Cassinos legalizados no Brasil: lista completa e top 10

Segurobet, Multibet e Betano estão entre os melhores cassinos legalizados no Brasil. Com a Lei 14.790/2023, os jogos de cassino passaram a ser regulamentados no país, mas apenas em plataformas online.

Além disso, somente empresas autorizadas pelo Governo Federal podem oferecer caça-níqueis, jogos de mesa e crash games.

Entre as operadoras que solicitaram licença, selecionamos as 15 melhores opções para jogar com segurança. Confira a lista a seguir:

Segurobet – Cassino legalizado com excelente atendimento Multibet – plataforma de cassino legal com cashback diário de até 25% Br4bet – Cassino legal novo e repleto de jogos Lotogreen – Cassino legal com torneio de mais de R$ 1,7 milhão em prêmios Esportiva Bet – Cassino regulamentado e com clube de benefícios Superbet – Cassino regulamentado a partir de 1 real KTO – Cassino seguro com clube de vantagens Betano – O primeiro cassino regulamentado do Brasil Stake – A melhor plataforma legal para jogos originais Sportingbet – O site legal com roleta premiada gratuita Betboo – Um cassino legal repleto de provedores PlayUZU – Cassino regulamentado com clube VIP Novibet – Cassino confiável e repleto de jogos exclusivos Vbet – Mais de 1000 jogos nesse cassino seguro e confiável Estrela Bet – Cassino legal com 20 rodadas grátis no Gates of Olympus

Cassinos online liberados no Brasil com a nova legislação

Os cassinos online não são uma novidade no mundo de apostas do Brasil. Com presença marcante na indústria desde 2015, eles estão passando por um período de regulamentação rígida.

Sob as regras da Lei n.º 14.790/2023, se tornou necessária a licença emitida pelo Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda. Sem esta autorização, as empresas serão obrigadas a encerrar seu funcionamento e se retirar do país.

Diante disso, cerca de 240 plataformas bet iniciaram o processo de licenciamento ainda em 2024. As que receberam autorização provisória da SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas) já estão atuando de forma legalizada.

A partir de janeiro de 2025, todos os cassinos online regulamentados passaram a usar o domínio “bet.br” para simbolizar seu status.

Pode ter cassino no Brasil? Contexto histórico

O cassino em estabelecimento presencial no Brasil ainda é considerado como uma zona cinzenta. O decreto-lei 9.215/46 classifica os jogos de azar como uma contravenção menor.

Há projetos de lei, entretanto, como o PL 442/91 que buscam a liberação em território nacional, com a criação de estabelecimentos em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio.

Assim, embora a proibição para os cassinos físicos se mantenha há mais de 60 anos, as regras se tornaram mais flexíveis.

Por exemplo, outras modalidades foram legalizadas durante este período, como:

Corridas de cavalo licenciadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Loterias controladas pela Caixa Econômica

Loterias estaduais

Apostas online de quota fixa e jogos de cassino online

Há, portanto, plataformas legalizadas para cassino e apostas esportivas no Brasil. Estas empresas cumprem com requisitos específicos para a operação.

O Bingo no Brasil

Nos anos 90, a Lei Zico permitiu que os bingos e caça-níqueis se tornassem legalizados, levando ao surgimento de milhares de máquinas no país.

No entanto, diante de irregularidades na administração dos centros de bingo, problemas na fiscalização e suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro, a autorização foi oficialmente revogada pelo Governo Federal em 2004.

Proibição dos bônus de boas-vindas nas bets

Em 19 de novembro, a Secretária Nacional do Consumidor (Senacon) adiantou a proibição dos bônus de primeiro depósito e de incentivos de cadastro para 2024. Inicialmente prevista para janeiro do ano seguinte, essa mudança impactou fortemente os cassinos online.

Com a proibição das ofertas de boas-vindas, os usuários não encontrarão mais saldo adicional no primeiro depósito ou cassinos com rodadas grátis após o registro. A decisão visa impedir que os jogadores façam apostas precipitadas ou impulsivas.

Entretanto, isso não é o fim da indústria. Para continuarem se destacando, as empresas provavelmente investirão em maior variedade no catálogo e nos programas de fidelidade.

