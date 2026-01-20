Cassinos com rodadas grátis: top 8 em 2026

Os principais cassinos com rodadas grátis em 2026 são Betano, F12.bet, Superbet, KTO, EstrelaBet, Alfa.Bet, Lottoland e Novibet. As ofertas de giros grátis no cadastro não estão mais disponíveis, devido a nova regulamentação no Brasil.

Porém, as plataformas indicadas nesta página oferecem esse tipo de promoção para usuários já cadastrados. Confira os 10 top cassinos que dão giros grátis no cadastro em 2026: seus recursos, promoções e como começar a jogar sem gastar do próprio saldo.

Betano: plataforma com rodadas grátis todos os dias F12.bet: 200 rodadas grátis toda semana em jogos de cassino Superbet: gire a SuperSpin e concorra a rodadas grátis hoje KTO: aposte nos jogos de casinos com rodadas gratis EstrelaBet: 80 rodadas grátis no Gates of Olympus Alfa.Bet: 20 giros grátis no jogo da semana Lottoland: 30 rodadas grátis no Hot Fiesta Novibet: 10 giros grátis todos os dias para você

Confira a seguir nosso ranking das melhores plataformas de cassino com rodadas grátis em 2026:

Betano: + de 60 jogos exclusivos de cassino, Mesas brasileiras ao vivo, + de 30 fornecedores de jogos de cassino, App disponível para Android

F12.Bet: Roleta com até R$10 de cashback, Crash games exclusivos, Promoções recorrentes para slots, Nota 9.5 no Reclame Aqui

Superbet: Primeira plataforma de cassino licenciada no Brasil, Cassino ao vivo com jogos brasileiros, Variedade em jogos de mesa, Atendimento 24h

KTO: + de 3.400 jogos de cassino online, Recompensas para slots megaways, Cashback turbinado, 40 jogos de cassino adicionados por semana

Estrela.Bet: +2000 jogos de cassino, Rodadas grátis recorrentes, Sem saque mínimo, Mesas brasileiras ao vivo

Alfabet: 28 jogos ao vivo com dealers brasileiros, Ótima reputação no Reclame Aqui, + de 1.100 slots online, Programa Alfa de recompensas

Lottoland: Jogue Mega-Sena, Lotofácil e Quina, Rodadas grátis, Variedade em jogos de raspadinha, Atendimento 24h

Novibet: + de 4.000 jogos de cassino no catálogo, Variedade de métodos de pagamento, Roda de prêmios diários, Torneios e missões com prêmios recorrentes

Todos os cassinos com giros grátis listados neste ranking foram testados pela nossa equipe da Placar.

Avaliamos os melhores cassinos online com giros grátis para garantir que ofereçam segurança, variedade de jogos e uma experiência de apostas completa aos usuários.

1. Betano: plataforma com rodadas grátis todos os dias

A Betano é uma plataforma de cassino com rodadas grátis que oferece a oferta praticamente todos os dias.

A operadora costuma disponibilizar 10 rodadas grátis para seus usuários, de domingo a quarta, em jogos selecionados, como o Sweet Bonanza e Big Bass Splash.

Além disso, há como girar a Roda da Sorte e concorrer a prêmios. Por exemplo, pode ganhar apostas grátis de R$5 em esportes ou 10 giros grátis no Gates of Olympus.

Com um Betano app de interface simplificada, os usuários poderão participar das missões e apostar em jogos selecionados para ganhar giros gratuitos.

Vantagens da Betano Brasil

Ofertas diárias de cassino com giros grátis

Ganhos dos bônus sem requisitos de rollover

Missões semanais de “Aposte e Ganhe Giros Grátis”

Promoções em jogos populares como Gates of Olympus e Fortune Tiger

Cadastre-se no cassino Betano

2. F12.bet: 200 rodadas grátis toda semana em jogos de cassino

Para quem busca cassinos com giros grátis, a F12.bet mantém uma promoção ativa que premia você conforme o volume de jogo em títulos selecionados. Cada semana do mês destaca um slot diferente da Pragmatic Play para garantir o benefício na sua conta.

Se você movimentar pelo menos R$ 200 no jogo da vez, recebe 100 rodadas grátis como recompensa pelo desempenho. Esse bônus é creditado de forma automática em até 48 horas após o encerramento do período da oferta.

No catálogo de games participantes, você encontra sucessos como Buffalo King Megaways e Olympus Wins. Além desses, títulos como Big Bass Reel Repeat e Wild Wild Riches Megaways também fazem parte do rodízio semanal da casa.

