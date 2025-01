Quem é Ryan Francisco, artilheiro do São Paulo na Copinha

O São Paulo é o primeiro finalista da Copinha de 2025. Agora aguardando o adversário da decisão, que sai de Corinthians ou Grêmio, o Tricolor Paulista se classificou passando pelo Criciúma, com brilho de Ryan Francisco, de 18 anos.

Artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 10 gols, o garoto teve uma noite de altos e baixos, levando o segundo cartão amarelo na competição, o que o suspendeu da final. Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, o brilho começou, quando o centroavante cobrou com cavadinha o pênalti que empatou a partida.

🥶 Fez frio em Araraquara! Pelas lentes da #SPFCplay, confira os gols de Ryan Francisco, que garantiram a vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Criciúma, na Fonte Luminosa, e a vaga na final da Copinha! ⚽⚽ Ryan Francisco#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/ZQExVx7wBv — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 22, 2025

A pressão do Tricolor surtiu efeito, e uma nova penalidade, aos 53 minutos, colocou Ryan novamente com a bola. Pouco depois de cavar pela primeira vez, ele dobrou a aposta, repetiu a maneira de cobrar e virou a partida.

A trajetória de Ryan Francisco

Natural da capital paulista, teve seus primeiros momentos da carreira no Palmeiras. De 2006, da mesma geração de Estêvão e Endrick (com quem também dividiu os gramados no Centro da Coroa), Ryan defendeu o Verdão até 2019, na categoria sub-13.

Sem muitas oportunidades, trocou o Alviverde pelo Ska Brasil, de Santana de Parnaíba, onde ficou até 2021. No ano seguinte, chamou a atenção da categoria de base do São Paulo, onde passou a brilhar.

Em Cotia, se consolidou como o principal jogador de sua geração. Atualmente, são 98 jogos oficiais pela base do Tricolor, com 90 gols marcados – com direito a artilharia da Copa do Brasil sub-20 de 2024, do Paulista sub-17 de 2023 e Brasileirão sub-17 de 2023.

Com contrato até 2028 no Tricolor, Ryan tem multa rescisória de 60 milhões de euros, equivalente a mais de 375 milhões de reais. O garoto estreou pelos profissionais do Tricolor em 2024, na última rodada do Brasileirão, diante do Botafogo.

Na última segunda-feira, 20, fez sua segunda partida pelo time principal, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. A partida, curiosamente, foi um dia antes de sua atuação decisiva na semifinal da Copinha.