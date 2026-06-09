Apostar no Artilheiro da Copa do Mundo 2026: odds, candidatos e como funciona

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo tem 104 jogos, graças ao novo formato com 48 seleções. Mais partidas significam mais gols, e o mercado de artilheiro da Copa do Mundo 2026 ainda está aberto antes dos primeiros jogos.

O mercado de artilharia Copa do Mundo é uma aposta de longo prazo, chamada de future, e as odds tendem a variar conforme o torneio avança.

Nesta página você encontra os principais candidatos ao título de artilheiro da Copa do Mundo, as odds atualizadas em cinco casas regulamentadas, os fatores que influenciam esse mercado e um passo a passo para fazer sua aposta.

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Como funciona a aposta de artilheiro da Copa do Mundo

Apostar no artilheiro Copa do Mundo funciona assim: você escolhe um jogador antes ou durante o torneio, e ele precisa terminar com mais gols do que qualquer outro participante, somando todos os estágios, da fase de grupos à final.

O time não precisa ser campeão. Basta que o atacante acumule a maior artilharia Copa do Mundo individual ao longo de todo o torneio.

Um ponto que pouca gente conhece é a dead heat rule. Se dois ou mais jogadores terminarem com o mesmo número de gols, a regra determina que o retorno é dividido proporcionalmente ao número de empatados.

Deixa eu te explicar. Se você apostar R$100 no Harry Kane e ele terminar empatado com Mbappé no topo, você recebe metade do que receberia caso o atacante inglês estivesse sozinho na liderança.

Odds para o artilheiro da Copa do Mundo 2026

As odds para apostar no artilheiro da Copa do Mundo variam entre as casas e mudam ao longo do torneio. Conforme os favoritos marcam gols nas primeiras rodadas, as cotações caem.

A tabela abaixo mostra as cotações de cinco casas regulamentadas para os principais candidatos à artilharia Copa do Mundo 2026.

Jogador Novibet BetMGM Bet dá Sorte bet365 Superbet 🇫🇷 Kylian Mbappé 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane 8.00 7.50 7.50 7.50 8.00 🇪🇸 Mikel Oyarzabal 13.00 13.00 13.00 13.00 20.00 🇦🇷 Lionel Messi 13.00 17.00 17.00 17.00 13.00 🇳🇴 Erling Haaland 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Odds corretas no momento da publicação: 09/06/2026. Verifique nas casas antes de apostar.

Quem são os favoritos à artilharia da Copa 2026

Para montar essa lista, levamos em conta o histórico de gols em Copas e torneios internacionais anteriores, o papel do jogador dentro da seleção, se ele bate pênalti ou não, e as seleções que eles enfrentam na fase de grupos.

Quem entende os tipos de apostas de longo prazo sabe que esse contexto pesa tanto quanto o nome na camisa. Entre as casas avaliadas pela nossa equipe, cinco jogadores se destacaram como favoritos à artilharia Copa do Mundo.

Kylian Mbappé

Mbappé é o favorito a ser o artilheiro da Copa do Mundo 2026. Em duas edições, marcou 12 gols em 14 jogos, incluindo um hat-trick na final de 2022 contra a Argentina. É o cobrador de pênaltis da França, principal finalizador dos Les Bleus e chega ao torneio com 27 anos, idade considerada auge físico para um atacante.

A França caiu no Grupo I ao lado de Noruega, Senegal e Iraque, um grupo com adversários não tão perigosos. Isso pode favorecer um começo de torneio com gols para Mbappé. Se a seleção francesa repetir campanhas consistentes como nas duas últimas edições, o atacante francês vai ter mais uma vez muitas chances de balançar as redes adversárias.

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Odd para Mbappé na Novibet: 7.00. Atualizado em 9/06/2026.

Harry Kane

Kane é o maior artilheiro da história da Inglaterra e chega à Copa com oito gols em 11 jogos disputados em duas edições de mundiais. Em 2018, foi o artilheiro do torneio e Chuteira de Ouro. Atualmente, é favorito ao prêmio de Bola de Ouro da Copa do Mundo.

