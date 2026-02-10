Favoritos Copa do Mundo 2026: odds e análise das seleções

A Copa de 2026 vai ser histórica. Pela primeira vez, 48 seleções vão disputar o título em três sedes diferentes (Estados Unidos, Canadá e México). Com mais times na competição, o torneio fica ainda mais imprevisível. E agora que o sorteio dos grupos já rolou, você precisa conhecer quem realmente tem chances reais de levantar a taça. As odds para campeão já mostram quem chega forte e quem pode surpreender.

Vamos analisar as seis seleções favoritas para o Mundial 2026. Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil e Portugal aparecem no topo do ranking FIFA e nas apostas esportivas. Cada time tem seus pontos fortes e fracos, e entender isso faz toda diferença na hora de montar seus bilhetes. Confira nosso guia e veja logo abaixo a tabela com as odds atualizadas, além de uma análise completa de cada favorita.

Odds e onde apostar nos favoritos para a Copa do Mundo 2026

As odds para campeão mostram quanto você pode ganhar se acertar o vencedor do torneio. Apostar na Copa do Mundo com antecedência costuma trazer cotações mais altas, porque os valores caem conforme o Mundial se aproxima. Times que pegam chaves mais tranquilas têm suas cotações reduzidas, enquanto quem cai num “grupo da morte” pode subir um pouco.

O desempenho nas Eliminatórias e nos amistosos também mexe com esses números. Por isso, ficar de olho nos favoritos Copa do Mundo 2026 desde agora pode render boas oportunidades. A tabela abaixo compara as cotações atuais nas principais casas e mostra onde você encontra as melhores odds para cada seleção.

Odds consultadas em 10/02/2026, às 11h16m, e sujeitas a alterações. Verifique os valores nas casas antes de apostar.

Análise dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo 2026

As seis seleções analisadas aqui não foram escolhidas por acaso. Elas aparecem no topo do ranking FIFA e têm as menores cotações nas casas de apostas. Quando você compara as odds de favoritos à Copa do Mundo, esses times sempre estão entre os primeiros colocados.

Cada equipe tem um elenco forte, técnicos experientes e vem de boas campanhas recentes. Agora vamos entrar nos detalhes de cada seleção e entender por que elas chegam com tanta força para 2026. Leia com atenção para apostar com estratégia.

Espanha: a favoritíssima

A Espanha chega como grande favorita depois de conquistar a Euro 2024 de forma incontestável. A seleção espanhola passou por uma renovação geracional e encontrou um equilíbrio raro entre experiência e juventude.

Lamine Yamal virou sensação mundial aos 17 anos, Pedri comanda o meio-campo com uma maturidade e Nico Williams trouxe velocidade e imprevisibilidade pelas pontas. A base do Barcelona e alguns destaques de outros clubes europeus formam esse elenco bastante técnico.

Já o estilo de jogo da La Roja evoluiu. Eles mantêm aquela posse de bola tradicional, mas agora com muito mais velocidade nas transições. A equipe sabe segurar o jogo quando precisa e também acelera na hora certa. Esse entrosamento explica por que a campeã Eurocopa 2024 lidera as odds para 2026. Poucos times conseguem juntar domínio técnico com tanta eficiência ofensiva.

Mas existem pontos de atenção. O elenco é jovem demais e a pressão de chegar como favorita pode pesar. Yamal e companhia precisam provar que conseguem manter o nível em um Mundial, que tem uma atmosfera diferente de qualquer outro torneio.

Argentina: atual campeã em busca do tri

A Argentina vive seu melhor momento em décadas. Campeã mundial em 2022 e bicampeã da Copa América (2021 e 2024), a seleção construiu uma base sólida sob o comando de Scaloni. Por isso, a experiência de disputar finais e levantar taças pode fazer diferença nos momentos decisivos de 2026.

A grande incógnita é Messi. Ele vai ter 39 anos durante o Mundial e ninguém sabe exatamente qual será seu papel. Ainda como titular absoluto? Saindo do banco nos momentos cruciais? Ou apenas uma presença inspiradora no vestiário? A resposta vai definir muito da estratégia argentina. Scaloni precisa encontrar o balanço certo entre aproveitar a experiência do camisa 10 e não depender dele como antes.

Mas a Argentina não vive só de Messi. Lautaro Martínez é artilheiro da Inter, Julián Álvarez finaliza como ninguém, Enzo Fernández vive bom momento no Chelsea e Thiago Almada é um meia-atacante raro de se encontrar.

Para quem gosta de estatística, um dado interessante. Defender um título mundial é extremamente difícil. A última seleção que conseguiu foi o Brasil de Garrincha, em 1962. Esse desafio histórico pesa, mas a campeã mundial tem time para brigar novamente pela taça.

