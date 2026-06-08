Bola de Ouro Apostas: odds e favoritos ao melhor jogador da Copa do Mundo 2026

Os favoritos para ganhar o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo 2026 são Harry Kane , Lamine Yamal e Kylian Mbappé. Com odds que mudam conforme o torneio, mercado Bola de Ouro apostas já está disponível nas principais casas regulamentadas do Brasil.

O prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo é diferente da Bola de Ouro da France Football, que é entregue anualmente com base na temporada dos clubes. Neste guia, você encontra as odds atualizadas, uma análise dos principais candidatos e um passo a passo para apostar.

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O que é a Bola de Ouro da Copa do Mundo?

A Bola de Ouro da Copa do Mundo é o prêmio de melhor jogador do torneio, entregue pela FIFA desde 1966.

A escolha do vencedor fica a cargo de um grupo técnico indicado pela FIFA, composto por membros da comissão técnica do torneio e jornalistas. O processo leva em conta desempenho individual, impacto nos resultados da seleção e atuações ao longo de toda a competição.

Desde 1982, todos os vencedores chegaram pelo menos às semifinais. Assim, a campanha da seleção pesa tanto quanto o desempenho individual

Odds para o Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026

Abaixo, uma comparação das odds disponíveis nos melhores sites de apostas para a Copa do Mundo para o prêmio de melhor jogador:

Jogador Seleção Posição Novibet bet365 Br4bet Superbet Multibet Harry Kane Inglaterra Atacante 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Lamine Yamal Espanha Atacante 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 Kylian Mbappé França Atacante 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 Lionel Messi Argentina Atacante 11.00 11.00 10.00 12.00 10.00 Michael Olise França Meio 11.00 11.00 10.00 12.00 10.00

Odds corretas no momento da publicação: 08/06/2026. Verifique nas casas antes de apostar.

Harry Kane: o artilheiro com a seleção certa na hora certa

Harry Kane chega à Copa 2026 como um dos principais candidatos a artilheiro da Copa do Mundo. Atacante de referência do Bayern de Munique e capitão da Inglaterra, combina finalização, jogo aéreo e ótimo passe.

Histórico em Copas: 8 gols e 3 assistências em 11 jogos em duas Copas do Mundo, incluindo a Chuteira de Ouro em 2018

8 gols e 3 assistências em 11 jogos em duas Copas do Mundo, incluindo a Chuteira de Ouro em 2018 Gols na temporada 25/26: 61 gols em todas as competições, com 36 na Bundesliga, vencendo a Chuteira de Ouro europeia

61 gols em todas as competições, com 36 na Bundesliga, vencendo a Chuteira de Ouro europeia Adversários na fase de grupos: Croácia, Gana e Panamá no Grupo L

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Odd 8.00 para Harry Kane na Novibet em 08/06/2026. Verifique nas casas antes de apostar.

Lamine Yamal: a Espanha pode transformar um prodígio em lenda

Lamine Yamal chega à Copa 2026 com 18 anos como o principal nome da Espanha. Atacante pelo lado direito, foi campeão da Eurocopa 2024 e já acumula títulos pelo Barcelona. Esta será sua primeira Copa do Mundo.

Histórico em Copas: estreia no torneio em 2026, mas foi campeão e um dos protagonistas da Eurocopa 2024 pela Espanha

estreia no torneio em 2026, mas foi campeão e um dos protagonistas da Eurocopa 2024 pela Espanha Gols na temporada 25/26: 24 gols e 18 assistências em 45 jogos pelo Barcelona

24 gols e 18 assistências em 45 jogos pelo Barcelona Adversários na fase de grupos: Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai no Grupo H

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Odd 9.00 para Yamal na bet365 em 08/06/2026. Verifique nas casas antes de apostar.

Kylian Mbappé: um dos jogadores mais importantes do torneio

Mbappé tem sido um dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos e chega ao torneio como capitão de uma França que figura entre os favoritos da Copa do Mundo. Ele reúne velocidade acima da média, capacidade de decidir sozinho e histórico de grandes atuações em Copas.

Histórico em Copas: 12 gols e 2 assistências em 14 jogos em duas Copas do Mundo, com títulos em 2018 e vice em 2022

12 gols e 2 assistências em 14 jogos em duas Copas do Mundo, com títulos em 2018 e vice em 2022 Gols na temporada 25/26: 41 gols e 5 assistências em 41 jogos pelo Real Madrid

41 gols e 5 assistências em 41 jogos pelo Real Madrid Adversários na fase de grupos: Senegal, Iraque e Noruega no Grupo I

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Odd 10.00 para Mbappé na Br4bet em 08/06/2026. Verifique nas casas antes de apostar.

