O código de indicação KTO é PLCMAX, válido para 10 de Junho de 2026. Use este código para ativar ofertas como Cashback, Ganhos Antecipados, Giros Grátis, Múltiplas Aumentadas e outras ofertas.

Para a Copa do Mundo 2026, a casa lançou também o Torneio Stake x Odds Copa, com prêmios semanais em apostas grátis.

Nossa equipe de especialistas testou a plataforma, recursos e as principais ofertas da plataforma. Neste guia para novos usuários, contamos como usar o cupom KTO para se cadastrar ter acesso a todas as promoções.

O código de indicação da KTO é PLCMAX. Conheça na tabela a seguir, e em detalhes ao longo do artigo, o que você vai encontrar na sua conta completa.

Promoção KTO Vantagem Cupom KTO Torneio Stake x Odds Copa Prêmios semanais para os 1.000 melhores pontuadores nos jogos da Copa PLCMAX Trunfo KTO Abra um pacote de cartas por dia e tenha a chance de receber prêmios PLCMAX Giros Grátis 10 giros grátis diários ao atingir multiplicador de 50x em jogos da PG Soft PLCMAX Múltiplas Aumentadas Até 50% extra nas apostas combinadas em futebol, basquete e tênis PLCMAX Ganho Antecipado Aposta ganha se o time abrir 2 gols de vantagem PLCMAX Cashback no Cassino Pequeno cashback a cada rodada no cassino online e ao vivo PLCMAX O cupom KTO é usado para fins de marketing. Não há um bônus de boas-vindas ou ofertas exclusivas vinculadas a ele.

Principais ofertas com o código de indicação KTO 2026

Ao se cadastrar usando o código de indicação KTO PLCMAX você desbloqueia diversas ofertas. Confira abaixo cada uma delas em detalhes.

Informação Detalhe Código de indicação KTO 2026 PLCMAX Onde inserir? Campo “código de indicação” no registro Validade? Junho de 2026 (novos usuários) Qual é o bônus? Bônus de ofertas regulares como apostas grátis e múltipla aumentada Depósito mínimo? R$ 10 via Pix

Torneio Stake x Odds Copa

O Torneio Stake x Odds Copa distribui prêmios semanais em apostas grátis para os 1.000 melhores colocados do ranking. Para participar, basta apostar a partir de R$10 com odds mínimas de 1.50 em qualquer esporte. A pontuação é calculada pela fórmula: valor apostado x odds x 100. Quanto maior a odd da aposta vencedora, mais pontos você acumula.

Ative o código KTO

O torneio vai de 8 de junho a 19 de julho, com uma nova etapa toda semana. O 1º lugar leva R$7.500 em apostas grátis, o 2º fica com R$4.000 e o 3º com R$2.000. Com o Brasil enfrentando Marrocos no dia 13/06, sábado, você já pode participar.

Trunfo KTO

A KTO lançou o Trunfo KTO, uma promoção de cartas colecionáveis disponível de 9 de junho a 19 de julho.

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A cada dia, você abre um pacote e revela uma carta com um prêmio diferente. Cada pacote expira à meia-noite e não acumula para o dia seguinte.

Giros Grátis

A promoção de Giros Grátis da KTO distribui 10 rodadas grátis de R$0,40 por dia no jogo Fortune Dragon.

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Para ganhar, basta atingir um multiplicador final de 50x ou mais em qualquer um dos jogos participantes da PG Soft: Fortune Rabbit, Fortune Ox, Fortune Dragon, Fortune Mouse, Fortune Snake ou Fortune Tiger. A missão se renova todo dia e os giros ficam disponíveis por 4 dias após o crédito.

Múltiplas Aumentadas

A Múltipla Aumentada da KTO entrega até 50% extra nos ganhos de apostas combinadas em futebol, basquete e tênis. Para participar, monte um bilhete com 3 ou mais seleções com odds mínimas de 1.25 por seleção.

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O bônus começa em 3% com 3 seleções e vai aumentando conforme você adiciona mais eventos, chegando a 50% a partir de 14 seleções. A promoção é exclusiva para apostas feitas pelo celular, com valor máximo de R$300 por aposta.

