Melhores crash games de 2026: top 10, dicas e onde jogar

Aviator, JetX, Spaceman, Minas e Penalty Shoot-out são os melhores crash games de 2026. Eles são atrativos pela simplicidade de jogar, a dinâmica que mistura sorte com estratégia e os altos potenciais de ganhos que oferecem.

Por isso, neste guia, leia detalhes dos melhores crash games, veja dicas de como gerenciar o seu orçamento e, a seguir, as melhores operadoras de apostas crash no Brasil para jogar com segurança. Confira:

Os melhores crash games e mais populares de 2026

Os grandes provedores da indústria estão lançando crash games a cada trimestre. Com um número tão grande de jogos para escolher, é normal que os apostadores iniciantes fiquem confusos.

Diante dessa diversidade ampla, nossos especialistas preparam tópicos com os melhores crash games de 2026

Aviator

Lançado pela Spribe em 2019, o Aviator, ou jogo do Aviãozinho é extremamente popular entre os brasileiros. Ele foi um dos primeiros crash games a fazer sucesso no país e quase todo cassino com rodadas grátis tem ofertas para esse jogo crash.

Nele, o jogador faz a aposta da rodada começar e acompanha enquanto o avião sobe trazendo multiplicadores altos. Para sacar seus ganhos, precisa fazer o cash out antes que o avião vá para longe.

Durante o jogo, os usuários verão também que há históricos, estatísticas ao vivo e um chat in-game no qual é possível trocar mensagens com os outros jogadores.

Principais informações sobre o Aviator

Provedor: Spribe

Spribe RTP (Retorno ao Jogador): Média de 97%

Média de 97% Aposta mínima: R$1

R$1 Multiplicador máximo: 1454,62x

JetX

Apesar de não ser tão popular quanto outros crash games, o JetX é um dos favoritos dos apostadores. Com um funcionamento semelhante ao Aviator, o jogo do foguete.

Além de um multiplicador máximo de 25.000x, ele conta também com estatísticas em tempo real, duas apostas por rodada e cash out automático.

O apostador encontrará também um chat para falar com outros usuários.

Principais informações sobre o JetX

Provedor: Smartsoft

Smartsoft RTP (Retorno ao Jogador): 96.2-98.9%

96.2-98.9% Aposta mínima: R$1

R$1 Multiplicador máximo: 25.000x

Spaceman

O jogo do Astronauta foi lançado pela Pragmatic Play em 2022 e rapidamente se espalhou pelos cassinos online. Ele se destaca pela aposta mínima de R$0,50.

Apesar do RTP de 95% ser menor do que a de outros crash games, o Spaceman agrada pela volatilidade dos seus pagamentos. Além disso, tem ferramentas de cash out parcial, que permite o saque de 50% da aposta, e total.

Há também um multiplicador mínimo para suas apostas, de 1.01x, com máximo de 5.000x.

Principais informações sobre o Spaceman

Provedor: Pragmatic Play

Pragmatic Play RTP (Retorno ao Jogador): 95%

95% Aposta mínima: R$0,5

R$0,5 Multiplicador máximo: 5.000x

Mines

O Mines é um crash game muito parecido com o clássico Campo Minado. O objetivo é revelar os espaços com estrela, sem estourar as bombas espalhadas pelo tabuleiro.

A cada estrela encontrada, os ganhos aumentam. Assim, o jogador pode sacar após cada palpite bem-sucedido e levar os ganhos ou persistir revelando os espaços.

Na plataforma com Mines, o apostador escolhe o total de minas espalhadas na grade, que vão de 3 a 20. Quanto maior o número, maior o multiplicador de ganhos oferecido, mas menores as chances de acerto.

Principais informações sobre o Spaceman

Provedor: Spribe

Spribe RTP (Retorno ao Jogador): 97%

97% Aposta mínima: R$1

R$1 Multiplicador máximo: 2.231x

Penalty Shoot-out

O Penalty Shoot-Out é o favorito dos fãs de futebol. Lançado para comemorar a Eurocopa de 2024, ele coloca o apostador no papel de um cobrador de pênalti da seleção nacional escolhida.

Bem adaptado para smartphones e tablets, esse é um dos melhores jogos de cassino para celular, oferecendo uma versão mobile intuitiva e fácil de jogar. O apostador deve selecionar um dos 5 locais para o seu chute e torcer para balançar as redes.