Com a mudança, os cassinos com bônus sem depósito passaram a ganhar relevância, já que oferecem vantagens sem exigir saldo inicial.

Top 15 cassinos online regulamentados

O cassino no Brasil é legalizado, já com uma ampla variedade de operadoras atuando no país. Assim, sabemos que cada uma delas tem suas vantagens, conforme o gosto pessoal do apostador.

Pensando nisso, selecionamos os top 15 cassinos online regulamentados de 2026. Confira a seguir a opinião da nossa equipe editorial sobre cada um deles.

Segurobet 4 rating Cashback diário de 5% para cassino Variedade de jogos online Promoções recorrentes para slots Saque mínimo de R$20 Cadastre-se Leia Segurobet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply MultiBet 4.5 rating Missões exclusivas para cassino Novos jogos adicionados frequentemente App para Android Suporte 24h Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Br4Bet 5 rating Blackjack brasileiro exclusivo 300 opções de cassino ao vivo Variedade em slots Atendimento via chat em português Cadastre-se Leia Br4Bet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Lotogreen 4.5 rating + de 400 slots online Saque rápido via Pix 343 mesas de jogos ao vivo Principais provedores do mercado Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Esportiva Bet 4.5 rating Ofertas recorrentes Crash Games populares Mesas ao vivo em português Diversidade de slots Cadastre-se Leia Esportiva Bet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Superbet 5 rating Primeira plataforma de cassino licenciada no Brasil Cassino ao vivo com jogos brasileiros Variedade em jogos de mesa Atendimento 24h Cadastre-se Leia Superbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply KTO 5 rating + de 3.400 jogos de cassino online Recompensas para slots megaways Cashback turbinado 40 jogos de cassino adicionados por semana Cadastre-se Leia KTO review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Betano 5 rating + de 60 jogos exclusivos de cassino Mesas brasileiras ao vivo + de 30 fornecedores de jogos de cassino App disponível para Android Cadastre-se Leia Betano review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Stake 4.5 rating Jogos de cassino exclusivos Variedade em jogos turbo Slots para todos os gostos Suporte ao cliente 24/7 via chat Cadastre-se Leia Stake review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Sportingbet 4 rating Vários jogos de cassino exclusivos Roleta com ofertas generosas App com Touch ID e notificações Nota alta no Reclame Aqui Cadastre-se Leia Sportingbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Betboo 5 rating Vários jogos de cassino 100% brasileiros Lançamentos recorrentes para cassino ao vivo Jogos de mesa variados Plataforma intuitiva Cadastre-se Leia Betboo review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply PlayUZU 4.5 rating Jogos novos toda semana 25 giros grátis Bônus pago em dinheiro real Apostas sem requisitos Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Novibet 5 rating + de 4.000 jogos de cassino no catálogo Variedade de métodos de pagamento Roda de prêmios diários Torneios e missões com prêmios recorrentes Cadastre-se Leia Novibet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Vbet 5 rating Programa de fidelidade com promoções para cassino Variedade em mesas brasileiras Atendimento 24 horas App para Android Cadastre-se Leia Vbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Estrela.Bet 5 rating +2000 jogos de cassino Rodadas grátis recorrentes Sem saque mínimo Mesas brasileiras ao vivo Cadastre-se Leia Estrela.Bet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

Top 10 cassinos online com licença brasileira por categoria

Nossa equipe selecionou para você os 10 melhores cassinos online confiáveis já autorizados a operar no Brasil por categoria. Ou seja, abaixo, você confere o diferencial e as vantagens de cada um deles.

Confira:

1. Segurobet – Cassino legalizado com excelente atendimento

A Segurobet é considerada confiável e tem licença oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. No Reclame Aqui, o atendimento da plataforma recebeu nota 8.5/10, o que significa que a reputação é ótima.

Já o catálogo da Segurobet traz mais de mil slots, entre eles Fortune Tiger, Gates of Olympus e Tigre Sortudo. Quanto ao saque mínimo, é de apenas 1 real, ideal se você prefere apostar com valores mais baixos.

A plataforma também oferece uma boa variedade de jogos ao vivo da Evolution, como Crazy Time, Lightning Storm e Immersive Roulette. Você encontra opções de game shows e roletas para curtir a experiência de cassino ao vivo.

