. Para nossos jogadores, não faltam opções como a Mega Roleta Brasil e o Futebol Studio, ambas com dealers falando português.
Entre os principais jogos, destacam-se mesas de baccarat, blackjack, poker e os imperdíveis game shows.
Nessa categoria, nossos títulos favoritos incluem:
- Crazy Time
- Cash or Crash
- Stock Market
- Monopoly Big Baller
Ao todo, são 89 mesas diferentes para você escolher e aproveitar uma experiência imersiva de cassino.
Métodos de pagamento
A Stake oferece pagamentos exclusivamente via Pix. Como um dos melhores site de apostas Dota 2, ele é recomendado para quem quer apostar com valores baixos. Os depósitos e saques são rápidos, solicitando apenas uma verificação facial. Confira os limites abaixo:
Depósito
Você não precisa de muito para começar na casa de aposta Stake.
- Pix: Valor mínimo = R$5 / Valor máximo = R$100.000 / Processamento imediato
Saque
Stake é confiável e os limites de retirada são muito flexíveis. O que estiver na sua banca é seu e você pode sacar a hora que quiser.
- Pix: Valor mínimo = R$0,01 / Valor máximo = indefinido / Processamento imediato
Stake avaliação – Nossa opinião final
A Stake é confiável e possui pontos que merecem destaque. O primeiro deles é o cadastro simples e a excelente usabilidade da plataforma.
Na seção de cassino, por exemplo, cada jogo possui sua thumbnail com identidade visual original da Stake. Além do ganho estético, isso facilita a identificação de cada título e de seus respectivos provedores.
Outro ponto positivo é o app Stake, que está disponível na Play Store. Em nossos testes, jogamos pelo aplicativo e gostamos muito da experiência. Sobretudo na hora de depositar e sacar via Pix.
Portanto, vale muito a pena se cadastrar na Stake, um cassino legalizado no Brasil, confiável e com ótimo atendimento.
Perguntas frequentes
Confira abaixo as dúvidas mais comuns sobre a Stake.
Stake é confiável?
Sim, a Stake é confiável e está regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 263, publicada em 07 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0079/2024.
Stake tem cash out?
Sim, a Stake oferece cash out total e parcial em eventos e mercados selecionados. O recurso está disponível para apostas pré-jogo e ao vivo, tanto em apostas simples quanto múltiplas.
Stake tem app?
Sim, a Stake tem app para Android. Você pode baixá-lo direto do site ou então acessando a Play Store. Em seguida, basta digitar Instalar para começar a jogar no seu smartphone. Caso o seu celular seja um iPhone, nós recomendamos que você adicione um atalho na tela inicial. A usabilidade do site é muito boa e vai funcionar como se fosse um aplicativo.
Quais os métodos de pagamento da Stake?
O Pix é o único método de pagamento da Stake. O depósito mínimo é a partir de R$5 e você pode sacar o quanto quiser da sua conta.
Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.
Publicitário e apaixonado por futebol, Pedro está imerso no universo das apostas esportivas desde 2021. Na Placar, seu objetivo é não só apresentar as melhores opções para apostar, mas também fornecer dicas para quem deseja mandar seus palpites com responsabilidade.