Uma regra importante é que cada giro recebido possui um valor fixo de R$0,20 e validade de cinco dias para uso. Assim que os créditos entrarem, você já pode testar a sorte no mesmo jogo que gerou a premiação. Use o código F12.bet no cadastro e aproveite essa oferta.

Vantagens da F12.bet Brasil

Slots a partir de R$0,01

Ganhos dos bônus creditados em saldo real

Promoções semanais de Aposte e Ganhe Giros Grátis

Rodadas gratuitas para usuários selecionados por e-mail

Cadastre-se no cassino F12.Bet

3. Superbet: gire a SuperSpin e concorra a rodadas grátis hoje

Na Superbet Brasil, todos os usuários que já fizeram um depósito podem girar a SuperSpin diariamente, a partir das 18h.

Nessa roleta, podem ganhar prêmios de cassino rodadas grátis, Super Rodadas Grátis, “Aposta Grátis”, Super Aposta Grátis” e “Jackpot”.

Além dessa roda da sorte, há outras ofertas na plataforma com rodadas grátis. Por exemplo, nas datas comemorativas, são distribuídos giros gratuitos para apostadores selecionados em jogos temáticos.

O lançamento de novidades, como o slot Jeitinho Brasileiro, também costuma estar acompanhado de 10 giros grátis. Basta aceitar a promoção na aba “Promoções e bônus” no Superbet app.

E para liberar algumas dessas ofertas, vale usar um código de indicação Superbet, que ativa benefícios extras já no cadastro.

Vantagens da Superbet Brasil

Chances de giros grátis diários

R$50 em prêmios no Aviãozinho toda sexta

Promoções de fornecedores parceiros com prêmios em dinheiro e rodadas grátis

Slots a partir de R$0,10

Cadastre-se no cassino Superbet

4. KTO: aposte nos jogos de casinos com rodadas gratis

A KTO é plataforma com giros grátis e também com cashback nos principais jogos de cassino. E você pode aproveitar essa oferta baixando o app da KTO direto da Google Play Store.

Semanalmente, os apostadores podem ganhar até 100 rodadas grátis no Jogo da Semana. Os jogos que dão rodadas grátis mudarão conforme os lançamentos dos provedores parceiros.

Além dessa oferta, há promoções com 50 giros grátis em jogos selecionados. Basta apostar R$5 ou mais para receber os benefícios.

E para aproveitar todos esses beneficios, basta inserir o cupom KTO no cadastro.

Vantagens da KTO Brasil

Missões semanais com 200 rodadas grátis

60 giros gratuitos ao apostar no Jogo da Semana

Ganhos dos bônus creditados em saldo real

Cashback a cada rodada nos jogos de cassino

Cadastre-se no cassino KTO

5. EstrelaBet: 80 rodadas grátis no Gates of Olympus

Se você gosta dos títulos da Pragmatic Play, a EstrelaBet oferece uma campanha semanal que premia seu desempenho em jogos selecionados. A mecânica permite que você receba 80 giros extras no slot Gates of Olympus ao atingir um determinado volume de movimentação no jogos da semana.

Para garantir o benefício, é necessário acumular pelo menos R$100 em apostas totais no game escolhido pela casa para aquele período. Um detalhe fundamental é que cada giro deve ter o valor mínimo de R$0,40 para ser contabilizado na soma final.

Assim que você completa o requisito, as 80 rodadas bônus são liberadas para uso no Gates of Olympus. Cada um desses giros gratuitos possui o valor fixo de R$0,20 e ajuda a aumentar seu tempo de diversão no jogo do “Velho do Raio”.

Vantagens da Estrela Bet

Rodadas grátis na Roleta de Login

Promoções em datas comemorativas

Promoções de provedores parceiros

Depósitos a partir de R$1

Cadastre-se no cassino Estrela.Bet

6. Alfa bet: 20 giros grátis no jogo da semana

A Alfa bet é uma das plataformas com rodadas grátis que libera 20 giros toda semana para quem apostar R$50 ou mais em slots no site. As apostas precisam ser feitas de quarta a terça-feira para você receber as rodadas na quarta-feira seguinte. Para aproveitar, cadastre-se usando o código Alfa bet.

Cada giro vale R$0,20 e você tem até 3 dias para ativar a promoção depois que os giros entrarem na sua conta. Depois de ativar, você tem mais 7 dias para usar as rodadas. O jogo muda toda semana e a Alfa bet avisa qual é o slot escolhido.

Para sacar seus ganhos, você precisa cumprir o rollover de 10x em caça-níqueis em até 7 dias. O valor máximo que você pode sacar com essa promoção é de R$1.000.

