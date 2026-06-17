Como jogar roleta online e melhores cassinos no Brasil em 2026

Os melhores sites para jogar roleta online no Brasil em 2026 são Novibet, Betano, bet365, Superbet, KTO e Luva.Bet.

Neste guia, trouxemos as principais dicas, estratégias, operadoras e informações para te ajudar a escolher a melhor versão da roleta em 2026. Confira:

Melhores Sites de Roleta Online

Há dezenas de sites de cassino regulamentados no Brasil oferecendo roleta online em seu catálogo. Para te ajudar a escolher onde se cadastrar, reunimos as melhores plataformas a seguir:

Novibet: seção exclusiva para jogos de roleta online Betano: mesas de roleta brasileira online ao vivo Superbet: roletas ao vivo a partir de R$0,50 bet365: roleta Super Spin com multiplicador até 540x KTO: roletas online com rodadas rápidas e turbo cash Luva.Bet: roletas ao vivo e online dos principais provedores de software

Novibet: seção exclusiva para jogos de roleta online

A Novibet Brasil traz uma seção de jogos de roleta de provedores reconhecidos, como Playtech e NetEnt. Com variações como roleta francesa, multifire e mini, ela traz opções para todos os gostos.

Além das versões online, há mais de 80 mesas de roleta ao vivo em diversos idiomas, inclusive o português. Assim, pode fazer seus palpites e interagir com o dealer em tempo real.

Seja pelo app Novibet ou pelo site, suas apostas na roleta poderão gerar recompensas no programa de fidelidade. Usando o código Novibet PLACAR, você pode se cadastrar e ter acesso a todas as ofertas do site.

Ofertas para jogar roleta na Novibet

Roleta de prêmios diária

Programa de fidelidade

Torneios nos jogos selecionados

Cadastre-se no cassino Novibet

Betano: mesas de roleta brasileira online ao vivo

A plataforma Betano é confiável e segura, sendo reconhecida como uma das casas de apostas mais completas do país. No cassino online, ela traz jogos de roleta com geradores de números aleatórios.

Porém o verdadeiro destaque da empresa são as mesas brasileiras. Com mais de 80 roletas ao vivo no catálogo, há dealers em português diretamente do estúdio parceiro nos jogos exclusivos Betano.

Com jogos exclusivos como Roulette A03, Blue Roulette e até mesas VIP, a plataforma oferece uma navegação intuitiva e jogos também no Betano app.

Ofertas para jogar roleta na Betano

Roda da Sorte com chances de prêmios diários

Clube Betano com rodadas grátis ou prêmios em dinheiro

Torneios e sorteios de provedores parceiros

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Superbet: roletas ao vivo a partir de R$0,50

A Superbet Brasil conta com um catálogo diversificado de roletas em sua plataforma. Com mesas ao vivo em português e roletas online, ela se adequa a todos os gostos e bancas para quem se cadastrar com o código de cadastro na Superbet.

Com o modo demo disponível para certos jogos, como o próprio Roulette da Pragmatic Play, ela permite ao apostador jogar roleta grátis ou com dinheiro real, a partir de R$0,50.

Ao total, são mais de 75 mesas de roleta que podem ser acessadas diretamente do Superbet app.

Ofertas para jogar roleta na Superbet

SuperSpin com chances de prêmios diários

Torneios e sorteios de provedores parceiros

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O que é a roleta online?

Roleta online é a versão eletrônica do jogo de mesa clássico. Ela permite que os apostadores façam seus palpites contra um gerador de números aleatórios ou um crupiê ao vivo, transmitido diretamente do estúdio de um dos provedores parceiros.

Com praticamente as mesmas mecânicas da versão física, a roleta online é uma grande estrela das melhores plataformas de cassino online por ser fácil de entender, simples de apostar e rápida de executar.

Como funciona a roleta online?

Antes de aprender como jogar na roleta online, é primeiro entender as regras do jogo em si. Ele é bem simples, mas exige que o jogador esteja atento às diferentes possibilidades de apostas e resultados.

