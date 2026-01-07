Quer saber se a Novibet é confiável? Neste guia, analisamos todos os pontos da plataforma para entender se vale a pena se registrar e apostar na casa. Levamos em conta critérios como segurança, reputação, formas de pagamento, suporte ao cliente e funcionamento geral do site.

A Novibet vem ganhando espaço entre os apostadores brasileiros, mas será que ela realmente entrega o que promete? Continue lendo para descobrir se o site Novibet é seguro, quais são seus principais recursos e o que o diferencia de outras casas de apostas.

Vantagens da Novibet Transmissão ao vivo Variedade de métodos de pagamento Ampla lista de mercado e eventos esportivos App para Android Desvantagens da Novibet App somente para Android Atendimento ao cliente pode demorar até 30 minutos

A Novibet paga mesmo? Fizemos um teste

Durante nossos testes da plataforma, realizamos um depósito e apostamos na vitória da Polônia contra o Japão no 1º set pela VNL. Com a aposta vencedora, optamos por realizar um saque com Pix usando a mesma conta do Nubank que usamos para o depósito.

A retirada levou cerca de 5 minutos, pois houve um pequeno atraso no processamento. No entanto, assim que a plataforma finalizou o processamento, o crédito foi feito imediatamente.

Novibet é confiável? Saiba quais as principais vantagens

Sim, a Novibet é confiável e sua operação é desde 2010. A marca se consolidou e possui os recursos mais populares e utilizados por apostadores, experientes ou novatos nos mercados e odds.

A navegação é intuitiva e permite fácil localização de seções e funcionalidades. Listamos alguns recursos oferecidos na plataforma.

RECURSO NOTA + DETALHES Transmissão ao vivo Nota: 4/5

Streaming com imagens Cash out Nota: 4/5

Encerre apostas antes do fim dos eventos Super Odds Novibet Nota: 4/5

Odds aumentadas em eventos selecionados

Por que apostar na Novibet é seguro?

Além de ser conhecida por patrocinar torneios importantes e times de grande torcida no futebol como o Fortaleza, a casa mantém boa reputação na indústria de apostas.

Com operação na Europa e nas Américas, a plataforma tem licença brasileira sob a Portaria SPA/MF nº 249. Ou seja, cumpre regras rígidas de proteção de dados, transações financeiras, tecnologia de desenvolvimento de jogos, suporte ao cliente e jogo responsável, sob pena de perda da autorização de funcionamento.

Em quais países a Novibet tem operação

A marca se estabeleceu na Europa e nas Américas, mas mantém patrocínios de times na Grécia, Chipre, Equador, México.

No Brasil, a Novibet está operando legalmente com a autorização da Portaria SPA/MF nº 249. Ela já foi patrocinadora do Fortaleza e hoje estampa a camisa do Santos como patrocinador master.

Cadastro na Novibet: veja o passo a passo

Acesse a operadora aqui ou usando um dos links presentes neste artigo Clique em cadastrar-se no canto superior da página Informe um endereço de e-mail que será verificado Crie uma senha Preencha com o CPF e telefone No campo correspondente, digite o código promocional Novibet “PLACAR” Para confirmar se tem mais de 18 anos e concorda com os termos e condições clique em Criar uma Conta

Verificação de conta na Novibet

Todos os usuários da Novibet devem passar pelo processo de verificação antes de terem acesso completo a plataforma. Confira a seguir o passo a passo:

Entre na sua conta e clique em “Verificação KYC” Autorize o acesso a sua câmera e localização Escolha qual documento de identidade usará para a verificação Encaixe a frente documento no local indicado pela Novibet Em seguida, coloque o verso do documento Por fim, faça encaixe o seu rosto no local indicado e finalize o reconhecimento facial

Novibet review

A Novibet é uma casa de apostas e cassino que se destaca por ter layout confortável para navegação no site e ampla cobertura esportiva, jogos online e pôquer. A lista extensa de mercados e competições futebol e outras mais de 25 modalidades.

Entre os diferenciais, a Novibet tem pagamento antecipado de 2 gols de vantagem, recurso interessante para quem busca mais segurança nas apostas esportivas. Além dessas opções, a plataforma oferece algumas promoções que liberam prêmios sem depósito, como o Trivia Brasileira.

É possível usar a ferramenta Criar Aposta da Novibet com múltiplas seleções de um mesmo evento. Se preferir, pode fazer apostas múltiplas em diferentes eventos e competições.

Já o aplicativo disponível para sistema operacional Android pode ser baixado no próprio site. Ele funciona de forma semelhante à versão para PC, mas com login por biometria e recursos exclusivos.

Abaixo, detalhamos o teste feito nos principais recursos da operadora.

Transmissão e apostas ao vivo

Futebol e diversas modalidades esportivas compõem o catálogo de eventos ao vivo disponíveis para apostas na casa. Durante o andamento do jogo, mercados como total de gols mais ou menos 2.5 e cotações são atualizados a todo instante para oferecer opções até o apito final

Em todos os eventos disponíveis é possível acompanhar informações e estatísticas em tempo real, e a vantagem em muitos deles é a transmissão ao vivo com imagens.

Como fator de análise, as coberturas são um diferencial importante no site Novibet e boa opção de entretenimento para o apostador. Não é obrigatório ter saldo na conta para assistir aos jogos.

A Novibet oferece diversas opções de apostas para os jogos da Série A do Brasileirão. A competição reúne os principais clubes do país em uma disputa intensa pelo título e vagas em torneios continentais.

Cash out de apostas

Funcionalidade popular e também conhecida como encerramento da aposta, o Novibet tem cash out para de minimizar possíveis perdas.

Em uma aposta ainda a ser resolvida, é permitido que se encerre antes do fim do evento com o recebimento de retorno parcial do valor apostado.