Vantagens da Alfa.Bet

20 giros grátis de R$0,20 cada

Ativação automática ao apostar R$50 em slots

7 dias para usar os giros após ativar

Ganhos de até R$1.000 disponíveis para saque

Cadastre-se no cassino Alfa.Bet

7. Lottoland: 30 rodadas grátis no Hot Fiesta

Se você costuma jogar nas segundas-feiras, a Lottoland oferece uma oportunidade de ganhar rodadas grátis no slot Hot Fiesta. A mecânica consiste em cumprir um desafio de movimentação em títulos selecionados para liberar o benefício na sua conta.

Para participar, o primeiro passo é realizar um depósito a partir de R$10 e ativar a oferta na página promocional. Depois disso, você precisa acumular R$30 em apostas nos jogos da semana para validar a recompensa.

A lista de games que contam para o requisito inclui sucessos como Fortune Tiger, Gates of Olympus e Piggy Blitz. Assim que o objetivo é atingido, as 30 rodadas são creditadas para você utilizar especificamente no Hot Fiesta.

Cada um desses giros possui o valor fixo de R$0,25 e fica disponível para uso por um período de 3 dias. É uma forma interessante de conhecer novos títulos do catálogo enquanto garante créditos para um dos clássicos da casa.

Vantagens da Lottoland

Depósito inicial acessível

Requisito de aposta baixo

Ativação simples no menu

Variedade de jogos participantes

Cadastre-se no cassino Lottoland

8. Novibet: 10 giros grátis todos os dias para você

A Novibet é uma plataforma com rodadas grátis que libera 10 giros extras todos os dias em jogos selecionados. Para participar, basta apostar R$30 ou mais em um dos títulos da promoção.

A oferta pode ser ativada diariamente e rende até 70 rodadas grátis por semana. Cada giro vale R$0,50 e pode ser usado por até 3 dias após o recebimento.

Os jogos mudam todos os dias, o que dá a chance de conhecer novos slots e experimentar títulos diferentes a cada rodada da promoção.

Vantagens da Novibet

Giros diários em jogos selecionados

Até 70 rodadas grátis por semana

Crédito instantâneo após a aposta mínima

Disponível para apostas feitas no computador e celular

Cadastre-se no Novibet Cassino

Como escolhemos os melhores cassinos com rodadas grátis?

O número de rodadas grátis oferecido e os jogos elegíveis são alguns dos vários fatores que te ajudam a escolher a plataforma com rodadas grátis ideal para reivindicar após o cadastro.

Confira a seguir os aspectos que nossa equipe Placar considerou ao montar o ranking de plataformas com giros grátis:

Requisitos de aposta

Uma das primeiras coisas que consideramos na hora de escolher uma plataforma com giros grátis é o que precisa ser feito para participar da promoção.

Dentre esses requisitos, destacam-se:

Condição para receber os giros grátis: checamos se preciso apostar dinheiro em um jogo específico ou basta ativar as rodadas grátis sem depósito

checamos se preciso apostar dinheiro em um jogo específico ou basta ativar as rodadas grátis sem depósito Rollover: verificamos se é preciso cumprir regras de rollover e apostar um valor específico antes de sacar os ganhos do bônus

verificamos se é preciso cumprir regras de rollover e apostar um valor específico antes de sacar os ganhos do bônus Prazo de validade: checamos quanto tempo o bônus de rodadas grátis dura na conta.

Rodadas grátis oferecidas

Antes de ativar qualquer promoção em uma plataforma de rodadas grátis, verificamos quantos giros serão adicionados à sua conta e qual é o valor de cada rodada.

Essas informações ajudam a entender o tamanho real da oferta.

Jogos elegíveis

Normalmente, os cassinos oferecem promoções específicas de jogos com rodadas grátis.

Por isso, analisamos quais títulos estão disponíveis, seus RTPs e volatilidades, para decidir se a oferta realmente vale a pena.

Licença

Os cassinos online regulamentados oferecem segurança e confiabilidade através da autorização do Governo Federal.

Portanto, verificamos se a plataforma com giros grátis usa o domínio “bet.br” e traz o número da licença no rodapé da página.

Atualmente, não há cassinos que dão giros grátis no cadastro, já que a regulamentação não permite os bônus prévios. Entretanto, podem oferecer bônus para seus usuários verificados.

Limite de saque

Os giros gratuitos costumam ter um total de ganho máximo que pode ser sacado, seja por causa da promoção ou do jogo em si.

Por isso, indicamos você dar uma olhada no valor máximo que pode ganhar em cada um dos jogos com rodadas grátis.

Com seus ganhos de bônus na conta, verifique se já ultrapassou o limite mínimo de saque da operadora para pedir a retirada por Pix.

