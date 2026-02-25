Apostas Copa do Mundo: melhores sites para 2026

A Copa do Mundo 2026 vai ser histórica! Pela primeira vez, 48 seleções entram em campo. E três países dividem a sede: Estados Unidos, México e Canadá.

Por isso, o Mundial 2026 promete ser o maior e mais imprevisível da história. Mais times significam mais jogos, mais zebras e muito mais oportunidades nas apostas Copa do Mundo.

Faltam alguns meses até os craques entrarem em campo. Então, esse é o momento certo para você estudar as seleções, entender os mercados e escolher casas de apostas confiáveis.

Conhecer bem o que rolou nas eliminatórias Copa do Mundo também ajuda a identificar quais times chegam com moral alta e quais podem surpreender.

Para dar aquela ajudinha, confira nosso ranking com os melhores sites para fazer suas apostas esportivas:

Superbet 5 rating 10 promoções permanentes Promoções atraentes Atendimento 24h pelo chat Variados mercados e eventos disponíveis bet365 5 rating Maior marca de apostas do mundo Bet mais conhecida do Brasil Streaming ao vivo de partidas Excelente app para Android Betano 5 rating A maior bet do Brasil Excelente reputação no Reclame Aqui Transmissões ao vivo App disponível para Android Novibet 5 rating R$20 em aposta grátis no app Variedade de métodos de pagamento Ampla lista de mercado e eventos esportivos App para Android Stake 4.5 rating 40% no multiplicador de odds Pagamento antecipado NFL e NBA Clube VIP App na Google Play Store KTO 5 rating Oddão + saque na hora Depósito mínimo baixo: R$10 Cashout total ou parcial Streaming ao vivo Bet7k 5 rating Cashback de 10% semanal Disponibiliza App para Android Transmissão ao vivo Excelente avaliação no Reclame Aqui Luva.Bet 4.5 rating Promoções recorrentes Bolão do Clube do Luva Freebets no futebol Múltiplas turbinadas Rivalo 5 rating Múltiplas com boost ilimitado Cashback de até 25% Clube VIP Rivalo App na Play Store MultiBet 4.5 rating App Android na Play Store Programa de recompensas Torneios exclusivos Grupo no Telegram

Sites de apostas Copa do Mundo: onde apostar com segurança

Na dúvida onde apostar na Copa do Mundo? Selecionamos as operadoras mais vantajosas para você apostar nas plataformas legalizadas com total segurança e ainda aproveitar diversas ofertas.

Superbet: Site de apostas na Copa do Mundo com SuperMúltipla bet365: Aposte na Copa 2026 com 25% de ganhos aumentados Betano: SuperOdds para apostar na Copa do Mundo Novibet: Apostas no Mundial 2026 com pagamento antecipado Stake: Multiplicador de Odds para apostar na Copa KTO: Chance extra de R$10 para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo 2026 Bet7K: Cashback de 10% nos jogos da Copa do Mundo de Futebol Luva.bet: R$10 em aposta grátis em jogos do grupo do Brasil na Copa Rivalo: Apostas na Copa do Mundo com múltiplas aumentadas Multibet: Odds turbinadas para a Copa do Mundo 2026

1. Superbet: Site de apostas na Copa do Mundo com SuperMúltipla

Na SuperMúltipla da Superbet você recebe bônus a partir de 3 eventos selecionados no bilhete. A oferta vale tanto para apostas pré-jogo como ao vivo. Os bônus aumentam gradativamente conforme o número de seleções e podem chegar até 150%.

Outra promoção imperdível são os mercados especiais para os craques do mundial. Você pode apostar individualmente, por exemplo, se o Vinícius Júnior vai dar mais de três chutes de fora da área ou se ele vai receber mais do que quatro faltas.

É um mercado muito interessante para quem tem jogadores favoritos.

A SuperSubstituição também é outra oferta que é muito valiosa para quem vai apostar na Copa do Mundo. Isso porque se você apostou num jogador e ele for substituído, o jogador que entrar em campo no lugar dele assume a aposta. Assim, o seu bilhete continua válido.

Cadastre-se na Superbet

2. bet365: Aposte na Copa 2026 com 30% de ganhos aumentados

Na bet365 você pode garantir até 30% de ganhos aumentados usando o recurso Criar Aposta. Basta fazer uma aposta com três ou mais seleções e odds combinadas de 2.0 ou superiores.

