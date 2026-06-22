Super Odds: o que são e top casas de apostas com superodds 2026

As Super Odds, ou odds turbinadas, são cotações aumentadas em mercados selecionados pelas casas de apostas. Elas oferecem ganhos aumentados para os apostadores, sendo uma boa oportunidade se aparecem num mercado que já ia apostar normalmente.

Neste guia, você conhecerá as top bets para apostar com odds altas, como encontrar cotações turbinadas e as casas com as melhores opções promocionais. Confira!

Betano: Melhor casa com Super Odds diários Superbet: Superodds pré-jogo com dicas de criar aposta Novibet: SuperOdds no resultado final e Odds Melhoradas bet365: Super aposta aumentada todos os dias BetMGM: Odds aumentadas com lucro turbinado até 200%

Melhores casas de apostas com Super Odds

Agora que sabe o que são super odds, confira as melhores casas de apostas com cotações turbinadas segundo nossa equipe Placar:

Betano 5 rating A maior bet do Brasil Excelente reputação no Reclame Aqui Transmissões ao vivo App disponível para Android e iOS Cadastre-se Leia Betano review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Superbet 5 rating 10 promoções permanentes 150% de bônus em múltiplas SuperSocial Variados mercados e eventos disponíveis Cadastre-se Leia Superbet review Termos e Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Novibet 5 rating R$20 em aposta grátis no app Variedade de métodos de pagamento Ampla lista de mercado e eventos esportivos App para Android Cadastre-se Leia Novibet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply bet365 5 rating Maior marca de apostas do mundo Bet mais conhecida do Brasil Streaming ao vivo de partidas Excelente app para Android Cadastre-se Leia bet365 review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply BetMGM 5 rating Boost progressivo de até 200% Bolão BetMGM Odds turbinadas Suporte 24h Cadastre-se Leia BetMGM review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

Essas plataformas foram testadas pelos nossos especialistas. Elas se destacaram pela frequência das odds aumentadas, possibilidades de pagamentos antecipados e de substituição do palpite.

Top 5 casas de apostas com super odds

Confira a seguir como funcionam as ofertas de odds aumentadas nas melhores casas com Super Odds

1. Betano: Melhor casa com Super Odds diários

Normalmente, as ofertas de Super Odds da Betano estão disponíveis para as partidas mais populares do dia, como jogos do Brasileirão, campeonatos europeus e seleção brasileira. Um banner de destaque fica logo na página principal para facilitar a localização.

Mas atenção: a oferta é válida apenas para apostas pré-jogo no resultado das partidas. É só verificar se o símbolo “SO” ou com o nome “Resultado Final SuperOdds” aparece no mercado.

Além disso, as Super Odds não podem ser combinadas com nenhuma outra cotação e não permitem o uso de outras promoções. Assim, são apostas simples, sem bônus de acumulador, pagamento antecipado ou múltipla protegida.

Em casos específicos, há Odds Super Turbinadas, que são cotações aumentadas para apostas múltiplas específicas, como chute ao gol e total de chutes. Aproveite ambas usando o código Betano PLACARVIP no cadastro.

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2. Superbet: Superodds pré-jogo com dicas de criar aposta

A Superbet oferece Super Odds pré-jogo para as partidas mais relevantes do dia. Disponível apenas antes do jogo começar, elas podem ser adicionadas a apostas múltiplas, apesar de não terem o acúmulo da Supermultipla.

Para encontrar essas odds aumentadas individuais, é só verificar o banner especial dentro do site. Além disso, há as dicas de apostas, que são cupons com Super odds de múltiplos mercados selecionados pela própria Superbet.

A grande vantagem das odds aumentadas nesta operadora é que elas não estão limitadas ao resultado final. Com o objetivo de tornar tudo mais atraente, o acréscimo é feito de forma variada. Há mercados de chutes no gol, escanteios, marcar nos dois tempo, dentre outros.

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3. Novibet: SuperOdds no resultado final e Odds Melhoradas

A Novibet oferece Super Odds pré-jogo nos mercados de Resultado Final dos jogos mais populares do dia. Essa promoção não pode ser acumulada com outras ofertas, mas traz potenciais de ganhos atraentes.

Há também odds melhoradas para apostas combinadas específicas, que trazem aumentos consideráveis em comparação com as empresas concorrentes.