A Seguro.bet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 2.097, publicada em 30 de dezembro de 2024, registrada sob o número 0018/2024.

Vantagens da Segurobet Depósito mínimo de 5 reais Mais de 2 mil jogos na plataforma de cassino Principais provedores do mercado Ótima reputação no Reclame Aqui Desvantagens da Segurobet Não possui aplicativo para Android e iOS Poucas mesas de cassino ao vivo

Cadastre-se no cassino Segurobet

2. MultiBet: plataforma de cassino legal com cashback diário de até 25%

A MultiBet é uma plataforma licenciada para operar no Brasil, o que garante uma experiência segura para todos os jogadores. O cassino traz alguns dos melhores e mais populares títulos, como Fortune Tiger, Fortune Ox e Gates of Olympus.

No cassino ao vivo, estão disponíveis títulos como Roleta Brasileira, Bac Bo, Race Track e a Roleta Relâmpago Brasileira, com dealers que falam português. A plataforma também oferece cashback diário de até 25% em cassino ao vivo, crash games e slots selecionados. O valor volta em saldo real todos os dias.

Outra vantagem é a Roleta Diária no Multi+. Você gira uma vez por dia e descobre na hora seu prêmio. As recompensas podem mudar e melhorar ao longo do tempo, com giros grátis, saldo em dinheiro real e outros prêmios.

A Multibet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 525, publicada em 14 de março de 2025, registrada sob o número 0077/2024.

Vantagens da Multibet Depósito mínimo de 5 reais Atendimento 24/7 20 provedores de jogos de cassino App disponível na Google Play Store Desvantagens da Multibet Apenas um método de pagamento Saque mínimo de R$30

Cadastre-se no cassino MultiBet

3. Br4bet – Cassino legal novo e repleto de jogos

Br4bet é um cassino que paga via Pix com um catálogo completo, com slots famosos, roletas brasileiras legalizadas ao vivo e game shows interativos. Entre os caça-níqueis, títulos como Gates of Olympus, Fortune Tiger e Fortune Rabbit são destaques.

No cassino ao vivo, jogos como Roleta Brasileira e Crazy Time permitem interagir com dealers reais fluentes em português.

Para quem se pergunta Br4bet é confiável, a plataforma trabalha com provedores reconhecidos, como Pragmatic Play, Evolution Gaming e PG Soft. Outros estúdios de renome, como Spribe, Evoplay e Ezugi, também fazem parte da seleção.

E para quem gosta de jogos que desafiam o raciocínio, a Br4bet é uma excelente plataforma de jogos bet para testar e aprender como jogar Mines, ideal para quem busca uma experiência diferente dos slots tradicionais.

A Br4bet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 399, publicada em 24 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0066/2024.

Vantagens da Br4bet Depósito mínimo de 5 reais Jogos dos principais provedores Boa avaliação no Reclame Aqui Cashback semanal Desvantagens da Br4bet Sem aplicativo Apenas um método de pagamento

Cadastre-se no cassino Br4bet

4. Lotogreen – Cassino legal com torneio de mais de R$ 1,7 milhão em prêmios

A Lotogreen é um cassino regulamentado no Brasil, autorizado pela portaria nº 399/2025 da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Entre as promoções, destaque para os torneios exclusivos da PG Soft com premiação total que pode ultrapassar R$ 1,7 milhão. Você joga qualquer slot da PG Soft durante o período do torneio e acumula pontos para subir no ranking. Os prêmios são pagos diariamente, e você pode garantir sua parte jogando os títulos que já ama.

O site oferece 511 slots, com provedores populares, como a plataforma de jogos PG e Pragmatic Play. Títulos famosos, como o Fortune Tiger, Gates of Olympus e Cash Money atraem os usuários com suas apostas baixas. E na seção de cassino ao vivo, vale testar a roleta brasileira com crupiês que falam português o tempo todo.

A Lotogreen é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 399, publicada em 24 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0066/2024.