É o cobrador oficial de pênaltis dos ingleses e chega aos 32 anos ao torneio, após conquistar a Bundesliga com o Bayern em 2025/26.

A Inglaterra está no Grupo L ao lado de Croácia, Gana e Panamá, um dos grupos mais disputados do torneio. Mesmo assim, a seleção inglesa parte como favorita a avançar. Mas o mata-mata costuma ser mais difícil para a Inglaterra, o que pode reduzir o número de jogos para Kane marcar.

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Odd para Harry Kane na BetMGM: 7.50. Atualizado em 09/06/2026.

Mikel Oyarzabal

Oyarzabal chega à Copa como o centroavante titular da Espanha e vem em sequência impressionante pela seleção: 11 gols e seis assistências no período que envolve Liga das Nações, eliminatórias e amistosos. Na temporada 2025/26 pela Real Sociedad, marcou 15 gols em 33 jogos na La Liga. É cobrador de pênaltis com alta taxa de conversão.

O perfil favorece a disputa pela artilharia. Oyarzabal é centroavante que finaliza bem dentro da área, cobra pênaltis e atua numa seleção que chega ao torneio como um dos times favoritos Copa do Mundo.

O Grupo H, com Cabo Verde e Arábia Saudita, abre espaço para gols logo nas primeiras rodadas. A dúvida está em Lamine Yamal: se o jovem voltar 100% a partir da segunda partida, a Espanha pode optar por mudanças táticas que reduzam as oportunidades de Oyarzabal.

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Odd para Oyarzabal na Bet dá Sorte: 13.00. Atualizado em 09/06/2026.

Lionel Messi

Messi chega à Copa do Mundo de 2026 aos 38 anos para o que deve ser sua última participação no torneio. Em Copas, acumula 13 gols em 26 jogos ao longo de cinco edições, sendo o maior artilheiro da Argentina na competição. Em 2022, marcou sete gols e foi um dos artilheiros do torneio, levando a Bola de Ouro e o título mundial juntos.

A Argentina caiu no Grupo J com Argélia, Jordânia e Áustria, um dos grupos mais acessíveis entre os favoritos ao título. Isso coloca Messi em posição de acumular gols cedo no torneio, o que é relevante na disputa pela artilharia Copa do Mundo. A dúvida real é sobre sua condição física aos 38 anos e a gestão de minutos que o técnico Scaloni precisará fazer ao longo da competição.

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Odd para Messi na bet365: 17.00. Atualizado em 09/06/2026.

Erling Haaland

A Copa do Mundo de 2026 será a estreia de Haaland num Mundial. Isso não diminui seu status. O norueguês chegou à competição após ser artilheiro das Eliminatórias europeias com 16 gols em oito jogos, igualando o recorde histórico de Robert Lewandowski. Pela seleção norueguesa, tem mais gols do que jogos disputados, uma estatística que poucos atacantes no mundo conseguem manter.

O problema está no grupo. A Noruega caiu no Grupo I ao lado de França, Senegal e Iraque. Para Haaland acumular gols suficientes, a Noruega precisa avançar além da fase de grupos, o que exige passar pela França de Mbappé e por Senegal de Sadio Mané.

Se a Noruega for eliminada precocemente, três jogos podem não ser suficientes para Haaland brigar pela artilharia Copa do Mundo.

Odd para Haaland na Superbet: 15.00. Atualizado em 09/06/2026.

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Fatores que influenciam a artilharia da Copa do Mundo

Nem sempre o melhor atacante do torneio termina como artilheiro da Copa do Mundo. Além do talento individual, outros fatores pesam bastante:

Composição do grupo: adversários mais fracos na fase inicial criam mais oportunidades de gol logo nas primeiras rodadas, abrindo vantagem antes das fases eliminatórias.

adversários mais fracos na fase inicial criam mais oportunidades de gol logo nas primeiras rodadas, abrindo vantagem antes das fases eliminatórias. Perfil tático do jogador: centroavantes que cobram pênaltis têm mais oportunidades de gol por jogo do que pontas ou meias. Kane e Haaland são exemplos claros dessa vantagem.