Cada gol marcado multiplica a sua aposta por determinado valor, podendo alcançar até 30,72x ao acertar nas cinco rodadas. No entanto, basta que o goleiro agarre uma vez para perder tudo.

Principais informações sobre o Penalty Shoot-out

Provedor: Evoplay

Evoplay RTP (Retorno ao Jogador): 96.00%

96.00% Aposta mínima: R$1

R$1 Multiplicador máximo: 30,72x

Plinko

O Plinko é um crash game muito popular, com versões de várias desenvolvedoras. Nele, o apostador aposta em uma cor e derruba a bola correspondente, que vai batendo nos pinos até alcançar um dos multiplicadores.

A cada rodada, também é possível escolher a quantidade de pinos. Com isso, pode aumentar ou diminuir os possíveis ganhos por rodadas.

Com um RTP de 97% e tecnologia Provably Fair, o Plinko é confiável e popular pela dinâmica simples e velocidade de cada rodada.

O Plinko conta também com recursos automáticos, como número de rodadas, limites de ganhos e de perdas, aumento e diminuição da aposta com a perda ou vitória.

Principais informações sobre o Plinko

Provedor: Spribe, BGaming, Stake Originals, dentre outras

Spribe, BGaming, Stake Originals, dentre outras RTP (Retorno ao Jogador): 97%

97% Aposta mínima: R$0,20

R$0,20 Multiplicador máximo: 555x a 1000x, dependendo da versão

Goal

O Goal é uma mistura do clássico campo minado com futebol. O objetivo é levar a bola até o gol sem estourar nenhuma mina no caminho. Cada quadrado avançado traz um novo multiplicador, mas você pode fazer o cash out se não quiser arriscar no próximo.

Esse crash game tem três tabuleiros, com multiplicadores progressivos que alcançam até 9.03x a aposta inicial por rodada.

Alguns recursos estão disponíveis para melhorar a experiência. Por exemplo, pode aleatorizar o quadrado escolhido ou automatizar o jogo com quadrados específicos.

Com o autojogo, também pode escolher o que fazer tanto na vitória quanto na derrota. Há, ainda, como estabelecer limites para apostar até ganhar (ou perder) um valor determinado.

Principais informações sobre o Goal

Provedor: Spribe

Spribe RTP (Retorno ao Jogador): 97%

97% Aposta mínima: R$1

R$1 Multiplicador máximo: 9,03x

Big Bass Crash

Big Bass Crash é o primeiro jogo de crash da saga Big Bass. Ele traz a estética de pescaria e a mecânica simples tão conhecida da franquia, mas com uma dinâmica de multiplicador que pode subir ou despencar a qualquer momento.

Lançado pela Pragmatic Play, esse jogo te coloca no papel de um barco pesqueiro em alto mar. A cada rodada, a rede pega peixes e aumenta os multiplicadores, mas é preciso ter cuidado: a qualquer momento a rede pode partir e os peixes podem fugir.

No Big Bass Crash, os apostadores podem participar com valores entre R$1 e R$500 por rodada. Além disso, podem ganhar entre 1.01x e 5.000x a aposta inicial.

Recursos de saque automático (total ou parcial) e apostas dobradas também estão disponíveis.

Principais informações sobre o Big Bass Crash

Provedor: Pragmatic Play

Pragmatic Play RTP (Retorno ao Jogador): 95,50%

95,50% Aposta mínima: R$1

R$1 Multiplicador máximo: 5000x

O FootballX, ou jogo da embaixadinha, é um crash game para os fãs de futebol. Nele, o apostador assume um papel de jogador que deve fazer embaixadinhas sem derrubar a bola. Quanto maior a sequência bem sucedida, maior o multiplicador de ganhos.

A diferença entre esse jogo e outros crash games é que você deve manter pressionado o botão de apostar para que as embaixadinhas sejam feitas.

O cash out deve ser feito soltando o botão de aposta e antes que o seu jogador perca o equilibrio. Se ele cair e você estiver pressionando, seus ganhos serão perdidos.

Paras os fãs de automatização, o autojogo também está disponível. Escolha qual o multiplicador máximo, quantas rodadas e até mesmo em qual vitória deseja parar.

