Cassinos que Pagam via Pix: Top 10 Melhores no Brasil em 2025

Cassinos que pagam via Pix, como Betano, Rivalo e Segurobet, têm vantagens ao oferecer uma forma mais prática, rápida e segura para você apostar.

Nosso time avaliou uma série de opções disponíveis com depósitos e saques via Pix e trouxe os 10 cassinos que pagam na hora para esse meio de pagamento. Confira e descubra o Pix cassino ideal para você!

Betano: saque por Pix até R$50.000 Rivalo: cassino que paga via Pix a partir de apenas 1 real Segurobet: saque mínimo de R$1 e cashback diário em slots Bet.bet: cashback diário para jogos de slots bet365: deposite pelo aplicativo de cassino exclusivo para Android F12.Bet: mais de 20 categorias de jogos e saque via Pix a partir de R$10 Superbet: dezenas de mesas de cassino ao vivo em português SeuBet: plataforma com retirada via Pix e mais de 600 slots Betaki: sem depósito mínimo com pagamento por Pix Zeroum: cassino com Pix a partir de R$1 KTO: cassino Pix com crash games exclusivos

Cassinos que pagam via Pix em detalhes

Os operadores desse ranking foram testados pela nossa equipe de especialistas. Avaliamos cada uma dessas plataformas de apostas regulamentadas através da análise de diferentes fatores.

1. Betano: saque por Pix até R$50.000

Como uma das plataformas de apostas mais conhecidas do mundo, a plataforma Betano é confiável. Seu cassino online conta com uma interface simplificada, chat ao vivo 24 horas e dezenas de jogos exclusivos para o apostador escolher.

São mais de 53 provedores parceiros alimentando o catálogo de jogos da empresa. Assim, traz slots, roletas, blackjack, crash games e até mesmo game shows ao vivo.

A Betano oferece também o melhor bônus de cassino online através da Roda da Sorte. Todos os dias, é possível concorrer a prêmios sem depósitos.

Para depositar, basta escolher entre o Pix ou a transferência bancária. O valor mínimo na primeira opção é menor, no entanto, sendo R$20.

Se já jogou e quer sacar seu saldo, esse é um cassino online que paga no Pix. Respeitando a legislação brasileira, exige primeiro a verificação de identidade através do envio de documentos.

Após cumprir a este requisito, pode fazer um saque por Pix a partir de R$50, com processamento em até 1 hora.

2. Rivalo: cassino que paga via Pix a partir de apenas 1 real

No cassino Rivalo, os usuários encontrarão mais de 1.000 jogos, incluindo slots, roletas, blacjack e jogos ao vivo, com crupiês em tempo real. Opções como Aviator, Jetx, Fortune Tiger e Gates of Olympus compõem a seção Favoritos da Rivalo.

A medida que forma novas parcerias e os desenvolvedores lançam novidades, o catálogo da Rivalo se expande. Assim, é comum encontrar seções como Happy Hour com Pragmatic e slot inéditos em “Novos Jogos”.

Para poder jogar nesse cassino, basta escolher o Pix como opção e fazer um depósito de R$10 ou mais. Com a compensação por Pix, o processamento instantâneo.

E se gosta de apostar pelo celular, saiba que usabilidade do site está otimizada para dispositivos móveis. Todas as páginas carregam rapidamente e os jogos se adaptam para telas menores, trazendo uma experiência fluida.

O suporte humanizado funciona 24 horas por dia, sempre com agentes disponíveis para auxiliar em diferentes situações. Dependendo da demanda, o atendimento é bem rápido.

3. SeguroBet: saque mínimo de R$1 e cashback diário em slots

A SeguroBet tem mais de mil jogos disponíveis, entre eles clássicos como Aviator, Fortune Rabbit e Gates of Olympus. O saque mínimo via Pix de 1 real é um atrativo para quem quer movimentar a conta com agilidade, sem valores altos.

Além disso, todos os dias, há 5% de cashback para quem aposta nos slots. A oferta vale para qualquer título, que inclui nomes populares e novos lançamentos como Oriental Dragon e Splash Gold. Esse recurso coloca a plataforma também entre as principais de cassino com cashback.

Para completar, a reputação do cassino também chama atenção. A nota média no Reclame AQUI é 7.0, com avaliação positiva nos últimos seis meses.

