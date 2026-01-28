Cassinos legalizados no Brasil: lista completa e top 10

O jogo de cassino é legalizado no Brasil por meio de lei federal. Conheça os melhores sites de 2026 no nosso ranking e entenda como KTO, Br4bet, Betano e outras empresas funcionam.

Ana Costa | Última atualização: 28/01/2026

Segurobet, Multibet e Betano estão entre os melhores cassinos legalizados no Brasil. Com a Lei 14.790/2023, os jogos de cassino passaram a ser regulamentados no país, mas apenas em plataformas online.

Além disso, somente empresas autorizadas pelo Governo Federal podem oferecer caça-níqueis, jogos de mesa e crash games.

Entre as operadoras que solicitaram licença, selecionamos as 15 melhores opções para jogar com segurança. Confira a lista a seguir:

  1. Segurobet – Cassino legalizado com excelente atendimento
  2. Multibet – plataforma de cassino legal com cashback diário de até 25%
  3. Br4bet – Cassino legal novo e repleto de jogos
  4. Lotogreen – Cassino legal com torneio de mais de R$ 1,7 milhão em prêmios
  5. Esportiva Bet – Cassino regulamentado e com clube de benefícios
  6. Superbet – Cassino regulamentado a partir de 1 real
  7. KTO – Cassino seguro com clube de vantagens
  8. Betano – O primeiro cassino regulamentado do Brasil
  9. Stake – A melhor plataforma legal para jogos originais
  10. Sportingbet – O site legal com roleta premiada gratuita
  11. BetbooUm cassino legal repleto de provedores
  12. PlayUZU – Cassino regulamentado com clube VIP
  13. NovibetCassino confiável e repleto de jogos exclusivos
  14. VbetMais de 1000 jogos nesse cassino seguro e confiável
  15. Estrela Bet – Cassino legal com 20 rodadas grátis no Gates of Olympus

Cassinos online liberados no Brasil com a nova legislação

Os cassinos online não são uma novidade no mundo de apostas do Brasil. Com presença marcante na indústria desde 2015, eles estão passando por um período de regulamentação rígida.

Sob as regras da Lei n.º 14.790/2023, se tornou necessária a licença emitida pelo Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda. Sem esta autorização, as empresas serão obrigadas a encerrar seu funcionamento e se retirar do país.

Diante disso, cerca de 240 plataformas bet iniciaram o processo de licenciamento ainda em 2024. As que receberam autorização provisória da SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas) já estão atuando de forma legalizada.

A partir de janeiro de 2025, todos os cassinos online regulamentados passaram a usar o domínio “bet.br” para simbolizar seu status.

Pode ter cassino no Brasil? Contexto histórico

O cassino em estabelecimento presencial no Brasil ainda é considerado como uma zona cinzenta. O decreto-lei 9.215/46 classifica os jogos de azar como uma contravenção menor.

Há projetos de lei, entretanto, como o PL 442/91 que buscam a liberação em território nacional, com a criação de estabelecimentos em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio.

Assim, embora a proibição para os cassinos físicos se mantenha há mais de 60 anos, as regras se tornaram mais flexíveis. 

Por exemplo, outras modalidades foram legalizadas durante este período, como:

  • Corridas de cavalo licenciadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
  • Loterias controladas pela Caixa Econômica
  • Loterias estaduais
  • Apostas online de quota fixa e jogos de cassino online 

Há, portanto, plataformas legalizadas para cassino e apostas esportivas no Brasil. Estas empresas cumprem com requisitos específicos para a operação.

O Bingo no Brasil

Nos anos 90, a Lei Zico permitiu que os bingos e caça-níqueis se tornassem legalizados, levando ao surgimento de milhares de máquinas no país. 

No entanto, diante de irregularidades na administração dos centros de bingo, problemas na fiscalização e suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro, a autorização foi oficialmente revogada pelo Governo Federal em 2004.

