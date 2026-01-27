Cassino que mais paga: top 8 em 2026

Os cassinos que mais pagam em 2026 no Brasil são Novibet, Betano e Superbet. Analisamos os limites máximos de saque, transações diárias permitidas, jogos com RTP alto e promoções das plataformas para você escolher com confiança.

Neste guia, vamos ajudar você a entender qual a plataforma de cassino que mais paga, as vantagens e desvantagens e seus métodos de pagamentos. Confira:

Nossa equipe destacou o melhor de cada cassino que mais paga para você escolher a plataforma que combina bem com seu estilo de jogo.

Novibet 5 rating Super Odds + Cashout Variedade de métodos de pagamento Ampla lista de mercado e eventos esportivos App para Android Cadastre-se Leia Novibet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Betano 5 rating SuperOdds Excelente reputação no Reclame Aqui Transmissões ao vivo App disponível para Android Cadastre-se Leia Betano review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Superbet 5 rating Super Combinada Promoções atraentes Atendimento 24h pelo chat Variados mercados e eventos disponíveis Cadastre-se Leia Superbet review Termos e Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply SeguroBet 4 rating Múltiplas turbinadas Pagamento antecipado 2 gols Depósito mínimo de R$5 Saque mínimo de R$1 Cadastre-se Leia SeguroBet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply KTO 5 rating Oddão + saque na hora Depósito mínimo baixo R$20 Cashout total ou parcial Streaming ao vivo Cadastre-se Leia KTO review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply BetMGM 5 rating Jackpots turbinados Jogos exclusivos App para Android Atendimento 24h Cadastre-se Leia BetMGM review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Geralbet 4 rating +1000 cotações em futebol Variedade de esportes e eSports Super aposta aumentada Suporte humanizado 24 horas Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Lottoland 4.5 rating Jogue Mega-Sena, Lotofácil e Quina Rodadas grátis Variedade em jogos de raspadinha Atendimento 24h Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

Para encontrar o cassino que mais paga e montar o ranking, nossa equipe de especialistas Placar realizou diversos testes e demonstraram que são seguros para jogar.

Cassino que mais paga no Brasil: análise completa das 8 melhores opções

Novibet, Betano e Superbet são alguns dos cassinos que mais pagam que vamos detalhar a seguir. Analisamos a variedade de catálogo, pagamentos mínimos, RTP médio dos jogos e promoções das 8 melhores opções de cassino que mais paga. Confira:

Novibet: cassino que mais paga com dealers brasileiros Betano: cassino que mais paga no Brasil com jogos clássicos Superbet: títulos populares e depósito mínimo de 1 real Segurobet: cashback diário, boa navegação e RTP acima da média KTO: mais de 3.400 jogos e rodadas grátis toda semana no cassino que mais paga BetMGM: cassino que mais paga prêmios diários GeralBet: cassino com programa de fidelidade e cashback toda semana Lottoland: plataforma de cassino que mais paga com roleta da sorte semanal

1. Novibet: cassino que mais paga com dealers brasileiros

A Novibet reúne jogos conhecidos do público e aparece entre os cassinos que mais pagam. O RTP médio dos jogos do catálogo gira em torno de 96,5%, com títulos populares como Spaceman, Gold Blitz Ultimate e Sweet Bonanza 1000.

No cassino ao vivo, a plataforma traz mesas com dealers que falam em português o tempo todo. Jogos como Novibet Roleta Brasileira e Speed Roleta Brasileira fazem parte dessa seção dedicada ao público verde-amarelo.

Diariamente, os apostadores concorrem a apostas grátis na Roleta de Prêmios após o cadastro com o cupom Novibet. Com as rodadas grátis disponíveis, eles poderão conhecer vários slots e ganhar mais sem gastar nada do seu orçamento.

Além disso, há várias promoções durante a semana, como o cashback no Aviatrix e os giros extras nos jogos selecionados. No programa de fidelidade, também pode reivindicar ofertas personalizadas.

O Novibet é um dos cassinos que pagam via Pix na hora a partir de R$10. E se você prefere apostar pelo smartphone, o app também está disponível para Android.

