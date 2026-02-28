A Superbet é confiável porque está legalizada no Brasil de acordo com a Portaria SPA/MF n.º 2090/2024. A casa tem ainda o naming rights do Brasileirão Série B Superbet e patrocina vários estaduais.

Neste guia completo, mostramos que Superbet é seguro, como funciona a plataforma, quais são os métodos de pagamento disponíveis e como é o suporte ao cliente. Continue lendo e tire todas as suas dúvidas.

Vantagens da Superbet

Superbet app na Google Play Store
Extensa lista de mercados e eventos disponíveis, incluindo a Liga dos Campeões e CBLoL
Atendimento ao cliente 24 horas pelo chat ao vivo
150% de bônus em múltiplas

Desvantagens da Superbet

Nem todas as ofertas estão descritas na aba Promoções

A Superbet paga mesmo? Veja nosso teste

A Superbet é confiável e paga de verdade. Para confirmar, nós fizemos uma entrada no jogo entre São Paulo e Vasco, válido pelo Brasileirão Série A. Apostamos no Gigante da Colina e o nosso palpite deu certo, afinal, o Vasco venceu por 3×1.

Confirmação de saque via Pix com mensagem de retirada bem-sucedida e previsão de processamento rápido na plataforma.

Para sacar, acessamos nosso perfil e clicamos na opção Retirada. Em seguida, definimos o valor do saque e confirmamos a transação clicando no botão Enviar Pagamento

Pronto! Em poucos minutos, o valor já estava em nossa conta.

Superbet é confiável mesmo? Veja os motivos da nossa avaliação

Super bet é confiável por ser uma empresa consolidada no mercado mundial. No Brasil, ganhou destaque ao patrocinar clubes como São Paulo e Fluminense.

De acordo com a Portaria SPA/MF n.º 2090/2024, a plataforma está autorizada a operar no Brasil pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. E neste guia, mostramos os principais recursos da casa e sua trajetória desde a fundação na Romênia, em 2008, até sua chegada ao mercado brasileiro.

Além disso, a Superbet oferece atendimento 24 horas via chat, conta com recursos modernos e integra a lista de cassinos com depósito de 1 real. Por isso, a plataforma se mostra uma opção confiável para apostadores, com inúmeras possibilidades de apostas.

Recursos da SuperbetNota + Detalhe
Aplicativo4/5 
Disponível para Android
Promoções5/5 
Super odds, ganho antecipado e apostas combinadas

Superbet é seguro para apostar? Descubra os critérios de segurança

Sim, a Superbet é segura e possui desde 2024 uma licença emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Isso garante que a casa de apostas opere de forma legal no Brasil, seguindo as normas oficiais do país.

Um fato interessante sobre a Superbet é que desde 2008 a casa de apostas funciona também em lojas físicas nos centros de grandes cidades na Europa, em meio ao comércio de rua em países como Bélgica, Polônia e Romênia.

Desta operação veio a versão online em 2016. Esta experiência é outro motivo que garante a confiabilidade da Superbet, que apostou no ex-CEO da Betano no Brasil para alavancar a marca neste início de operação no país.

Ofertas da Superbet com destaque para SuperOdds em Manchester City vs Brentford e partidas ao vivo no ATP de Doha

Como é o atendimento ao cliente da Superbet?

A Superbet oferece atendimento via chat, com suporte disponível 24 horas por dia. O primeiro contato é feito por um chatbot, que resolve dúvidas simples. Se for necessário, a conversa passa para um atendente. Durante os horários de pico, o tempo de espera pode ser maior.

Antes de acionar o chat, vale dar uma olhada na FAQ da plataforma. Muitas perguntas comuns já estão respondidas ali, o que pode ajudar a economizar tempo. E se a dúvida for sobre promoções, sempre consulte o regulamento disponível no próprio site.