Proibição dos bônus de boas-vindas nas bets

Em 19 de novembro, a Secretária Nacional do Consumidor (Senacon) adiantou a proibição dos bônus de primeiro depósito e de incentivos de cadastro para 2024. Inicialmente prevista para janeiro do ano seguinte, essa mudança impactou fortemente os cassinos online.

Com a proibição das ofertas de boas-vindas, os usuários não encontrarão mais saldo adicional no primeiro depósito ou cassinos com rodadas grátis após o registro. A decisão visa impedir que os jogadores façam apostas precipitadas ou impulsivas.

Entretanto, isso não é o fim da indústria. Para continuarem se destacando, as empresas provavelmente investirão em maior variedade no catálogo e nos programas de fidelidade.

Com a mudança, os cassinos com bônus sem depósito passaram a ganhar relevância, já que oferecem vantagens sem exigir saldo inicial.

Top 15 cassinos online regulamentados

O cassino no Brasil é legalizado, já com uma ampla variedade de operadoras atuando no país. Assim, sabemos que cada uma delas tem suas vantagens, conforme o gosto pessoal do apostador.

Pensando nisso, selecionamos os top 15 cassinos online regulamentados de 2026. Confira a seguir a opinião da nossa equipe editorial sobre cada um deles.

Segurobet
Cashback diário de 5% para cassino

Variedade de jogos online

Promoções recorrentes para slots

Saque mínimo de R$20

Leia Segurobet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

MultiBet
Missões exclusivas para cassino

Novos jogos adicionados frequentemente

App para Android

Suporte 24h

Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Br4Bet
Blackjack brasileiro exclusivo

300 opções de cassino ao vivo

Variedade em slots

Atendimento via chat em português

Leia Br4Bet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Lotogreen
+ de 400 slots online

Saque rápido via Pix

343 mesas de jogos ao vivo

Principais provedores do mercado

Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Esportiva Bet
Ofertas recorrentes

Crash Games populares

Mesas ao vivo em português

Diversidade de slots

Leia Esportiva Bet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Superbet
Primeira plataforma de cassino licenciada no Brasil

Cassino ao vivo com jogos brasileiros

Variedade em jogos de mesa

Atendimento 24h

Leia Superbet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

KTO
+ de 3.400 jogos de cassino online

Recompensas para slots megaways

Cashback turbinado

40 jogos de cassino adicionados por semana

Leia KTO review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Betano
+ de 60 jogos exclusivos de cassino

Mesas brasileiras ao vivo

+ de 30 fornecedores de jogos de cassino

App disponível para Android

Leia Betano review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Stake
Jogos de cassino exclusivos

Variedade em jogos turbo

Slots para todos os gostos

Suporte ao cliente 24/7 via chat

Leia Stake review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Sportingbet
Vários jogos de cassino exclusivos

Roleta com ofertas generosas

App com Touch ID e notificações

Nota alta no Reclame Aqui

Leia Sportingbet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Betboo
Vários jogos de cassino 100% brasileiros

Lançamentos recorrentes para cassino ao vivo

Jogos de mesa variados

Plataforma intuitiva

Leia Betboo review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

PlayUZU
Jogos novos toda semana

25 giros grátis

Bônus pago em dinheiro real

Apostas sem requisitos

Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Novibet
+ de 4.000 jogos de cassino no catálogo

Variedade de métodos de pagamento

Roda de prêmios diários

Torneios e missões com prêmios recorrentes

Leia Novibet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Vbet
Programa de fidelidade com promoções para cassino

Variedade em mesas brasileiras

Atendimento 24 horas

App para Android

Leia Vbet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Estrela.Bet
+2000 jogos de cassino

Rodadas grátis recorrentes

Sem saque mínimo

Mesas brasileiras ao vivo

Leia Estrela.Bet review
Termos & Condições

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Top 10 cassinos online com licença brasileira por categoria

Nossa equipe selecionou para você os 10 melhores cassinos online confiáveis já autorizados a operar no Brasil por categoria. Ou seja, abaixo, você confere o diferencial e as vantagens de cada um deles.