Principais informações sobre o FootballX

Provedor: Smartsoft

Smartsoft RTP (Retorno ao Jogador): 96%

96% Aposta mínima: R$1

R$1 Multiplicador máximo: 10.000x

Balloon

O Balloon é outro crash game mini da Spribe para quem quer se sentir no controle. Você deve pressionar o botão para levantar voo e permanecer pressionando para que ele continue a subir.

No entanto, para colher seus ganhos, deve soltar o botão de aquecer antes que o balão voe para longe, o que pode acontecer a qualquer momento.

Esse jogo crash é atrativo, com recursos como jogo Automático e apostas grátis em torneios do provedor. Tudo isso com ganhos de até 10.000x a aposta.

Principais informações sobre o Balloon

Provedor: Smartsoft

Smartsoft RTP (Retorno ao Jogador): 96%

96% Aposta mínima: R$0,1

R$0,1 Multiplicador máximo: 10.000x

Tabela comparativa entre os crash games

Para resumir as características dos crash games acima, criamos uma tabela comparativa com o RTP e o multiplicador máximo dos jogos. Confira:

Crash Game RTP (Retorno ao Jogador) Multiplicador Máximo Aviator 97% Não há limite JetX 96.2–98.9% 25.000x Spaceman 95% 5.000x Mines 97% 2.231x Penalty Shoot-out 96% 30,72x Plinko 97% 555x a 1000x Goal 97% 9,03x Big Bass Crash 95,50% 5.000x FootballX 96% 10.000x Balloon 96% 10.000x

O que é um Crash Game?

Nos jogos crash, os ganhos são multiplicados por valores que aparecem num gráfico em ascensão. O objetivo é fazer o saque antes que a curva do gráfico despenque, ou antes que exploda, dependendo do crash game escolhido.

Eles são um tipo relativamente novo de jogos de cassino online, com uma dinâmica que lembra muito o funcionamento de bolsas de ações. Quanto maior a curva de ascensão, maiores os ganhos. Entretanto, é impossível prever quando a curva irá despencar.

Assim, ao contrário dos slots que precisam somente de sorte, o apostador deve aplicar também estratégias de gestão de jogo. Com uma baixa volatilidade e RTP altos, esses crash games cassino estão cada vez mais populares.

Hoje, eles já aparecem entre os melhores jogos de cassino, ao lado de clássicos como roleta, blackjack e bacará.

Como funcionam os jogos crash games?

Para entender melhor o que é crash games, é preciso entender como eles funcionam. Pensando nisso, nossa equipe preparou explicações dos principais recursos e dinâmicas destes jogos abaixo:

Multiplicadores

Os multiplicadores de crash games online como Aviator, Spaceman e JetX podem ir de 1.00x a 100x, dependendo da rodada.

Diante disso, o jogador deve fazer seu palpite e aguardar até a rodada iniciar. Com ela em andamento, deverá optar pelo cash out enquanto o gráfico está em ascensão.

Por exemplo, se tiver apostado R$2 e efetuar o cash out com um multiplicador 5.67x, receberá R$11,34. No entanto, se continuar aguardando e o aviãozinho voar para longe com o multiplicador 6.03x, perderá seu dinheiro apostado.

Volatilidade

Os jogos crash possuem uma volatilidade baixa. Ou seja, efetuam pagamentos com maior frequência do que os jogos de slots online, por exemplo, mas com valores mais baixos.

Em outras palavras, ainda que o multiplicador máximo seja 100x, é mais fácil fazer o cash out com 1.10x ou 1.20x do que com 20x ou até mesmo 50x.

Como não é possível prever quando o crash acontecerá, o apostador conta muito mais com a sorte do que com a estratégia. Até porque, embora bem raras, há ocasiões em que o multiplicador despenca no próprio 1.00x.

RTP

Os crash games casino costumam trazer altos índices de Retorno Ao Jogador (Return-To-Player, ou RTP), com a média de 97% no High-Flyer, JetX e Aviator.

Esse indicador representa a quantidade de dinheiro que o apostador pode recuperar ao longo prazo. Para facilitar o entendimento, é como se ao apostar R$100, você conseguisse receber R$97 de volta.

No entanto, isso não significa que você recuperará esse valor em uma única rodada. A média é calculada a partir de milhares de rodadas, de modo que o jogo ainda exige a gestão responsável de orçamento.

Se preferir algo com outro ritmo de aposta, o jogo da roleta online também oferece bom índice de RTP e costuma atrair quem busca estratégias mais cadenciadas.