Durante a Copa do Mundo, você também encontra na casa a oferta Super Aposta Aumentada. São cotações bem maiores disponíveis em mercados como Total de Gols ou no desempenho de algum jogador específico.

Outra dica dos nossos especialistas é participar do Clube bet365. Quanto mais apostar, mais créditos você pode ganhar. Ao todo, é possível ganhar até R$100 em apostas extras por semana.

Cadastre-se na bet365

3. Betano: SuperOdds para apostar na Copa do Mundo

Na Betano não vai faltar SuperOdds em todos os jogos da Copa do Mundo 2026. Basta você encontrar um mercado com o símbolo SO para verificar as cotações aumentadas.

Caso você fique na dúvida na hora de apostar, pode utilizar o recurso BetanIA. Essa ferramenta sugere as melhores apostas com base na sua expectativa de ganho.

Outra oferta que a nossa equipe vai aproveitar é a 2 gols de vantagem. Como essa Copa tem 48 seleções e haverá certo desequilíbrio técnico, essa promoção é muito vantajosa.

Basta apostar em um favorito, como a França, contra uma equipe de menor expressão. As chances de você garantir um green antes do apito final são altas.

Cadastre-se na Betano

4. Novibet: Apostas no Mundial 2026 com pagamento antecipado

A Novibet tem uma promoção de pagamento antecipado que não encontramos em nenhuma plataforma. Para participar, você precisa apostar no mercado mais de 2.5 gols. Se em 15 minutos saírem dois gols, a sua aposta é liquidada antecipadamente.

Você ganha mesmo que ninguém balance mais a rede até o fim da partida.

Outra dica para quem vai apostar na Novibet durante a Copa do Mundo é baixar o app da casa na Play Store. Faça uma aposta de R$20 ou mais com odds mínimas de 1.5 por meio do aplicativo para ganhar R$20 em aposta extra.

Você também pode usar o recurso Cash Out para garantir algum ganho ou reduzir um possível prejuízo. Recomendamos que você use essa ferramenta em jogos muito disputados, principalmente após a fase de grupos da Copa do Mundo.

Cadastre-se na Novibet

5. Stake: Multiplicador de Odds para apostar na Copa

Na Stake você encontra o Multiplicador de Odds. É uma ferramenta que seleciona diversos mercados e oferece um boost nessas cotações.

Você também pode participar da oferta de pagamento antecipado no futebol. Basta fazer uma aposta mínima de R$10 no pré-jogo. Caso a seleção em que você apostou abra dois gols de vantagem, o seu bilhete é considerado vencedor.

Os jogadores mais ativos da Stake podem ainda fazer parte do Clube VIP. Entre os benefícios incluem-se recompensas para jogar nos esportes e até experiências surpresas.

Cadastre-se na Stake

O que muda na Copa de 2026 para os apostadores

O formato da Copa 2026 traz grandes mudanças. Antes eram 32 seleções divididas em 8 grupos. Agora são 48 times em 12 grupos com 4 seleções cada. Os dois primeiros de cada grupo avançam, mais os oito melhores terceiros colocados.

Isso muda tudo na hora de apostar na Copa do Mundo. Você precisa entender essa nova estrutura para avaliar melhor as chances de cada seleção passar de fase.

Serão 104 jogos no total, contra 64 da Copa anterior. E mais jogos significam mais mercados abertos, mais estatísticas para analisar e novas oportunidades de apostas. E se você gosta de apostar ao vivo, fique tranquilo porque vai ter jogo toda hora.

A distribuição de vagas por confederação também mudou bastante. A Europa ganhou mais vagas. A África e a Ásia também cresceram. Isso traz seleções menos tradicionais para o Mundial 2026, o que mexe diretamente nas odds.

Times considerados zebras podem ter cotações altas logo na estreia. Por isso, se você estudar bem as eliminatórias e acompanhar o desempenho de cada equipe, vai sair na frente.

Aproveite e confira a cobertura completa da Copa na Placar para ficar por dentro de em paralelo aos sites de apostas Copa do Mundo.