E se você ainda estiver em dúvida se a SeguroBet é confiável, vale saber que a plataforma está regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

4. Bet.bet: cashback diário para jogos de slots

A Bet.bet.br oferece um portfólio diversificado com mais de 1.000 jogos de cassino online, com títulos como Spaceman, Big Bass Bonanza, Joker’s Jewels e Fruit Party.

Todos os slots contam com um cashback diário. Assim, é possível receber de volta entre 4% e 30% do saldo depositado e perdido naquele dia. Sem requisitos, esse reembolso pode ser sacado rapidamente neste cassino que paga via Pix.

Os usuários encontrarão também um suporte eficiente, com atendimento em tempo real por chat 24 horas por dia. Os agentes demoram cerca de 5 minutos para responder, dependendo da complexidade da dúvida.

Além disso, a navegação é fluida, com seções bem organizadas de provedores, tipos de jogos de cassino e os favoritos dos apostadores, como Fortune Tiger e Aviator

5. bet365: deposite pelo aplicativo de cassino exclusivo para Android

Oferecendo muita qualidade das apostas esportivas, a bet365 é confiável e conhecida pelos brasileiros. Mas se o que procura são jogos de cassino que pagam no Pix, ela também é uma opção.

Captura de tela feita em 04/05/2025

Essa operadora possui um aplicativo de cassino exclusivo para o Android, com os mesmos recursos da versão padrão. Assim, pode apostar nos slots com jackpot moderno ou focar nos clássicos de roleta e blackjack.

A bet365 te permite depositar através do Pix a qualquer hora do dia, desde que dentro dos seus limites pré-estabelecidos. Além disso, o pagamento mínimo é de R$5.

Para os saques, é preciso que seu CPF esteja cadastrado como chave Pix em uma conta bancária de sua titularidade. As retiradas, a partir de R$5, são processados em até 4 horas, mas costumam ser imediatos.

6. F12.Bet: mais de 20 categorias de jogos e saque via Pix a partir de R$10

A F12.Bet é uma plataforma de 10 reais, com saque mínimo via Pix nesse valor e um catálogo bem dividido, com mais de 20 categorias diferentes no cassino.

Dá para jogar clássicos como Spaceman, Sweet Bonanza e Gates of Olympus, além de experimentar o exclusivo Diamond Charge Megaways, que só aparece por lá.

O site também oferece promoções recorrentes, além de ser uma plataforma com rodadas grátis. Em abril, por exemplo, jogadores podem receber 10% de cashback em perdas nas roletas da Pragmatic Play. Tudo isso em uma plataforma com boa usabilidade, com jogos populares e menus bem organizados.

A reputação da F12.Bet também é um ponto positivo. A nota média no Reclame AQUI é 9.7, e o atendimento costuma responder rápido. E quem está chegando agora pode usar o código promocional F12 Bet para liberar benefícios extras.

7. Superbet: dezenas de mesas de cassino ao vivo em português

A Superbet é confiável, sendo uma empresa autorizada pelo Governo Federal. Conhecida como a plataforma, seu cassino online segue também os mesmos padrões.

No catálogo, além dos slots, jogos de cartas e roleta tradicionais, os usuários também encontrarão opções ao vivo. São dezenas de mesas com dealers em português e chat em tempo real para poder interagir com outros apostadores.

Para participar dos jogos de cassino ao vivo online, é preciso ter um saldo. Como a operadora aceita depósitos via Pix a partir de R$1, esse não é nenhum problema.

Além disso, é um cassino online que aceita Pix para saques baixos. Basta que tenha verificado sua conta através do envio de um comprovante de identidade e que tenha uma chave cadastrada no seu CPF neste cassino de 1 real.

8. SeuBet: plataforma com retirada via Pix e mais de 600 slots

A SeuBet é uma das plataformas que aceitam Pix com saque mínimo de R$10 e depósitos a partir de apenas R$2. As retiradas aprovadas costumam cair em menos de 2 minutos, o que a coloca na lista dos principais cassinos com retiradas imediatas.

O catálogo da SeuBet tem 606 slots, com nomes populares como Tigre Sortudo, Rico Gorila, Fortune Dragon e Gates of Olympus Xmas 1000. Também há lançamentos com visual divertido, como Papai Noel da Fortuna e Fortune Panda.

Quem curte jogos ao vivo vai encontrar mesas como a Roleta Brasileira, com dealers que falam português. E a navegação no site é simples e com todos os jogos bem organizados.

Já no Reclame AQUI, a reputação da SeuBet é uma das mais altas entre as plataformas avaliadas. A nota média nos últimos seis meses é 9.4 e o selo RA1000 confirma o bom atendimento.