centroavantes que cobram pênaltis têm mais oportunidades de gol por jogo do que pontas ou meias. Kane e Haaland são exemplos claros dessa vantagem. Campanha da seleção: quanto mais longe o time chega, mais jogos o atacante tem para marcar. Um goleador eliminado nas oitavas dificilmente alcança a artilharia Copa do Mundo.

quanto mais longe o time chega, mais jogos o atacante tem para marcar. Um goleador eliminado nas oitavas dificilmente alcança a artilharia Copa do Mundo. Condição física ao longo do torneio: com jogos a cada três ou quatro dias no mata-mata, manter regularidade física é determinante. Lesões leves que em clubes são gerenciadas com folga podem ter impacto negativo na Copa.

O mercado de artilheiro está entre os melhores mercados para apostar em futebol durante uma Copa do Mundo, com cotações que devem variar bastante a cada rodada conforme os gols saem

Quando e como apostar no artilheiro da Copa 2026

Com a Copa começando em 11 de junho, as cotações já refletem convocações, lesões e o chaveamento de cada seleção. Nas primeiras rodadas, quando um jogador já marcou dois ou três gols, as odds para ele tendem a cair.

Alguns apostadores preferem fazer entradas antes dos primeiros jogos, quando as odds ainda podem oferecer cotações mais competitivas. É assim que funcionam as apostas Copa do Mundo de longo prazo.



Tem apostadores que dividem o valor entre dois ou três candidatos. Por exemplo, uma entrada em um centroavante cobrador de pênaltis e outra num jogador em boa fase.

Vale também dar uma olhada nas melhores casas de apostas antes de confirmar sua entrada. Afinal, as odds podem variar entre elas.

Para fazer sua aposta no artilheiro da Copa 2026 na BetMGM, siga estas etapas:

Acesse o site da BetMGM e crie a sua conta Vá em Esportes e pesquise por Copa do Mundo Selecione Longo Prazo Localize o mercado Artilheiro e clique na odd do jogador escolhido Defina o valor e confirme a aposta

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Perguntas frequentes sobre a aposta no artilheiro da Copa

Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre como apostar no artilheiro da Copa do Mundo.

Quem é o favorito ao artilheiro da Copa do Mundo 2026? Kylian Mbappé lidera as odds nas principais casas, com cotações entre 6.50 e 7.00. O francês tem 12 gols em duas Copas, cobra pênaltis pela França e chega aos 27 anos como o nome mais bem posicionado entre todos os critérios que definem os candidatos à artilharia Copa do Mundo. O que acontece se dois jogadores terminarem com o mesmo número de gols? Entra em vigor a dead heat rule. Quando há empate no número de gols entre dois ou mais jogadores no topo da artilharia copa do mundo, o retorno é dividido proporcionalmente. Se dois jogadores empatarem, você recebe metade do valor calculado para uma vitória exclusiva. Quanto mais jogadores dividirem a liderança, menor o retorno proporcional. Posso apostar no artilheiro durante o torneio, ou só antes? É possível apostar nos dois momentos. As casas regulamentadas como Novibet, BetMGM, Bet dá Sorte, bet365 e Superbet mantêm o mercado de artilheiro Copa do Mundo aberto durante toda a fase de grupos. Ao longo do torneio, as odds mudam constantemente. Depois que um jogador marca dois ou três gols nas primeiras partidas, as cotações para ele caem bastante. O que é a Chuteira de Ouro da FIFA? A Chuteira de Ouro é o prêmio oficial da FIFA para o artilheiro da Copa do Mundo de cada edição. Em caso de empate no número de gols, o desempate considera o número de assistências. Se ainda assim persistir o empate, menos minutos jogados define o vencedor. O prêmio não tem relação direta com a aposta de artilheiro nas casas. Nas apostas esportivas, vale a dead heat rule descrita acima, não os critérios de desempate da FIFA. Em quais casas regulamentadas posso apostar no artilheiro da Copa? Novibet, BetMGM, Bet dá Sorte, bet365 e Superbet têm o mercado de artilheiro Copa do Mundo 2026 ativo e são todas regulamentadas no Brasil. Cada casa tem odds próprias e pode variar nas cotações para cada jogador.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.