Vantagens Catálogo extenso de jogos Diversas promoções semanais Cassino ao vivo com dealers brasileiros Jogos exclusivos Desvantagens Sem aplicativo para iOS Promoções com requisitos de apostas elevados

Cadastre-se no cassino Novibet

2. Betano: cassino que mais paga no Brasil com jogos clássicos

A Betano está entre as plataformas mais populares do país e é considerada por muitos como o cassino que mais paga. O catálogo mistura jogos clássicos e títulos recém-lançados.

A média de RTP dos jogos gira em torno de 96,3%, com nomes como Big Bass Bonanza, Joker’s Jewels, Starlight Princess 1000 e o slot Fruit Party, conhecido pela mecânica simples e boa frequência de ganhos.

Na parte de game shows, os destaques são jogos como Mega Fire Blaze Lucky Ball, voltado para o público brasileiro.

Quanto aos pagamentos via Pix, todos os pagamentos são processados imediatamente. Fizemos um depósito de R$20 e testamos alguns slots para descobrir qual jogo de cassino da Betano paga mais.

Quando terminamos os testes, o saque foi feito rapidamente, precisando apenas completar uma pequena verificação facial antes da solicitação, provando que essa é uma bet que paga.

Vantagens Clube de fidelidade Betano app para Android 27 jogos exclusivos Desvantagens Poucos métodos de pagamento Sem aplicativo para iOS

Cadastre-se no cassino Betano

3. Superbet: títulos populares e depósito mínimo de 1 real

A Superbet aparece entre os destaques quando o assunto é qual cassino paga mais. O site reúne jogos populares como JetX, Hogamba Crash, Fortune Ox e o exclusivo Vida no Lago. Em geral, o RTP médio desse cassino online gira em torno de 96,2%.

Quanto aos saques, os pagamentos via Pix são processados imediatamente. E com apenas 1 real, já é possível começar a apostar na plataforma após o cadastro com o cupom Superbet.

Além de permitir saques de até R$45.000 por transação, a Superbet tem vários jogos exclusivos em seu catálogo. Assim, traz opções exclusivas de slots com maior RTP, como o Dragons of Arcane Wild, sendo um dos cassinos que pagam bem nos jogos com jackpot fixo.

E se você nunca ouviu falar do Supersocial, vale conhecer. Ele é uma comunidade dentro do aplicativo da Superbet, onde você pode se conectar com outros apostadores, trocar dicas e acompanhar as apostas em tempo real.

Vantagens Superbet app para Android Criptografia SSL Depósito mínimo de 1 real Desvantagens Pix é o único método de pagamento Sem aplicativo para iOS

Cadastre-se no cassino Superbet

4. SeguroBet: cashback diário, boa navegação e RTP acima da média

A Segurobet entra na conversa quando alguém quer saber qual cassino paga mais no Brasil. O site tem uma interface simples, pagamento via Pix imediato e apresenta títulos populares.

Entre eles, o Aztec Gems™ chama atenção com um dos RTPs mais altos da plataforma, de 96.52%, e com seus multiplicadores aleatórios.

Em geral, o RTP médio da operadora gira em torno de 96,4%, número competitivo para quem busca melhores retornos em jogos online.

Outro diferencial da plataforma é o cashback diário de 5% nos slots. Essa oferta está ativa todos os dias e devolve parte do valor apostado para você.

Como uma das plataformas com alta taxa de pagamento, o Segurobet dá liberdade ao apostador para controlar seu orçamento. Há saques a partir de R$1 e depósitos mínimos de R$5.

Vantagens Site com interface amigável Cashback diário Depósito mínimo de 5 reais Boa reputação no Reclame AQUI Desvantagens Sem aplicativo para Android e iOS A plataforma oferece métodos de pagamento limitados

Cadastre-se no cassino Segurobet

5. KTO: mais de 3.400 jogos e rodadas grátis toda semana no cassino que mais paga

A KTO é uma das plataformas com alta taxa de pagamento indicadas para quem gosta de variedade. Ela tem mais de 3.400 jogos entre slots, crash games e cassino ao vivo, e figura como o cassino que mais paga cashback a cada rodada.