Portanto, para quem procura um cassino regulamentado, a SeuBet é confiável e tem boa avaliação entre os apostadores.

9. Betaki: sem depósito mínimo com pagamento por Pix

O Betaki é um dos cassinos que pagam via Pix feito para quem gosta de apostar pelo celular. Sem limite mínimo de depósito, esse cassino com Pix oferece facilidade nos pagamentos e uma interface muito intuitiva.

Com cerca de 1200 jogos na biblioteca, os apostadores podem navegar rapidamente entre slots, crash, jogos de mesa e de cartas. Assim, podem jogar Aviator, Gates of Olympus, Mini Roulette ou Classic Blackjack quando quiserem.

Em geral, o Betaki é um dos cassinos que pagam via Pix na mesma hora, sem limite mínimo para o depósito. Ou seja, você pode curtir como um cassino de 1 real antes de partir para valores mais altos.

O site conta com uma Central de Ajuda completa, com artigos sobre diferentes tópicos do site. Além disso, oferece um chat, e-mail e telefone 24/7, garantindo suporte em português com agentes preparados para tirar dúvidas mais complexas.

10. ZeroUm: cassino com Pix a partir de R$1

O cassino da Zeroum conta hoje com cerca de 250 jogos, entre slots, roletas ao vivo, crash games e jogos de cartas. Os usuários podem jogar favoritos do momento, como Gates of Olympus Super Scatter, Fortune Tiger, Sugar Rush 100 e Ratinho Sortudo.

Para quem gosta de altos prêmios, os Megaways possuem uma seção própria. Mas se preferir navegar entre tipos específicos, pode filtrar conforme o provedor ou a popularidade do jogo.

Esse cassino que paga com Pix oferece transações rápidas, especialmente no depósito. Com mínimo de R$1, é possível adicionar saldo na sua conta e apostar nos jogos de cassino online ou encarar os dealers em tempo real no Cassino ao Vivo.

O site é totalmente responsivo, com navegação intuitiva para dispositivos móveis e desktop, e apresenta uma boa variedade de promoções. Semanalmente, você pode concorrer a prêmios em dinheiro ou brindes, como um iPhone 15.

11. KTO: cassino Pix com crash games exclusivos

Seja pelo site para desktop ou pelo KTO app, os jogadores terão uma experiência de cassino online agradável nessa operadora.

Há mais de mil jogos distribuídos em diferentes seções como os “Melhores” ou “Mais Populares” da plataforma. Assim, pode jogar nos slots, como Wolf Gold, Amulets of Horus, Sweet Bonanza, dentre outros.

E se preferir os crash games, também há uma seção dedicada a eles, com exclusivos, como o KTO High Flyer e KTO Jetx.

O depósito mínimo é de R$20, com saques a partir de R$30. Além disso, esse é um dos cassinos que pagam via Pix. Embora tenha o prazo de até 48 horas para creditar seu levantamento, a compensação costuma demorar menos de 1 minuto.

Assim, além de oferecer um catálogo bem amplo, a KTO é confiável e indicada para quem busca transações rápidas.

Quais as vantagens e desvantagens dos cassinos que pagam via Pix?

Pagamentos com Pix te permitem adicionar e retirar saldo rapidamente nos cassinos online. No entanto, nem tudo são flores. Confira a seguir os prós e contras dos cassinos que pagam via Pix em Setembro de 2025:

Vantagens dos cassinos que pagam via Pix Fácil de usar Baixos limites mínimos de depósitos e saques Processamento imediato Não possuem cobrança de taxa Desvantagens dos cassinos online que aceitam Pix Maiores restrições nos limites máximos de transações Não permite o pagamento para contas sem chave Pix cadastrada

Depósitos e saques nos cassinos que pagam via Pix

Os cassinos online que aceitam Pix oferecem depósitos rápidos e saques práticos, com limites que variam de acordo com cada operadora. A tabela abaixo mostra os valores mínimos e máximos de movimentação para você escolher onde jogar com mais conveniência.

Passo a passo para usar o Pix em jogos de cassinos online

Agora que já conhece quais os cassinos que pagam via Pix, confira os tutoriais completos para você aprender como depositar e sacar na maioria das operadoras.