As odds turbinadas, pro sua vez, são promoções que trazem acréscimo significativo em um bilhete de evento único. É como se usasse o Criar Aposta e ganhasse um adicional em cima do valor total.

Normalmente, essas ofertas de odds aumentadas são lançadas cerca de 1 a 2 dias antes dos eventos. Em casos raros, como na NFL, entretanto, podem ser lançadas com meses de antecedência para mercados a longo prazo, como MVP e Vencedor da competição.

4. bet365: Super aposta aumentada todos os dias

Na bet365, as apostas aumentadas são liberadas diariamente para eventos populares. O grande diferencial é que a plataforma mostra quantas vezes essas cotações foram usadas no dia, te ajudando a entender como os outros apostadores estão se movimentando.

Além disso, há super apostas aumentadas. Elas cobrem mercados variados e trazem acréscimos ainda mais altos nas cotações selecionadas.

Os apostadores que quiserem montar suas próprias apostas múltiplas também conseguem usar os acumuladores aumentados ao seu favor. Adicionando 2+ seleções nos mercados selecionados, a porcentagem de aumento pode chegar a 100%.

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5. BetMGM: Odds aumentadas com lucro turbinado até 200%

A BetMGM tem odds aumentadas em destaque para os usuários cadastrados. Elas são válidas para apostas simples, como vencer sem sofrer gols, e múltiplas, envolvendo 2 ou mais seleções do mesmo evento.

Além disso, há a Múltipla do Leão. Com 3 ou mais seleções, as apostas múltiplas são aumentadas entre 3% e 200%.

A BetMGM apostas oferece alguns mercados exclusivos que podem ser acumulados com promoções de odds aumentadas e de segunda chance.

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O que são Super Odds nas apostas esportivas?

As Super Odds são cotações aumentadas artificialmente, com a diminuição da “vantagem” da casa de apostas.

Normalmente, elas acontecem apenas em eventos selecionados (como um jogador específico para marcar) e trazem retornos potenciais mais altos do que o valor real.

Veja a seguir as características mais comuns dessas cotações:

Cotações promocionais com valores aumentados

Ofertas temporárias e limitadas

Estratégia das casas para atrair apostadores

Não alteram a probabilidade real do evento

Podem ter restrições de valor máximo ou prazo

Como funcionam as Super Odds: diferenças das odds normais

As casas de apostas com super odds promovem o aumento artificial de cotações em eventos esportivos específicos, como uma odds normal de 3.05 que passa a ser 3.80 com Super Odds.

Elas fazem isso através da redução da própria margem de vantagem, com o objetivo de incentivar os apostadores a variar seus palpites e aumentar o engajamento em mercados específicos.

Estas Super Odds, entretanto, costumam ter suas próprias regras nos sites de apostas. Por exemplo, só podem ser feitas em modalidades simples, antes do início da partida e limitadas a valores específicos.Tipos de Super Odds disponíveis no mercado

As casas de apostas com superodds oferecem variedade nos tipos de mercados disponíveis. Como o objetivo é incentivar que os apostadores, elas costumam ser presença constante nas operadoras.

Super Odds diárias

São cotações aumentadas oferecidas todos os dias. Elas são voltadas para os eventos mais populares das próximas horas, como partidas de futebol e mercados simples, como 1×2.

Essas super odds costumam ter uma seção separada ou um banner de destaque na página principal das plataformas.

Super Odds para grandes eventos

Nos grandes eventos, como disputas de eliminatórias e finais, as cotações turbinadas podem aparecer com até uma semana de antecedência.

Nesse caso, as odds aumentadas são aplicadas em vários tipos de apostas diferentes. Por exemplo, são adicionadas apenas para quem usar o criar aposta ou múltiplas selecionadas pela operadora.

Super Odds para novos usuários

Em alguns casos, as super odds são oferecidas apenas para os novos usuários. Ou seja, para quem já se cadastrou na plataforma, mas ainda não fez a sua primeira aposta.

Essas cotações aumentadas podem ser para o time de coração, escolhido no cadastro, ou para mercados específicos.

Além disso, podem ser também ofertas enviadas exclusivamente por e-mail ou por outros canais.