Veja abaixo os canais de atendimento disponíveis na Superbet:

  • Chat ao vivo (24h)
  • Central de ajuda no site
  • FAQ (perguntas frequentes)
  • Telefone: +55 11 5026 9986/0800 591 9622
  • Ouvidoria

Atuação internacional, nome de torneio e Superbet Arena

A Superbet pode parecer nova no Brasil, mas já tem longa trajetória no mercado europeu. A marca ganhou destaque por aqui após fechar um contrato de patrocínio com o São Paulo e o Fluminense, além de ser o melhor site de apostas esports.

Hoje, a Superbet tem cassino e mantém presença em lugares como Inglaterra, Áustria, Polônia, Romênia e Croácia. É patrocinadora de clubes como Lech Poznan e Rapid Bucareste, e também dá nome ao estádio deste último: a Superbet Arena.

Na Romênia, ainda patrocina o Campeonato Nacional, que passou a se chamar SuperLiga em 2022. Portanto, o investimento em marketing esportivo mostra a força da marca fora do Brasil.

Taça da Superliga patrocinada pela Superbet, com fundo vermelho e logotipos da competição e da casa de apostas acima do troféu.

Como fazer cadastro na Superbet passo a passo

Simples, rápido e confiável. Desta forma podemos resumir como funciona fazer cadastro na Superbet. Basta ter o número do CPF para incluir na caixa de registro que se abre ao clicar no botão Registre-se no canto direito superior da página.

A data de nascimento também é solicitada e, bom lembrar, somente maiores de 18 anos podem ter uma conta em qualquer casa de apostas. A segunda etapa do registro solicita informações adicionais.

Confira a seguir o passo a passo como abrir sua conta na Superbet:

  1. Clique aqui ou em qualquer link deste artigo para abrir o site da Superbet
  2. Clique no botão Registre-se no canto superior direito
  3. Informe sua data de nascimento e seu CPF
  4. A seguir, inclua seu nome completo, endereço e número de telefone
  5. Lembre-se de informar o código de indicação Superbet PLCMAX no campo de cupom
  6. Informe um endereço de e-mail válido, crie um nome de usuário e a senha
  7. Leia os termos e condições e, se aceitar, clique em Criar Conta
  8. Acesse seu e-mail para ativar a conta
Formulário de cadastro na Superbet com campos para data de nascimento, CPF e botão vermelho para continuar.
Verificação de conta na Superbet

Verificar sua conta na Superbet logo após o cadastro é fundamental para liberar depósitos e saques. Todo o processo é bem simples e rápido. Confira abaixo como funciona:

  1. Envie um documento com foto (RG, passaporte ou carteira de motorista)
  2. Tire uma selfie em um lugar iluminado
  3. Aguarde a confirmação da verificação para começar a apostar

Se a documentação estiver correta e a selfie for aprovada, em poucos minutos sua conta já estará verificada.

Verificação de identidade com conta confirmada e documentos enviados como selfie, documento de identidade e comprovante adicional, todos com status verificado.

Superbet review

Com operadoras que disputam um mercado bastante aquecido e com dezenas de concorrentes, as casas de apostas oferecem atualmente serviços bastante similares. Mas o que destaca esta casa que estamos analisando?

Testamos os principais recursos que a Superbet disponibiliza e observamos como ela se posiciona entre os concorrentes. Afinal de contas, alguns detalhes podem fazer a diferença no momento de escolher como criar aposta na Superbet.

Apostas ao vivo e transmissão de jogos

A Superbet permite apostas ao vivo em várias modalidades, com foco especial no futebol. Por exemplo, apostar na Copa do Mundo de Clubes na Superbet, seja antes do jogo ou com a bola rolando. Durante a partida, as estatísticas aparecem em tempo real, o que ajuda a analisar o jogo e ajustar os palpites com mais precisão.

Outro destaque é o chat liberado em eventos ao vivo, permitindo que os usuários troquem mensagens enquanto acompanham o jogo. A função adiciona uma camada de interação entre os apostadores que já têm conta na plataforma.

Aposta ao vivo da Superbet em Dalian Yingbo vs Meizhou Hakka com odds para resultado final e opção de transmissão em mini player.

