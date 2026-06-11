Use o código promocional BetEsporte no cadastro para apostas esportivas ou cassino online. Após a criação de conta, os usuários poderão apostar com Super Odds e criar apostas.

Para a Copa do Mundo 2026, o Cashback Semanal Esportivo é uma boa opção para apostar no Brasil contra Marrocos no dia 13/06, com até 10% de reembolso nas apostas esportivas da semana.

Analisamos ofertas, como Super Odds, e os recursos da plataforma que tem investido em patrocínios no futebol e eventos próprios para expandir a marca em 2026.

Quais ofertas estão disponíveis com o código promocional BetEsporte?

Agora que já sabe qual o código bônus Betesporte, confira as principais promoções da operadora.

Bônus BetEsporte Detalhes da oferta Código promocional BetEsporte Ofertas para apostar no Brasil na Copa Cashback Semanal Esportivo de até 10% nas perdas da semana Ative o cupom Criar Aposta — Freebet Monte um bilhete com mínimo 3 seleções e ganhe R$10 em freebet se perder Ative o cupom Cashback Diário Aviator Até 10% de cashback diário nas perdas no Aviator, com limite de R$1.000 Ative o cupom Super Odds Cotações turbinadas em eventos esportivos selecionados todos os dias Ative o cupom Cashback Diário de Slots Até 10% de cashback diário nas perdas em slots PG e Pragmatic, com limite de R$1.200 Ative o cupom Cashback Semanal Esportivo Até 10% de cashback semanal nas perdas em apostas múltiplas, com limite de R$5.000 Ative o cupom Criar Aposta Combine mercados do mesmo jogo em um único bilhete personalizado Ative o cupom

Existe um bônus de boas-vindas BetEsporte?

Não há nenhum bônus de boas-vindas disponível, em conformidade com a nova legislação de apostas brasileira. Todas as promoções da plataforma são válidas apenas para usuários já cadastrados.

Diante disso, você pode preencher o campo de cupom promocional BetEsporte com o código e criar sua conta na operadora para ter acesso às ofertas.

Quais são as promoções disponíveis na plataforma

A plataforma é discreta nas promoções e, mesmo a oferta de boas-vindas, não tem destaque no site. É preciso completar a abertura da conta para receber informações sobre o bônus.

Ao navegar pela página principal, verá que a página de promoções traz algumas ofertas sazonais. Além disso, há um banner em destaque que avisa sobre outra opção para turbinar as cotações, as Super Odds.

Ofertas para apostar no Brasil na Copa do Mundo

Para apostar no Brasil na Copa do Mundo 2026, o Cashback Semanal Esportivo da BetEsporte é uma boa escolha. A promoção devolve até 10% das perdas líquidas em apostas esportivas da semana, com limite de R$5.000 por semana.

Com o Brasil estreando contra Marrocos no dia 13/06, qualquer aposta múltipla feita nessa partida já conta para o cashback.

Criar Aposta — Freebet

O Criar Aposta da BetEsporte tem uma missão exclusiva: monte um bilhete usando o modo Criar Aposta com pelo menos 3 seleções, odd maior que 4.5 e valor mínimo de R$10 em futebol. Se a aposta for perdida, você recebe R$10 em freebet.

O pagamento ocorre em até 24h após o encerramento do evento e vale apenas para apostas finalizadas, sem cash out antecipado.

Cashback Diário Aviator

O Cashback Diário Aviator devolve até 10% das perdas no jogo Aviator — Spribe. O percentual varia de 2% a 10% conforme o saldo negativo acumulado no dia, com cashback mínimo de R$0,50 e máximo de R$1.000.

O valor é creditado automaticamente às 10h do dia seguinte e vale apenas para apostas finalizadas no mesmo dia.

Super Odds

Todos os dias a Betesporte oferece a cotações elevadas para eventos esportivos populares, como os jogos de futebol e NBA.

Válida para todos os usuários, essa promoção está limitada a uma aposta máxima de R$50.

Essas Super Odds estão uma página própria, atualizada a cada 24 horas. Além disso, normalmente são válidas apenas para o tempo regular no futebol e incluindo o tempo extra no basquete, a menos que os mercados indiquem o contrário.

Cashback Diário de Slots

O Cashback Diário de Slots oferece até 10% de cashback nas perdas em jogos PG e Pragmatic, com limite de R$1.200 por dia. O percentual vai de 3% a 10% conforme o saldo negativo do dia.

Os jogos participantes incluem Fortune Rabbit, Fortune Dragon, Fortune Tiger, Fortune Snake, Fortune Mouse, Cash Mania, Ganesha Gold, Double Fortune, entre outros. Por outro lado, Jogos de Mesa, Vídeo Pôquer, Mines, Banana Mines e jogos Crash não contam para essa promoção.