França: Mbappé lidera uma geração de ouro

A França construiu um histórico impressionante nos últimos anos. Campeã em 2018 e vice em 2022, a seleção francesa se consolidou como uma das potências do futebol mundial. O elenco atual mistura jogadores experientes que conhecem o peso de uma final de Copa com jovens famintos por títulos. Essa combinação de veteranos e novatos cria um ambiente competitivo dentro do grupo, e poucos times conseguem montar um banco de reservas tão forte quanto o dos Les Bleus.

Mbappé está no auge da carreira e deve chegar em 2026 como um dos melhores jogadores do planeta. Ele é o principal atacante francês, mas não está sozinho. Dembélé vive grande fase no PSG e finalmente entregou a regularidade esperada dele. Além disso, jovens como Warren Zaïre-Emery e Michael Olise já são figurinhas carimbadas no elenco e são opções qualificadas no meio-campo.

Quanto ao técnico Deschamps, foi mantido no comando mesmo após a vice de 2022. Essa permanência traz estabilidade e mantém o trabalho no mesmo caminho. Portanto, a França busca o bicampeonato e tem todas as peças para isso. Se Mbappé mantiver o nível e o elenco seguir sem lesões graves, a seleção francesa briga pelo título com qualquer um.

Inglaterra: Geração talentosa busca acabar com jejum

A Inglaterra vive um ciclo de frustrações. Vice da Eurocopa em 2021 e 2024, a seleção inglesa tem um dos elencos mais talentosos do mundo, mas não consegue conquistar títulos. O último troféu veio em 1966, na Copa do Mundo disputada em casa. São quase 60 anos de espera e uma pressão gigantesca sobre cada geração que veste a camisa dos Three Lions. O time chega sempre bem nas competições, mas trava nos momentos decisivos.

Thomas Tuchel assumiu o comando em 2024 e pode ser a peça que faltava. O técnico alemão melhorou a organização tática e trouxe mais personalidade para o time. Mas Tuchel tem fama de “rachar o vestiário”. Ele já teve atritos em suas passagens pelo PSG e Chelsea. Se conseguir administrar o próprio ego e o dos jogadores, a Inglaterra cresce muito. No entanto, se ocorrer problemas internos, pode ser mais uma oportunidade desperdiçada.

Fora isso, o time tem estrelas em todas as posições. Bellingham domina o meio-campo, Kane continua implacável como finalizador, Saka traz velocidade pela direita e Foden aparece como opção criativa. A pressão histórica pesa demais, mas esse pode ser o momento de acabar com o jejum. E Tuchel tem o material para fazer a Inglaterra finalmente voltar ao topo.

Brasil: o sonho do hexa com Ancelotti

O Brasil passou por Eliminatórias turbulentas com três técnicos diferentes no comando. Fernando Diniz começou o ciclo em 2023, depois veio Dorival Júnior em 2024 e finalmente Carlo Ancelotti assumiu em 2025 para a reta final. A classificação veio, mas o caminho foi cheio de tropeços e atuações abaixo do esperado.

Mas o técnico italiano chega com boas credenciais depois de conquistar a Champions em 2022 e 2024 com os galácticos. E sua experiência em gerenciar vestiários pode ser fundamental para extrair o melhor de um elenco recheado de talentos individuais.

Captura de tela tirada em 10/02/2026 às 11h38min

Vini Jr. é o principal nome e a torcida espera o melhor do futebol dele para a Copa 2026. Rodrygo, Martinelli e Raphinha completam um ataque de alto nível, todos atuando nos maiores clubes da Europa. Além disso, tem o Estevão, que já está brilhando no Chelsea e representa a nova geração, e Endrick, que tem brilhado desde o empréstimo para o Lyon, com 5 gols em 6 jogos.

Talvez o maior problema da Seleção Brasileira nos últimos dois anos tenha sido a falta de entrosamento. Mesmo com pouco tempo no cargo, Ancelotti já definiu um time base e vem testando as peças nos amistosos. Ter essa formação definida antes do Mundial é crucial para qualquer seleção que deseja brigar pelo título.

As boas convocações aumentam as esperanças do torcedor canarinho, que espera ver o Brasil conquistando o hexa e jogando como equipe, não apenas como um monte de jogadores desconexos em campo.’

Próximos jogos do Brasil na data FIFA

Ancelotti terá duas oportunidades para testar suas convocações em março, sendo a penúltima chance antes da Copa de alcançar um bom entrosamento entre os jogadores.

Brasil x França

Data: 26 de março

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Gillette Stadium (Foxborough)

Brasil x Croácia

Data: 31 de março

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Camping World Stadium (Orlando)

Portugal: Últimas chances da geração Ronaldo?