Como fazer um depósito no cassino com o Pix

Após escolher um cassino online com pix da nossa lista e se cadastrar nele, é só seguir estes passos:

Acesse o site oficial da plataforma escolhida; Em seguida, faça o login na sua conta; Clique em “Depósito” (ou expressão semelhante); Selecione o Pix como forma de pagamento; Informe o valor que deseja adicionar na sua conta; Clique em depositar; Por fim, efetue o pagamento no seu banco de preferência.

Em geral, as empresas costumam seguir os mesmos procedimentos. No entanto, a legislação brasileira exige atualmente que o apostador efetue a verificação de identidade obrigatória antes do primeiro pagamento.

Portanto, esteja pronto para enviar uma foto com seu documento de identidade, um comprovante de residência e uma selfie.

Como fazer um saque com o Pix no cassino online

Após apostar e reunir ganhos que ultrapassem o valor mínimo da plataforma desejada, poderá fazer o seu saque seguindo o passo a passo abaixo:

Faça o login na sua conta do cassino online que paga no Pix; Em seguida, clique em “Retirada” (ou o equivalente na plataforma); Informe a chave Pix que será usada no saque (ou confirme se o CPF está correto); Preencha o valor a ser levantado no campo específico; Por fim, clique em “Retirada” e aguarde.

A maioria dos cassinos que pagam via Pix em 2025 possuem processamento instantâneo. Isso também vale para muitos cassinos com depósito mínimo de 3 reais, que oferecem saques rápidos e depósitos baixos para quem quer apostar sem investir muito

Caso tente sacar para a conta de terceiros ou erre os seus dados, o pagamento não será realizado. Em alguns casos, pode até ter sua conta suspensa.

Como usar o Pix para jogar em cassinos online pelo celular?

Muitos apostadores preferem utilizar o celular para jogar nos cassinos que pagam via Pix. Dependendo da operadora, pode haver um aplicativo de cassino dedicado para essa seção ou um que englobe também as apostas esportivas.

Para aqueles que usam Android, os apps costumam estar disponíveis diretamente nos sites dos próprios cassinos. O download exige que permitam a instalação de fontes desconhecidas ou através do navegador, como no caso do aplicativo da Br4bet.

No iOS, não há como instalar os aplicativos de apostas até o momento. A Apple Store não permite que eles sejam disponibilizados em seu catálogo.

Entretanto, a maioria dos novos cassinos possui uma versão mobile do site padrão, com os mesmos recursos e um layout adaptado.

Em geral, efetuar depósitos nos cassinos que pagam via Pix é mais fácil pelo celular. Os usuários podem copiar o QR code gerado e copiar diretamente no banco, sem precisar digitar manualmente ou ler com a câmera.

Dicas de especialistas para jogar em cassinos que pagam via Pix

Nossa equipe de especialistas preparou uma lista especial de dicas de como escolher e jogar em cassinos que pagam via Pix.

Focamos em trazer uma experiência segura e confiável para os nossos leitores, trazendo apenas informações relevantes na hora de decidir.

Escolha uma plataforma segura

Todos os cassinos listados na nossa lista são considerados seguros e confiáveis, por serem autorizados pelo governo federal.

No entanto, se estiver interessado em uma empresa fora da lista, não tem problema. Você pode verificar no próprio site do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) ou na lista de cassinos regulamentados no Brasil.

Um bom sinal quanto à segurança é a presença de certificados de auditoria e/ou parceria com a Sportradar. Eles indicam que os resultados dos jogos são justos, sem interferências ou manipulações de terceiros.

Encontre jogos com bons RTPs

Essa é uma dica importante em todas as plataformas de cassino online. O Return-To-Player é a média percentual que o apostador ganha de volta ao longo de determinado número de apostas.

Eles não significam que você ganhará certo valor, mas são indicativos de o quanto vale a pena apostar em uma máquina específica. Por exemplo, um RTP de 90% é considerado baixo, enquanto 96.1% mediano e 98.3% é alto.

Você precisa aprender a identificar o que é um RTP bom e balancear com a volatilidade do jogo. Em outras palavras, precisa comparar o RTP com a frequência e quanto um slot paga em média.

Analise as mecânicas dos jogos

Cada jogo de cassino online tem a sua própria mecânica. Alguns slots, por exemplo, possuem símbolos Wilds que multiplicam os seus bônus ou iniciam fases com rodadas extras.

Antes de adicionar saldo na sua conta, você pode analisar a mecânica do jogo na aba de informações dele na maioria dos sites.

Assim, consegue compreender o valor de cada ícone e os recursos adicionais, como Wilds, fases extras e símbolos em cascata.