Vantagens da Lotogreen Boa reputação no Reclame Aqui Mais de 1.200 jogos de cassino Torneios semanais Canal no Telegram Desvantagens da Lotogreen Sem aplicativo Apenas um método de pagamento

Cadastre-se no cassino Lotogreen

5. Esportiva Bet – Cassino regulamentado e com clube de benefícios

A Esportiva Bet é um cassino online com licença oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, com tudo regularizado para operar no Brasil. Além disso, é um cassino com depósito baixo (a partir de R$1), ideal para quem quer começar com pouco e curtir slots como Fortune Snake, Fortune Fruits e Gates of Olympus.

No cassino ao vivo, o destaque fica para a Roleta Brasileira, com dealers que falam português. A Esportiva Bet também oferece cashback semanal de até 10% nas perdas ao vivo, além de promoções com rodadas grátis em datas especiais, missões e presentes para jogadores VIPs.

E para quem está a fim de condições extras no cadastro, o código promocional Esportiva Bet pode liberar benefícios exclusivos.

A Esportiva Bet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 523, publicada em 14 de março de 2025, registrada sob o número 0047/2024.

Vantagens da Esportiva Bet Depósito mínimo de 1 real Esportiva Bet app Clube de benefícios no cassino Torneios valendo dinheiro Desvantagens da Esportiva Bet Não possui aplicativo para iOS Sem oferta de giros grátis

Cadastre-se no cassino Esportiva.Bet

6. Superbet – Cassino regulamentado a partir de 1 real

O cassino da Superbet está repleto de jogos, com slots, roletas, game shows e mesas de cassino ao vivo.

Sua interface intuitiva e organizada permite que o apostador navegue rapidamente entre todas as opções. Ao se cadastrar, aproveite e use o código Superbet.

Operando pela SPRBTBR LTDA no Brasil sob a autorização e pedido de licença 0002/2024, a Superbet é confiável. Seu ambiente seguro conta com criptografia de ponta e ferramentas de jogo responsável.

Além disso, tanto no site como no aplicativo da Superbet, os jogadores encontrarão ofertas recorrentes. Promoções como o Superspin, por exemplo, sorteiam prêmios diariamente.

A Superbet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 2.090, publicada em 30 de dezembro de 2024, registrada sob o número 0002/2024.

Vantagens da Superbet Apostas e giros grátis toda semana Ótima reputação no Reclame Aqui Jogo exclusivos Diversos games com apostas mínimas de R$0,10 Desvantagens da Superbet Depósitos e saques apenas por Pix Algumas promos têm rollover alto

Cadastre-se no cassino Superbet

7. KTO – Cassino seguro com clube de vantagens

O cassino da KTO Brasil é seguro e está repleto de opções de jogos para todos os gostos. Portanto, não deixe de se cadastrar usando o código de indicação KTO. Por meio dele você pode participar do Clube KTO, que oferece missões premiadas e muitas recompensas.

A empresa possui seções bem organizadas tanto no computador quanto pelo app KTO. Assim, pode navegar rapidamente entre as novidades, os melhores jogos, Megaways, jackpots e muito mais.

A biblioteca de jogos de cassino está repleta de opções em diferentes categorias. É possível apostar em raspadinhas, slots, jogos de mesa, roletas, game shows e cassino ao vivo.

Como a KTO é uma casa confiável, com o Pix como forma de pagamento disponível, é uma boa escolha para quem está buscando variedade no entretenimento.

A KTO é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 2.093, publicada em 30 de dezembro de 2024, registrada sob o número 0007/2024.

Vantagens da KTO KTO app para Android Mais de 3400 de jogos de cassino online e ao vivo Ótima reputação no Reclame Aqui Oferece ferramentas de jogo responsável Desvantagens da KTO Carregamento lento pelo app em algumas páginas Apenas seis game shows no cassino ao vivo

Cadastre-se no cassino KTO

8. Betano – O primeiro cassino regulamentado do Brasil

A Betano possui um app de apostas que se destaca no mercado, com seções de esportes e cassino em um só lugar.

Seu catálogo conta com cassino online, cassino ao vivo e crash games. Assim, para quem quer apostar, é a melhor plataforma do Aviator, dos slots mais famosos, como Sweet Bonanza, roletas, jogos de cartas, crash games como o JetX, e jogos exclusivos, como Wildest Gambit.

Além disso, a Betano é confiável, com nota 8.2 no Reclame Aqui. Ela foi a primeira casa a solicitar a licença do Governo Federal e receber a autorização provisória.