Abaixo, confira a distribuição das vagas por região:

Confederação Continente/Região Vagas totais Detalhamento UEFA ⚽ Europa 🇪🇺 16 16 vagas diretas CAF ⚽ África 🌍 9-10 9 diretas + 1 repescagem AFC ⚽ Ásia 🌏 8-9 8 diretas + 1 repescagem CONMEBOL ⚽ América do Sul 🌎 6-7 6 diretas + 1 repescagem CONCACAF ⚽ América do Norte, Central e Caribe 🌎 6-8 6 diretas (com países-sede) + 2 repescagens OFC ⚽ Oceania 🌊 1-2 1 direta + 1 repescagem Repescagem mundial 🏆 Intercontinental 🌐 2 Disputa entre 6 seleções Total Copa do Mundo – 48 Primeiro Mundial com 48 seleções

Seleções classificadas e favoritas ao título

Brasil, Argentina, Espanha, Inglaterra e França já garantiram vaga. Essas seleções chegam como favoritas e devem ter odds mais baixas nos mercados de campeão. O Brasil busca o hexa após 24 anos sem título.

A Argentina vem forte depois de vencer em 2022. E a Espanha quer o bicampeonato. Essas três seleções costumam dominar as apostas na Copa do Mundo antes mesmo da peleja começar.

Outros times como Alemanha, Portugal e Holanda também já estão classificados e sempre merecem atenção. A grande novidade fica por conta das seleções que ganham chance com o novo formato de 48 times.

Assim, equipes da Ásia e da África têm chances de se destacarem. E apostar em zebras logo na fase de grupos pode render um green daqueles em qualquer site de apostas Copa do Mundo.

Países confirmados na Copa 2026

Estados Unidos, México e Canadá já têm vaga garantida por serem os países-sede. Até agora, 42 seleções classificadas estão confirmadas. A lista inclui times tradicionais e algumas surpresas.

São eles: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália, Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

Mas ainda faltam 6 vagas a serem definidas por meio de repescagens e playoffs.

A Europa lidera com 16 seleções classificadas. Na América do Sul, 6 times garantiram vaga, com o Brasil na lista. A África conquistou 9 vagas, número recorde para o continente.

Já a Ásia tem 8 representantes. A Concacaf (América do Norte e Central) soma 6 times, contando com os anfitriões. E as repescagens em andamento ainda vão definir as últimas equipes nas próximas semanas.

Repescagem da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 terá duas repescagens para definir os últimos classificados ao torneio. A repescagem europeia (UEFA) garante 4 vagas, enquanto a repescagem intercontinental define as 2 últimas seleções do mundial.

Repescagem Europeia (UEFA)

Dezesseis seleções europeias disputam quatro vagas restantes para a Copa do Mundo. Os doze vice-campeões dos grupos das eliminatórias se juntam a quatro times vindos da Liga das Nações.

As 16 seleções foram divididas em quatro caminhos (A, B, C e D), cada um com quatro equipes. Cada caminho tem duas semifinais em jogo único no dia 26 de março e uma final no dia 31 de março de 2026.

Caminhos da repescagem europeia:

Caminho Semifinais Classificados A Itália x Irlanda do Norte / País de Gales x Bósnia Vencedor da final B Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia Vencedor da final C Turquia x Romênia / Eslováquia x Kosovo Vencedor da final D Dinamarca x Macedônia do Norte / Tchéquia x Irlanda Vencedor da final

Repescagem Intercontinental

Seis seleções de diferentes confederações disputam as duas últimas vagas da Copa do Mundo. Os jogos serão no México, nas cidades de Monterrey e Guadalajara.

O formato divide as seis seleções em dois caminhos com três times cada. As equipes de pior ranking se enfrentam na semifinal do dia 26 de março, com o vencedor jogando a final contra o cabeça de chave no dia 31 de março.

Caminhos da repescagem intercontinental:

Caminho Semifinal (26/03) Final (31/03) Local 1 Nova Caledônia x Jamaica RD Congo x Vencedor Guadalajara 2 Bolívia x Suriname Iraque x Vencedor Monterrey

Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Odds e favoritos atuais

A Espanha é a favorita para vencer a Copa do Mundo de futebol, com odd 6.00. La Furia vem embalada depois de vencer a Eurocopa 2024 e conta com jogadores como Lamine Yamal, Pedri, Gavi e Rodri.

As casas de apostas veem a Espanha favorita ao título por causa desse elenco técnico e das boas exibições que o time demonstrou nas Eliminatórias.