Cashback Semanal Esportivo

O Cashback Semanal Esportivo devolve até 10% das perdas líquidas em apostas esportivas da semana, com limite de R$5.000. O percentual varia de 2% a 10% conforme o saldo negativo acumulado. Apenas apostas múltiplas com odds acima de 5 são válidas.

Apostas canceladas ou com cash out antecipado não contam. O cashback é creditado toda segunda-feira até as 12h.

Criar Aposta

O recurso Criar Aposta estará disponível em todos os esportes e permite que os usuários combinem diferentes mercados de uma partida em um único bilhete de aposta. Essa funcionalidade pode ser usada em conjunto com outras partidas também, formando apostas múltiplas.

Se qualquer uma das seleções que compõem uma aposta do tipo Criar Aposta for anulada, o palpite todo será anulado. Os valores serão devolvidos integralmente.

Outro fator importante sobre o Criar Aposta é que ele não pode ser usado em conjunto com outras promoções e ofertas. Ou seja, não é cumulativo com os Super Odds.

Como se registrar com o código promocional BetEsporte?

O processo de registro é simples e você pode ter a conta aberta com o código promocional BetEsporte em minutos.

A área de cadastro fica localizada no canto superior do site nas versões para PC e para dispositivos móveis. Abaixo, confira como funciona a abertura da conta na BetEsporte:

Acesse o site usando um dos links presentes neste artigo Clique no botão Criar Conta Preencha o CPF no formulário de registro Confirme nome e data de nascimento gerados automaticamente Informe e-mail e telefone Crie uma senha Preencha no código promocional NORTHSTAR Clique para confirmar se é maior de 18 anos e concorda com os termos e condições Clique em Cadastrar

Com a conta aberta, é necessário completar as informações solicitadas na seção “Meus Dados” como endereço residencial e chave de Pix.

O preenchimento dos dados pessoais é obrigatório para realizar saques. A chave de Pix informada deve ser a mesma pela qual serão realizados os depósitos.

Ative o código Betesporte

Como proceder se o código promocional não funcionar

Em uma situação em que mesmo digitado corretamente, o cupom Betesporte não funcionar, indicamos o contato com o suporte ao cliente da casa.

Através do chat ao vivo, localizado no rodapé da página e no menu principal da versão para smartphone, é possível ter resposta de um atendente humano em menos de cinco minutos.

Um e-mail de suporte também está disponível, mas o retorno pode demorar até um dia. Em três contatos que fizemos com o atendimento ao cliente pelo chat, abordamos sobre diferentes temas para avaliar os agentes.

Questionamos aos agentes se a empresa está na lista de cassinos regulamentados no Brasil, se há bônus disponíveis, quais as regras de mercados e saque.

Em 10 minutos a conversa estava encerrada com solução, de forma atenciosa e ágil com atendimento humanizado.

A BetEsporte é confiável?

Sim, a BetEsporte é confiável e conta com a autorização da SPA/MF nº 257/25, obedecendo às regras do Governo Brasileiro. Assim segue regras rígidas em relação à segurança de dados, transações financeiras, suporte ao cliente e jogo responsável.

Com investimento para expansão e cada vez mais exposição pelo país, a marca se consolidou no mercado. No rodapé da plataforma, é fácil encontrar os times e campeonatos patrocinados, como o CRB, CSA,e as séries A e B do Brasileirão.

Com embaixadores como o lendário Zico, pode-se concluir que a BetEsporte é confiável para jogar, estando apta a operar também jogos de cassino online.

Se você precisar de apoio para lidar com o jogo, o Governo Federal oferece uma ferramenta de controle em autoexclusaoapostas.fazenda.gov.br.

O que é a BetEsporte

A casa de apostas pertencente ao grupo SA Sports Group America tem investido na expansão da marca pelo Brasil com patrocínios em clubes de futebol e eventos próprios.

Em Goiânia, a plataforma de jogos bet estampa o nome nas camisas dos rivais Goiás e Vila Nova. No sul do país, o Ypiranga, de Erechim e o Caxias, de Caxias do Sul, foram os escolhidos.

O ex-jogador Amaral foi um dos embaixadores da empresa, que buscou um personagem carismático e divertido para sua divulgação.

No Nordeste, a vaquejada é um evento popular e que atualmente conta com a BetEsporte para bancar os campeonatos e transmissões com milhões de visualizações no Youtube.

Mercados exclusivos são oferecidos nesta atração em que dois cavaleiros competem para derrubar um boi. A operadora possui recursos e suporte que a colocam em paridade com as melhores casas de apostas com mais tempo de mercado e fama.

Analisamos a plataforma e neste artigo contamos detalhes de como ela funciona e a segurança que clientes podem ter ao se registrar e utilizar os serviços.

