Melhores sites de apostas para iniciantes em 2025

Antes de escolher entre os melhores sites de apostas para iniciantes, é necessário verificar alguns pontos principais para fazer suas apostas online.

Assim, analisamos recursos, interfaces, mercados de apostas, ofertas e odds para determinar quais são as melhores casas de apostas para novatos.

MC Games: Melhor plataforma com pagamento antecipado Br4bet: Plataforma bet para iniciantes com super odds no Brasileirão Lotogreen: Plataforma de aposta com pagamento antecipado Gol de Bet: Melhor plataforma para participar de um bolão Upbet: Plataforma bet com diversos mercados para o futebol Superbet: Melhor site de apostas para iniciantes Casa de Apostas: Plataforma bet com odds especiais Betano: Ótima plataforma bet para personalizar os palpites Jogo de Ouro: Site de apostas para iniciantes com cashback KTO: Plataforma de futebol com odds aumentadas SeuBet: Uma das melhores plataformas bet para limites de depósito Betaki: Plataformas de jogos de aposta para fãs de futebol Betesporte: Plataforma boa para conferir estatísticas esportivas Stake: Plataformas de aposta para quem curte MMA Segurobet: plataforma bet com R$1.000 em freebets

Qual é o melhor site de apostas para iniciantes?

MC Games é o melhor site de apostas para iniciantes. Além dele, Br4bet e Lotogreen também são boas opções.

Mas não se preocupe, nossa equipe preparou um top 15 e destacou os melhores. Tudo para você escolher com confiança na hora de se cadastrar.

Agora que você já sabe quais são os melhores sites de apostas para iniciantes, chegou a hora de conhecer em detalhes as que se destacaram mais em nosso ranking.

Top 10 melhores sites de apostas para iniciantes

Testamos os principais sites disponíveis no Brasil e avaliamos cada plataforma de jogos bet com rigor, analisando recursos, promoções, mercados disponíveis, atendimento ao cliente e outras funcionalidades.

Tudo isso para que um apostador iniciante possa começar suas atividades com segurança. Afinal, existem dezenas (talvez centenas) de bets, e pode ser difícil entender como elas funcionam.

A seguir, vamos te contar no detalhe o que mais nos chamou a atenção de cada um. Acompanhe e conheça todos melhores sites de apostas esportivas do Brasil!

1. MC Games: Melhor plataforma com pagamento antecipado

A MC Games é uma casa de apostas licenciada que oferece a promoção de pagamento antecipado em partidas de futebol e basquete. Se o time escolhido abrir 2 gols ou 20 pontos de vantagem, a aposta já é considerada vencedora.

Além disso, a plataforma conta com mercados para Fórmula 1, golfe, tênis de mesa, vôlei de praia e várias opções de apostas ao vivo. O depósito mínimo é de R$10, valor suficiente para começar a explorar os diferentes mercados disponíveis.

Vantagens da MC Games para iniciantes em apostas:

Site otimizado para smartphones;

Super Odds;

Bolão nos principais campeonatos de futebol.

2. Br4bet: Plataforma bet para iniciantes com super odds no Brasileirão

A Br4bet é confiável e vale muito a pena se quem está começando agora e quer apostar no futebol brasileiro. Na Série A, você encontra algumas das melhores odds do mercado.

Além do Brasileirão, também dá para apostar na Copa Sul-Americana, Champions League e Premier League. Os principais campeonatos do mundo estão lá, com vários mercados para escolher.

Se quiser variar, o cardápio nessa plataforma que mais paga vai além do futebol. Tem mais de 15 esportes, como futsal, vôlei, badminton e até cross-country. Além disso, a Br4bet também tem uma promoção de cashback: indique um amigo e receba R$5 direto na sua banca.

Vantagens da Br4bet para iniciantes em apostas:

Suporte prestativo;

Ótima reputação no Reclame AQUI;

Milhares de eventos todos os dias para apostar ao vivo.

3. Lotogreen: Plataforma de aposta com pagamento antecipado

A Lotogreen tem uma das promoções mais interessantes para quem está começando nas apostas. É o pagamento antecipado: se o seu time abrir dois gols de vantagem ou marcar uma diferença específica no basquete, a aposta já é considerada vencedora. Mesmo que o placar mude depois.