Roda e mesa

Os elementos principais da roleta de cassino online são a roda giratória e a mesa. Cada rodada tem seus resultados decididos quando a bolinha para em um dos bolsos após o giro.

Por sua vez, a mesa é o local onde os jogadores colocam suas fichas para fazer os palpites. Ela conta com os mesmos números da roda, assim como opções de apostas que cobrem boa parte dos resultados.

Números

Na roda, há 37 casas vermelhas e pretas, com números de 0 a 36. Elas oferecem uma vantagem de 2,7% ao cassino em si.

No entanto, se estiver jogando de roleta online americana, há uma peculiaridade. Nessa versão, a roda conta com uma casa adicional, chamada de duplo 00, que aumenta a vantagem da casa para 5,4%.

Cores

Como os números possuem cores diferentes, os jogadores podem fazer uma única aposta que cobre todos ao mesmo tempo.

Para isso, eles precisam apenas colocar uma ficha na opção vermelho ou preto na mesa.

Crupiê virtual

Na roleta ao vivo, o papel do crupiê virtual é trazer uma experiência mais clássica para o jogo. Este dealer interage com os apostadores em tempo real, sendo responsável por girar a roleta física.

Para garantir a autenticidade da experiência, as imagens e trilha sonora são transmitidas do estúdio de empresas de software. Além disso, há um chat ao vivo nos quais os apostadores podem conversar entre si ou com o próprio crupiê.

Tipos de apostas na Roleta Online

Praticamente todo site de roleta online te permitirá fazer palpites nos números, cores, conjuntos, pares ou ímpares, até mesmo nas dúzias.

Assim, é preciso compreender como cada aposta roleta online funciona.

Apostas internas (straight, split, street)

As apostas internas são feitas na parte superior da mesa e possuem probabilidades mais baixas, com pagamentos menores, como:

Straight up : é uma aposta direta em um número. Se a bola parar nele, o palpite é vencedor.

: é uma aposta direta em um número. Se a bola parar nele, o palpite é vencedor. Split : ao colocar a ficha na borda entre dois números, basta que a bola pare em um deles para ganhar.

: ao colocar a ficha na borda entre dois números, basta que a bola pare em um deles para ganhar. Street : funciona como uma aposta em trio, cobrindo três números em uma linha vertical.

: funciona como uma aposta em trio, cobrindo três números em uma linha vertical. Corner: essa aposta roleta online cobre os quatro números de um canto da mesa.

Apostas externas (preto/vermelho, par/ímpar, dúzias)

As apostas externas possuem probabilidades mais altas, mas pagamentos menores porque cobrem múltiplos resultados, como:

Preto/vermelho: escolha uma das cores e torça para a bola parar em um número com ela

escolha uma das cores e torça para a bola parar em um número com ela Par/Ímpar: para ganhar, basta acertar se a bola iria parar em um número par ou ímpar;

para ganhar, basta acertar se a bola iria parar em um número par ou ímpar; Dúzias: ao colocar a ficha nessa opção, cobre 1/3 da mesa e ganha se a roleta para de girar em um dos 12 números selecionados.

Qual a diferença entre roleta online e ao vivo?

A roleta online é jogada contra um gerador de números aleatórios, assim como os melhores slots online. Esse RNG sorteia os resultados de forma independente a cada rodada, sem qualquer interação social.

Por sua vez, a roleta ao vivo busca trazer a experiência real de jogos de cassino físicos. Ele possui um crupiê real, que gira a roda no estúdio e conta imagens transmitidas 24 horas diretamente do estúdio do provedor parceiro.

Assim, tanto a versão online quanto a ao vivo da roleta são boas opções para os apostadores. Não há uma resposta clara sobre qual a melhor roleta para jogar, tudo depende do que você procura no momento.

