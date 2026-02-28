A Superbet tem cash out para apostas esportivas. Com esse recurso, dá para encerrar o palpite antes do fim do jogo.

Neste guia, você descobre como fazer o cash out na Superbet e ter mais controle sobre cada entrada. Confira!

O que é Cashout na Superbet?

O cashout da Superbet permite encerrar uma aposta antes do fim da partida. Se o recurso estiver disponível, o botão aparece no seu bilhete, e você já pode decidir se quer sacar o valor. Não precisa esperar o jogo inteiro.

Esse recurso é útil para quem quer sair de uma aposta arriscada ou garantir um lucro parcial. Em vez de deixar a decisão nas mãos do placar, você mesmo escolhe o momento de parar.

Nossa equipe testou esse recurso e ficou bem impressionada com a praticidade. Fizemos um palpite na Nations League e, antes mesmo do jogo começar, o botão de cashout já estava lá.

Para sacar, bastava clicar. E o melhor é que funciona em vários esportes. Por isso, a Superbet é uma casa de aposta com cashout que oferece mais liberdade nas apostas e segurança extra para quando você não quer ficar refém do apito final.

Como fazer cash out na Superbet?

Para aprender como fazer cash out na Superbet basta acessar a área de apostas. Caso o botão de cash out esteja disponível, você pode seguir o passo a passo abaixo:

Clique em Apostas no menu principal Veja seus palpites em Minhas Apostas Se o cash out estiver liberado, o botão com o valor da retirada estará disponível Clique em Cash Out Em seguida, clique em Confirmar, caso queira finalizar a operação

Nossa equipe testou esse recurso em uma aposta no jogo entre Alemanha x Portugal, válido pela Nations League. O botão de cash out apareceu já no pré-jogo. E na hora da retirada, tudo funcionou perfeitamente.

Tipos de cash out disponíveis na Superbet

A verdade é que, entre os tipos de cash out Superbet, apenas o cash out total está liberado no momento. Mesmo assim, nossa equipe avaliou o recurso e teve uma experiência bem positiva.

Nos tópicos abaixo, explicamos como funciona cada tipo e o que esperar da plataforma.

Cash out total

O cash out total é quando você encerra toda a sua aposta de uma vez. Assim que o botão aparece, dá para sacar o valor inteiro calculado no momento da solicitação. É uma opção inteligente se você quer garantir parte do lucro ou evitar um resultado que parece arriscado demais.

Durante os testes, nossa equipe usou o recurso com facilidade e tudo correu bem. Por isso, podemos dizer que a plataforma Superbet é confiável para quem quer usar o cash out total e ter mais controle sobre as apostas.

Cash out parcial

O cash out parcial permite sacar apenas uma parte do valor da aposta, deixando o restante até o fim do jogo. É uma boa saída quando você quer diminuir o risco sem encerrar tudo de uma vez.

Por enquanto, essa opção não está disponível no aplicativo Superbet nem no site. Durante os testes, nossa equipe não encontrou o recurso em nenhum bilhete.

Cash out automático

O cash out automático é aquele em que você define um valor e, assim que a aposta atingir essa quantia, o sistema encerra o palpite por conta própria. Com isso, você não precisa ficar acompanhando o jogo o tempo todo para encerrar a aposta.

Mas, assim como o parcial, o cash out automático também não está disponível na Superbet. Nossa equipe buscou essa opção na plataforma, mas ela não aparece como recurso ativo por enquanto.

Superbet tem cash out em todos os mercados?

Não. O cash out da Superbet não está disponível em todos os mercados. A função aparece apenas em apostas que contam com o símbolo de cash out visível no bilhete. Se esse símbolo não estiver lá, a opção não pode ser usada.

Durante a partida, o cash out também pode ficar temporariamente indisponível. Isso costuma acontecer em momentos de tensão, como VAR, ataques perigosos ou mudanças bruscas nas odds. Nessas situações, a Superbet pode travar a função por alguns instantes.

Por exemplo, se você apostar no “primeiro jogador a marcar” e esse mercado não estiver mais disponível depois que o jogo começar, o botão de cash out pode não aparecer. Nesses casos, a aposta continua ativa, mas sem a opção de encerramento antecipado.

Quando vale a pena usar o cash out Superbet?

Você pode usar o cash out Superbet, por exemplo, quando seu time abre o placar, mas começa a recuar. Se a pressão do adversário aumentar, talvez seja melhor sair da aposta com parte do valor, em vez de correr um risco sem necessidade.

Também faz sentido usar o cash out em jogos equilibrados. Se o placar está apertado e qualquer lance pode mudar tudo, pode ser mais seguro garantir um retorno menor do que perder o que já estava quase ganho.

Só um detalhe: a Superbet tem pagamento antecipado em promoções específicas, como em apostas no futebol e no basquete. Mas o cash out é um recurso diferente. Não há necessidade de ativar nenhuma promoção. Caso esteja disponível no bilhete, é uma função que permite mais controle sobre cada entrada, sem depender do apito final.

Vantagens do cash out na Superbet:

Evita seu prejuízo quando o jogo complica

Permite sacar parte do valor durante a partida

Libera o saldo para novos palpites

Dá para reagir rápido quando o cenário do jogo muda

Funciona bem em apostas ao vivo

Perguntas frequentes

As perguntas abaixo ajudam a entender melhor quando a Superbet tem cash out e como usar o recurso.

Superbet tem cash out para apostas múltiplas? Sim. A Superbet permite usar o cash out em apostas múltiplas, desde que todas as seleções estejam ativas e o botão esteja visível no bilhete. Se alguma seleção não tiver cash out, o recurso pode não aparecer. Tem como cancelar um cash out na Superbet? Não. Depois que você confirma o cash out, a aposta é encerrada e o valor vai para sua conta. A Superbet não permite cancelar ou desfazer a ação, mesmo que o jogo ainda esteja em andamento. Cash out Superbet funciona no app? Funciona sim. O cash out aparece tanto no site quanto no app da Superbet. Você pode acessar clicando em “Apostas” e, se o recurso estiver disponível, o botão com o valor aparece direto no bilhete. O cash out é automático ou manual? Na Superbet, o cash out é manual. Ou seja, você precisa clicar no botão e confirmar para encerrar a aposta. Não existe a opção de programar o encerramento automático com base em valores pré-definidos. Como calcular o valor do cash out? A Superbet calcula o valor do cash out com base nas odds atuais e no andamento do evento. O valor muda conforme o jogo. Por isso, o valor exibido no bilhete pode ser maior ou menor do que foi apostado. Como dar cash out na Superbet? Vá até “Apostas” e veja seus bilhetes ativos. Se o botão de cash out estiver disponível, clique nele. Depois, confirme a retirada. O valor será transferido automaticamente para sua banca.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.