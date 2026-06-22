Bolão da Copa do Mundo  2026: Top 10 bets e ofertas com prêmios

Agora, as casas de apostas regulamentadas têm suas próprias versões de bolão com prêmios em dinheiro real. A inscrição costuma ser gratuita ou exige apenas uma aposta mínima antes.

Nesta página, você encontra as 10 bets com bolão ativo para a Copa do Mundo 2026, a mecânica de cada promoção e uma tabela comparativa. Lembrando que participar não é garantia de prêmio, cada casa tem suas regras próprias de pontuação e premiação.

Novibet: Novi-Bolão com até R$50 mil em prêmios Superbet: monte um grupo com os amigos e tenha chance de ganhar prêmios Vbet: bolão da tabela completa da Copa Sportingbet: 6 palpites por rodada com prêmios de até R$500 mil Estrela Bet: bolão com prêmio de até R$2 milhões BetMGM: mais de R$6 milhões em prêmios divididos entre os participantes Rivalo: toda rodada, 50 jogadores saem premiados Betsul: bolão para a Seleção com R$1.000 em benefícios Bandbet: 5 bolões com prêmio total de R$60 mil Galera Bet: R$1 milhão em freebets para os acertadores

Como funciona o bolão nas casas de apostas

Mesmo com funcionamento semelhante, a diferença em relação ao bolão tradicional está nas regras. Nas bets, existem termos e condições bem definidos, prêmios fixos ou divididos entre vencedores, e em vários casos a participação é gratuita, desde que o usuário tenha uma conta ativa na plataforma.

Conforme os resultados saem, esses palpites somam pontos ou podem oferecer prêmios por fases, dependendo de quantos acertos o apostador fez. Boa parte dos bolões também pede pra você se arriscar em outros mercados, como apostar em quem será o artilheiro da Copa do Mundo ou montar palpites para a fase de grupos inteira.

Há outro ponto importante. Na maioria das promoções, quando vários jogadores atingem o mesmo número de acertos para a premiação máxima, o prêmio daquela faixa é dividido entre todos eles.

Tabela comparativa: bolões da Copa do Mundo 2026 nas bets

As mecânicas e os prêmios variam bastante de uma casa para outra. Algumas pedem placar exato, outras só o vencedor, e os valores máximos vão de R$50 mil a R$6 milhões. A tabela abaixo resume o essencial de cada bolão para você comparar rápido antes de decidir onde participar.

Casa de apostas Prêmio máximo Mecânica resumida Participação gratuita? Novibet R$50.000 Palpites em 6 perguntas por rodada, prêmio a partir de 3 acertos Sim Superbet Mais de R$1.000.000 (total) Grupo de 4 amigos, cada um escolhe 1 mercado, acumulador combinado Sim Vbet R$100.000 (ranking Top 1000) Previsão da fase de grupos e mata-mata completo, sistema de pontos Sim Sportingbet R$500.000 6 palpites por rodada, prêmio a partir de 2 acertos Sim, mas só garante prêmio quem tiver feito 1 aposta de R$5+ em odd 1.50+ Estrela Bet R$2.000.000 Placar exato em 8 jogos, prêmio a partir de 4 acertos Sim BetMGM R$5.000.000 Placar exato em 8 jogos, prêmio a partir de 3 acertos Sim, mas exige conta com 1 aposta prévia Rivalo R$250 em aposta grátis + giros (top 5) Sistema de pontos por rodada, premia os 50 primeiros colocados Sim Betsul R$1.000 em freebet Aposta combinada de R$50+ nos 3 jogos do Brasil na fase de grupos, modalidade Resultado Certo Não, exige aposta de R$50 ou mais Bandbet R$20.000 (Bolão 5, em dobro) 5 bolões independentes, pontuação por acertos e placar exato Sim, mas exige 1 depósito e 1 aposta com saldo real Galera Bet R$1.000.000 Placar exato em 8 jogos, prêmio a partir de 4 acertos Sim

Promoções verificadas em 15/06/2026. Sujeitas a alterações. Confirme os termos e condições antes de participar.

Melhores bolões da Copa do Mundo 2026 nas casas de apostas: análise completa

Cada uma das melhores casas montou seu bolão de um jeito diferente, com prêmios e regras próprias.

Antes de escolher qual participar, também vale dar uma olhada em quais equipes fazem parte do bloco de favoritos da Copa do Mundo.