Como jogar na roleta online? Passo a passo

Agora que sabe como as apostas funcionam nesse jogo, é hora de explicar como fazer o seu palpite. Confira a seguir o passo a passo de como jogar na roleta online na Novibet:

Primeiro, acesse o site do cassino online escolhido e clique em “Cadastre-se”; Em seguida, preencha todos os dados de cadastro e faça a sua verificação de identidade; Após ativar a conta, efetue o depósito e abra a seção de roleta; Assim que o jogo escolhido carregar, verifique quantos 0 aparecem na mesa; Selecione a ficha com o valor desejado e coloque em uma das opções de apostas na mesa; Por fim, clique no botão de “Girar” e aguarde a bola parar em um bolso.

Caso o jogo não informe qual o tipo de variação que está jogando, uma rápida olhada na mesa poderá tirar a dúvida. A presença de um bolso de 0 e outro 00 indica que é uma roleta americana. Já um único bolso 0 representa a versão francesa.

Jogar roleta pelo celular

Se procura jogar roleta pelo celular, os cassinos regulamentados contam com plataformas adaptadas para mobile.

Seja através do app de cassino ou site responsivo, eles oferecem uma versão do jogo roleta online desenvolvida para telas menores. Com os botões e layout reorganizados, permitem as apostas sem dificuldade.

É legal jogar roleta online no Brasil?

Sim, o jogo de roleta online está legalizado no Brasil. Tanto a versão tradicional como suas variações podem ser jogadas nas plataformas de apostas regulamentadas pela Secretaria de Apostas e Prêmios ou nas loterias estaduais, como a LOTERJ.

5 dicas para jogar roleta online

Escolher o melhor jogo da roleta online é apenas uma parte do processo. Para aproveitar ao máximo possível o entretenimento trazido por ele, é preciso colocar em prática as dicas a seguir:

Gerencie seu orçamento

Os jogos de roleta online possuem valores mínimos diversificados, com alguns que aceitam a partir de R$0.10.

Dessa forma, é recomendado que você faça uma boa gestão de banca. Encontre as opções com apostas mínimas que cabem no seu bolso e opções de cashback cassino.

Estabeleça limites de quanto deseja ganhar e quanto está disposto a perder. Gerenciar bem o seu orçamento não só é uma tática para aumentar a diversão, como também é uma forma de jogo responsável.

Pratique com Versões Grátis

Como a variação americana possui uma vantagem da casa maior, devido ao duplo zero, isso impacta diretamente na sua chance de acerto.

Assim, para entender qual roleta paga mais, é interessante testar os modos de demonstração fornecidos por cada jogo. Usando o saldo fictício, pode colocar em prática diferentes estratégias antes de apostar com dinheiro real.

Comece com apostas simples

Há muitas apostas que você pode fazer na roleta online. As internas, por exemplo, são mais difíceis de acertar, mas com chances de prêmios maiores.

Diante disso, se ainda não se sente preparado para elas, comece com as apostas mais simples. Opte pelas apostas externas, que cobrem um número maior de opções no tabuleiro.

Conheça as regras da versão escolhida

Apesar de seguirem uma lógica geral dos jogos de cassino, cada roleta online tem suas próprias regras. Por exemplo, a quantidade de zeros na roda ou a presença de multiplicadores e fases extras.

Portanto, é fundamental que você entenda o funcionamento de qualquer jogo antes de colocar suas fichas na mesa. Lembre-se de usar o modo de demonstração, quando disponível, ou fazer apostas simples quando não houver.

Aproveite promoções para o jogo

Se o site online escolhido oferecer promoções nas roletas ou outros jogos de cassino para celular, não deixe a oportunidade passar.

Reivindique as promoções que se adequam ao seu orçamento e aproveite para testar diferentes estratégias de apostas.

Quais são os principais tipos de roleta online?

Há diferentes tipos de roleta online que fazem muito sucesso nas plataformas de cassino. Elas contam com suas peculiaridades, que impactam diretamente nas chances de ganho dos apostadores.

Roleta Europeia

A Roleta online europeia está entre as mais populares porque oferece a menor vantagem para o cassino. Como possui 36 números e apenas um bolso de zero, o house edge é de apenas 2,7%.

Além disso, a sequência de números é distribuída na mesa em um formato diferente da versão americana. Assim, traz odds mais altos para o jogador.