Essa condição é uma boa proteção contra viradas inesperadas. Além disso, o retorno dos ganhos chega mais rápido, o que ajuda muito no começo.

A Lotogreen também tem variedade. São 30 modalidades esportivas disponíveis, com opções como tênis de mesa, vôlei de praia, futsal e tênis. Além disso, há mercados nas ligas mais importantes do mundo, como Libertadores, Champions League, NBA e NFL.

Vantagens da Lotogreen para iniciantes em apostas:

Ótima usabilidade;

Eventos em mercados não tão populares do futebol;

Promoção Indique e Ganhe.

4. Gol de Bet: Melhor plataforma para participar de um bolão

Começar nas apostas pela Gol de Bet tem uma vantagem única: um ambiente bem brasileiro para você mandar seus palpites. Um dos destaques é o Bolão da Gol, que segue o estilo tradicional e distribui R$30.000 em prêmios.

Além disso, este é um site de apostas com odds mais altas em vários mercados do Brasileirão, Champions League, Libertadores e Copa Sul-Americana. Também dá para apostar em outros esportes, como tênis, vôlei e até sinuca internacional.

No basquete, a plataforma tem uma promoção de pagamento antecipado. Se o seu time abrir 18 pontos de vantagem durante a partida, a aposta é encerrada automaticamente como vencedora.

Mesmo que o adversário vire o jogo depois, o ganho já está garantido e a Gol de Bet paga mesmo, então você pode sacar quando quiser.

Vantagens da Gol de Bet para iniciantes em apostas:

Odds aumentadas;

Pagamento antecipado no basquete e futebol;

20 modalidades esportivas para apostar.

5. Upbet: plataforma bet com diversos mercados para o futebol

A Upbet tem vários mercados para quem gosta de apostar em futebol. Dá para fazer palpites em opções populares como ambas equipes marcam, dupla chance e mercado de gols. Eles são ideais para quem está começando e quer entender como funciona um jogo de aposta.

O depósito mínimo é de apenas R$5, o que facilita para você testar a plataforma e começar a apostar com pouco investimento.

Vantagens da Upbet para iniciantes em apostas:

Guia para novos apostadores;

Foco no futebol;

Saque mínimo de apenas R$1.

6. Superbet: Melhor site de apostas para iniciantes

A Superbet agitou o mercado de apostas ao garantir o naming rights da Série B do Brasileirão em 2025. Agora, a competição passa a se chamar Brasileirão Série B Superbet. A marca também é patrocinadora máster do São Paulo e do Fluminense.

Sua bet plataforma é limpa e organizada, o que facilita a localização das seções e garante boa experiência para o usuário. Assim, pode usar qualquer código Superbet facilmente.

Com operação na Europa e outros continentes desde 2008, a empresa chegou ao mercado brasileiro com boas opções de recursos. Além da navegação intuitiva e do aplicativo Superbet para Android, a casa também oferece ofertas vantajosas e ampla lista de mercados e eventos. No momento, está entre as plataformas de jogos de aposta mais completas.

Assim, pode fazer seus palpites no Super Mundial de Clubes FIFA antecipadamente e aproveitar os recursos em tempo real.

Além disso, as promoções incluem super odds e apostas combinadas, e a funcionalidade cash out possibilita antecipar o encerramento de apostas para minimizar perdas.

A combinação de um site responsivo, segurança e a primeira licença operacional do Brasil faz da Superbet confiável e uma escolha excelente para apostadores iniciantes.

Vantagens da Superbet para iniciantes em apostas:

Super odds em acumuladoras;

Funcionalidades para cash out e criar aposta;

Promoções atraentes.

7. Casa de Apostas: Plataforma bet com odds especiais

Na Casa de Apostas, dá para começar com um depósito mínimo de apenas R$1. É o valor necessário para aproveitar as odds especiais em competições como Brasileirão, Champions League e Libertadores.

A plataforma ainda reúne cerca de 15 modalidades para você escolher, com mercados como handicap europeu e asiático. Há opções como boxe, ciclismo, críquete, futebol americano e até mercados de eSports em títulos como Call of Duty.