Super Odds em diferentes esportes e competições

As super odds costumam ser oferecidas nos principais campeonatos de cada esporte. Assim, você encontrará cotações aumentadas em cenários como:

Futebol brasileiro (Brasileirão, Copa do Brasil, Estaduais)

Competições internacionais (Champions League, Copa do Mundo)

Tênis (ATP, WTA e Challenger)

Basquete (NBA e NBB)

Vôlei (VNL e Mundial), dentre outros

Esports (Você pode apostar em FIFA ou em outros eventos de jogos eletrônicos)

Quanto mais popular é uma competição, maior será o número de mercados com odds aumentadas por partida.

Como apostar com Super Odds: exemplo prático

Para você entender o que significa superodds e como elas são diferentes das odds normais, preparamos um exemplo de como apostar na partida Fortaleza x Bahia pelo Brasileirão Betano.

No mercado de Resultado Final, as odds aumentadas são de 2.72 x 3.15 x 2.95. Por sua vez, os odds normais são de 2.67 x 3.10 x 3.92.

A diferença entre essas odds pode não parecer muito grande. Entretanto, considere que quer apostar R$100 no empate entre as equipes:

Odds aumentadas de 3.15: ganhos de R$215

ganhos de R$215 Odds normais de 3.10: ganhos de R$210

Ou seja, há uma diferença de R$5 no mesmo resultado, sendo que, neste caso, as Super Odds Betano ainda foram conservadoras.

Outras odds turbinadas, como o Ambos Marcam 2º tempo, que saiu de 3.65 para 3.95, podem trazer ganhos maiores ainda.

Como são calculadas as odds aumentadas?

As odds aumentadas são cotações calculadas com uma redução na margem de lucro da operadora e um aumento nos potenciais ganhos.

Ou seja, os traders responsáveis fazem a análise dos eventos normalmente, considerando os diferentes fatores, e a própria plataforma adiciona um boost no valor, podendo ir de 3% a 400%.

Qual a diferença entre Super Odds e bônus de aposta múltipla?

As Super Odds costumam ser aplicadas em mercados simples, como o resultado final de partida, vencedor ou artilheiro de competição. Dessa forma, depende de um único resultado para ser considerada vitoriosa.

Por sua vez, o bônus de aposta múltipla requer, normalmente, 3 ou mais seleções no cupom. O valor do acréscimo começa, em geral, por volta de 3% a 5% e vai aumentando a cada seleção adicionada até atingir o limite da operadora.

Apesar de atraente, o bônus de aposta múltipla tem riscos maiores que as odds aumentadas. Isso porque todos os resultados precisam estar corretos para que a aposta seja vencida.

Como apostar em Super Odds? Veja o passo a passo

Confira o passo a passo de como apostar nas superodds. Ele foi pensado com o código Superbet em mente, mas se aplica a praticamente qualquer plataforma:

Acesse o site da Superbet e faça o login na sua conta Se não tiver saldo disponível, realize um depósito a partir de R$1 Role a página de esportes até encontrar as Super Odds do dia Passe os mercados até achar uma cotação atrativa Clique na seleção para adicionar ao seu cupom de apostas Em seguida, digite o valor do palpite Por fim, clique em “Fazer aposta”

Dependendo das odds aumentadas escolhidas, você poderá fazer apostas únicas ou de sistema.

Vantagens e desvantagens das odds aumentadas

As Super Odds são cotações melhoradas em eventos específicos que incentivam os usuários a apostarem neles. Entretanto, elas possuem suas desvantagens e limitações.

Confira a seguir os prós e contras de apostar em Super odds:

Vantagens Cotações mais altas que o normal Maior potencial de lucro Oportunidades especiais em eventos importantes Estratégia para maximizar ganhos em apostas certas Desvantagens Ofertas limitadas (valor máximo, prazo) Disponibilidade restrita Apenas apostas simples na maioria dos casos Não alteram a probabilidade real do evento

Estratégias para aproveitar Super Odds com sucesso

Não há mistério sobre superodds o que é e como usá-las ao seu favor. Porém, se ainda estiver incerto quais as melhores estratégias para apostar com cotações aumentadas, confira nossas dicas a seguir.

Acompanhe as ofertas diárias

As super odds são oferecidas nos eventos mais esperados todos os dias. Ou seja, você sempre encontrará uma cotação aumentada nas casas de apostas.