Logo atrás aparecem Brasil, Inglaterra e França, todos com odd 8.00. A Seleção Canarinho busca o hexa e agora tem Carlo Ancelotti no comando. O técnico italiano é um dos mais vitoriosos da história e pode trazer a organização que faltava ao elenco.

Por outro lado, a Inglaterra nunca ganhou uma Copa do Mundo desde 1966 e chega pressionada. Enquanto isso, a França conta com Mbappé, Tchouaméni e uma geração campeã em 2018 que busca o tricampeonato.

Essas três seleções formam o segundo pelotão entre os favoritos à Copa do Mundo 2026.

Já a Argentina aparece com odd 10.00. Como atual campeã e segunda colocada no ranking da FIFA, a Albiceleste tem total apoio de sua hinchada. Lionel Scaloni segue no comando desde 2018 e montou um time sólido.

E nas eliminatórias, os campeões da Copa América 2024 fizeram uma excelente campanha. Essa odd um pouco mais alta reflete apenas a natural pressão por defender o título.

Seleção Odds para ser Campeão Espanha 🇪🇸 6.00 na Superbet França 🇫🇷 8.00 na bet365 Brasil 🇧🇷 8.00 na Betano Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8.00 na Novibet Argentina 🇦🇷 10.00 na Stake Portugal 🇵🇹 11.00 na KTO Alemanha 🇩🇪 13.00 na Bet7K Holanda 🇳🇱 21.00 na Luva.bet Noruega 🇳🇴 34.00 na Rivalo Bélgica 🇧🇪 51.00 na Multibet

Odds sujeitas a alterações conforme o evento se aproxima. Verifique os valores nas casas antes de apostar.

Principais mercados de apostas na Copa do Mundo

A Copa do Mundo oferece muito mais que apostar no campeão. Você pode fazer entradas nos mercados de resultado final, total de gols, artilheiro, time que vai avançar de fase e até cartões.

Cada partida abre dezenas de opções. Se você conhecer bem esses mercados consegue encontrar odds atrativas em cenários específicos do jogo.

Mercados para a fase de grupos

O mercado de resultado final é o mais tradicional. Você aposta em vitória, empate ou derrota de uma seleção. Ambas marcam também funciona bem na fase de grupos, especialmente em jogos equilibrados.

Já o over/under de gols permite apostar se a partida terá mais ou menos gols que uma linha definida pela casa. Geralmente a linha fica em 2.5 gols. Além disso, jogos com seleções ofensivas costumam ter odds melhores no over.

A classificação nos grupos também rende apostas interessantes. Você pode apostar em qual time vai liderar o grupo ou ou nas duas seleções que avançam. Com 48 seleções, a fase de grupos pode ter surpresas históricas.

Lembra da Costa Rica na Copa de 2014? A seleção chegou às quartas de final aqui no Brasil, eliminando Itália e Inglaterra pelo caminho.

Por isso, equipes com menor tradição apresentam odds mais altas, o que significa ganhos maiores se você acertar o bilhete.

Mercados para o mata-mata

A partir dos dezesseis-avos de final, os mercados mudam. Você pode apostar em qual seleção vai avançar para a próxima fase, não importa o resultado durante os 90 minutos. O handicap asiático também aparece bastante no mata-mata.

Esse mercado equilibra as odds quando uma seleção é muito favorita. Funciona assim: você dá uma vantagem ou desvantagem fictícia de gols para um time antes do jogo começar.

Além disso, no mata-mata não existe empate como resultado final. Se o jogo terminar empatado, vai para a prorrogação. E você pode apostar especificamente nesse cenário: empate no tempo normal com decisão na prorrogação ou nos pênaltis.

As odds costumam ser boas porque esse resultado é menos provável.

Outro mercado muito bom é a decisão nos pênaltis. Jogos entre seleções de força parecida podem ir para as penalidades máximas.

A final da Copa 2022 é um exemplo perfeito. Argentina e França empataram em 3 a 3 depois da prorrogação. Nos pênaltis, a Argentina venceu por 4 a 2.

Mercados especiais de longo prazo

Você pode apostar em mercados que duram a Copa inteira. O artilheiro da Copa é um dos mais populares. Mbappé foi o artilheiro em 2022 com 8 gols e chega como favorito.

