Com mais de 20 anos de mercado, podemos dizer com certeza que a bet365 é confiável. Testamos a operadora em 2026 e vimos de perto sua credibilidade. É uma das casas de apostas mais bem-sucedidas do mundo, responsável por moldar a indústria como ela é hoje.

Neste artigo, analisamos a casa, sua segurança e os principais recursos. Confira!

Vantagens da bet365 Ampla lista de mercados e eventos, incluindo ao vivo Streaming ao vivo de partidas Possui aplicativo para Android Desvantagens da bet365 Não possui aplicativo para IOS Em alguns dias e horários a fila do suporte é longa

bet365 é confiável? Nossos recursos favoritos

Sim, a bet365 é confiável. Afirmamos isso após analisar os principais recursos da bet365 no Brasil. A casa oferece uma experiência que agrada tanto quem está no início das atividades com bets como também os mais experientes.

A seguir, mostramos detalhes de nossas funcionalidades favoritas nesta plataforma que é uma das mais importantes do mundo.

Por que a bet365 é confiável para apostar?

Com mais de duas décadas de operação, a plataforma ganhou notoriedade quando se fala das maiores casas de apostas do mundo. Apareceu no cenário nacional praticamente como sinônimo de apostas esportivas.

Mas é confiável utilizar os serviços da bet365? A resposta é sim! A plataforma opera atualmente com a licença 2.104-12 na Secretaria de Prêmios e Apostas do MF.

Isso sob uma das legislações mais rigorosas e que garante a segurança em transações financeiras, regras, tecnologia, pagamentos e suporte.

Além disso, a bet365 está 100% autorizada a operar apostas esportivas e cassino online, e já faz parte das plataformas legalizadas no Brasil.

A bet365 possui licença para atuar no Brasil?

Sim, a bet365 é uma das primeiras operadoras licenciadas para oferecer apostas online no Brasil. A empresa recebeu a licença definitiva do Ministério da Fazenda após enviar sua solicitação por meio do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) ainda em 14 de agosto de 2024.

Com isso, a plataforma está incluída na lista de operadoras legalizadas para atuar no mercado brasileiro, com autorização válida até 2029 sob a Portaria SPA/MF nº 250 de 07/02/2025.

Jogo responsável na bet365

A bet365 leva o jogo responsável a sério e oferece recursos para ajudar você a manter o controle. Ela possui ferramentas como “Minha Atividade” que permitem monitorar tempo e gastos.

Além disso, “Limites de Depósito” e “Limites de Gastos” ajudam a estabelecer parâmetros financeiros claros, evitando excessos.

Em casos que exigem um recuo mais prolongado, a opção de “Autoexclusão” oferece um respiro necessário, com períodos que variam de seis meses a cinco anos.

Portanto, a bet365 é uma das casas de apostas a reforçar que o jogo deve ser visto como entretenimento, nunca como fonte de renda, e incentiva práticas como apostar apenas valores que não comprometam o orçamento pessoal.

Como é o atendimento ao cliente na bet365?

Se tiver um problema ao usar o seu código bet365, fazer apostas ou baixar o aplicativo, o suporte da operadora está bem sinalizado.

Basta ir à seção de contato localizada no rodapé do site ou na ajuda localizada no canto superior. Atualmente, o serviço é feito por chat ao vivo, telefone e e-mail.

Em nossa experiência, a espera de uma resposta por correio eletrônico pode levar até um dia. Já o chat ao vivo, que funciona 24 horas nos sete dias da semana, o tempo é menor.

Inicialmente o atendimento é feito por um robô que direciona a questão para uma pessoa se ainda não estiver resolvida. No entanto, pode ser necessário ter paciência, se a fila de atendimento com os agentes estiver longa.

Como se cadastrar na bet365?

O cadastro na bet365 é feito de maneira bastante rápida. Gastamos menos de 5 minutos para concluir o processo. Confira:

Clique aqui ou em qualquer link deste artigo para acessar o site da operadora No site, clique no botão de registro localizado no canto superior Preencha o formulário com dados pessoais e de segurança No campo “Código de indicação”, digite o cupom PLACAR365 Leia atentamente os termos e condições e marque o campo se estiver de acordo Assim que você clicar em “Registre-se na bet365”, a sua conta estará aberta!

Importante reforçar: ter mais de 18 anos é o primeiro critério para poder se cadastrar na bet365.

A casa, inclusive, tem mecanismos que investigam se um cadastro foi aberto em nome de uma pessoa maior de idade para uso de um menor – neste caso, a conta é imediatamente suspensa e os retornos obtidos em apostas são cancelados.

O código de indicação Bet365 PLACAR365 é usado apenas para fins de marketing.

Verificação de conta na bet365

O processo de verificação de conta na bet365 é essencial para garantir mais segurança e atender à nova regulamentação das casas de apostas no Brasil. Além disso, essa etapa é obrigatória para realizar saques.

Por isso, recomendamos que você conclua a verificação assim que finalizar o cadastro.