Apostas Esportivas na BetEsporte

Na área de apostas do BetEsporte, o usuário tem acesso a mais de 25 modalidades esportivas para fazer seus palpites. Entres eles estão: futebol, jogos de basquete, hóquei, tênis e vôlei.

Há também uma boa quantidade de mercados para apostar, como vitória do time da casa, empate ou vitória do time visitante. Também há partidas ao vivo disponíveis para apostar.

Passo a passo para fazer a primeira aposta e aproveitar o BetEsporte bônus

Confira a seguir como fazer seu primeiro palpite no site:

Se inscrever na plataforma usando o código promocional BetEsporte; Com saldo na conta selecionar o evento esportivo; Escolha o mercado e defina a seleção ou as seleções em caso de múltipla; Preencha o valor que deseja colocar na aposta; Clique em Finalizar Aposta.

O bilhete confirmado consta na seção Histórico de Apostas. Enquanto a partida não acaba, você pode acompanhar as estatísticas, os painéis gráficos com acontecimentos em campo ou até mesmo as imagens ao vivo.

Cadastre-se na BETesporte

Como utilizar da melhor forma um bônus

O primeiro passo é avaliar se o prazo condiz com a oferta. Quanto maior o tempo para cumprir o rollover, mais vantajoso será para que faça as apostas com calma, podendo analisar diferentes opções.

Outro fator são as odds mínimas de cada palpite. As odds mínimas variam entre 1.50 e 2.00, dependendo da promoção. Além disso, e é sempre recomendado que se coloque as apostas em eventos que se tem familiaridade ou de que se tenha buscado informações.

Por fim, o rollover não deve ser ignorado. Fazer as contas para entender se cabe a conversão no orçamento é um ponto importante.

Melhores mercados para apostar em futebol na BetEsporte

Como um dos sites de apostas esportivas com foco no futebol, a BetEsporte tem alguns mercados com destaque especial. A seguir, separamos os nossos favoritos:

Para marcar: consiste em apostar que determinado jogador irá marcar durante a partida. É um mercado simples e direto, que pode ser uma boa escolha se o seu time tem visto um jogador se tornar um goleador na temporada;

consiste em apostar que determinado jogador irá marcar durante a partida. É um mercado simples e direto, que pode ser uma boa escolha se o seu time tem visto um jogador se tornar um goleador na temporada; Hipótese dupla: acha que o seu time vai vencer ou empatar? Se sim, este mercado te permite cobrir os dois resultados, com maiores chances de acerto;

acha que o seu time vai vencer ou empatar? Se sim, este mercado te permite cobrir os dois resultados, com maiores chances de acerto; Resultado Exato: se estiver se sentindo ousado, este consiste em apostar em quantos gols cada equipe marcará na partida. Por ser difícil de prever, ele possui algumas das cotações mais altas durante os eventos.

se estiver se sentindo ousado, este consiste em apostar em quantos gols cada equipe marcará na partida. Por ser difícil de prever, ele possui algumas das cotações mais altas durante os eventos. Ímpar/Par: não quer arriscar apostar no resultado exato? Esse te permite escolher se o placar terminará com um número ímpar/par de gols. E para quem não lembra: zero é um número par.

Métodos de pagamento da BetEsporte

A Betesporte é uma das casas de apostas que aceitam Pix, considerado o mais popular, seguro e ágil do mercado. Após especificar o valor a ser depositado, um código QR é gerado para facilitar a conclusão da transação no banco.

Uma medida de segurança obrigatória, de acordo com a licença de operação, é a exigência de que apenas métodos de pagamento em nome do titular da conta sejam permitidos. Caso a transferência seja feita em nome de outra pessoa, o valor será devolvido.

Essa exigência visa proteger tanto a operadora quanto o apostador de possíveis fraudes financeiras e faz parte das regras da licença internacional de operação.

Métodos de pagamento para depósito

Pix: Valor mínimo R$10 / Não existe valor máximo para depósito/ Processamento imediato

Métodos de pagamento para saques

Pix: Valor mínimo R$10 / Não existe valor máximo para saque / Processamento imediato

Nossa opinião sobre o código promocional BetEsporte: vale a pena?

Sim, vale a pena o uso do código promocional da BetEsporte, já que é uma estratégia vantajosa para novos usuários que desejam explorar os recursos da plataforma.

É muito simples e prático comparado aos benefícios que ele dá ao usuário. Utilizando o código corretamente, você pode se cadastrar na plataforma e ter acesso aos principais mercados de apostas esportivas e jogos de cassino ao vivo.

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Perguntas frequentes

A seguir, respondemos perguntas frequentes sobre o código promocional BetEsporte e a plataforma.