Ofertas disponíveis

Os cassinos que mais pagam são também aqueles que trazem várias ofertas promocionais.

Compararmos opções como giros sem depósito, missões semanais e bônus do tipo “aposte e ganhe giros gratuitos”, sempre avaliando quais delas realmente entregam mais valor para o você.

Comparação entre os cassinos com rodadas grátis

A seguir, comparamos os principais cassinos com rodadas grátis:

Cassino online Rodadas grátis Rollover Betano 10 rodadas grátis Sem rollover F12.bet 100 rodadas grátis Apostar R$200 no jogo da semana Superbet Aleatórias Sem rollover KTO 100 giros grátis Sem rollover EstrelaBet 80 rodadas grátis Apostar R$ 100 no jogo da semana Alfa.Bet 20 giros grátis 10x Lottoland 30 rodadas grátis Apostar R$30 nos jogos selecionados Novibet 10 giros extras por dia Sem rollover

Para aproveitar os cassinos com rodadas grátis no cadastro ao máximo em 2026, é preciso ter um misto de estratégia com sorte. Os giros grátis te dão maiores chances de ganhos sem gastar nada, mas não garantem nenhum lucro.

Por este motivo, preparamos algumas dicas essenciais que irão te ajudar a tirar o máximo de proveito dos seus giros grátis. Confira a seguir:

1. Aproveite programas de fidelidade que oferecem rodadas grátis

Muitas vezes, os cassinos oferecem programas de fidelidade nivelados. Quanto maior a sua pontuação e seu status, melhores são os benefícios que recebe no site.

Outro tipo comum de clube de lealdade é o que está acompanhado de missões e lojinhas que recompensam os usuários com rodadas grátis.

Portanto, para aproveitar ao máximo suas oportunidades de giros grátis, escolha os cassinos confiáveis que possuem programas de fidelidade acessíveis. Evite os que demandam milhares de reais gastos para subir de nível.

2. Ative notificações para não perder promoções relâmpago de giros grátis

As promoções relâmpago de jogo rodadas gratis são populares nos sites de cassino. Elas costumam aparecer em horários específicos, como Happy Hour, ou ficar disponíveis apenas para jogadores que acessarem slots selecionados em um horário programado.

Assim, é importante deixar suas notificações ligadas para ser informado se uma promoção dessas surgir. Se estiver com o aplicativo instalado no celular, lembre-se de não permitir a suspensão por inatividade.

3. Teste diferentes cassinos para encontrar as melhores condições de bônus

Alguns giros grátis possuem condições, como rollover e prazo de validade. Por serem um tipo de bônus comum, é fundamental ficar atento aos requisitos antes de reivindicar a oferta.

Uma boa forma de começar é escolher um cassino com bônus sem depósito, que libera rodadas grátis logo após o cadastro. Assim, você testa os jogos, avalia as condições e ainda pode converter os giros em saldo real.

4. Use as rodadas grátis para conhecer novos slots sem riscos

As rodadas grátis te dão a oportunidade de conhecer novos jogos sem gastar seu próprio dinheiro. Elas dependem mais de sorte do que de estratégia para trazer bons ganhos, mas diminuem seu risco.

Como normalmente são válidas apenas para slots selecionados, são ótimas para que você encontre seu próximo jogo favorito. E se você joga em cassinos com depósito mínimo baixo, ainda consegue testar essas promoções sem precisar investir muito.

O que são as rodadas grátis em plataforma de cassino?

As rodadas grátis são os melhores bônus de cassino porque consistem exatamente do que o nome sugere: giros que podem ser usadas em jogos selecionados sem gastar o dinheiro do apostador.

Em um cassino online com rodadas grátis, você pode reivindicar a oferta e jogar no caça-níquel, ou roleta, usando um saldo extra dado pela própria plataforma.

Diferente do modo de demonstração, entretanto, os ganhos são seus e podem ser sacados assim que cumprir o rollover (se houver).

Tipos de bônus com rodadas grátis

Os bônus de rodadas grátis podem ser classificados em:

Rodadas grátis sem depósito: promoções de giros concedidos sem que seja necessário adicionar saldo na sua conta do cassino

promoções de giros concedidos sem que seja necessário adicionar saldo na sua conta do cassino Rodadas grátis com depósito: oferta que exige um depósito mínimo para liberar giros gratuitos

oferta que exige um depósito mínimo para liberar giros gratuitos Rodadas grátis como parte do bônus de recarga: quantidade de rodadas adicionais liberadas ao recarregar um valor específico na operadora

quantidade de rodadas adicionais liberadas ao recarregar um valor específico na operadora Rodadas grátis em promoções diárias: giros gratuitos oferecidos em promoções que duram 24 horas

giros gratuitos oferecidos em promoções que duram 24 horas Rodadas grátis por fidelidade: rodadas concedidas como recompensa por cumprir requisitos no programa de lealdade das plataformas

rodadas concedidas como recompensa por cumprir requisitos no programa de lealdade das plataformas Rodadas grátis em slots específicos: giros grátis que podem ser utilizados apenas em jogos selecionados

Quais são as vantagens das rodadas grátis?