Basta acessar sua conta, escolher a opção “Verificação” e enviar um dos documentos de identificação abaixo:

Carteira de identidade

Carteira de motorista

Passaporte

É importante que o documento esteja legível. Depois, será necessário tirar uma selfie para confirmar sua identidade e garantir que a foto corresponde ao documento enviado.

Nossa equipe testou o processo e conseguiu a verificação da conta em poucos minutos.

Como a bet365 se tornou tão conhecida?

A operadora com sede na Inglaterra criou sua reputação no mercado desde o lançamento em 2001 por oferecer uma ampla lista de mercados e eventos com foco no futebol.

A indústria das apostas esportivas ainda se baseava em lojas físicas pelo Reino Unido quando a filha de um empresário de sucesso do ramo resolveu ampliar os negócios da família migrando para o mundo virtual, numa época em que a internet começava a ganhar mais velocidade e popularidade. Foi daí que surgiu a bet365.

O foco no futebol foi tiro certeiro. Isso porque na década de 1990 a Inglaterra havia iniciado uma nova fase de organização de sua liga e, naquele momento, a Premier League se popularizava pelo mundo a passos largos.

E, em meio a grandes empresas que patrocinavam os jogos e as transmissões, estava a bet365.

A marca acabou associada à expansão midiática do futebol inglês e ficou conhecida internacionalmente. Hoje, a base de clientes supera a casa de milhões de usuários.

Além disso, a bet365 também é referência em outros esportes e mercados, como as apostas NFL, que ganham cada vez mais espaço entre os brasileiros.

A família fundadora da casa é tão ligada ao esporte mais popular do mundo que é dona do Stoke City, clube que fica na cidade em que a operadora tem sede, Stoke-on-Trent. O estádio em que o time joga, aliás, chama-se bet365 Stadium.

O que o site oferece para apostadores?

De acordo nossa experiência com a plataforma, a bet365 se destaca pela quantidade de mercados e eventos disponíveis, em dezenas de modalidades esportivas. Trata-se de um site de apostas recomendado para iniciantes, sobretudo pela variedade e boa usabilidade.

A bet365 oferece diversas opções de apostas para os jogos do Brasileirão. A competição é marcada por disputas acirradas, com clubes tradicionais lutando pelo acesso à elite do futebol nacional.

A plataforma permite ainda apostas com pagamento antecipado 2 gols, encerrando a aposta como vencedora assim que o time escolhido abrir essa vantagem no placar.

Além dos esportes, a casa também oferece slots, pôquer e um dos principais cassinos online, incluindo mesas ao vivo. Apesar de não ser a principal atração na plataforma, a segurança dada a estes tipos de apostas é a mesma das modalidades esportivas. Por isso, pode-se dizer que o cassino da bet365 é confiável também.

Para quem curte fantasy games, existem várias opções disponíveis – a principal delas é para jogar com times na Premier League durante toda a temporada ou na fase de grupos da Champions League.

Detalhes dos recursos disponíveis da bet365

Dentre todos os recursos e funcionalidades, analisamos os principais que mais geram procura.

É fundamental que, ao utilizar os serviços, você esteja ciente das regras, critérios de elegibilidade e outros detalhes para evitar surpresas e necessidade de acionar o suporte da bet365.

Apostas e transmissão ao vivo

Alguns apostadores preferem fazer entradas durante o andamento de um jogo ou evento. Se este é o seu caso, saiba que todos os jogos têm acompanhamento em tempo real para estatísticas e andamento dos lances.

Alguns deles, aliás, têm também transmissão em vídeo, com imagem de alta qualidade. O cardápio inclui competições como Champions League, campeonatos Espanhol, Italiano, Alemão, copas da Inglaterra, jogos da Copa do Brasil e até NBA e NFL. Para ter acesso, é necessário apenas ter conta aberta na plataforma.

Na bet365, você pode também pode apostar nos jogos dos campeonatos estaduais, com rivalidades históricas e equipes do interior tentando surpreender os favoritos.

A casa disponibiliza mercados exclusivos para bets ao vivo e, por isso, tem fama de ser uma das melhores do mundo para este tipo de aposta. Por exemplo, num jogo de futebol pode-se apostar na bet365 em quem marcará o próximo gol ou de quem será o próximo escanteio.

Um detalhe importante se você gosta de apostar durante os jogos: a casa segue o padrão usado nas transmissões na Europa em relação ao tempo do cronômetro.

Por isso, é sempre importante ficar atento ao minuto em que o fato ocorre na partida. Por exemplo: a contagem deve seguir o formato em que um cartão dado: se foi aos 43min30, é considerado o minuto 44.

Você pode assistir a Esportes Ao-Vivo em celular, Tablet e PC incluindo Futebol, Tênis e Basquete. Tudo que precisa é ter saldo na sua conta ou de ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para se qualificar. São aplicadas regras de localização geográfica e de transmissão ao-vivo.

Cash out

A bet365 é uma das casas de apostas com cash out para amplo número de mercados, o que a diferencia da concorrência. A funcionalidade é uma forma de se proteger de uma possível perda, ou de amenizar gastos no caso de um palpite que certamente resultará em red.