Vantagens da Casa de Apostas para iniciantes em apostas:

Função Criar Aposta Turbinada;

Ótima usabilidade;

Saque rápido via Pix.

8. Betano: Ótima plataforma bet para personalizar os palpites

Patrocinadora de competições e grandes clubes no Brasil e exterior, a Betano é confiável e se consolidou como uma plataforma de jogos de aposta entre as mais conhecidas do mercado.

Com uma ótima reputação no Reclame Aqui e quase 30 mil respostas desde 2021, está comprometida em solucionar os problemas dos usuários. Assim, garante ainda mais confiança nos serviços disponíveis.

Na seção de apostas ao vivo, o site disponibiliza live streaming da maioria dos jogos de futebol e e-Sports. A funcionalidade é uma das mais completas entre as melhores plataforma de jogos, inclusive no app de apostas.

Além disso, há estatísticas e painéis animados em tempo real. Com eles, o jogador tem ainda mais elementos para análise das dezenas de mercados disponíveis. E, claro, mais uma garantia de entretenimento ao acessar o site.

Os duelos da Copinha de Futebol movimentam o calendário do futebol brasileiro e são acompanhados de perto pelos grandes clubes. A Betano disponibiliza mercados exclusivos para quem quer fazer palpites nos destaques do torneio.

Vantagens da Betano para iniciantes em apostas:

Atendimento ao cliente em português e resposta inicial em até 2 minutos;

Aplicativo para dispositivos móveis com sistema operacional Android.

9. Jogo de Ouro: Site de apostas para iniciantes com cashback

A Jogo de Ouro é confiável e tem uma das promos mais interessantes para quem está começando. É a Cashback de Ouro: você aposta em campeonatos selecionados, como o Mundial de Clubes, e recebe 5% de volta em apostas múltiplas.

Ou seja, mesmo se errar o palpite, ainda dá para tentar de novo com o bônus.

Além disso, a Jogo de Ouro tem cobertura das principais ligas do mundo. Brasileirão, Libertadores, Wimbledon e até a Major League Soccer estão entre as opções disponíveis para apostar.

No total, são 25 modalidades esportivas. Há mercados no basquete, tênis, futebol americano, MMA, boxe e vários outros.

Vantagens da Jogo de Ouro para iniciantes em apostas:

Boa reputação no Reclame AQUI;

Diversos recursos que promovem o jogo responsável;

Saque rápido via Pix.

10. KTO: Plataforma de futebol com odds aumentadas

A KTO apostas é confiável, sendo um dos melhores sites de apostas esportivas para iniciantes. Ao avaliarmos as cotações da KTO, concluímos que as odds oferecidas estão entre as melhores do mercado na comparação com outras plataformas de jogos bet.

Este é um dos grandes atrativos para quem está à procura de bons retornos, fazendo com que a empresa dispute o título de melhor site de apostas para iniciantes.

A operação da plataforma de apostas está sob licença da Autoridade de Curaçao, que é bastante conhecida no mercado. Isso garante segurança nas apostas e transações financeiras.

Apesar de não possuir variedade de formas de pagamento, os depósitos e saques podem ser feitos por Pix com crédito imediato e seguro.

A KTO também é uma das melhores plataformas de cassino online para quem está começando. Quer aprender como jogar Sweet Bonanza? Lá é o lugar certo.

O site também conta com navegação intuitiva e fácil localização de seções, competições e eventos ao vivo.

Vantagens da KTO para iniciantes em apostas:

Cobertura das principais competições de futebol mundial;

Live streaming para e-Games;

Aplicativo KTO para Android.

Comparação entre os melhores sites de apostas para iniciantes

Quando você começa sua jornada pelas apostas, é normal sentir um pouco de dificuldade. Mas com o tempo, você pega o jeito. Veja abaixo o resumo com os principais sites de apostas para iniciantes que nós destacamos neste guia.

Site Interface Suporte Tutoriais Destaque Principal Nota MC Games Intuitiva Chat 24h ✅ Guias no Blog R$25 de cashback ⭐⭐⭐⭐⭐ Br4bet Organizada Chat 24h ✅ Passo a Passo 10% de cashback ⭐⭐⭐⭐ Lotogreen Simples Chat ao vivo ✅ Guias no Blog Até R$2.000 em múltiplas ⭐⭐⭐⭐⭐ Gol de Bet Funcional Chat 24h ✅ Guias no Blog Até 10% de cashback semanal ⭐⭐⭐⭐ Upbet Intuitiva Chat 24h ✅ Guias no Blog Roleta Premiada ⭐⭐⭐⭐

Como escolhemos os melhores sites de apostas esportivas para iniciantes?