Roleta Americana

A roleta americana conta com 38 bolsos, sendo os 36 números, um bolso zero (0) e um duplo zero (00). Popular entre os apostadores, ele não permite apostas múltiplas por rodada.

Ademais, o bolso duplo não impacta diretamente na forma de jogar. Ele apenas aumenta a vantagem da casa, que sobe para 5,4%.

Roleta Francesa

Com praticamente o mesmo design da variação europeia, a roleta francesa conta com regras adicionais como o:

La Partage: ao escolher essa aposta, recebe metade da sua aposta de volta se a bola parar na casa 0; e

ao escolher essa aposta, recebe metade da sua aposta de volta se a bola parar na casa 0; e En Prison: se a bola parar no zero, suas fichas no vermelho/preto, par/ímpar serão usadas novamente em uma aposta de igual valor na rodada seguinte e devolvidas se ganhar.

Essas apostas transformam a variação francesa na melhor roleta online para quem quer diminuir ainda mais a vantagem da casa, ao reduzir as perdas no zero.

Roleta Brasileira online

A roleta brasileira online conta com a mesma roda e mesa que a roleta europeia. No entanto, há uma diferença fundamental: está adaptada para o apostador nacional.

Com isso, embora possua a mesma vantagem de casa, a roleta brasileira oferece ferramentas e crupiês ao vivo totalmente em português.

Não é à toa que essa roleta está sempre em destaque nos principais cassinos online do país, contando com chat ao vivo para os usuários conversarem entre si.

Melhores desenvolvedores de roleta online e títulos

Há dezenas de desenvolvedores de roleta no mercado, responsáveis por alimentar o catálogo dos cassinos online. Com um número de títulos ainda maior, fica até difícil escolher apenas um.

Confira a seguir algumas opções confiáveis de provedores e jogos de roleta cassino populares:

Melhores desenvolvedores

Os desenvolvedores de software são os responsáveis por criar e gerenciar todas as rodadas dos jogos de roleta. Dentre estas empresas, destacam-se:

Evolution Gaming: especializada em roleta ao vivo, ela possui um estúdio de alta qualidade e dealers preparados para garantir a boa experiência de jogo 24 horas, todos os dias, com rodadas rápidas;

especializada em roleta ao vivo, ela possui um para garantir a boa experiência de jogo 24 horas, todos os dias, com rodadas rápidas; Playtech: oferecendo jogos de roleta online e ao vivo , essa empresa traz rodadas rápidas em diferentes variações, como o Penny Roulette, com vantagem baixa para a casa e maiores chances de ganhos para o apostador.

oferecendo , essa empresa traz rodadas rápidas em diferentes variações, como o Penny Roulette, com para a casa e maiores chances de ganhos para o apostador. Pragmatic Play: essa empresa traz as variações tradicionais de roleta ao vivo com elementos modernos como animações gráficas e multiplicadores de ganhos.

Melhores títulos

Dentre os diferentes títulos de roleta online nos cassinos no Brasil, destacam-se:

Lightning Roulette : este jogo da Evolution Gaming traz apenas um zero na mesa e rodadas extremamente rápidas. Com a presença de Lucky Numbers e Lucky Payouts, pode multiplicar os ganhos dos apostadores aleatoriamente a cada giro.

: este jogo da Evolution Gaming traz apenas um zero na mesa e rodadas extremamente rápidas. Com a presença de Lucky Numbers e Lucky Payouts, pode multiplicar os ganhos dos apostadores aleatoriamente a cada giro. Quantum Roulette : desenvolvido pela Playtech, esse jogo traz ganhos aleatórios com até 5 multiplicadores que podem ir de 50x a 500x a cada round. O Quantum Boost, também aleatório, pode aparecer a qualquer momento para aumentar os ganhos ainda mais.