Cash out para antecipar ganhos

A Superbet tem cash out em eventos e mercados específicos. Esse recurso permite encerrar a aposta antes do fim do jogo, o que pode ajudar a garantir um retorno ou reduzir perdas.

Se você usa uma plataforma de 4 reais, vale conferir se o evento tem cash out ativado. Em alguns casos, ele pode sair do ar por mudanças nas odds.

Para minimizar riscos, a Superbet tem pagamento antecipado em mercados pré-jogo de resultado final e vencedor, com destaque para competições como Copa do Brasil e Brasileirão.

Cashout da Superbet com aposta em Alemanha vs Portugal, odds de 1.10, valor apostado de R$1 e opção de retirada parcial de R$0,80.

Superbet App para Android

A Superbet tem um aplicativo para celulares Android, disponível para download diretamente pela Google Play Store. No site oficial, há links que levam tanto para o app Superbet exclusivo de apostas esportivas quanto para o app exclusivo de cassino.

Para instalar, basta acessar a página inicial, clicar no ícone do Android e seguir para a loja oficial. Depois disso, é só concluir a instalação no seu celular. É o aplicativo perfeito para apostar na Champions.

O app Superbet funciona de forma muito semelhante à versão para desktop. Todas as seções, mercados e jogos estão disponíveis, inclusive o chat ao vivo. Usuários de iPhone ou iPad não têm acesso ao app, mas podem acessar a plataforma normalmente pelo navegador. A versão mobile do iOS carrega bem e entrega uma experiência próxima da versão tradicional.

Promoção do app da Superbet com destaque para download no Android e mensagem sobre acessar apostas esportivas e cassino em qualquer hora e jogo.

Meios de pagamento

A Superbet usa Pix para todos os depósitos e saques. Todas as transações são feitas com conta verificada no nome do jogador. O valor do depósito entra rápido no saldo, e o saque vai direto para sua conta bancária.

Depósito

Pix: Valor mínimo = R$1 / Valor máximo = R$10.000 / Processamento imediato

Saque

Pix: Valor mínimo = R$1 / Valor máximo = R$45.000 / Processamento imediato

Como avaliamos a Superbet apostas

Após analisar os recursos, navegação no site e no aplicativo, formas de pagamento, mercados e eventos, comprometimento com jogo responsável e atendimento ao cliente, concluímos que a Superbet é confiável segura para novos e mais experientes apostadores.

Dentre as opções de mercados, o futebol tem destaque com extensa lista de eventos para apostas pré-jogo ou ao vivo. Também há jogos populares como Call of Duty e League of Legends, o que amplia ainda mais o público que pode escolher abrir uma conta. E para quem curte esportes americanos, a plataforma também é uma boa escolha para apostas NFL.

O site tem navegação intuitiva e seções que podem ser localizadas facilmente. Fica a esperança de que em breve a casa disponibilize o aplicativo também para quem utiliza tecnologia iOS. Por enquanto, somente usuários Android podem usufruir do app Superbet.

Perguntas Frequentes

Confira as perguntas mais comuns sobre se a Superbet é confiável

A plataforma Superbet é confiável?

Sim, a Superbet é confiável. A plataforma está autorizada pelo Ministério da Fazenda a operar no Brasil. Além disso, durante os nossos testes, conseguimos sacar rapidamente via Pix.

Como sacar na Superbet?

Para efetuar retiradas é necessário ter saldo e estar com a conta totalmente verificada. O saque mínimo é de R$50 e deve ser feito para a conta do titular.

A Superbet está legalizada no Brasil?

Sim, a Superbet está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda a operar jogos online e apostas esportivas no Brasil conforme Portaria SPA/MF n.º 2090/2024. Portanto, a plataforma está na lista oficial de operadores legais no país.

Como funciona o saque da Superbet?

Para sacar, acesse seu perfil, clique em Retirada, informe o valor e confirme em Enviar Pagamento. O pagamento é feito via Pix e, se sua conta estiver verificada, o dinheiro cai rapidamente na sua conta bancária.