Títulos como Chaos Crew II, Gates of Olympus e Tigre Sortudo aparecem entre os mais acessados. No geral, o RTP médio da plataforma gira em torno de 96,5%.

Além disso, a KTO oferece missões semanais com até 200 rodadas grátis e pagamentos via Pix processados imediatamente. E na hora do cadastro, aproveite para usar o código promocional KTO. Ele pode liberar vantagens e promoções exclusivas neste cassino de 10 reais.

A interface intuitiva permite que os apostadores naveguem rapidamente entre todos os jogos no site mobile. Mas, se preferir, pode baixar o app para Android e contar com uma plataforma completamente otimizada para smartphones.

Vantagens KTO app para Android Parceria com os melhores provedores Boa reputação no Reclame AQUI Suporte via telefone Desvantagens Sem aplicativo para iOS Somente Pix como método de pagamento

Cadastre-se no cassino KTO

6. BetMGM: cassino que mais paga prêmios diários

O BetMGM é o cassino que mais paga prêmios diários com a sua Roleta de Ouro. Todos os dias, os apostadores cadastrados e verificados que já realizaram uma aposta poderão girar a roda e concorrer a prêmios como rodadas grátis e fichas douradas para o cassino ao vivo.

Slots como Aviator, Bellagio Diamonds, Fortune Tiger e Fortune Dragon estão entre os favoritos dos apostadores, marcando presença na categoria Rolê Brasileiro.

A interface intuitiva da plataforma e a variedade do catálogo tornam ela uma das melhores opções de cassinos que pagam bem para quem gosta de jogar pelo celular.

Apesar de não ter um app de cassino, o site responsivo torna possível navegar rapidamente entre os mais de mil slots, jogos de cassino ao vivo e roletas.

Com saques por Pix e processamento imediato, também pode retirar seus ganhos quando quiser. Não há um limite mínimo para retirada e você pode curtir o cassino 1 real como quiser.

Vantagens Saques a partir de R$0,01 Site responsivo Programa de fidelidade Super Jackpot MGM do Milhão nos jogos elegíveis Desvantagens Não possui filtro por provedor parceiro Depósito a partir de R$20

Cadastre-se na BetMGM

7. GeralBet: cassino com programa de fidelidade e cashback toda semana

A Geralbet está entre os cassinos que pagam bem com transações imediatas por Pix. São cerca de 230 slots com jackpots fixos que dão aos apostadores a chance de grandes prêmios e há também mais de 500 jogos de cassino, como roletas, blackjack e crash games.

Os títulos populares da plataforma, como Fortune Snake e Fortune Dragon, contam com torneios de provedores que distribuem prêmios com frequência. Também é possível aproveitar os slots do cassino com cashback toda semana. São 10% de volta sobre as suas perdas líquidas.

Os saques possuem um limite mínimo de R$40, alto em comparação com outros. Entretanto, enquanto você joga nesse cassino, pode coletar pontos no clube fidelidade Geral Game Vip e trocar por rodadas grátis ou chances na raspadinha com prêmios de bônus sem depósito.

A GeralBet é uma das novas plataformas de cassino e ainda não lançou o seu próprio aplicativo. No entanto, o site responsivo permite que os apostadores joguem quase todos os slots com uma versão adaptada da interface.

Vantagens +220 slots com jackpots fixos Cashback semanal de 10% nos slots Suporte 24h no chat ao vivo Programa de fidelidade Geral Game VIP Desvantagens Saque mínimo de R$40 Não possui app para Android

Cadastre-se no cassino Geralbet

8. Lottoland: plataforma de cassino que mais paga com roleta da sorte semanal

O Lottoland é um cassino com slots, jogos da Fortuna, crash games e cassino ao vivo. Para quem gosta de instantâneos, há ainda a RaspaTurbo, uma seção de raspadinhas com prêmios variados.

Nesse cassino, os apostadores encontrarão várias promoções, com direito a rodadas grátis no Big Bass Bonanza e até R$500 mil na hora. Semanalmente, também poderão girar a Roleta da Sorte e concorrer a um bônus de até R$10.000 em dinheiro.