Haaland e Harry Kane também aparecem entre os nomes cotados. Apostar cedo nesses mercados pode render odds melhores, mas você precisa torcer para o jogador ir longe no torneio.

Outro mercado que vale a pena é o de melhor jogador da competição. Geralmente esse prêmio vai para um craque de uma seleção que chega pelo menos nas semifinais.

Messi ganhou em 2022. Bellingham, Vinicius Jr e Mbappé aparecem como favoritos para 2026. Esses mercados futuros exigem paciência, mas as apostas especiais costumam ter cotações valiosas no começo da Copa.

Dicas para apostar na Copa do Mundo com antecedência

Planejar suas entradas num site de apostas Copa do Mundo com meses de antecedência traz várias vantagens. Você ganha tempo para conhecer melhor as seleções, construir sua banca de forma inteligente e se familiarizar com as plataformas.

Além disso, consegue ficar de olho nas promoções que as casas lançam antes do Mundial. Quem se prepara cedo costuma encontrar odds melhores e evita decisões impulsivas quando o torneio começa.

Estude o desempenho recente das seleções

As eliminatórias revelaram muito sobre a forma das seleções. A Argentina dominou as eliminatórias sul-americanas e mostrou solidez defensiva. O Brasil teve altos e baixos, mas acabou se classificando. Na Europa, a Espanha passou invicta e confirmou o bom momento que vive desde a Euro 2024.

Outras seleções chegam em ascensão. O Equador, por exemplo, fez uma bela campanha nas eliminatórias, com apenas duas derrotas. A Inglaterra também impressionou: venceu todos os jogos das eliminatórias europeias.

Mas a torcida inglesa já conhece o roteiro das Copas. Portanto, identificar o real momento das equipes pode te ajudar a apostar com mais confiança.

Além disso, fique atento aos amistosos de preparação nos meses antes da Copa. Lesões de jogadores importantes podem mudar tudo. Convocações surpreendentes também merecem atenção.

Alguns técnicos fazem mudanças táticas de última hora ou apostam em revelações jovens. Acompanhar essas notícias vai te colocar na frente de quem só começa a estudar quando a torcida já está nas arquibancadas.

Conheça e teste casas de apostas desde já

Testar as plataformas e conhecer os melhores apps para apostar na Copa antes do torneio começar é uma jogada de craque. Você precisa entender como a interface funciona, onde ficam os mercados principais e quais métodos de pagamento estão disponíveis.

Cada casa tem um layout diferente. Algumas mostram as odds de forma mais clara, outras oferecem transmissões ao vivo.

Conhecer esses detalhes com calma evita enrolação quando você quiser fazer uma aposta rápida durante um jogo. Comparar plataformas também ajuda a identificar a casas de apostas que mais pagam e quais oferecem as melhores cotações.

Cadastrar-se com antecedência também traz vantagens. As melhores casas de apostas costumam lançar promoções especiais semanas antes da Copa. Apostas grátis e promoções como as SuperOdds Betano na Copa aparecem nessa época. Quem já tem conta ativa consegue aproveitar essas ofertas assim que saem.

Além disso, você evita filas no suporte e problemas com verificação de documentos. Sem contar que certos bônus na Copa do Mundo costumam ter regras específicas. Então, criar sua conta cedo vai te dar tempo para entender como a mecânica funciona.

Apostas de longo prazo x apostas ao vivo

Apostar no campeão agora pode trazer odds melhores do que esperar a Copa começar. As cotações tendem a cair conforme o torneio se aproxima e as casas ajustam os valores.

Funciona da mesma forma se você apostar em mercados como artilheiro ou melhor jogador. Uma boa dica é usar o código promocional Novibet e verificar essas boas odds quanto antes.

Mas guardar parte da banca para apostas ao vivo também é uma estratégia inteligente. Durante os jogos, você dá uma olhada no ritmo das equipes e identifica oportunidades que não surgiram antes.

Por isso, apostas futuras e apostas ao vivo se complementam. Uma gestão de banca inteligente divide seu dinheiro entre os dois tipos. E aproveitando as odds altas agora, você ainda tem margem para mandar seu palpite de acordo com o que rola nos gramados em tempo real.

Gestão de banca para um evento longo

A Copa dura mais de um mês e tem 104 jogos. Isso exige a capacidade de gerir sua banca de forma inteligente. Muita gente se empolga nas primeiras rodadas, vê odds altas e aposta pesado.