Confira:

1. Segurobet – Cassino legalizado com excelente atendimento

A Segurobet é considerada confiável e tem licença oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. No Reclame Aqui, o atendimento da plataforma recebeu nota 8.5/10, o que significa que a reputação é ótima.

Já o catálogo da Segurobet traz mais de mil slots, entre eles Fortune Tiger, Gates of Olympus e Tigre Sortudo. Quanto ao saque mínimo, é de apenas 1 real, ideal se você prefere apostar com valores mais baixos.

Cassino Segurobet com provedores e jogos top incluindo Big Bass Splash e roleta ao vivo

A plataforma também oferece uma boa variedade de jogos ao vivo da Evolution, como Crazy Time, Lightning Storm e Immersive Roulette. Você encontra opções de game shows e roletas para curtir a experiência de cassino ao vivo.

A Seguro.bet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 2.097, publicada em 30 de dezembro de 2024, registrada sob o número 0018/2024.

Vantagens da Segurobet

Depósito mínimo de 5 reais
Mais de 2 mil jogos na plataforma de cassino
Principais provedores do mercado
Ótima reputação no Reclame Aqui

Desvantagens da Segurobet

Não possui aplicativo para Android e iOS
Poucas mesas de cassino ao vivo
Cadastre-se no cassino Segurobet

A MultiBet é uma plataforma licenciada para operar no Brasil, o que garante uma experiência segura para todos os jogadores. O cassino traz alguns dos melhores e mais populares títulos, como Fortune Tiger, Fortune Ox e Gates of Olympus.

No cassino ao vivo, estão disponíveis títulos como Roleta Brasileira, Bac Bo, Race Track e a Roleta Relâmpago Brasileira, com dealers que falam português. A plataforma também oferece cashback diário de até 25% em cassino ao vivo, crash games e slots selecionados. O valor volta em saldo real todos os dias.

Cassino Multibet com promoção cashback de 25% em slots e crash games ao vivo

Outra vantagem é a Roleta Diária no Multi+. Você gira uma vez por dia e descobre na hora seu prêmio. As recompensas podem mudar e melhorar ao longo do tempo, com giros grátis, saldo em dinheiro real e outros prêmios.

A Multibet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 525, publicada em 14 de março de 2025, registrada sob o número 0077/2024.

Vantagens da Multibet

Depósito mínimo de 5 reais
Atendimento 24/7
20 provedores de jogos de cassino
App disponível na Google Play Store

Desvantagens da Multibet

Apenas um método de pagamento
Saque mínimo de R$30
Cadastre-se no cassino MultiBet

Br4bet é um cassino que paga via Pix com um catálogo completo, com slots famosos, roletas brasileiras legalizadas ao vivo e game shows interativos. Entre os caça-níqueis, títulos como Gates of Olympus, Fortune Tiger e Fortune Rabbit são destaques. 

Cassino ao vivo Br4bet com jogos recomendados Fortune Tiger, Mr Bravo e Aviator

No cassino ao vivo, jogos como Roleta Brasileira e Crazy Time permitem interagir com dealers reais fluentes em português.

Para quem se pergunta Br4bet é confiável, a plataforma trabalha com provedores reconhecidos, como Pragmatic Play, Evolution Gaming e PG Soft. Outros estúdios de renome, como Spribe, Evoplay e Ezugi, também fazem parte da seleção.

E para quem gosta de jogos que desafiam o raciocínio, a Br4bet é uma excelente plataforma de jogos bet para testar e aprender como jogar Mines, ideal para quem busca uma experiência diferente dos slots tradicionais.

A Br4bet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 399, publicada em 24 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0066/2024.