Antes do fim do evento ou da resolução do palpite, você pode manualmente fazer o encerramento da aposta. Inclusive, se quiser apostar no UFC, deve ficar de olho nos nocautes técnicos, que podem cancelar o pedido de retirada.

App da bet365

O bet365 app não está disponível na Google Play Store, mas você pode baixá-lo para dispositivos Android diretamente do site da casa de apostas.

Na seção de ajuda localizada no canto superior do site, há um botão para descarregar o apk e as instruções de como fazer o procedimento.

Por isso, é necessário que as configurações do celular estejam com a possibilidade de baixar aplicativos de origem desconhecida ativada.

Mas não se preocupe: baixar o aplicativo da bet365 é confiável e seguro, em nossa experiência o processo foi também rápido. O funcionamento do aplicativo é semelhante à versão mobile e para computador.

Agora, se você possui um iPhone ou iPad, a boa notícia é que a versão do site da bet365 para dispositivos móveis funciona de forma satisfatória.

Métodos de pagamento disponíveis

O Pix é o único método de pagamento da bet365. Por isso, é uma das casas de apostas que pagam via Pix mais populares do Brasil.

A plataforma oferece duas formas de realizar depósitos via Pix: por meio da transferência bancária instantânea (disponível para bancos selecionados como Nubank, Itaú, Santander ou Bradesco) ou pelo Pix tradicional com QR Code.

Na primeira opção, você é redirecionado automaticamente para o app do seu banco. Já na segunda, é necessário escanear o QR Code ou copiar o código manualmente.

Em ambos os casos, você deve ser o titular da conta bancária. Não são permitidas transações em nomes de terceiros.

Limites para saques e depósitos

Pix tradicional: valor mínimo = R$5 / valor máximo = R$20.000 / Processamento imediato

valor mínimo = R$5 / valor máximo = R$20.000 / Processamento imediato Pix com transferência bancária instantânea: valor mínimo = R$20 / valor máximo = R$20.000 / Processamento imediato

Qual a melhor opção para pagamentos na bet365?

O Pix é o único método de pagamento disponível na bet365, tanto para depósitos quanto para saques. Essa opção é vantajosa por ser rápida, segura e acessível para qualquer pessoa que tenha conta bancária no Brasil.

Entre as duas formas de Pix oferecidas pela plataforma, a transferência bancária instantânea é mais prática para quem usa bancos compatíveis como Nubank, Itaú e Santander. Já o Pix tradicional com QR Code funciona com qualquer banco e oferece a mesma velocidade de processamento.

Como avaliamos a bet365

Entre as principais casas de apostas do Brasil, a bet365 se destaca como uma das melhores casas de apostas. Fundada nos anos 2000, a plataforma já está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para operar no país

A navegação, tanto no site quanto no app, é intuitiva mesmo para iniciantes, e o catálogo de mercados é amplo, especialmente em esportes como futebol.

Portanto, após mais de duas décadas, a bet365 segue no topo entre as principais casas online. Com essa trajetória, podemos concluir que é seguro e confiável apostar e fazer transações financeiras na plataforma.

Por que acreditamos que a bet365 é confiável?

Temos confiança para dizer que a bet365 é confiável pela nossa experiência e avaliação da plataforma. De acordo nossa pesquisa a empresa cumpre os padrões mais rígidos de segurança e regulamentação.

Podemos constatar que, de fato, quando o assunto é confiança e rígidos padrões de segurança, a bet365 é, possivelmente, a maior referência no mundo das apostas atualmente.

Outro fator que contribui para a confiabilidade da bet365 é o seu compromisso com o jogo responsável.

A empresa oferece uma ampla gama de ferramentas e recursos para ajudar os clientes a gerenciar seu jogo de forma consciente, refletindo um comprometimento com a integridade e o bem-estar dos usuários.

Perguntas frequentes

É seguro deixar dinheiro na bet365? Sim, trata-de se uma casa confiável para apostar. No entanto, se um valor é deixado de saldo e a conta fica sem utilização, o valor não é alterado por até 365 dias. Após este período, uma taxa pode ser aplicada e descontada do saldo. Tem como sacar com Pix na bet365? Sim, a bet365 oferece duas formas de processar transações via Pix: pela transferência bancária instantânea (com redirecionamento automático para bancos como Nubank, Itaú, Santander e Bradesco) ou pelo Pix tradicional com QR Code. Em ambos os casos, o processamento é imediato. É seguro criar conta na bet365? Sim. A casa opera sob licença 2.104-12 na Secretaria de Prêmios e Apostas do MF e aplica regras que tornam segura a atividade de apostas no site e no aplicativo. É seguro apostar na bet365? Sim, a bet365 é segura para fazer apostas esportivas e jogar no cassino. A casa possui licença para operar no Brasil e em outros países. Além de ter um boa reputação e fazer patrocínio em times nacionais e competições ao redor do mundo. Qual o valor mínimo para saque na bet365? O valor mínimo para saque na bet365 é de R$ 5 via Pix. Esse é o único método de pagamento disponível para retiradas na plataforma.