Afinal, vários bolões pedem palpites sobre quem vai longe no torneio. Abaixo, veja os detalhes de cada casa:

1. Novibet: Novi-Bolão com até R$50 mil em prêmios

O Novi-Bolão Mundial de Seleções funciona em rodadas. A cada uma, são 6 perguntas para você responder com seus palpites. Além disso, dá para editar as escolhas até o início do primeiro jogo daquela rodada.

Quem acertar pelo menos 3 das 6 perguntas já pode receber um prêmio. O valor sobe conforme os acertos aumentam, chegando a R$50 mil em dinheiro para quem acertar os 6 palpites. Esse valor é dividido entre todos os jogadores que acertarem a rodada inteira.

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2. Superbet: monte um grupo com os amigos e tenha chance de ganhar prêmios

A Superbet apostou em um formato diferente das outras casas. Em vez de cada jogador competir sozinho, o “Passa a Bola” funciona em grupos de 4 amigos. Cada um do grupo escolhe 1 mercado de uma partida. Os 4 palpites se juntam num acumulador único, que pode incluir qualquer tipo de aposta entre os mercados de futebol.

Se o grupo acertar todos os palpites, o prêmio é dividido igualmente entre os 4 participantes. A promoção é gratuita e está entre as mais generosas da lista, com mais de R$1 milhão em prêmios distribuídos no total.

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3. Vbet: bolão da tabela completa da Copa

O Bolão Vbet é o mais completo da lista em termos de extensão. Em vez de palpitar rodada por rodada, você monta a tabela inteira da fase de grupos. É necessário prever a classificação dos 12 grupos e também quem avança em 3º lugar. Depois, segue para a fase de mata-mata, em que você escolhe o vencedor de cada confronto até a grande final.

Cada acerto vale pontos, com pesos diferentes por fase: 1 ponto por acerto na fase de grupos, indo até 30 pontos para acertar o campeão. No total, é possível acumular até 214 pontos. Quem fica entre os 1000 melhores do ranking divide uma parte dos R$100 mil em prêmios.

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4. Sportingbet: 6 palpites por rodada com prêmios de até R$500 mil

A Sportingbet abriu o bolão já na primeira rodada da Copa. O jogador faz 6 palpites de resultado para os jogos dessa rodada, e os prêmios vão de R$10 até R$500 mil, de acordo com o número de acertos.

Com 2 acertos, o prêmio é de R$10. Com 4 acertos, sobe para R$200. Quem acertar os 6 palpites concorre ao valor máximo de R$500 mil, dividido entre todos que alcançarem essa pontuação.

Só fique atento aos termos e condições. Para receber qualquer prêmio, mesmo os menores, é preciso ter feito antes pelo menos 1 aposta esportiva válida de R$5 ou mais, em dinheiro real, com odd mínima de 1.50.

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5. Estrela Bet: bolão com prêmio de até R$2 milhões

A Estrela Bet é um dos melhores sites para apostar na Copa do Mundo e apresenta o Bolão Milionário. Nele, o jogador escolhe o placar exato de 8 jogos de uma rodada. Com 4/8, o prêmio é de R$10 em aposta grátis. Com 5/8, sobe para R$10 mil. Com 6/8, chega a R$50 mil. Com 7/8, vai para R$100 mil. Quem acertar os 8 placares concorre a R$2 milhões.

Quando mais de um jogador atinge o mesmo número de acertos, o valor daquela faixa é dividido entre todos eles. A participação é gratuita, e os prêmios caem na conta em até 72 horas após o fim da rodada. Os prêmios acima de R$50 mil são pagos em parcelas, e as apostas grátis recebidas são válidas em entradas com odd mínima de 1.50.

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6. BetMGM: mais de R$6 milhões em prêmios divididos entre os participantes

O bolão da BetMGM é o que oferece o maior valor em prêmios da lista, somando mais de R$6 milhões. A mecânica é de placar exato em 8 jogos de um torneio. Com 3 acertos, o jogador já recebe 10 giros extras de R$0,20 em um jogo de cassino.

Com 4 acertos, o prêmio é uma aposta grátis de R$10. Com 5 acertos, sobe para R$100. Com 6 acertos, chega a R$100 mil. Com 7 acertos, vai até R$1 milhão. Quem acertar os 8 placares concorre ao prêmio máximo, de até R$5 milhões.