Vantagens da Br4bet

Depósito mínimo de 5 reais
Jogos dos principais provedores
Boa avaliação no Reclame Aqui
Cashback semanal

Desvantagens da Br4bet

Sem aplicativo
Apenas um método de pagamento
Cadastre-se no cassino Br4bet

A Lotogreen é um cassino regulamentado no Brasil, autorizado pela portaria nº 399/2025 da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Entre as promoções, destaque para os torneios exclusivos da PG Soft com premiação total que pode ultrapassar R$ 1,7 milhão. Você joga qualquer slot da PG Soft durante o período do torneio e acumula pontos para subir no ranking. Os prêmios são pagos diariamente, e você pode garantir sua parte jogando os títulos que já ama.

Cassino Lotogreen com tradição da Roleta Brasileira e jogos PG Soft

O site oferece 511 slots, com provedores populares, como a plataforma de jogos PG e Pragmatic Play. Títulos famosos, como o Fortune Tiger, Gates of Olympus e Cash Money atraem os usuários com suas apostas baixas. E na seção de cassino ao vivo, vale testar a roleta brasileira com crupiês que falam português o tempo todo.

A Lotogreen é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 399, publicada em 24 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0066/2024.

Vantagens da Lotogreen

Boa reputação no Reclame Aqui
Mais de 1.200 jogos de cassino
Torneios semanais
Canal no Telegram

Desvantagens da Lotogreen

Sem aplicativo
Apenas um método de pagamento
Cadastre-se no cassino Lotogreen

5. Esportiva Bet – Cassino regulamentado e com clube de benefícios

A Esportiva Bet é um cassino online com licença oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, com tudo regularizado para operar no Brasil. Além disso, é um cassino com depósito baixo (a partir de R$1), ideal para quem quer começar com pouco e curtir slots como Fortune Snake, Fortune Fruits e Gates of Olympus.

Cassino Esportiva.bet com jogos Fortune Pirates, Fortune Fruits e Aviator Cash

No cassino ao vivo, o destaque fica para a Roleta Brasileira, com dealers que falam português. A Esportiva Bet também oferece cashback semanal de até 10% nas perdas ao vivo, além de promoções com rodadas grátis em datas especiais, missões e presentes para jogadores VIPs.

E para quem está a fim de condições extras no cadastro, o código promocional Esportiva Bet pode liberar benefícios exclusivos.

A Esportiva Bet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 523, publicada em 14 de março de 2025, registrada sob o número 0047/2024.

Vantagens da Esportiva Bet

Depósito mínimo de 1 real
Esportiva Bet app
Clube de benefícios no cassino
Torneios valendo dinheiro

Desvantagens da Esportiva Bet

Não possui aplicativo para iOS
Sem oferta de giros grátis
Cadastre-se no cassino Esportiva.Bet

6. Superbet – Cassino regulamentado a partir de 1 real

O cassino da Superbet está repleto de jogos, com slots, roletas, game shows e mesas de cassino ao vivo.

Sua interface intuitiva e organizada permite que o apostador navegue rapidamente entre todas as opções. Ao se cadastrar, aproveite e use o código Superbet.

Cassino online Superbet com torneio de R$50k e jogos populares Fortune Snake e Sugar Rush

Operando pela SPRBTBR LTDA no Brasil sob a autorização e pedido de licença 0002/2024, a Superbet é confiável. Seu ambiente seguro conta com criptografia de ponta e ferramentas de jogo responsável.

Além disso, tanto no site como no aplicativo da Superbet, os jogadores encontrarão ofertas recorrentes. Promoções como o Superspin, por exemplo, sorteiam prêmios diariamente.

A Superbet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 2.090, publicada em 30 de dezembro de 2024, registrada sob o número 0002/2024.