: desenvolvido pela Playtech, esse jogo traz ganhos aleatórios com até 5 multiplicadores que podem ir de 50x a 500x a cada round. O Quantum Boost, também aleatório, pode aparecer a qualquer momento para aumentar os ganhos ainda mais. Mega Roulette: parte do catálogo da Pragmatic Play, essa roleta ao vivo traz megamultiplicadores de 1x até 500x a cada rodada, contando com apostas especiais como Mega Chances, Mega Colunas e Mega Dúzias.

Sim, vale a pena jogar roleta online nos cassinos do Brasil em ‘‘: ‘2026’. Esta versão traz elementos clássicos do jogo físico e, ao mesmo tempo, oferece a conveniência e facilidade do acesso pelo celular e computador.

Além disso, há múltiplas plataformas que possuem variações em seu catálogo, com diferentes vantagens da casa e tipos de apostas, em conjunto com os melhores crash games e outros jogos de cassino clássicos.

Com o modo de demonstração e com as promoções oferecidas, os apostadores podem testar suas estratégias e garantir a diversão de forma responsável.

Perguntas Frequentes (FAQs)

A seguir, conheça as dúvidas mais comuns sobre a roleta online:

Qual a melhor roleta para jogar online? A melhor roleta online para iniciantes é a europeia. Como possui um house edge de 2,7%, traz maiores chances para o jogador acertar o palpite. É seguro jogar roleta online? Sim, é seguro jogar roleta online nos cassinos regulamentados. Eles são certificados por diferentes entidades e passam por auditorias sérias, para impedir que seus resultados sejam manipulados. Como escolher o melhor site de roleta online? Para escolher o melhor site de roleta online, busque os cassinos regulamentados. Eles são seguros e confiáveis, com boa reputação entre os usuários. Inclusive, se quiser, pode conferir o artigo que preparamos sobre o tópico aqui na Placar, com informações atualizadas. Posso jogar roleta online de graça? Sim, há algumas roletas online que oferecem versão de demonstração para poder praticar. Elas contam com um saldo fictício, com reposição sempre que você atualiza a página. Como funciona o jogo de roleta online? A roleta online funciona da mesma forma que a versão tradicional. Coloque suas fichas na mesa, espere a roda parar de girar e retire seus ganhos se tiver acertado. É possível ganhar dinheiro na roleta online? Sim, os cassinos regulamentados realmente pagam as apostas vencedoras. No entanto, o jogo é uma forma de entretenimento e não de lucro, não havendo como garantir que você terá mais vitórias do que perdas. Qual a melhor estratégia para ganhar na roleta? As estratégias de La Partage e En Prison ajudam a reduzir a vantagem da casa. No entanto, não há nenhuma estratégia de roleta que ofereça 100% de garantia de vitória, devendo ser aplicadas as boas práticas durante toda a jogatina. Qual roleta paga de verdade? Os cassinos legais pagam em todas as versões de roleta, como americana, brasileira, europeia e francesa. No entanto, é preciso acertar o palpite para receber o pagamento. Qual é o melhor site de roleta online? Novibet, Betano, bet365, Superbet, KTO e Luva.bet são alguns dos melhores sites de roleta online. O topo da lista, entretanto, depende do gosto pessoal do próprio apostador. Busque sempre um cassino regulamentado. Qual a roleta que paga mais? Mega Roulette e Quantum Roulette são dois dos jogos de roleta que mais pagam, com multiplicadores de até 500x os ganhos. Qual a roleta mais confiável? Os jogos de roleta online da Pragmatic Play, Playtech e Evolution Play estão entre os mais confiáveis do mercado. Eles possuem geradores de números aleatórios e suas versões ao vivo são transmitidas de estúdios auditados por organizações como o eCOGRA. Qual roleta paga no pix? Novibet, Betano, Superbet, bet365, KTO e Luva.bet oferecem jogos de roleta com saques por Pix.Mas se estiver interessado em outra plataforma, saiba que toda casa de apostas regulamentada com roleta Brasil paga no Pix. Qual a lógica do jogo da roleta? Na roleta, você deve acertar onde a bola vai parar. Com opções de apostas como ímpar/par, preto/vermelho e número exato, pode palpitar na cor, número ou faixa específica de números.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.