Teste as versões gratuitas dos jogos

A maioria dos jogos de cassino que pagam no pix possuem uma versão de demonstração disponível. Nela, os jogadores recebem um saldo fictício e usam para apostar, sem ganhos reais.

Com o demo mode, podem testar os slots e jogos desejados para entender a sua dinâmica. Assim, consegue decidir se tem interesse em apostar dinheiro real neles no cassino que mais paga.

Para os jogos de cassino ao vivo, que não costumam ter modo de demonstração, é indicado acompanhar algumas rodadas antes de fazer qualquer palpite.

Outra alternativa para experimentar sem risco é jogar em cassino com bônus sem depósito, quando disponível.

Jogos de cassino online para ganhar dinheiro via Pix

Escolher os melhores jogos de cassino online é uma tarefa que depende muito do gosto do apostador. No entretanto, podemos te ajudar com dicas sobre os diferentes tipos de opções que você encontrará nas plataformas virtuais. Confira a seguir:

Slots

Os slots online são versões virtuais das máquinas caça-níqueis clássicas. Elas contam com algumas mudanças modernas, como fases extras, multiplicadores em cascatas, jackpots, Megaways e Megajackpots.

Blackjack

Também conhecido como 21, o blackjack é um jogo de cassino clássico. Presente tanto na forma online, contra o gerador de números online, quanto ao vivo, com um dealer direto do estúdio, ele é um dos favoritos dos apostadores.

Para ganhar, basta que a soma das cartas na mão seja maior do que a do dealer, se aproximando ao máximo da soma de vinte e um pontos, mas sem ultrapassar.

Roleta

A Roleta é um dos jogos de cassino mais conhecidos, por ser simples e exigir apenas sorte. As diferentes versões, como francesa e a europeia, mudam a porcentagem de chances de acertar o resultado, trazendo uma experiência mais dinâmica.

Vale a pena cadastrar em cassinos que pagam via Pix?

Em geral, sim, vale a pena se cadastrar nos cassinos que pagam via Pix no Brasil. Eles oferecem transações instantâneas, com limites mínimos atraentes para depósitos e saques.

Ademais, os sites não costumam cobrar taxas para pagamentos por Pix. A desvantagem é que os limites máximos costumam ser menores do que outras formas de pagamento.

Como a legislação brasileira exige que os apostadores passem pelo processo de verificação, você deverá comprovar a sua identidade na maioria das plataformas. Além disso, para poder fazer pagamentos, terá que utilizar contas de mesma titularidade.

Perguntas frequentes sobre os cassinos que pagam via Pix

A seguir, respondemos às principais perguntas sobre os sites de cassinos que pagam via Pix em 2025:

Quais jogos de cassino pagam no Pix? Slots, roleta, blackjack e crash games. Esses jogos estão disponíveis nas principais plataformas e aceitam depósitos e saques via Pix. Você pode apostar em versões ao vivo com dealers ou em slots modernos com jackpots e recursos extras. Quais cassinos estão pagando com Pix? Betano, bet365, Rivalo, SeguroBet, Superbet, SeuBet, F12.Bet, Betaki, Bet.bet, ZeroUm e KTO. Todos aceitam Pix para depósitos e retiradas, com diferentes limites mínimos e máximos. A lista reúne apenas operadores confiáveis e regulamentados. Qual a melhor plataforma de cassino que paga via Pix no Brasil? Betano, Rivalo e SeguroBet são as mais bem avaliadas. Elas oferecem jogos variados, suporte em português e pagamentos rápidos. A escolha depende do que você valoriza mais, como catálogo de jogos, promoções ou saque imediato. É legal utilizar Pix em cassinos? Sim, desde que o cassino seja regulamentado no Brasil. A Secretaria de Prêmios e Apostas autoriza as plataformas a operar legalmente. Além disso, a verificação de identidade é obrigatória antes do primeiro saque, garantindo maior segurança nas transações. Há alguma taxa para usar Pix em cassinos online? Não, os cassinos não cobram taxa para depósitos ou saques via Pix. Os valores entram e saem da conta sem custo adicional. A única exigência é ter uma chave Pix vinculada ao seu CPF. Como sacar dinheiro no cassino via Pix? Faça login, acesse a área de retirada, escolha Pix, confirme sua chave cadastrada e insira o valor. Depois é só confirmar. A maioria dos cassinos processa na hora, mas alguns podem levar até algumas horas.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.