Vantagens da Superbet

Apostas e giros grátis toda semana
Ótima reputação no Reclame Aqui
Jogo exclusivos
Diversos games com apostas mínimas de R$0,10

Desvantagens da Superbet

Depósitos e saques apenas por Pix
Algumas promos têm rollover alto
Cadastre-se no cassino Superbet

7. KTO – Cassino seguro com clube de vantagens

O cassino da KTO Brasil é seguro e está repleto de opções de jogos para todos os gostos. Portanto, não deixe de se cadastrar usando o código de indicação KTO. Por meio dele você pode participar do Clube KTO, que oferece missões premiadas e muitas recompensas.

Cassino online KTO com Clube KTO e melhores jogos Fortune Tiger, Fortune Rabbit e Fortune Ox

A empresa possui seções bem organizadas tanto no computador quanto pelo app KTO. Assim, pode navegar rapidamente entre as novidades, os melhores jogos, Megaways, jackpots e muito mais. 

A biblioteca de jogos de cassino está repleta de opções em diferentes categorias. É possível apostar em raspadinhas, slots, jogos de mesa, roletas, game shows e cassino ao vivo. 

Como a KTO é uma casa confiável, com o Pix como forma de pagamento disponível, é uma boa escolha para quem está buscando variedade no entretenimento.

A KTO é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 2.093, publicada em 30 de dezembro de 2024, registrada sob o número 0007/2024.

Vantagens da KTO

KTO app para Android
Mais de 3400 de jogos de cassino online e ao vivo
Ótima reputação no Reclame Aqui
Oferece ferramentas de jogo responsável

Desvantagens da KTO

Carregamento lento pelo app em algumas páginas
Apenas seis game shows no cassino ao vivo
Cadastre-se no cassino KTO

8. Betano – O primeiro cassino regulamentado do Brasil

A Betano possui um app de apostas que se destaca no mercado, com seções de esportes e cassino em um só lugar.

Cassino Betano patrocinador oficial do Big Brother Brasil com jogo Golden Coins Link exclusivo

Seu catálogo conta com cassino online, cassino ao vivo e crash games. Assim, para quem quer apostar, é a melhor plataforma do Aviator, dos slots mais famosos, como Sweet Bonanza, roletas, jogos de cartas, crash games como o JetX, e jogos exclusivos, como Wildest Gambit.

Além disso, a Betano é confiável, com nota 8.2 no Reclame Aqui. Ela foi a primeira casa a solicitar a licença do Governo Federal e receber a autorização provisória. 

A Betano é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 246, publicada em 07 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0001/2024.

Vantagens da Betano

Betano app para Android
Cashback diário
Ótima reputação no Reclame Aqui
Torneio de Game Shows

Desvantagens da Betano

Sem app para iOS
Há muitos jogos, mas a maioria são slots
Cadastre-se no cassino Betano

O cassino da Stake está recheado de opções para os amantes de cassino. Ele conta com originais, como o Crash, Plinko e Dice, bem como os melhores slots online, roletas e jogos de mesa.

Cassino Stake com jogos exclusivos e slots Fortune Tiger, Donny Danny e Tigre da Fortuna

Para oferecer mais de 3000 slots, issa plataforma tem parceria com empresas como Pragmatic Play, Evolution e Play n’Go. Mensalmente, o número de jogos disponíveis cresce com os novos lançamentos dos provedores

Além disso, a Stake é confiável, e oferece promoções como recompensa de aniversário VIP. Um presente para o seu dia mais importante do ano.

E se você quiser começar a jogar agora mesmo, basta baixar o app da Stake direto da Google Play Store.

A Stake é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 263, publicada em 07 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0079/2024.

Vantagens da Stake

Adiciona novos jogos no seu catálogo constantemente
Oferece mais de 3000 slots
Interface intuitiva pelo site responsivo
Clube VIP

Desvantagens da Stake

Poucas opções de jogos de cassino ao vivo
Não tem Aviator
Cadastre-se no cassino Stake

A Sportingbet é confiável, com o pedido de licença n.º 0004/2024 e reputação nota 8.2/10 no Reclame Aqui. Entre as ofertas, destaque para a Roleta Turbo gratuita, onde você gira grátis e pode dobrar seu prêmio se ganhar.