Se você está começando no mundo das apostas esportivas, escolher entre as melhores plataformas de jogos faz toda a diferença. Nos próximos tópicos, vamos detalhar o que cada site oferece e quais critérios usamos para recomendar as melhores opções para iniciantes.

Confiabilidade e segurança dos sites de apostas

Os melhores sites de apostas citados neste guia são licenciados para atuar no Brasil e seguem as regras da Secretaria de Prêmios e Apostas, o que garante uma experiência segura e de acordo com a regulamentação.

Dentre os compromissos que elas assumem, estão:

Licença oficial emitida pelo Ministério da Fazenda;

Fiscalização contínua para impedir práticas ilegais;

Regras de segurança e de jogo responsável previstas na regulamentação.

Variedade de esportes disponíveis

Os melhores sites de apostas esportivas do Brasil oferecem dezenas de modalidades. Se gosta de grandes eventos, pode apostar em futebol, basquete ou tênis. Mas, se prefere sair do comum, vale conferir os sites de apostas para UFC e de esportes como:

Dardos;

Hóquei no gelo;

eSports;

Fórmula 1;

MMA.

Ofertas e promoções

Anteriormente, considerávamos os bônus de boas-vindas como um dos principais critérios, avaliando o limite máximo de crédito e as regras de cumprimento. Como essa opção não está mais disponível, destacamos sites de apostas que oferecem promoções frequentes e vantajosas para iniciantes, como a oferta Superbet abaixo pagamento antecipado.

Algumas operadoras exigem um código de indicação ou a troca de pontos em um programa de fidelidade. Outras liberam promoções automaticamente para quem aposta nos jogos selecionados da semana.

Usabilidade e recursos

A experiência do usuário é um dos pontos que mais pesam na escolha de um bom site de apostas. Avaliamos a qualidade dos aplicativos, a organização dos menus, a facilidade de encontrar mercados e a clareza da interface. Tudo isso ajuda a deixar a navegação simples e prática, especialmente para quem está começando.

Entre os exemplos, vale destacar o aplicativo da Betano, que mostra bem como uma boa estrutura faz diferença. Ele reúne filtros por esportes, estatísticas ao vivo e recursos que tornam as apostas mais intuitivas e seguras, além de servir como referência do que procuramos nos melhores sites de apostas para iniciantes.

Odds nas apostas esportivas online

As casas de apostas de futebol e esportes em geral costumam oferecer cotações parecidas para a maioria dos eventos. No entanto, há algumas situações em que elas abrem mão da sua margem para agradar ao jogador.

Checamos também se alguns esportes tinham cotações mais atraentes do que nas empresas concorrentes, ainda que não fossem muito maiores, e quais são mais tolerantes a arbitragem esportiva.

Qual é o melhor site de apostas para iniciantes no celular?

Um dos melhores sites de apostas para iniciantes, sem dúvidas, é a Superbet. A versão mobile é simples de navegar e carrega rápido. Além disso, você encontra promoções como Superplacar, Substituição Garantida e o SuperSpin, que pode liberar apostas grátis. Um bom incentivo para começar sem arriscar tanto.

Outro site atrativo para iniciantes é a Novibet. A plataforma tem reputação internacional e oferece ofertas como o Combo Criador de Aposta Turbinado e as SuperOdds. Tudo isso direto do navegador, sem precisar baixar nada para começar a apostar.

Agora, se você nunca fez uma aposta, recomendamos escolher uma plataforma de 50 centavos. Um valor muito baixo que não vai impactar em nada o seu orçamento.

O básico que todo iniciante precisa saber antes de apostar

Antes de começar a apostar, é importante conhecer alguns pontos que ajudam a entender o básico desse universo:

Limites de aposta mudam de acordo com o site e o mercado escolhido;

Termos e condições definem regras de bônus, depósitos, saques e uso da conta;

Apostas simples são as mais indicadas para começar;

Múltiplas e apostas ao vivo exigem mais experiência e cuidado;

Ler as regras evita erros e traz mais segurança nas apostas.