A Betano é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 246, publicada em 07 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0001/2024.

Vantagens da Betano Betano app para Android Cashback diário Ótima reputação no Reclame Aqui Torneio de Game Shows Desvantagens da Betano Sem app para iOS Há muitos jogos, mas a maioria são slots

Cadastre-se no cassino Betano

9. Stake – A melhor plataforma legal para jogos originais

O cassino da Stake está recheado de opções para os amantes de cassino. Ele conta com originais, como o Crash, Plinko e Dice, bem como os melhores slots online, roletas e jogos de mesa.

Para oferecer mais de 3000 slots, issa plataforma tem parceria com empresas como Pragmatic Play, Evolution e Play n’Go. Mensalmente, o número de jogos disponíveis cresce com os novos lançamentos dos provedores

Além disso, a Stake é confiável, e oferece promoções como recompensa de aniversário VIP. Um presente para o seu dia mais importante do ano.

E se você quiser começar a jogar agora mesmo, basta baixar o app da Stake direto da Google Play Store.

A Stake é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 263, publicada em 07 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0079/2024.

Vantagens da Stake Adiciona novos jogos no seu catálogo constantemente Oferece mais de 3000 slots Interface intuitiva pelo site responsivo Clube VIP Desvantagens da Stake Poucas opções de jogos de cassino ao vivo Não tem Aviator

Cadastre-se no cassino Stake

10. Sportingbet – O site legal com roleta premiada gratuita

A Sportingbet é confiável, com o pedido de licença n.º 0004/2024 e reputação nota 8.2/10 no Reclame Aqui. Entre as ofertas, destaque para a Roleta Turbo gratuita, onde você gira grátis e pode dobrar seu prêmio se ganhar.

Os usuários podem fazer suas apostas nos slots, jogos de mesa, crash games, cassino ao vivo ou até mesmo poker e bingo. Melhor ainda se usarem o excelente app Sportingbet para jogar.

Outra promoção disponível é a Escalada de Giros Grátis, onde você sobe etapas e acumula até 200 giros grátis enquanto joga. Quanto mais você joga, mais prêmios ganha ao longo do caminho.

Além disso, o Sportingbet permite saques praticamente ilimitados: é possível retirar qualquer quantia até sete vezes por dia. Por isso, muitos consideram a plataforma o cassino que mais paga, com flexibilidade máxima na hora de receber os ganhos.

A Sportingbet é regulamentada no Brasil com licença federal. Portaria de autorização SPA/MF nº 247, publicada em 07 de fevereiro de 2025, registrada sob o número 0004/2024.

Vantagens da Sportingbet Prêmios na roleta relâmpago Diversas ofertas de giros grátis Sportingbet app para Android Boa reputação no Reclame Aqui Desvantagens da Sportingbet Interface confusa Poucos slots originais

Cadastre-se no cassino Sportingbet

No dia 1º de janeiro de 2025, por meio do SIGAP, o Ministério da Fazenda divulgou a lista de cassinos liberados no Brasil.

Mais do que uma listagem com os melhores cassinos online, essa informação é vital para que você possa se cadastrar com segurança em empresas autorizadas a operar jogos online no país.

Abaixo, confira a versão atualizada de plataformas de cassino legais:

BETANO

SUPERBET

MAGICJACKPOT

SUPER

REI DO PITACO

PITACO

ENERGIA

SPORTINGBET

BETBOO

BIG

BAÚ BINGO

APOSTAR

RdP

CAESARS

BETNACIONAL

KTO

BETSSON

GALERA.BET

F12.BET

LUVA.BET

JOGA LIMPO

BRASILBET

SPORTYBET

ESTRELABET

REALS

UX

TELE SENA BET

NETPIX

BETFAIR

7GAMES

BETÃO

R7

HIPERBET

NOVIBET

SEGURO BET

KING PANDA

9F

6R

BET.APP

IJOGO

FOGO777

P9

BINGOPLUS

PQ777

BET365

APOSTA GANHA

BRAZINO777

4WIN

4PLAY

PAGOL

SEUBET

H2 BET

VBET

VIVARO

CASA DE APOSTAS

BET SUL

JOGO ONLINE

BETFAST

FAZ1BET

TIVOBET

BET DO MILHÃO

SUPREMABET

MAXIMABET

XPBET

BETESPORTE

LANCE DE SORTE

BETMGM

MGM

BETSPEED

BRAVO

TRADICIONAL

APOSTATUDO

SORTE ONLINE

LOTTOLAND

ARENAPLUS

PIXBET

FLABET

BET DA SORTE

APOSTOU

B1 BET

BRBET

BET GORILLAS

BET BUFFALOS

BET FALCONS

BATEU BET

ESPORTIVA BET

BETWARRIOR

SORTENABET

BETOU

BETFUSION

BANDBET

AFUN

AI

6Z

BLAZE

JONBET

BET7K

CASSINOPIX

BET VERA

VERTBET

CBET

FANBIT

UPBETBR

9D

WJCASINO

ALFA.BET

BET4

APOSTA BET

FAZ O BET

BR4BET

GOL DE BET

LOTOGREEN

BOLSA DE APOSTA

FULLTBET

BETBRA

PINNACLE

MATCHBOOK

BETESPECIAL

BETBOOM

APOSTA1

APOSTAMAX

GINGABET

QGBET

VIVASORTE

BACANAPLAY

PLAYUZU

BETCOPA

BRASIL DA SORTE

FYBET

MULTIBET

RICOBET

BRXBET

STAKE

SPORTVIP

SPIN

OLEYBET

BETPARK

MERIDIANBET

VERSUSBET

VS – VERSUS

LUCK.BET

1 PRA 1

STARTBET

ESPORTE 365

BET AKI

JOGO DE OURO

LÍDERBET

GERALBET

B2XBET

BULLSBET

JOGÃO

BET.BET

DONALDBET

RIVALO

A247

HILGARDO

HILGARDO GAMING

MCGAMES

MONTECARLOSBET

MONTECARLOS

MEGAPOSTA

ZEROUM

Lista de plataformas de cassino legalizadas no Brasil atualizada em 28/01/2026

Quais são os critérios para um cassino ser considerado legal?

Diante da regulamentação prevista pela Lei n.º 14.790/2023, o cassino é permitido no Brasil caso cumpra aos seguintes requisitos:

Possui licença brasileira: toda plataforma de jogos de aposta precisa da autorização operacional emitida pelo Governo Federal.

toda plataforma de jogos de aposta precisa da autorização operacional emitida pelo Governo Federal. Sede em território nacional: as operadoras devem possui um escritório com sede e um representante legal no Brasil.

as operadoras devem possui um escritório com sede e um representante legal no Brasil. Sócio brasileiro detentor de ao menos 20% do capital: para evitar a proliferação de apenas companhias estrangeiras, as empresas devem ter ao menos um sócio brasileiro detentor de 1/5 ou mais do capital.

para evitar a proliferação de apenas companhias estrangeiras, as empresas devem ter ao menos um sócio brasileiro detentor de 1/5 ou mais do capital. Permite o pagamento apenas por meios autorizados : os sites aceitarão apenas Pix, TED, débito, pré-pago e book transfer, estando vedadas outras formas de pagamento.

: os sites aceitarão apenas Pix, TED, débito, pré-pago e book transfer, estando vedadas outras formas de pagamento. Oferecer ferramentas de jogo responsável : as plataformas de cassino legalizadas devem possuir mecanismos de segurança, identificação e monitoramento para assegurar o comportamento saudável de apostas.

: as plataformas de cassino legalizadas devem possuir mecanismos de segurança, identificação e monitoramento para assegurar o comportamento saudável de apostas. Certificados de conformidade com requisitos técnicos: os cassinos online legalizados passarão anualmente por auditoria de entidades habilitadas para confirmar que seus jogos são justos e seus ambientes seguros.

Quais as vantagens de jogar em cassinos legais?

Jogar em cassinos é uma atividade que envolve dinheiro real e planejamento estratégico. Assim, embora o segmento esteja repleto de operadoras, apenas os cassinos legais possuem as seguintes vantagens:

Segurança

Os cassinos apresentam protocolos e criptografia de ponta e Políticas de Privacidade e de Proteção De Dados.