Os usuários podem fazer suas apostas nos slots, jogos de mesa, crash games, cassino ao vivo ou até mesmo poker e bingo. Melhor ainda se usarem o excelente app Sportingbet para jogar.

Cassino online Sportingbet com jogos populares incluindo Roleta Brasil, Aviator e JetX

Outra promoção disponível é a Escalada de Giros Grátis, onde você sobe etapas e acumula até 200 giros grátis enquanto joga. Quanto mais você joga, mais prêmios ganha ao longo do caminho.

Além disso, o Sportingbet permite saques praticamente ilimitados: é possível retirar qualquer quantia até sete vezes por dia. Por isso, muitos consideram a plataforma o cassino que mais paga, com flexibilidade máxima na hora de receber os ganhos.

A Sportingbet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 247, publicada em 07 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0004/2024.

Vantagens da Sportingbet

Prêmios na roleta relâmpago
Diversas ofertas de giros grátis
Sportingbet app para Android
Boa reputação no Reclame Aqui

Desvantagens da Sportingbet

Interface confusa
Poucos slots originais
Cadastre-se no cassino Sportingbet

Cassinos online autorizados pelo Ministério da Fazenda em 2026

No dia 1º de janeiro de 2025, por meio do SIGAP, o Ministério da Fazenda divulgou a lista de cassinos liberados no Brasil.

Mais do que uma listagem com os melhores cassinos online, essa informação é vital para que você possa se cadastrar com segurança em empresas autorizadas a operar jogos online no país.

Abaixo, confira a versão atualizada de plataformas de cassino legais:

  • BETANO
  • SUPERBET
  • MAGICJACKPOT
  • SUPER
  • REI DO PITACO
  • PITACO
  • ENERGIA
  • SPORTINGBET
  • BETBOO
  • BIG
  • BAÚ BINGO
  • APOSTAR
  • RdP
  • CAESARS
  • BETNACIONAL
  • KTO
  • BETSSON
  • GALERA.BET
  • F12.BET
  • LUVA.BET
  • JOGA LIMPO
  • BRASILBET
  • SPORTYBET
  • ESTRELABET
  • REALS
  • UX
  • TELE SENA BET
  • NETPIX
  • BETFAIR
  • 7GAMES
  • BETÃO
  • R7
  • HIPERBET
  • NOVIBET
  • SEGURO BET
  • KING PANDA
  • 9F
  • 6R
  • BET.APP
  • IJOGO
  • FOGO777
  • P9
  • BINGOPLUS
  • PQ777
  • BET365
  • APOSTA GANHA
  • BRAZINO777
  • 4WIN
  • 4PLAY
  • PAGOL
  • SEUBET
  • H2 BET
  • VBET
  • VIVARO
  • CASA DE APOSTAS
  • BET SUL
  • JOGO ONLINE
  • BETFAST
  • FAZ1BET
  • TIVOBET
  • BET DO MILHÃO
  • SUPREMABET
  • MAXIMABET
  • XPBET
  • BETESPORTE
  • LANCE DE SORTE
  • BETMGM
  • MGM
  • BETSPEED
  • BRAVO
  • TRADICIONAL
  • APOSTATUDO
  • SORTE ONLINE
  • LOTTOLAND
  • ARENAPLUS
  • PIXBET
  • FLABET
  • BET DA SORTE
  • APOSTOU
  • B1 BET
  • BRBET
  • BET GORILLAS
  • BET BUFFALOS
  • BET FALCONS
  • BATEU BET
  • ESPORTIVA BET
  • BETWARRIOR
  • SORTENABET
  • BETOU
  • BETFUSION
  • BANDBET
  • AFUN
  • AI
  • 6Z
  • BLAZE
  • JONBET
  • BET7K
  • CASSINOPIX
  • BET VERA
  • VERTBET
  • CBET
  • FANBIT
  • UPBETBR
  • 9D
  • WJCASINO
  • ALFA.BET
  • BET4
  • APOSTA BET
  • FAZ O BET
  • BR4BET
  • GOL DE BET
  • LOTOGREEN
  • BOLSA DE APOSTA
  • FULLTBET
  • BETBRA
  • PINNACLE
  • MATCHBOOK
  • BETESPECIAL
  • BETBOOM
  • APOSTA1
  • APOSTAMAX
  • GINGABET
  • QGBET
  • VIVASORTE
  • BACANAPLAY
  • PLAYUZU
  • BETCOPA
  • BRASIL DA SORTE
  • FYBET
  • MULTIBET
  • RICOBET
  • BRXBET
  • STAKE
  • SPORTVIP
  • SPIN
  • OLEYBET
  • BETPARK
  • MERIDIANBET
  • VERSUSBET
  • VS – VERSUS
  • LUCK.BET
  • 1 PRA 1
  • STARTBET
  • ESPORTE 365
  • BET AKI
  • JOGO DE OURO
  • LÍDERBET
  • GERALBET
  • B2XBET
  • BULLSBET
  • JOGÃO
  • BET.BET
  • DONALDBET
  • RIVALO
  • A247
  • HILGARDO
  • HILGARDO GAMING
  • MCGAMES
  • MONTECARLOSBET
  • MONTECARLOS
  • MEGAPOSTA
  • ZEROUM