O resultado? A banca acaba antes da fase final. Guardar o escorpião no bolso de vez em quando também faz parte da estratégia. Aposte valores fixos por partida, tipo 2% ou 3% do seu bankroll total. Essa disciplina garante que você aproveite o torneio inteiro numa boa.

Apostas responsáveis também significam saber a hora de parar. Se você acertar várias apostas no começo, resista à tentação de aumentar muito os valores. E se levar alguns reds, não tente recuperar tudo de uma vez.

A Copa é longa e sempre aparecem boas oportunidades. Manter a cabeça no lugar é o que separa quem se diverte até o final de quem queima a banca toda logo na fase de grupos.

Prepare-se para apostar com confiança em 2026

Apostar na Copa exige mais que sorte. Você precisa de estratégias de apostas vencedoras baseadas em dados reais. Análise estatística, histórico das seleções e atenção aos detalhes. Essas dicas de apostas na Copa vão te ajudar a tomar decisões mais inteligentes e aproveitar melhor as oportunidades do torneio.

1. Analise o histórico das seleções em Copas

O passado conta muito. Algumas seleções têm DNA de campeãs e jogam bem sob pressão. O Brasil nunca foi eliminado na fase de grupos. A Alemanha raramente decepciona em Mundiais.

Já a Inglaterra costuma criar expectativa, mas tropeça nas fases decisivas. Olhar para o histórico seleções em Copas anteriores revela padrões importantes. Equipes que vão longe repetidamente merecem atenção especial nas suas apostas.

2. Considere o fator “anfitriões”

Jogar em casa muda tudo. EUA, México e Canadá terão vantagem do mando de campo e torcida a favor. Historicamente, países-sede costumam ir além do esperado. A Coreia do Sul chegou às semifinais em 2002.

A Rússia surpreendeu em 2018. Mesmo que essas três seleções não sejam favoritas ao título, elas podem render boas apostas em mercados de classificação e avanço de fase.

3. Fique atento às convocações finais

As listas oficiais saem em maio de 2026. Esse é o momento crucial. Lesões de última hora podem mudar tudo. Um craque fora da convocação altera as odds rapidamente. Apostas feitas antes e depois das listas podem ter valores bem diferentes.

Técnicos também surpreendem com convocações inesperadas. Acompanhar essas notícias te coloca na frente de quem aposta aleatoriamente.

4. Use estatísticas das eliminatórias

Os números das eliminatórias revelam muito. Quantos gols a seleção marcou? Quantos levou? Como se saiu fora de casa? Equipes com defesa sólida nas eliminatórias tendem a manter isso na Copa. Times que dependem muito de um jogador ficam vulneráveis se ele cair de rendimento. Cruzar essas estatísticas com o histórico em Mundiais anteriores dá uma visão completa sobre cada seleção.

5. Não aposte apenas nos favoritos

Zebras acontecem toda Copa. A Arábia Saudita venceu a Argentina na estreia de 2022. Marrocos eliminou Espanha e Portugal no mesmo torneio. Apostar só no Brasil, França e Espanha limita suas oportunidades.

Diversificar entre favoritos e azarões equilibra risco e retorno. Odds altas de seleções subestimadas podem render ganhos expressivos quando você acerta.

6. Aproveite odds de valor

Odds de valor aparecem quando as casas subestimam uma equipe. Você identifica isso cruzando sua análise com as cotações oferecidas. Se acha que uma seleção tem 40% de chance de vencer mas a odd sugere apenas 25%, existe valor ali.

Aproveite e leia o nosso guia para entender melhor o que são odds de valor e saiba como identificar boas oportunidades.

Formato da Copa 2026

O formato da Copa 2026 muda bastante em relação às edições anteriores. Serão 12 grupos com 4 seleções cada, totalizando 48 times. Cada grupo joga em turno único, com todos enfrentando todos. São três rodadas por grupo, com jogos acontecendo simultaneamente na última rodada para evitar combinações de resultados.

Esse regulamento novo traz mais equilíbrio que o formato de grupos com 3 times que chegou a ser cogitado.

A classificação funciona assim: os dois primeiros colocados de cada grupo avançam automaticamente. Isso já dá 24 vagas para a próxima fase. E tem mais. Os 8 melhores terceiros colocados também passam.