O Lottoland oferece uma experiência intuitiva, com site responsivo para mobile e uma interface bem organizada. Há seções para diferentes modalidades de jogos de cassino e uma página própria para as mesas ao vivo.

Além disso, como não há um valor mínimo na operadora, esse é um dos cassinos que mais pagam retiradas ao longo do dia. Você pode curtir o cassino com saque imediato, mas terá que fazer uma verificação facial antes de qualquer requisição ser aprovada.

Vantagens Sem saque mínimo Raspadinhas com prêmios variados Promoções recorrentes +500 slots Desvantagens Não possui aplicativo para Android ou iOS Poucas mesas de cassino ao vivo

Cadastre-se no cassino Lottoland

Quais principais métodos de pagamento dos cassinos que mais pagam?

Os cassinos que pagam bem costumam usar o Pix para processar todas as transações. Sem taxas e, normalmente, com limites baixos, esse é o método mais popular por oferecer compensação instantânea.

Entretanto, em casos de instabilidade, pode ser que veja opções de transferência bancária disponíveis. Elas são mais lentas e costumam ter limites maiores.

Qual a diferença entre RTP e volatilidade nos cassinos que mais pagam?

O RTP é o índice teórico de retorno ao jogador, ou seja, quanto um jogador recupera das suas perdas ao longo prazo. Essa taxa é calculada a partir de milhões de rodadas de um jogo, não sendo uma garantia de retorno.

A volatilidade é a frequência e o tamanho médio dos pagamentos. Uma volatilidade alta indica que os prêmios são mais altos, mas menos frequentes.

Nos cassinos que mais pagam, os jogos possuem RTP alto, acima de 96%, e volatilidade variada. As opções com volatilidade baixa permitem os pagamentos mais frequentes, mesmo que menores, enquanto a alta é para quem gosta de grandes ganhos.

Comparação entre os cassinos que mais pagam

Analisamos cinco plataformas populares no Brasil para identificar qual o cassino que mais paga. Levamos em conta o RTP médio dos jogos e o tempo de retirada.

Confira a seguir os cassinos que mais pagam e escolha o seu favorito para começar a apostar:

Cassino RTP médio Tempo de retirada Novibet 96,5% Menos de 10 minutos Betano 96,3% Imediato Superbet 96,2% Imediato SeguroBet 96,4% Imediato KTO 96,5% Imediato BetMGM 96,5% Imediato Geralbet 96,4% Imediato Lottoland 96,3% Imediato

Plataforma de cassino que mais paga: compare as opções do ranking

Antes de apostar, é importante saber como identificar qual cassino paga mais. Os critérios apresentados a seguir fazem parte da análise que nossa equipe utiliza ao avaliar cada plataforma. Eles ajudam a separar um bom site de apostas daqueles que só parecem vantajosos à primeira vista.

Além do RTP médio, há outros fatores que revelam se uma plataforma de cassino que mais paga realmente entrega bons resultados. Jogos, promoções, bônus de cassino online e licença de funcionamento também pesam nessa decisão.

Veja os principais pontos para escolher bem o cassino online com melhor retorno.

Jogos com alto pagamento

Nem todo jogo de cassino paga igual. Alguns slots populares são conhecidos pelos prêmios generosos, mesmo com apostas pequenas. O que também acontece em cassinos com depósito mínimo baixo, onde dá para apostar gastando pouco e ainda mirar nos títulos com RTP alto.

O segredo está em observar a tabela de pagamento e verificar se o jogo tem recursos que aumentam as chances de retorno. Multiplicadores, wilds especiais e rodadas extras ajudam a melhorar a experiência de quem busca ganhos maiores.

Ao entrar em uma plataforma cassino pagando, dê preferência a jogos com RTP mais alto e histórico positivo entre os apostadores. Esses detalhes fazem diferença no longo prazo.

Conferir o RTP médio do cassino

O RTP (retorno para o jogador) é uma das formas mais confiáveis de medir se um cassino paga bem. Quanto maior o percentual, maiores as chances do jogador recuperar parte das apostas.

Nos cassinos analisados por nossa equipe, o RTP médio costuma variar entre 96% e 96,5%. Essa é uma boa referência para quem procura cassinos que pagam bem e de forma consistente.