Lista de plataformas de cassino legalizadas no Brasil atualizada em 28/01/2026

Quais são os critérios para um cassino ser considerado legal?

Diante da regulamentação prevista pela Lei n.º 14.790/2023, o cassino é permitido no Brasil caso cumpra aos seguintes requisitos:

  • Possui licença brasileira: toda plataforma de jogos de aposta precisa da autorização operacional emitida pelo Governo Federal.
  • Sede em território nacional: as operadoras devem possui um escritório com sede e um representante legal no Brasil.
  • Sócio brasileiro detentor de ao menos 20% do capital: para evitar a proliferação de apenas companhias estrangeiras, as empresas devem ter ao menos um sócio brasileiro detentor de 1/5 ou mais do capital.
  • Permite o pagamento apenas por meios autorizados: os sites aceitarão apenas Pix, TED, débito, pré-pago e book transfer, estando vedadas outras formas de pagamento.
  • Oferecer ferramentas de jogo responsável: as plataformas de cassino legalizadas devem possuir mecanismos de segurança, identificação e monitoramento para assegurar o comportamento saudável de apostas.
  • Certificados de conformidade com requisitos técnicos: os cassinos online legalizados passarão anualmente por auditoria de entidades habilitadas para confirmar que seus jogos são justos e seus ambientes seguros.

Quais as vantagens de jogar em cassinos legais?

Jogar em cassinos é uma atividade que envolve dinheiro real e planejamento estratégico. Assim, embora o segmento esteja repleto de operadoras, apenas os cassinos legais possuem as seguintes vantagens: 

Segurança

Os cassinos apresentam protocolos e criptografia de ponta e Políticas de Privacidade e de Proteção De Dados.

Além disso, o aplicativo de cassino conta com login por biometria e até código Pin criado pelo apostador para garantir a segurança.

Jogos justos e auditados

Os cassinos legalizados possuem certificados de auditoria emitidos por entidades habilitadas comprovando a justiça dos resultados tanto dos slots quanto dos jogos de cassinos ao vivo.

Conformidade com a legislação local

As empresas se comprometem com as leis do país de atuação, efetuando o pagamento das taxas e impostos necessários para operar.

Além disso, são obrigadas a processar o pagamento por Pix. Assim, um cassino legal é um casino que paga na hora, diretamente na conta do apostador.