Em caso de mais de um vencedor na mesma faixa, o valor é dividido igualmente. Para participar, é preciso ter conta ativa e já ter feito pelo menos 1 aposta na plataforma, em qualquer modalidade.

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7. Rivalo: toda rodada, 50 jogadores saem premiados

Em vez de um prêmio único para quem acertar tudo, a Rivalo premia os 50 melhores colocados de cada rodada do ranking.

A pontuação combina acerto de resultado (1 ponto), placar exato (3 pontos) e bônus extras, como saldo de gols, sequência de acertos seguidos e até um “boost” que dobra os pontos de uma partida escolhida pelo jogador.

Quem termina entre 1º e 5º lugar pode receber aposta grátis de R$250 mais 250 giros grátis no Tigre Sortudo. Do 6º ao 10º, o prêmio é R$100 em aposta grátis mais 100 giros, e do 11º ao 50º, R$50 em aposta grátis mais 50 giros.

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8. Betsul: bolão para a Seleção com R$1.000 em benefícios

O Bolão do Brasil da Betsul funciona de um jeito bem específico. O jogador faz uma aposta combinada de R$50 ou mais, reunindo os 3 jogos do Brasil na fase de grupos da Copa, na modalidade Resultado Certo.

Se os 3 resultados previstos forem confirmados, o jogador recebe R$1.000 em freebet, que entram além do valor já ganho com a própria aposta combinada.

Você pode usar essas apostas grátis para fazer um palpite no mercado Bola de Ouro da Copa do Mundo e apostar em quem será o melhor jogador do campeonato.

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9. Bandbet: 5 bolões com prêmio total de R$60 mil

A Bandbet dividiu seu bolão em 5 etapas independentes ao longo da Copa. São 3 etapas na fase de grupos, 1 nas eliminatórias de 16-avos e 1 na fase final, que paga em dobro. Juntas, essas etapas somam R$60 mil em prêmios.

A mecânica é simples. Acertar o time vencedor vale 3 pontos. Acertar o placar exato vale 8 pontos. O ranking de cada bolão é separado. Em caso de empate, vence quem enviou o palpite primeiro.

A premiação do Top 200 combina apostas grátis, giros grátis e BB Coins, distribuídos conforme a posição no ranking. Para participar, é preciso ser cliente ativo, com pelo menos 1 depósito e 1 aposta com saldo real durante o período do bolão.

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10. Galera Bet: R$1 milhão em freebets para os acertadores

O Bolão da Galera segue o modelo de placar exato em 8 jogos por rodada e todos os prêmios são pagos em freebet. Com 4 acertos, o valor é de R$25. Com 5 acertos, sobe para R$100. Com 6 acertos, chega a R$1.000, valor fixo independente de quantos jogadores acertarem.

Já com 7 ou 8 acertos, os valores sobem bastante, para R$100 mil e R$1 milhão. Nessas duas faixas, o prêmio total é dividido igualmente entre todos os jogadores que alcançarem aquele número de acertos na rodada.

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Perguntas frequentes sobre bolão Copa do Mundo nas bets

O bolão nas casas de apostas é gratuito? Na maioria das bets, sim. Mas em alguns casos, como Sportingbet, BetMGM e Bandbet, é preciso ter feito antes alguma aposta ou depósito na plataforma para assim ser possível receber algum prêmio. Qual casa de apostas tem o maior prêmio em dinheiro no bolão da Copa 2026? A BetMGM lidera, com até R$5 milhões para quem acertar os 8 placares, dentro de um total de mais de R$6 milhões em prêmios. Esse valor é dividido igualmente caso mais de um jogador chegue a essa marca. O que acontece se mais de uma pessoa acertar todos os palpites? Depende da casa, mas o mais comum é que o prêmio daquela faixa seja dividido igualmente entre todos os que acertaram. Preciso fazer um depósito para participar do bolão? Em geral não, mas algumas bets exigem que o jogador tenha conta ativa e, em alguns casos, já tenha feito uma aposta com saldo real antes de participar. O bolão nas bets é diferente do bolão entre amigos com planilha? Sim. Nas bets, os prêmios e regras seguem termos e condições oficiais, com valores definidos por faixa de acertos, enquanto o bolão entre amigos costuma ser informal, sem regras fixas.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.