Portugal chega como um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo 2026. Bruno Fernandes é o cérebro do Manchester United, Vitinha virou peça chave no PSG e Bernardo Silva segue sendo um dos melhores meio-campistas da Premier League. E a conquista da Nations League 2024-2025 provou que a seleção portuguesa funciona muito bem como equipe. O time não vive mais só de Cristiano Ronaldo, mas continua a ter nele uma referência importante.

E falando em CR7, ele vai ter 41 anos durante o Mundial. Com 954 gols na carreira e ainda mais artilheiro na Arábia Saudita, Ronaldo deve ser titular sob o comando de Roberto Martínez. E esta pode ser a última Copa do maior artilheiro da história das seleções. É com ele que a Seleção das Quinas conta para conquistar o primeiro mundial do país.

Dicas para apostar nos favoritos da Copa 2026

A Copa do Mundo abre espaço para apostas a longo prazo, com odds interessantes em diferentes seleções. Há mercados de repescagem, de vencedor final e de jogador. Confira a seguir as dicas da nossa equipe que te ajudarão a escolher como apostar na competição:

1. Aposte com antecedência

As odds tendem a cair conforme a Copa se aproxima. Se você acredita que Espanha ou França vão longe, vale a pena fazer seu palpite agora nas bets que mais pagam. Quanto mais perto do Mundial, mais as cotações dos favoritos diminuem. Lesões de jogadores importantes ou sequências ruins de resultados também mexem com os valores. Por isso, apostas antecipadas geralmente oferecem mais valor do que esperar até junho de 2026.

2. Diversifique suas apostas

Colocar toda sua banca em uma única seleção é arriscado demais. Mesmo os favoritos podem tropeçar e serem eliminados no começo da competição. Uma boa estratégia para apostar na Copa do Mundo é dividir sua banca entre 2 ou 3 times diferentes. Você aumenta as chances de retorno e balanceia melhor os riscos. Por exemplo, fazer entradas na Espanha, Argentina e Inglaterra com valores diferentes.

3. Acompanhe os amistosos pré-Copa

A forma recente dos times conta muito. Um jogador chave lesionado ou uma sequência ruim de resultados muda completamente o cenário. Os amistosos de março de 2026 vão ser os últimos testes antes do Mundial. Fique de olho no desempenho das seleções e em possíveis lesões. Essa informação vale ouro na hora de apostar.

4. Busque odds de valor

Nem sempre os favoritos à Copa do Mundo 2026 são a melhor aposta. Argentina e Portugal, por exemplo, têm cotações mais atrativas que Espanha ou França em novas casas de apostas. Analise bem o momento de cada time e compare as odds entre diferentes plataformas. Uma boa gestão de banca significa encontrar o equilíbrio entre probabilidade real de vitória e o retorno que você pode ter.

Perguntas frequentes sobre os favoritos da Copa 2026

Qual seleção é a maior favorita para a Copa 2026? A Espanha lidera as odds com cotação de 6.00. A seleção espanhola vem de uma Eurocopa 2024 impecável e montou um elenco com jogadores promissores. O estilo de jogo evoluiu e agora combina posse de bola com transições rápidas. Esse desenho tático coloca La Roja na frente de Brasil, França e Argentina. O Brasil pode ganhar a Copa do Mundo 2026? Sim, o Brasil está entre os seis principais favoritos. Carlo Ancelotti assumiu o comando em 2025 e traz a experiência de quem conquistou tudo no futebol europeu. E o elenco tem Vini Jr., Rodrygo, Raphinha e Estevão no ataque. O problema nas Eliminatórias foi a falta de entrosamento, mas Ancelotti já definiu um time base. Além disso, se a defesa melhorar e o time jogar como equipe, as chances do hexa aumentam bastante. Messi vai jogar a Copa de 2026? Sim, Messi deve participar da Copa aos 39 anos. Ele segue no Inter Miami e vem fazendo boas atuações por lá. Para Scaloni, Messi é o líder da Albiceleste e o cérebro do time nas jogadas de ataque. Sua qualidade técnica continua intacta e ele ainda consegue decidir jogos importantes. Em busca do tetracampeonato, a seleção argentina conta com o camisa 10 para tentar essa conquista histórica. Quando apostar nos favoritos da Copa 2026? Agora é um bom momento. As odds são mais altas antes da bola rolar. Então, se você já tem suas convicções sobre quem vai longe, vale fazer uma entrada logo. Além disso, os amistosos de março de 2026 também podem mexer com as odds caso algum time decepcione ou impressione. Quais casas de apostas têm odds para a Copa 2026? Superbet, bet365, Betano, Novibet e Stake já oferecem mercados para o campeão da Copa 2026. Todas são casas legalizadas no Brasil, com licença SPA/MF e domínio .bet.br. Você pode comparar as cotações entre elas e escolher qual está pagando melhor. Vale conferir também se a casa oferece promoções específicas para a Copa, como odds aumentadas ou cashback.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.