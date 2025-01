Fora do mata-mata? Atlético e Cruzeiro derrapam no Mineiro

O Campeonato Mineiro de 2025 já está se encaminhando para sua rodadas finais da fase de grupos. O campeonato, com 12 equipes, é dividido em três grupos de quatro equipes, em que os clubes encaram apenas adversários de outras chaves.

Assim, com oito rodadas na fase inicial, o tiro é curto, o que não permite muitas derrapadas. Tendo em vista que apenas o líder de cada grupo e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais, os grandes Atlético Mineiro e Cruzeiro correm risco de eliminação.

Depois de três rodadas de empates utilizando jovens, o Galo estreou com o elenco principal, contra o América, e ficou no placar de 1 a 1. Agora, com quatro pontos somados, o Atlético é o lanterna do grupo A, quatro pontos atrás do Betim, o líder.

Até o fim da primeira fase, o Atlético Mineiro tem dois confrontos como mandante e dois como visitante. Fora de casa, a equipe de Cuca encara o Villa Nova e o Cruzeiro, enquanto encara Athletic e Itabirito jogando sob seu domínio.

O caso de Cruzeiro é menos traumático, tendo em vista os quatro pontos somados em três jogos, com o Aymorés, líder do grupo C, tendo cinco. No entanto, sem treinador desde a demissão de Fernando Diniz, a Raposa precisará recalcular rotas.

Nesta quinta-feira, 30, o Cruzeiro visita o Itabirito, podendo assumir a liderança de sua chave. Depois disso, até o fim da primeira fase, enfrentará Uberlândia (casa), América (fora), Atlético (casa) e Democrata (fora).

Atualmente, os classificados para as semifinais seriam Betim, do grupo A, Athletic, do grupo B, e Aymorés, do grupo C. Além deles, o América Mineiro avançaria como melhor segundo colocado, tendo em vista seus oito pontos somados.