Sport goleia o Guarani e pressiona o Santos na série B

A ilha do retiro foi palco de Sport e Guarani pela série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times vinham de momentos completamente diferentes: o sport brigando pelo acesso, enquanto o Guarani é o último colocado, já quase assegurado na série C 2025.

Como foi o jogo?

As duas equipes entraram com as seguintes formações:

Caique França; Igor Cariús, Tafael Thyere, Chico e Felipinho; Barletta, Felipe, Fabinho e Lucas Lima; Wellington Silva e Gustavo Coutinho

Vladimir; Yan Henrique, Douglas, Matheus Salustino, Jefferson; heitor, gabriel bispo, matheus bueno, joão victor; luan dias, caio dantas

O Sport dominou completamente o jogo, e saiu na frente com gol aos 30 minutos, com Fabinho. Apesar de ter demorado para sair o primeiro, foi o suficiente para abrir a contagem do time da casa. Logo depois, aos 40, Chrystian Barletta marcou, e aos 46 minutos, Felipinho fechou o placar de 3×0 já no primeiro tempo.

O segundo tempo, graças ao resultado, foi mais administrado. Por isso, as chances foram variadas para ambos os lados, com um gol final de Chico marcado aos 89 minutos.

O que significa o resultado?

As duas equipes mantiveram seus momentos completamente diferentes, com o Sport vencendo e igualando os pontos do Santos. Por outro lado, o Guarani se mantém na última posição, cada vez mais garantido na série C 2025.

O destaque do jogo foi Barletta, do Sport, com o gol e uma assistência para o primeiro gol.

Sport x Guarani minuto a minuto