Tipos de apostas mais fáceis para começar

Se você está dando os primeiros passos no mundo das apostas esportivas, algumas modalidades ajudam bastante no aprendizado. São mercados simples, que exigem menos experiência e deixam o palpite mais direto.

Esses tipos de apostas estão em quase todos os sites e servem como porta de entrada para você pegar o jeito antes de arriscar em mercados mais complexos.

Resultado Final (1X2) – a aposta mais simples

No mercado de Resultado Final, também chamado de 1X2, você escolhe se o time da casa vence, se o visitante leva ou se a partida termina empatada. O “1” representa vitória do mandante, o “2” é o triunfo do visitante e o “X” significa empate.

É um formato bem popular porque a aposta está ligada ao placar final do jogo, sem depender de estatísticas ou detalhes complicados. Basta analisar a força dos times e o momento da competição.

Esse mercado é usado tanto em grandes torneios como Brasileirão e Champions League quanto em ligas menores. Por isso, você encontra muitas oportunidades para treinar e entender como funcionam as odds.

Total de Gols (Over/Under) – fácil de entender

No Total de Gols, conhecido como Over/Under, você não precisa acertar o vencedor da partida. O palpite é sobre a quantidade de gols no jogo. A linha mais comum é o 2.5: se você aposta em Over, precisa de 3 ou mais gols para ganhar. No Under, precisa de 2 ou menos.

Esse mercado é interessante porque envolve apenas a contagem de gols, sem importar quem marca. Isso deixa a leitura da aposta mais simples, especialmente em jogos de times ofensivos ou clássicos equilibrados.

Muitos apostadores usam esse mercado para criar estratégias, considerando que é possível observar médias de gols em confrontos diretos e no desempenho recente das equipes. É uma boa forma de aprender a analisar estatísticas e aplicar no seu palpite.

Erros comuns de iniciantes nas apostas

No começo, é normal cometer deslizes por empolgação ou falta de informação. Mas dá para evitar algumas armadilhas se você souber o que observar desde as primeiras apostas.

Veja abaixo atitudes que costumam prejudicar quem está começando:

Aceitar bônus sem entender o rollover — Pode travar seu dinheiro e dificultar o saque;

— Pode travar seu dinheiro e dificultar o saque; Apostar por impulso — Deixar a emoção falar mais alto costuma acabar em prejuízo;

— Deixar a emoção falar mais alto costuma acabar em prejuízo; Ignorar a comparação de odds — Não conferir outras casas pode impactar seus ganhos no longo prazo;

— Não conferir outras casas pode impactar seus ganhos no longo prazo; Escolher mercados desconhecidos — Apostar no escuro em “ambos marcam” ou “handicap” é um atalho para a frustração;

— Apostar no escuro em “ambos marcam” ou “handicap” é um atalho para a frustração; Não usar ferramentas de controle — Ignorar limites de aposta ou alertas de tempo aumenta o risco de perder mais do que você gostaria.

Sites de apostas com cadastro simples e rápido para iniciantes

Na Betano é possível criar sua conta em poucos passos. Se você tem conta no Google, é só clicar em “Cadastre-se com Google”, autorizar o acesso e seguir com a verificação.

Em poucos minutos, você já consegue apostar e se divertir.

Como fazer sua primeira aposta: passo a passo

Apostar online é simples e pode ser feito em poucos cliques. Para ilustrar, vamos usar a MC Games como exemplo e um palpite no mercado Resultado Final, um dos mais populares em sites de apostas para iniciantes.

Escolha uma liga para apostar (Copa do Brasil, Brasileirão, entre outras); Selecione o evento; Clique em Resultado Final; Defina o valor da aposta; Clique em Fazer aposta para confirmar.

Destaque da semana: recurso de apostas para iniciantes

A Superbet lançou uma promoção especial nas Séries A e B do Brasileirão: aposte R$ 100 em múltiplas e receba R$ 30 em apostas grátis para continuar jogando.

Como participar?