É importante sempre lembrar que o cash out não está disponível em todos os eventos e pode ser retirado a qualquer momento sem aviso prévio pela plataforma.

A Novibet possui app para download

Você pode baixar o Novibet app somente em dispositivos com sistema operacional Android. Por enquanto, usuários do iOS podem utilizar o site pelo celular com experiência semelhante à que se tem na versão para PC.

Se a ideia é ter a página a um clique na tela principal do celular, nas configurações do navegador é possível criar um ícone na home para acesso direto à plataforma.

Como se trata um aplicativo que não é adquirido em lojas online de apps, ao solicitar a instalação, o smartphone pode perguntar se deseja baixar de origem desconhecida.

Não há perigo em instalar e é seguro fazer o download.

Como é o atendimento ao cliente da Novibet?

Tanto o Novibet cassino quanto a área de apostas esportivas trazem suporte ao cliente 24 horas por dia nos seguintes canais:

Novichat

E-mail: [email protected] (dúvidas específicas), [email protected] (informações gerais) ou [email protected] (reclamações)

[email protected] (dúvidas específicas), [email protected] (informações gerais) ou [email protected] (reclamações) Telefone: +55 0800 591 0803 – 24h (Capital e Regiões Metropolitanas) ou +55 0800 591 9479 – 24h (Outras Regiões)

+55 0800 591 0803 – 24h (Capital e Regiões Metropolitanas) ou +55 0800 591 9479 – 24h (Outras Regiões) Messenger

Ao abrir o Novichat, um chatbot sugere assuntos que podem ser o motivo do contato. Mas se não encontrar a resposta, pode optar por falar com um dos representantes.

Em nosso teste, fomos atendidos com menos de 5 minutos de espera. O suporte funciona e resolve as questões mais simples rapidamente. Porém, em casos mais complexos, pode ser necessário contatar o departamento, que tem um prazo maior de resposta.

Métodos disponíveis para pagamento seguro na Novibet

A Novibet é um cassino de 10 reais e disponibiliza as principais formas de pagamento disponíveis no mercado. Por Pix, transferência bancária, cartões e carteiras digitais, o prazo de crédito para valores depositados é imediato.

Para retiradas, deve ser usado o mesmo método dos depósitos na conta e o Pix é mais ágil e instantâneo. Todas as transações financeiras devem ser feitas em nome do titular na origem e no destino da operação.

Métodos de depósito

Pix: Valor mínimo = R$10 / Processamento imediato

Métodos de saque

Pix: Valor mínimo = R$10 / Valor máximo = R$20000 / Processamento imediato

Novibet no Reclame Aqui

No Reclame Aqui, a casa de apostas Novibet possui uma reputação mista. Alguns usuários elogiam a plataforma pela ampla gama de opções de apostas, pelas odds competitivas e pela interface amigável.

Esses usuários destacam que a Novibet oferece uma experiência de apostas diversificada, com um atendimento ao cliente que, em muitos casos, é ágil e eficaz na resolução de problemas.

Por outro lado, há também relatos de insatisfação entre os usuários. As principais reclamações envolvem dificuldades no processo de saque, demora na resposta do suporte ao cliente e, em alguns casos, a não resolução de problemas específicos.

A nota atual é de 5.2 em 10. Ou seja, a presença dessas reclamações ressalta a importância da empresa em continuar aprimorando seus serviços e atendimento ao cliente para manter a confiança e satisfação dos usuários brasileiros.

Avaliação final da Novibet: vale a pena cadastrar?

A Novibet é uma das casas de apostas que vale a pena se cadastrar. Ao compararmos a Novibet com casas de apostas grandes e estabelecidas na indústria, vemos ela não decepciona em relação à experiência, mercados e eventos e funcionalidades disponíveis.

Entre os destaques, aparece também como um dos cassino que mais paga, graças aos saques rápidos e odds atrativas.

Portanto, vale a pena se cadastrar na plataforma e se divertir em eventos esportivos e jogos online. A casa já está 100% autorizada a operar no Brasil e tem boa reputação entre os apostadores.

Perguntas frequentes

Qual o depósito mínimo na Novibet? Na Novibet, o valor mínimo de depósito por Pix é de R$10. Para outros métodos, como boleto bancário, transferência bancária, entre outros, o valor é de R$30. Quantos anos tem a Novibet? A casa de aposta Novibet começou as operações em 2010 e atualmente está presente em países da Europa, Américas e Nova Zelândia. Quanto tempo a Novibet paga? A plataforma informa em suas regras de funcionamento que todos os saques são processados em até 24 horas. Analisamos um saque por Pix e ele foi creditado imediatamente na conta bancária. A casa solicita verificação em alguns casos de saques e para cliente que movimentaram mais de R$10000 em depósitos nos últimos seis meses ou solicitaram retirada de mais de R$2000. Qual o mínimo para sacar na Novibet? Para efetuar retiradas, é necessário clicar na seção Depósito no canto superior da página ou aplicativo. Ao acessar esta área, aparecem outras opções como o perfil da conta e saques. Escolhe-se o método, que deve ser o mesmo utilizado para depósitos, e o valor para completar a transação. Em quanto tempo a Novibet paga? É imediato com Pix e pode levar até 24h com outros métodos, como cartão de crédito e transferência bancária. Quem é o dono da Novibet? A Novibet pertence a Logflex MT Limited, que é uma empresa registrada de acordo com as leis de Malta (Malta Gaming Authority). A Novibet está legalizada no Brasil? Sim, a Novibet está legalizada no Brasil pela Portaria SPA/MF nº 249. Como uma das operadoras autorizadas, ela pode promover apostas esportivas e jogos de cassino.