Suporte ao cliente eficiente

O serviço de atendimento humanizado está presente na maioria dos cassinos online legalizados no Brasil e é importante para garantir a satisfação dos usuários.

Por exemplo, a plataforma Estrela Bet é regulamentada e traz tanto uma Central de Ajuda quanto um chat ao vivo 24 horas, todos os dias da semana.

Por sua vez, na nossa Lottoland review, vimos que a operadora tinha apenas um chatbot no chat ao vivo e o atendimento humanizado era apenas por e-mail.

Promoções mais transparentes

Os novos cassinos online devem trazer termos e condições das ofertas escritos de forma simples e clara, facilitando a compreensão de prazos e requerimentos.

Com isso, o jogador consegue saber exatamente o que precisa cumprir antes de liberar qualquer valor promocional, evitando surpresas na hora de sacar.

Essa transparência vale também para cassinos com depósitos baixos, que costumam atrair quem aposta com valores simbólicos e não quer lidar com regras escondidas.

Proteção contra vícios e práticas de jogo responsáveis

Todo cassino online regulamentado oferece ferramentas de autocontrole, como limites de depósitos e verificação de identidade.

Ele também permite que acesse centrais de ajuda rapidamente, com organizações como a Gordon Moody, Gambling Therapy e Associação Nacional de Jogos e Loterias.

Cassinos legalizados no Brasil: nossa opinião final

Conforme a Lei 14.790/2023, os cassinos devem ser legalizados no Brasil. Este é o primeiro passo em busca de maiores garantias de segurança para os apostadores.

Com a presença de cassinos legais, é possível comprovar a justiça dos resultados de forma mais transparente. Além disso, é possível incentivar as apostas com responsabilidade, por meio de métodos de pagamentos selecionados e limitações de valores.

No entanto, essa legalização também pode ter lados negativos, como a possível proibição de ofertas de bônus e presença de odds menores.

Assim, é preciso esperar para ver o que o futuro reserva para essa indústria. Manteremos este artigo atualizado com todas as mudanças que surgirem. 

Perguntas Frequentes sobre cassinos legais no Brasil

Agora que sabe que os cassinos online são legalizados no Brasil, confira as perguntas mais frequentes dos nossos leitores sobre o tópico:

Quais são os cassinos legalizados no Brasil?

Segurobet, Multibet e Betano estão entre os cassinos licenciados no Brasil. Para verificar a lista completa, volte ao tópico “Cassinos regulamentados no Brasil: lista dos cassinos autorizados” deste guia.

Pode ter cassino no Brasil?

Sim, pode cassino no Brasil. No entanto, é preciso que as empresas cumpram com os requisitos da legislação, como licença operacional do Ministério da Fazenda, certificados de auditoria e ferramentas de jogo responsável.

Quem liberou o cassino no Brasil?

A Lei 14.790/2023, promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, liberando as casas de apostas e jogos de cassino online. 

Foi aprovado jogos online no Brasil?

Sim, jogar em cassino é legal no Brasil, desde que feito nas plataformas online licenciadas pelo Governo Federal.

Pode cassino online no Brasil?

Sim, os cassinos online são permitidos no Brasil. No entanto, desde outubro de 2024, apenas as empresas com autorização prévia do Governo estão aptas a atuar no território nacional.

É permitido apostar no Brasil?

Sim, os jogadores podem fazer apostas de quotas-fixas e participar de jogos de cassino online nas plataformas de apostas legais.

É crime cassino no Brasil?

Não, não há crime em jogar em cassinos online no Brasil. No entanto, os estabelecimentos físicos continuam proibidos, constituindo contravenção penal.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.

Advogada, formada pela Universidade Federal da Bahia e redatora de conteúdo desde 2019, Ana possui experiência com apostas esportivas e cassino. Aqui, traz análises e dicas para uma experiência responsável e segura.