Lionel Messi: a última dança em busca da consagração final

Messi já tem o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. Levou em 2014 e voltou em 2022 para ser campeão e um dos melhores do torneio. Com 38 anos, esta será provavelmente a sua última Copa.

Histórico em Copas: 13 gols e 8 assistências em 26 jogos em cinco edições, com título em 2022 e vice em 2014

13 gols e 8 assistências em 26 jogos em cinco edições, com título em 2022 e vice em 2014 Gols na temporada 25/26: 12 gols em 14 jogos pelo Inter Miami na MLS

12 gols em 14 jogos pelo Inter Miami na MLS Adversários na fase de grupos: Argélia, Áustria e Jordânia no Grupo J

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Odd 12.00 para Messi na Superbet em 08/06/2026. Verifique nas casas antes de apostar.

Michael Olise: o nome que pode surpreender no Mundial

Esta será a primeira Copa de Michael Olise. Atacante pelo lado direito no Bayern de Munique, estreou pela seleção francesa em setembro de 2024 e, desde então, se tornou um dos melhores do mundo e ganhou destaque nas melhores casas de apostas.

Histórico em Copas: estreia no torneio em 2026; disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 pela França e marcou 7 dos 11 gols da seleção na campanha até a final

estreia no torneio em 2026; disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 pela França e marcou 7 dos 11 gols da seleção na campanha até a final Gols na temporada 25/26: 22 gols e 26 assistências em 51 jogos pelo Bayern de Munique

22 gols e 26 assistências em 51 jogos pelo Bayern de Munique Adversários na fase de grupos: Senegal, Iraque e Noruega no Grupo I

Cadastre-se na MultiBet

Odd 12.00 para Olise na Multibet em 08/06/2026. Verifique nas casas antes de apostar.

Como apostar no Bola de Ouro da Copa do Mundo: passo a passo

Veja como apostar no prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo usando a Novibet como exemplo.

Acesse o site da Novibet e crie sua conta Na ferramenta de busca, digite “Copa do Mundo” Clique em “Jogadores” Encontre o mercado “Melhor jogador do torneio” e clique na odd Defina o valor da aposta no bilhete e confirme

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Vale lembrar que as odds costumam ser mais atrativas antes do torneio começar. Conforme a seleção favorita avança de fase, as cotações dos principais jogadores caem.

Dicas de apostas para o Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026

Apostar no melhor jogador da Copa não é só escolher o favorito e torcer. Existem critérios que ajudam a ler o mercado e tomar decisões melhores ao longo do torneio.

Analise o histórico dos jogadores em Copas anteriores

Quem já disputou uma Copa sabe o que esperar do torneio. A pressão no mata-mata não é para qualquer um. Jogadores com essa “casca” costumam render melhor nas fases decisivas.

Priorize jogadores que joguem em seleções tradicionais

Seleções que costumam ir longe no torneio dão ao craque mais jogos para se destacar. Um atacante eliminado na fase de grupos dificilmente entra na briga pelo prêmio.

Avalie o impacto do jogador em partidas decisivas

Gol nas quartas tem muito mais peso do que na fase de grupo contra uma seleção de menor expressão. O prêmio costuma ir para quem aparece nos momentos decisivos.

Acompanhe possíveis lesões e suspensões

Uma lesão no meio do torneio tira qualquer favorito da disputa. Ficar de olho no estado físico dos candidatos é parte do processo.

Observe as odds ao longo da competição

As odds mudam conforme o torneio avança. Apostar em um candidato antes que as cotações caiam pode render entradas bem melhores do que esperar o mata-mata para decidir.

Perguntas frequentes sobre apostas na Bola de Ouro da Copa do Mundo

Confira as dúvidas mais comuns sobre a Bola de Ouro apostas.

A Bola de Ouro da Copa do Mundo é o mesmo prêmio da France Football? Não. A Bola de Ouro da France Football é entregue anualmente com base na temporada dos clubes. O prêmio de melhor jogador da Copa é entregue pela FIFA e considera apenas as atuações dentro do torneio. Quem vota para escolher o melhor jogador da Copa do Mundo? Um grupo técnico indicado pela FIFA, composto por membros da comissão técnica do torneio e jornalistas acreditados. Um jogador eliminado na fase de grupos pode ganhar a Bola de Ouro da Copa? Tecnicamente sim, mas historicamente nunca aconteceu. Desde 1982, todos os vencedores chegaram pelo menos às semifinais. Qual é o favorito ao prêmio de melhor jogador da Copa 2026? Com base nas odds disponíveis, Harry Kane lidera com 8.00, seguido de Lamine Yamal com 9.00. O cenário pode mudar conforme o torneio avança. Em quais casas regulamentadas posso apostar no melhor jogador da Copa? O mercado está disponível na Novibet, bet365, Br4bet, Superbet e Multibet. As odds variam entre elas, então vale comparar antes de apostar.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.