Ganho antecipado

Com o KTO Ganho Antecipado, sua aposta pode ser considerada vencedora antes mesmo de o jogo terminar! Se o time que você escolheu abrir 2 gols de vantagem, o palpite será dado como ganho, independentemente do resultado final.

Ative o código KTO

A promoção vale para apostas simples, múltiplas, sistema ou aquelas feitas com o recurso Criar Aposta. É só garantir que sua aposta seja feita no mercado Tempo Regulamentar antes do início do jogo.

Além disso, o Ganho Antecipado está disponível em mais de 40 competições ao redor do mundo, incluindo os principais torneios da Europa, América do Sul e até séries A a D do Brasileirão e Copa do Brasil.

Fique de olho no símbolo exibido ao lado do mercado para identificar os jogos que participam dessa promoção.

Cashback no Cassino

No KTO, os apostadores encontrarão um cassino com cashback. A cada rodada no jogos online ou ao vivo da KTO, o apostador receberá um pequeno reembolso. Ele varia entre 0,15 e 0,25%, dependendo da categoria.

Ative o código KTO

Devolvido como saldo real, esse cashback não possui requisitos de apostas e pode ser sacado normalmente. Assim, é uma boa forma de reduzir suas perdas na operadora.

Como usar o código de indicação KTO PLCMAX em 2026? Veja o passo a passo

Acesse o site da KTO Clique no botão Registrar Digite seu CPF Insira seu e-mail Crie uma senha Digite o código de indicação KTO PLCMAX no campo indicado Aceite os termos e condições e crie a sua conta

Ative o código KTO

Verificação de conta

A KTO atualizou o processo de verificação para atender às novas regras brasileiras, que entraram em vigor em 1º de janeiro de 2025. Para continuar utilizando a plataforma sem interrupções, é necessário ter sua conta verificada. O processo é simples e rápido.

Após usar o código KTO cadastro e fazer login, você encontra os novos termos e a política de privacidade atualizada. É preciso concordar com eles para seguir com a verificação.

A KTO solicita uma foto de um documento oficial, como CNH, RG ou passaporte, e também uma selfie. Certifique-se de que as imagens estejam nítidas para evitar problemas.

Em seguida, um código é enviado por SMS para confirmar o número de celular cadastrado. Além disso, você recebe um e-mail com um link para validar seu endereço eletrônico.

Caso precise alterar alguma informação, é possível fazer isso na seção Minha Conta após o login.

Após se cadastrar na KTO, se você precisar de apoio para lidar com o jogo, o Governo Federal oferece uma ferramenta de controle em autoexclusaoapostas.fazenda.gov.br.

O código de indicação KTO PLCMAX não funciona, e agora?

Se na hora de utilizar o seu código KTO PLCMAX foi marcado um impedimento, tente atualizar a página e certifique-se que o cupom está sendo digitado corretamente.

Em caso de persistência no erro com o código cupom KTO, poderá ser necessário contatar a provedora de apostas. Veja os métodos de contato disponibilizado:

Chat ao vivo

Clique no ícone no canto inferior direito da tela do site ou do app da KTO, e os representantes da operadora estarão à disposição para ajudar. Esse ícone do KTO suporte está acessível nas páginas de Login, Minha Conta e Contate-nos, sempre localizado no canto inferior direito da tela.

E-mail

Para dúvidas mais específicas, seja a respeito do código promocional KTO ou outros problemas, é possível contatar a casa pelo serviço de apoio enviando uma mensagem para o endereço de e-mail: [email protected].

*Importante mencionar ainda que, para o público brasileiro, a KTO tem um horário de atendimento pré-determinado: funciona das 9h até a 0h (meia-noite).

Características de destaque para apostar em futebol na KTO

É importante considerar diversos aspectos ao decidir se é vantajoso utilizar o KTO cupom promocional para realizar suas apostas no time do coração ou para “secar” os rivais.