Esses terceiros são ranqueados por pontos, saldo de gols e outros critérios de desempate. Essa regra deixa a fase de grupos mais imprevisível. Um time pode perder dois jogos e ainda assim se classificar se tiver um bom saldo de gols.

O mata-mata começa com uma fase inédita: os dezesseis-avos de final, com 32 seleções. Dali em diante, o torneio segue o formato tradicional: oitavas de final com 16 times, quartas, semifinais e final. O chaveamento é definido pela posição de cada time nos grupos. Esse formato promete jogos mais equilibrados desde o início da fase eliminatória.

Calendário e informações importantes

A Copa do Mundo 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho. O torneio abre no México, no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. Esse estádio já recebeu duas finais de Copa (1970 e 1986) e volta a sediar jogos do Mundial.

A grande final rola no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos. São 39 dias de competição espalhados pelas três sedes.

As cidades-sede ficam distribuídas pelos três países. Os estádios vão desde grandes arenas da NFL nos EUA até canchas tradicionais do futebol mexicano. Cada sede tem sua particularidade, mas todas seguem o padrão FIFA de capacidade e infraestrutura.

E o calendário oficial com datas e horários de cada jogo sai alguns meses antes da Copa.

O fuso horário merece atenção. Os Jogos na Costa Oeste começam no final da tarde lá, mas terminam depois da meia-noite no Brasil. Partidas no horário do Leste são mais acessíveis para quem está por aqui. Isso impacta nas apostas ao vivo.

Você precisa saber exatamente o horário de cada jogo para se planejar. Confira com antecedência para não perder boas oportunidades de apostas Copa do Mundo durante as partidas.

Perguntas frequentes sobre apostas na Copa do Mundo

Reunimos as principais dúvidas sobre Copa do Mundo para te ajudar a se preparar melhor.

Quando posso começar a apostar na Copa do Mundo 2026? Já é possível apostar no campeão e em outros mercados de longo prazo. As principais casas de apostas liberam cotações meses antes do torneio começar. Mercados como artilheiro da Copa, melhor jogador e classificação nas fases também já estão disponíveis. Vale mais a pena apostar agora ou esperar até junho de 2026? Depende da sua estratégia. Apostar agora traz odds de longo prazo mais atrativas, especialmente em favoritos que tendem a ter cotações menores conforme a Copa se aproxima. Por outro lado, esperar te dá mais informações sobre a forma das equipes, lesões e convocações finais. O ideal é dividir: faça algumas apostas antecipadas e reserve parte da banca para apostas durante o evento. Quais são os favoritos para ganhar a Copa 2026? A Espanha é a favorita da Copa 2026 com odd 6.00. Logo atrás vêm Brasil, Inglaterra e França, todos com 8.00. A Argentina, atual campeã, aparece com 10.00. Portugal tem 11.00 e a Alemanha 13.00. Essas cotações podem variar entre as casas de apostas e tendem a mudar conforme o torneio se aproxima. Como funciona a nova Copa com 48 seleções? A competição começa com 12 grupos de 4 seleções cada. Os dois primeiros de cada grupo se classificam automaticamente, mais os 8 melhores terceiros colocados. Isso totaliza 32 times para a fase de mata-mata, que começa nos dezesseis-avos de final. Depois vêm as oitavas, quartas, semifinais e final. Serão 104 jogos no total. Todas as 48 seleções já estão definidas? Não. Até agora, 42 seleções já garantiram vaga. Entre elas estão Brasil, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e os anfitriões EUA, México e Canadá. As últimas 6 vagas serão definidas por meio de repescagens e playoffs. Quais mercados de apostas estarão disponíveis? Os mercados tradicionais estarão todos presentes: campeão da Copa, artilheiro, melhor jogador, resultado final de cada partida, total de gols, ambas marcam, handicap asiático, classificação para as fases seguintes e decisão nos pênaltis. As casas também costumam criar mercados especiais durante o torneio. Como escolher uma casa de apostas confiável? Antes de escolher onde apostar na Copa do Mundo, procure casas com licença da SPA/MF, o Sistema de Gestão de Apostas, o Sistema de Gestão de Apostas. Além disso, sites confiáveis têm domínio .bet.br. Confira também avaliações de outros usuários no Reclame Aqui, qualidade do suporte e se a plataforma tem alguma política de jogo responsável.