Acompanhe o calendário das principais competições, verifique as promoções das casas e fique de olho no seu e-mail para encontrar boas oportunidades de apostar em jogos de futebol e outros esportes.

Compare com odds normais

As super odds trazem potenciais de ganhos mais altos que as cotações normais. Quanto maior o aumento artificial oferecido, melhor a Super odd será.

Entretanto, para garantir que vale a pena, compare a diferença entre os possíveis lucros. Veja é melhor abrir mão de uma aposta múltipla ou da chance de pagamento antecipado por odds maiores, ou não.

Estude o evento antes de apostar

Para ter sucesso com as super odds, é preciso saber quais os melhores mercados para apostar.

Por isso, você deve estudar as equipes antes de fazer o seu palpite, identificar quais os acontecimentos mais prováveis (e improváveis) e distribuir seu orçamento para aproveitar cada odd turbinada ao máximo.

Aproveite para eventos que você já apostaria

A melhor forma de aproveitar as super odds é apostar em eventos que você já apostaria normalmente. Ou seja, se ia fazer um palpite no resultado final de uma partida, faça com a odd melhorada ao invés da odd normal.

Muitas vezes, você consegue identificar quais são as cotações aumentadas do dia sem entrar na sua conta. Além disso, algumas operadoras permitem que elas sejam usadas em apostas múltiplas, o que facilita o planejamento.

Ative notificações das casas de apostas

Ao fazer o cadastro com o Novibet código ou na Superbet, você terá a opção de receber alertas importantes das plataformas.

Normalmente, as operadoras notificam mercados interessantes ou novas ofertas do catálogo. Assim, essas notificações são ótimas porque te permitem se manter atualizado sobre as super odds dos dias.

Regulamentação e confiabilidade das Super Odds

As apostas em esportes são autorizadas pela regulamentação brasileira, desde que feitas em plataformas autorizadas pela Secretária de Prêmios e Apostas.

Com isso, os apostadores podem ficar tranquilos quanto a segurança das super odds fornecidas nos sites licenciados, como a Betano e a Multibet. Essas cotações são protegidas, com pagamento automático em caso de ganho.

As casas autorizadas ainda oferecem suporte ao vivo 24 horas. Assim, os seus usuários podem acionar agentes e receber explicações sobre o que é super odds, como funcionam as odds de apostas e quais as regras peculiares de cada.

Casas de apostas com super Odds valem a pena?

Sim, as casas de aposta scom super odds valem a pena. Elas oferecem cotações aumentadas, com margens reduzidas de lucro das plataformas. Assim, aumentam os ganhos em potencial para os apostadores em mercados selecionados.

No entanto, é importante saber quando usar ou não. Opte por super odds em mercados que você já conhece ou que apostaria normalmente.

Além disso, as super odds são melhores para apostadores que preferem palpites simples.

Perguntas frequentes

Confira a seguir nossas respostas rápidas às perguntas mais comuns sobre as super odds:

O que são Super Odds nas apostas esportivas? As Super Odds são cotações aumentadas artificialmente em mercados e eventos selecionados. Elas possuem ganho potencial maior do que as odds normais. Quais são as melhores casas de apostas com super odds? Betano, Superbet, Novibet, bet365 e BetMGM são as melhores casas de apostas com super odds. Posso usar Super Odds em apostas múltiplas? Depende da plataforma e do tipo de super odds. Na Betano, por exemplo, não é possível fazer apostas múltiplas com as cotações turbinadas. Já na Superbet, você pode fazer apostas combinadas envolvendo super odds. Qual a diferença entre Super Odds e odds normais? As odds normais são cotações calculadas com base nas probabilidades de um evento acontecer durante uma partida. Por sua vez, as super Odds são cotações normais que foram aumentadas artificialmente para tornar os mercados mais atraentes. As Super Odds têm limite de valor para apostar? Depende da oferta e da casa de apostas. Na Betano e Superbet, por exemplo, não há limite de valor diferente entre as odds normais e as super Odds. Como encontrar as melhores Super Odds do dia? Acompanhe o calendário do dia. Verifique as páginas de esportes das bets e procure por banners de destaque ou símbolos com o “SO” para encontrar as super odds do dia. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.