Vale lembrar que o RTP pode variar de jogo para jogo. Slots, por exemplo, podem alcançar até 99% de RTP, enquanto jogos de cassino ao vivo podem ser consideravelmente menores, com 95%.

Por isso, é importante verificar a média geral da plataforma e também os números de cada título para encontrar o jogo de cassino online com melhor retorno.

Promoções de cassino

Uma boa promoção pode aumentar as chances de lucro, desde que os requisitos sejam justos. Cashback em plataforma com rodadas grátis e missões semanais são algumas das ofertas que fazem diferença na rotina do jogador no cassino que mais paga.

Mas não é só o valor da promoção que importa. Leia as regras e veja se os prêmios realmente valem o esforço. Em alguns casos, é melhor recusar uma oferta do que ficar preso a metas impossíveis.

Entre as plataformas que mais pagam cassino, costuma haver um bom equilíbrio entre promoções e condições acessíveis. Vale a pena ficar de olho.

Novos slots e jogos

Quando uma plataforma atualiza o catálogo com frequência, você tem acesso a jogos mais recentes, com gráficos melhores, navegação mais leve e recursos otimizados.

Isso faz diferença na hora de escolher um cassino que mais paga. Além do RTP alto, os jogos novos mostram que o site está ativo, investe em qualidade e se preocupa com a experiência de quem joga.

Se o cassino está parado há meses sem nenhum lançamento, talvez não seja o melhor lugar para apostar.

Cassinos licenciados

Por fim, nada adianta ter RTP alto e promoção chamativa se o cassino não tem licença para operar. A licença garante que a plataforma segue regras de segurança, auditoria e pagamento.

Desde janeiro de 2025, o Brasil passou a contar com uma lista oficial de cassinos online legalizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Apostar em uma plataforma regulamentada é a forma mais segura de evitar problemas com saques e atendimento.

Na dúvida sobre qual o cassino que mais paga, comece sempre verificando a licença. Esse critério elimina grande parte dos riscos logo de imediato.

Entre os melhores cassinos online no Brasil, você encontra apenas plataformas licenciadas, que seguem regras claras e têm boa reputação com os apostadores.

Cassinos que mais pagam valem a pena?

Sim, valem a pena apostar nos cassinos que pagam bem. Esses cassinos costumam ter jogos que pagam mais, ajudam você a sacar seu dinheiro com limites altos a cada transação e ainda oferecem promoções fáceis de entender.

Quando você escolhe um cassino que paga bem, encontra jogos com RTP mais alto e mecânicas que favorecem apostas mais equilibradas. Isso faz diferença, principalmente se você costuma jogar com regularidade.

Outra coisa legal é que os cassinos que mais pagam sempre colocam jogos novos. Assim, quem gosta de se divertir e ainda quer ter boas chances de ganhar encontra tudo num só lugar, com possibildiade de saques altos e liberdade nas transações.

Confira também nossa lista com os jogos da Pragmatic Play que mais pagam atualmente. Com eles, pode unir o útil ao agradável e escolher os jogos com maior potencial de ganhos para jogar no cassino que mais paga.

Perguntas frequentes

Confira as dúvidas mais comuns sobre cassinos que mais pagam:

Qual é o cassino que mais paga em 2026? Os cassinos que mais pagam em 2026 são Novibet e Betano. Eles contam com RTP médio de 96,5% e saques via Pix com limites de até R$20.000 e R$50.000, respectivamente. Qual jogo de cassino paga mais? O jogo Chaos Crew II tem um dos RTPs mais altos entre os títulos disponíveis nas plataformas analisadas pela nossa equipe, com retorno de até 96,92%. É uma excelente escolha para quem quer apostar com maiores chances de retorno. Como escolher os cassinos que mais pagam? Para saber qual cassino paga mais, olhe o RTP médio da plataforma, verifique se os jogos são atualizados, confira a licença e cheque se eles possuem limites altos de saque ou retiradas ilimitadas por dia. Sites como Superbet, Betano e SeguroBet cumprem bem esses critérios e funcionam bem para quem quer jogar com mais tranquilidade.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.