As ofertas de jogo com rodadas grátis podem ser muito vantajosas em plataformas de cassino online, se usadas da maneira correta. Veja a seguir:

Vantagens Permite testar jogos sem gastar dinheiro Podem gerar ganhos reais Chance de conhecer o cassino antes de depositar Frequentes em promoções Ideal para iniciantes explorarem slots com segurança Desvantagens Geralmente têm requisitos de apostas altas Ganhos podem ter limite de saque Disponíveis só em slots específicos Podem expirar rapidamente Alguns bônus exigem depósito para liberar os ganhos

Jogos populares com rodadas grátis

Muitos caça-níqueis oferecem rodadas grátis dentro de suas dinâmicas. Por exemplo, no Gates of Olympus e no Sweet Bonanza, ao obter 4 scatters na mesma rodada, o apostador ganha 15 giros gratuitos.

Por sua vez, o Fortune Tiger e Fortune Mouse (jogo do ratinho) são os favoritos dos cassinos na hora de distribuir rodadas grátis.

Assim, com a possibilidade de ganhos altos ao ativar essas fases bônus, não é à toa que os jogos de casino online com rodadas grátis são tão populares.

Os cassinos com rodadas grátis valem a pena?

Sim, vale a pena apostar em um casino online com rodadas grátis. Esses giros permitem que os apostadores joguem mais vezes e tenham chances maiores de ganhos gastando menos.

Além disso, os cassinos com giros grátis regulamentados trazem segurança e confiabilidade para os usuários.

Com interfaces intuitivas, aplicativos e sites responsivos, eles dão aos jogadores a chance de explorarem slots com segurança e terem ganhos reais.

Perguntas frequentes

A seguir, respondemos às perguntas mais frequentes sobre os cassinos com giros grátis:

Quais são os melhores cassinos online com rodadas grátis? Betano, F12.bet, Superbet, KTO e EstrelaBet são os melhores cassinos online com rodadas grátis. Eles estão legalizados no Brasil, oferecendo segurança, diversidade de jogos e promoções aos seus usuários. Qual plataforma dá giro grátis? Betano e F12.bet são plataformas que dão aos usuários a chance diária de rodadas grátis através de uma roda da sorte. Além delas, Superbet, KTO e EstrelaBet também oferecem giros grátis ao longo da semana. Qual plataforma dá rodadas grátis sem depósito? Betano e Superbet dão giros grátis sem depósito aos usuários. Basta girar a roda da sorte diária ou reivindicar as ofertas diretamente nas abas de promoções. Além delas, outras plataformas oferecem rodadas grátis exclusivas por e-mail. Como escolher o melhor cassino com rodadas grátis? Para escolher o melhor casino com rodadas grátis, verifique se a plataforma está licenciada, analise quais são os requisitos de apostas, os jogos selecionados, e o limite de ganho. Qual cassino dá rodadas grátis no cadastro? Betano, F12.bet, Superbet, KTO e EstrelaBet são cassinos que te dão rodadas grátis após a verificação e primeira aposta na plataforma. Entretanto, nenhum site de cassino licenciado está autorizado a oferecer bônus prévio ou de boas-vindas. Como conseguir rodadas grátis em cassinos online? Você consegue rodadas grátis em cassinos online ao se cadastrar em plataformas autorizadas e regulamentadas, como Betano, F12.Bet e Superbet. Essas casas liberam giros extras por meio de missões, roletas da sorte, programas de fidelidade ou torneios exclusivos para jogadores ativos. Como conseguir rodadas grátis em cassinos online? Você consegue rodadas grátis em cassinos online ao se cadastrar em plataformas autorizadas e regulamentadas, como Betano, F12.Bet e Superbet. Essas casas liberam giros extras por meio de missões, roletas da sorte, programas de fidelidade ou torneios exclusivos para jogadores ativos. Qual cassino dá rodadas grátis hoje? A Betano oferece 10 rodadas grátis hoje para todos os jogadores. Basta clicar em “PARTICIPAR” para resgatar seu prêmio e usar em qualquer jogo.