Autoplay

A maioria dos crash games online possuem recursos de jogo automático. O apostador pode determinar quanto quer jogar por rodada e até mesmo qual o multiplicador em que deseja sacar, sem que precise clicar nos botões manualmente.

Para quem está com uma conexão mais lenta, inclusive, essa pode ser a melhor opção. Como o cash out é automático ao atingir o multiplicador, corre um risco menor de perder sua aposta por oscilação de internet.

Como jogar Crash Games online?

Agora que sabe o que são crash games, é hora de falar sobre como jogar nele. Como a queda do gráfico é completamente imprevisível, a falta de conhecimento e erros de principiante podem custar caro.

Diante disso, confira nossas dicas de como jogar crash games:

Escolha da plataforma confiável com crash game

Praticamente todas as plataformas de cassino online legais oferecem ao menos 1 opção de crash game em seu catálogo. Seja com o Aviator, Mines ou até mesmo o Spaceman, esta categoria já é uma marca da indústria.

Dessa forma, antes de apostar em um jogo de crash, é importante escolher uma operadora confiável. Mesmo que ela possua apenas licenças estaduais, como a da Lotterj, já é um bom sinal.

Caso não saiba como identificar se a empresa está licenciada para operar no Brasil, a melhor dica é verificar se ela usa o domínio “bet.br”

Teste o jogo em modo demo

Há como aproveitar os modos de demonstração para fazer testes antes de jogar com dinheiro real nos crash games online.

Com os mesmos recursos da versão padrão, o demo mode permite que faça apostas automáticas, cash out em multiplicadores específicos e teste o tempo de resposta do jogo com sua conexão com a internet.

Os valores usados no modo de demonstração, no entanto, não são retirados ou adicionados na sua carteira. Nesse modo, os jogadores contam com um saldo fictício para usar durante as rodadas e basta atualizar a página para restaurar os valores na carteira.

Você pode acessar o modo demo nos cassinos online, antes de decidir se vale a pena arriscar dinheiro de verdade.

Definição do valor da aposta

O valor de cada crash game aposta depende muito do orçamento que o jogador tem disponível e da sua experiência.

Para quem tem uma banca pequena e começou a apostar agora, valores menores são indicados. Como a volatilidade dos jogos crash é baixa, os pagamentos mais frequentes são bons para quem prefere não arriscar muito.

Com as apostas automáticas, entretanto, pode determinar valores que está disposto a perder na busca de multiplicadores mais altos.

Estratégia para retirar os ganhos antes do crash

Os crash games como Spaceman, Aviator e JetX permitem que os usuários façam 2 apostas por rodada. Por sua vez, os jogos com Mines e Penalty Shoot-Out trazem apenas um palpite por rodada, com cada acerto aumentando o multiplicador disponível.

Dessa forma, os jogadores precisam desenvolver estratégias que se adequem a cada jogo. Como o objetivo é retirar os ganhos antes que o gráfico despenque, devem considerar quanto estão dispostos a gastar na busca dos grandes multiplicadores.

Dependendo do orçamento, podem aplicar táticas como:

Sistema Martingale

Fibonacci

D’Alembert

Em 2026, as empresas desenvolvedoras trouxeram relançamentos, novos crash games e versões exclusivas de jogos já conhecidos. Confira a seguir algumas dessas novidades:

PlinkoX : em julho de 2025, a Smartsoft Gaming lançou uma versão nova desse crash game. Com maiores multiplicadores e um novo visual, esse jogo traz o apelo do Plinko original e potencial de altos ganhos.

: em julho de 2025, a Smartsoft Gaming lançou uma versão nova desse crash game. Com maiores multiplicadores e um novo visual, esse jogo traz o apelo do Plinko original e potencial de altos ganhos. Thunderstruck™ FlyX™: esse é um crash game com temática nórdica. Você faz a sua aposta e quando Thor começa a voar, os multiplicadores sobem com ele. Faça seu cash out antes que o deus voe para longe.

Dicas e estratégias para jogar crash games online

Os crash games possuem rodadas extremamente dinâmicas, com resultados imprevisíveis e multiplicadores que podem alcançar altos valores.

Para minimizar as perdas e maximizar ganhos, portanto, é essencial combinar autocontrole com estratégias de gestão de banca.