Clique em “Aceitar Promoção” na aba disponível;

Aposte cumulativamente R$ 100 em múltiplas com odds de pelo menos 1.2 por seleção e 3.0 por cupom;

Assim que atingir o valor exigido, você recebe R$ 30 em apostas grátis.

A promoção é válida apenas para as Séries A e B e ocorre em períodos semanais até outubro. As apostas grátis serão creditadas automaticamente após a liquidação dos bilhetes.

Quais sites de apostas aceitam apostas baixas?

Para quem está começando, a melhor estratégia é apostar o menor valor possível. Isso ajuda a entender como funcionam os mercados, testar palpites e ganhar experiência sem arriscar muito dinheiro logo no início.

Nesse sentido, as casas de apostas de 1 real são as mais indicadas. Elas permitem fazer apostas baixas e seguras, oferecendo uma forma acessível de começar no universo das apostas esportivas.

Dicas para iniciantes em plataformas de jogos de aposta

Antes de criar uma conta em um site de apostas, é importante observar alguns pontos básicos. Eles ajudam a evitar erros comuns, entender melhor as regras e começar de forma mais segura.

Veja abaixo o que considerar antes de apostar pela primeira vez:

Verifique se a plataforma oferece os esportes e mercados que você procura;

Confira os requisitos dos bônus, como rollover e prazos para liberar os ganhos;

Analise as opções de autoexclusão e encerramento de conta, caso precise de uma pausa;

Observe a usabilidade do site e dos aplicativos para facilitar sua experiência;

Aposte com responsabilidade e nunca arrisque um valor que possa fazer falta.

Principais termos nas apostas online e o que eles significam

Para quem está começando nas apostas, alguns termos podem parecer confusos no início. Por isso, reunimos os mais usados no dia a dia dos apostadores. A ideia é facilitar a compreensão e ajudar você a fazer seus palpites com mais confiança.

Confira os principais termos e o que cada um deles significa:

Odds : número que representa quanto você pode ganhar em uma aposta, de acordo com o risco envolvido;

: número que representa quanto você pode ganhar em uma aposta, de acordo com o risco envolvido; Stake : valor que você decide apostar em uma determinada entrada;

: valor que você decide apostar em uma determinada entrada; Cash out : recurso que permite encerrar uma aposta antes do fim do evento para garantir parte do lucro ou reduzir prejuízos;

: recurso que permite encerrar uma aposta antes do fim do evento para garantir parte do lucro ou reduzir prejuízos; Bankroll : total disponível que você separou só para apostar;

: total disponível que você separou só para apostar; Green/red: gírias usadas para indicar se a aposta foi vencedora (green) ou perdedora (red).

Melhores plataformas de apostas para iniciantes: um resumo

Este guia reúne algumas das melhores plataformas de apostas para iniciantes, destacando suas promoções recorrentes, variedade de mercados e métodos de pagamento. Entre elas estão MC Games, Br4bet e Lotogreen, que se tornaram referências no setor.

Todas essas casas possuem licença para operar no Brasil, o que garante segurança nas transações e conformidade com as regras do Governo Federal. Além disso, Nosso objetivo é que este conteúdo seja um guia útil e acessível, ajudando você a escolher com mais confiança onde começar a apostar.

Perguntas frequentes

Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre os melhores sites de apostas para iniciantes.

Qual o melhor site de apostas para iniciantes? A MC Games é a melhor plataforma de apostas para quem está começando. O site tem visual limpo, opções bem organizadas e filtros que ajudam você a encontrar os jogos com mais facilidade. Qual o site mais confiável para apostar? As plataformas analisadas neste artigo possuem rigorosa licença internacional de operação, o que as torna confiáveis e seguras para registro de dados, transações financeiras e apostas. Qual site de apostas dá dinheiro para começar? No momento, nenhum site pode oferecer dinheiro no momento do cadastro, segundo a nova regulamentação brasileira. Mas casas como MC Games, Br4bet e Lotogreen têm promoções de freebets e giros grátis que ajudam a começar com mais vantagem nas primeiras apostas. O que é um site de apostas para iniciantes? Um site de apostas para iniciantes é uma casa que oferece mercados simples, como Resultado Final e Total de Gols, além de depósitos baixos via Pix. Você entende rápido como funcionam as odds e pode começar com facilidade.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da Bet365. A Bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br