Na KTO, você pode apostar nos duelos decisivos da Copa do Brasil 2026. A competição premia o campeão com uma vaga direta na Libertadores da próxima temporada.

Também ressaltamos alguns serviços oferecidos pela casa, tais como:

Apostas ao vivo

Recurso de cashout

Variedade de formas de pagamento

Patrocina eventos esportivos

Confiabilidade da KTO

A KTO é confiável e opera de forma legal no Brasil. A casa está autorizada pela Portaria nº 2093/2024, emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) em 30 de dezembro de 2024.

3 melhores mercados para apostar na KTO Brasil

A KTO está repleta de mercados esportivos nos quais pode fazer o seu palpite. Para te ajudar, selecionamos os 3 melhores que envolvem o futebol.

Resultado correto: aposte no placar final da partida, com o número de gols marcados (ou não) por cada equipe

aposte no placar final da partida, com o número de gols marcados (ou não) por cada equipe Chance dupla: cubra dois resultados com um único palpite e ganhe a aposta se qualquer um deles se concretizar

cubra dois resultados com um único palpite e ganhe a aposta se qualquer um deles se concretizar 1×2: faça um palpite qual será o resultado final da partida e aguarde o final do tempo regulamentar

Como apostar com o código KTO?

Quer começar a utilizar suas bonificações para apostar no amplo mercado de futebol que a KTO apresenta em seu catálogo? Veja o passo a passo abaixo:

Inscreva-se na operadora com o seu código de indicação KTO PLCMAX Realize um depósito inicial Dirija-se a seção de esportes da casa e escolha alguma modalidade Escolha um campeonato e uma partida de seu interesse Insira o valor que deseja apostar Observe as odds e o potencial retorno Confirme sua aposta pelo site ou pelo app KTO e boa sorte!

Métodos de saque e depósito na KTO

A KTO oferece o Pix como seu principal método de pagamento para saque KTO e depósitos. Confira limites e valores abaixo:

Métodos de depósito

Métodos disponíveis: Pix

Pix Depósito mínimo: R$10

R$10 Prazo: imediato

Métodos de saque

Métodos disponíveis: Pix

Pix Limites: R$10.000

R$10.000 Prazo: até 1 dia útil

Vale a pena usar o código de indicação KTO PLCMAX?

Sim, vale a pena usar o código promocional KTO PLCMAX no cadastro. Ele te dá acesso a uma plataforma de apostas esportivas completa e a ofertas sazonais.



Essa operadora possui promoções diárias de cashback e ganhos antecipados, além de múltiplas aumentadas e giros grátis.

Com pagamentos rápidos por Pix, ela é uma boa escolha tanto para os apostadores iniciantes que desejam adentrar neste universo como para os mais experientes.

Perguntas frequentes sobre o código de indicação KTO

Confira a seguir as dúvidas mais comuns sobre o cupom KTO em Junho de 2026

Qual é o código de indicação KTO? PLCMAX é o código de indicação KTO em 2026. Ele libera promoções como múltiplas aumentadas e cashback. Basta usá-lo no cadastro para ativar as ofertas na sua conta verificada. Como conseguir o bônus KTO? Para receber bônus da KTO, você precisa usar o código PLCMAX no cadastro. Depois de verificar a conta, as promoções aparecem automaticamente no perfil. A casa libera ofertas como apostas grátis, cashback no cassino e múltiplas aumentadas Como ativar o código KTO? No momento do cadastro, há um campo para inserir o código de indicação. Digite PLCMAX antes de finalizar o registro. Depois disso, é só verificar a conta para liberar as promoções da KTO. Não consegui usar o código PLCMAX, o que faço? Mesmo sabendo como colocar código, o PLCMAX pode não funcionar por algum motivo. Se algo der errado, confira se está usando em letras maiúsculas e sem erros de digitação. Copie e cole diretamente no campo durante o cadastro. Se o problema continuar, verifique sua conexão ou teste outro navegador. Qual o depósito mínimo com o código KTO? O depósito mínimo na plataforma é de R$10, usando o código promocional KTO.

“Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.”