Além disso, o aplicativo de cassino conta com login por biometria e até código Pin criado pelo apostador para garantir a segurança.

Jogos justos e auditados

Os cassinos legalizados possuem certificados de auditoria emitidos por entidades habilitadas comprovando a justiça dos resultados tanto dos slots quanto dos jogos de cassinos ao vivo.

Conformidade com a legislação local

As empresas se comprometem com as leis do país de atuação, efetuando o pagamento das taxas e impostos necessários para operar.

Além disso, são obrigadas a processar o pagamento por Pix. Assim, um cassino legal é um casino que paga na hora, diretamente na conta do apostador.

Suporte ao cliente eficiente

O serviço de atendimento humanizado está presente na maioria dos cassinos online legalizados no Brasil e é importante para garantir a satisfação dos usuários.

Por exemplo, a plataforma Estrela Bet é regulamentada e traz tanto uma Central de Ajuda quanto um chat ao vivo 24 horas, todos os dias da semana.

Por sua vez, na nossa Lottoland review, vimos que a operadora tinha apenas um chatbot no chat ao vivo e o atendimento humanizado era apenas por e-mail.

Promoções mais transparentes

Os novos cassinos online devem trazer termos e condições das ofertas escritos de forma simples e clara, facilitando a compreensão de prazos e requerimentos.

Com isso, o jogador consegue saber exatamente o que precisa cumprir antes de liberar qualquer valor promocional, evitando surpresas na hora de sacar.

Essa transparência vale também para cassinos com depósitos baixos, que costumam atrair quem aposta com valores simbólicos e não quer lidar com regras escondidas.

Proteção contra vícios e práticas de jogo responsáveis

Todo cassino online regulamentado oferece ferramentas de autocontrole, como limites de depósitos e verificação de identidade.

Ele também permite que acesse centrais de ajuda rapidamente, com organizações como a Gordon Moody, Gambling Therapy e Associação Nacional de Jogos e Loterias.

Cassinos legalizados no Brasil: nossa opinião final

Conforme a Lei 14.790/2023, os cassinos devem ser legalizados no Brasil. Este é o primeiro passo em busca de maiores garantias de segurança para os apostadores.

Com a presença de cassinos legais, é possível comprovar a justiça dos resultados de forma mais transparente. Além disso, é possível incentivar as apostas com responsabilidade, por meio de métodos de pagamentos selecionados e limitações de valores.

No entanto, essa legalização também pode ter lados negativos, como a possível proibição de ofertas de bônus e presença de odds menores.

Assim, é preciso esperar para ver o que o futuro reserva para essa indústria. Manteremos este artigo atualizado com todas as mudanças que surgirem.

Perguntas Frequentes sobre cassinos legais no Brasil

Agora que sabe que os cassinos online são legalizados no Brasil, confira as perguntas mais frequentes dos nossos leitores sobre o tópico:

Quais são os cassinos legalizados no Brasil? Segurobet, Multibet e Betano estão entre os cassinos licenciados no Brasil. Para verificar a lista completa, volte ao tópico “Cassinos regulamentados no Brasil: lista dos cassinos autorizados” deste guia. Pode ter cassino no Brasil? Sim, pode cassino no Brasil. No entanto, é preciso que as empresas cumpram com os requisitos da legislação, como licença operacional do Ministério da Fazenda, certificados de auditoria e ferramentas de jogo responsável. Quem liberou o cassino no Brasil? A Lei 14.790/2023, promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, liberando as casas de apostas e jogos de cassino online. Foi aprovado jogos online no Brasil? Sim, jogar em cassino é legal no Brasil, desde que feito nas plataformas online licenciadas pelo Governo Federal. Pode cassino online no Brasil? Sim, os cassinos online são permitidos no Brasil. No entanto, desde outubro de 2024, apenas as empresas com autorização prévia do Governo estão aptas a atuar no território nacional. É permitido apostar no Brasil? Sim, os jogadores podem fazer apostas de quotas-fixas e participar de jogos de cassino online nas plataformas de apostas legais. É crime cassino no Brasil? Não, não há crime em jogar em cassinos online no Brasil. No entanto, os estabelecimentos físicos continuam proibidos, constituindo contravenção penal.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.