Abaixo, confira dicas estratégicas para jogar crash games online:

Uso do cashout automático

Um gerador de números aleatório determina qual será o multiplicador máximo alcançado a cada rodada num crash game. Com isso, os resultados são completamente imprevisíveis.

Para aumentar suas chances de um cash out de sucesso, portanto, é preciso tirar proveito das ferramentas de jogo automático.

Por exemplo, o saque parcial de 50% do Spaceman ou o cash out total do Aviator fazem a retirada assim que o multiplicador alcança um valor pré-determinado pelo próprio apostador.

Além de possibilitar ganhos mais frequentes em retiradas automáticas de multiplicadores baixos, também diminui o risco de instabilidade na conexão. Não é preciso fazer o clique manual, que pode demorar porque a internet está lenta ou porque os servidores estão ocupados.

Definição de limite de perdas e ganhos

Em geral, os jogos de crash aceitam apostas a partir de R$1. Dessa forma, são boas opções para jogadores com uma banca menor que buscam mais chances de prêmios.

No entanto, antes de fazer qualquer palpite com valor real, é preciso estabelecer seus limites de perdas e ganhos. Pense em quanto pode perder sem impactar o seu orçamento pessoal e quanto deseja ganhar.

Ao alcançar qualquer um desses valores, não os ultrapasse. O maior erro que pode cometer é tentar recuperar perdas apostando mais.

Gestão de banca inteligente

Muitos dos crash games online oferecem apostas duplas a cada rodada. Assim, o jogador pode fazer dois palpites e sacá-los de forma independente.

Se tem uma banca um pouco mais robusta, pode optar por fazer uma aposta mais alta com cash out automático em um multiplicador menor e outra mais baixa com saque automático em um multiplicador maior.

Porém, como sempre, recomendamos que tenha autocontrole e tome cuidado ao decidir quanto e como apostar. Não se deixe levar pelos altos potenciais de ganho ou pela emoção de uma vitória anterior.

Fuja de táticas de “vitória garantida”

Cada rodada é única e não sofre influência de fatores externos nos crash games. Os resultados são decididos por um gerador de números aleatórios (RNG) o qual é comprovadamente justo.

Portanto, não acredite nessas histórias de “vitória garantida”, “horário que paga mais” ou até mesmo “bug que paga” se você baixar um software específico.

Caso a plataforma de cassino identifique qualquer tipo de fraude ou tentativa de manipular os resultados, sua conta pode ser suspensa. Em situações mais graves, pode até ser banido permanentemente, com seus ganhos retidos.

Crash games são seguros?

Sim, os crash games são seguros e comprovadamente justos. Empresas de software como Pragmatic Play, Evoplay, Spribe e Smartsoft, responsáveis por grandes nomes da categoria, possuem certificados de auditoria que comprovam a presença da tecnologia Provably Fair em seus jogos.

Essa tecnologia garante que os resultados sejam 100% transparentes. Por exemplo, nos crash games Betano, como o Aviator, há explicações de como os multiplicadores são gerados por quatro usuários independentes: o operador e 3 primeiros apostadores participantes da rodada.

Cada um deles gera uma semente de servidor. Quando a rodada começa, elas são mescladas para gerar uma hash SHA512 que gera o resultado do jogo.

Dessa forma, você pode verificar como foi gerado o resultado de qualquer rodada já finalizada.

VBET, F12.Bet e Betboo são alguns dos melhores sites de cassino para jogar crash game online em 2026. Confira nossa lista completa com top 10 opções:

Vale a pena jogar crash games?

Sim, vale a pena jogar crash games online. Estes jogos possuem chances de ganhos altos, misturando estratégia e sorte a cada rodada.

Além disso, eles contam com resultados comprovadamente justos e auditáveis. A cada rodada, um hash é gerado e você pode usar qualquer tipo de gerador de hash SHA-256 ou SHA512 para checar como o multiplicador máximo foi determinado.

Porém, como os resultados são imprevisíveis, eles exigem que o jogador aposte apenas o quanto está disposto a perder. Também é preciso se cadastrar em um cassino online seguro e confiável.

Portanto, escolha uma das operadoras que trouxemos neste guia e faça o seu cadastro. Teste os diferentes crash games e aproveite os modos de demonstração, quando disponíveis.

Perguntas Frequentes sobre crash games online

Confira a seguir as perguntas mais frequentes sobre os crash games.

