Use o código promocional Esportiva Bet em 2026 e aproveite ofertas como Desafio do Placar e Pagamento Antecipado 2 gols de vantagem.

Neste artigo, analisamos os recursos da operadora, as promoções e testamos o cupom Esportiva Bet.

Vantagens Diversas modalidades esportivas Esportiva Bet app para Android Depósito mínimo acessível Saque rápido via Pix Desvantagens Sem app para iOS Método de pagamento limitado

Qual é o código promocional Esportiva Bet?

O código promocional Esportiva Bet em 2026 deve ser usado como uma chave de acesso para iniciar suas apostas na plataforma. Não há bônus ou ofertas exclusivas vinculadas a ele.

O que posso obter com o código Esportiva Bet?

Com o código Esportiva Bet, você tem acesso a promoções como o Desafio do Placar, que premia quem acerta os palpites, e os Torneios Club VIP, voltados para os jogadores mais ativos da plataforma.

Veja outras promoções disponíveis

Promoção Detalhes da promoção Código promocional Esportiva Bet Desafio do Placar Teste seus palpites e ganhe prêmios Ative o código Torneios ClubVIP Recompensas para os jogadores mais ativos Ative o código Missões ClubVIP Complete as missões e receba benefícios Ative o código Pagamento Antecipado 2 gols Aposta vencedora se o time abrir 2 gols de vantagem Ative o código

Existe um bônus de boas-vindas na Esportiva Bet?

Não! O motivo do não oferecimento de bônus de cadastro é para cumprir a legislação de apostas (Lei nº 14.790/2023) que está vigente desde 1º de janeiro de 2025, que proíbe a distribuição e divulgação de bônus prévios.

Como a Esportiva Bet faz parte das casas de aposta legais no Brasil, está de acordo as novas regras. Outras promoções estão disponíveis. Veja a seguir:

Ofertas disponíveis atualmente na plataforma

Ao usar o cupom Esportiva Bet você garante algumas ofertas e promoções bem atrativas para você. Veja abaixo os destaques selecionados pela nossa equipe.

Desafio do Placar

É uma promoção gratuita para quem quiser testar seus palpites. Primeiro, é preciso se cadastrar, fazer um depósito e acessar a seção de Gamificação. Lá dentro, conclua a missão “Membro do Instagram”.

Depois disso, você já pode escolher um placar exato para um jogo indicado no desafio. Se o resultado for o mesmo do seu palpite, você recebe 10 rodadas no slot Fortune Tiger e 200 moedas no ClubVIP.

Torneios ClubVIP

Os torneios reúnem os jogadores mais ativos da plataforma. Cada aposta soma pontos e os primeiros colocados no ranking ganham moedas. Quanto mais pontos você acumula, maiores são as recompensas.

Missões ClubVIP

São tarefas simples para você completar dentro da plataforma. Cada missão concluída vale moedas. Com elas, você consegue liberar benefícios dentro do sistema de fidelidade da Esportiva Bet.

Como se cadastrar na plataforma?

É bem rápido e fácil se cadastrar usando o cupom Esportiva Bet. Com o preenchimento de poucas informações é possível abrir a conta e realizar o primeiro depósito para começar a jogar.

Confira como:

Acesse aqui o site através dos links presentes neste artigo; Clique em Registre-se; Informe o email; Crie uma senha; Preencha com o CPF; Digite o número de telefone; Não é necessário preencher código promocional na Esportiva Bet; Clique em Criar Conta.

Cadastre-se na Esportiva Bet

O que fazer se não possuir um código promocional?

Como não há um código promocional Esportiva Bet, as promoções podem ser ativadas apenas com cadastro no site.

Se, após a criação da conta, a oferta não ficar disponível ou ocorrer algum erro no registro, entre em contato com o suporte da casa. Por enquanto, o atendimento é feito por chatbot e em inglês.

Se a questão for sobre o bônus, por exemplo, as respostas são automáticas com informações sobre rollover e regras gerais. O suporte não é um ponto forte da plataforma.

Por que a Esportiva Bet ficou conhecida e como funciona a operadora?

Lançado em 2021, a Esportiva Bet foi desenvolvida para o público brasileiro e se tornou conhecido pela ampla quantidade de jogos de cassino online.

Os jogos crash, que viraram uma febre no país, estão disponíveis com diversas opções como Aviator e JetX.

No cassino ao vivo, dentre as dezenas de opções, a casa oferece a versão brasileira de jogos de mesas e roletas, em português.

Nos esportes, o futebol é o mais popular e o site oferece apostas combinadas, que juntam dois mercados em um. Além de odds turbinadas.

Por exemplo, mercado 1X2, também conhecido como Resultado Final, e Ambas as Equipes Marcam em uma única seleção.

A plataforma disponibiliza o Construtor de Apostas, em que num mesmo evento esportivo se aposta em dois ou mais mercados com odds aumentadas.

Patrocínios Esportiva.Bet

A Esportiva Bet é a atual patrocinadora do Água Santa, clube de Diadema que disputa o Campeonato Paulista e foi vice-campeão em 2002. É o primeiro investimento da operadora para expandir a marca no futebol.

Esportiva Bet app

Sim, a Esportiva Bet tem aplicativo. Quem usa Android e se cadastra por meio do cupom Esportiva Bet pode baixar direto no celular.

Já no iPhone, é possível criar um atalho na tela inicial. O acesso funciona bem nos dois sistemas. Veja abaixo como fazer.

Como baixar o Esportiva Bet app para Android

Acesse a Esportiva Bet no Chrome pelo smartphone. No menu principal, selecione App Download; Toque no botão Baixar para Android; Abra o app Arquivos ou File e procure o arquivo app-esportivabet.apk; Vá em Configurações > Permitir desta fonte > Instalar; O Esportiva Bet app vai aparecer com os outros aplicativos no Android.

Como adicionar o atalho no iOS

Abra o navegador Safari e entre na Esportiva Bet; Toque no ícone de compartilhar na parte inferior da tela; Escolha a opção Adicionar à Tela Inicial; Toque em Adicionar; O atalho para a Esportiva Bet vai surgir na tela do iPhone.

Baixar app Esportiva Bet

A Esportiva Bet é confiável?

A Esportiva Bet está 100% autorizada a operar no Brasil. A licença foi concedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, comprovando que a Esportiva Bet é legalizada e segue todas as regras para funcionar no país.

Além disso, a operadora promove o jogo responsável. No site, há orientações para manter o controle das apostas, com limites que podem ser ativados direto na conta.

Como fazer a primeira aposta com código Esportiva Bet?

Não é necessário um código Esportiva Bet para começar a apostar. Confira o passo a passo para criar um bilhete de aposta:

Faça seu registro na Esportiva.Bet; Não há necessidade de incluir um código promocional; Na seção de esportes clique no jogo que desejar; Escolha o mercado; Clique na seleção em que quer apostar; Se for múltipla, escolha mais seleções; Informe o valor; Clique em Efetuar Aposta.

Quais são os métodos de pagamento na Esportiva Bet?

A Esportiva Bet é uma das casas de apostas que aceitam pagamentos via Pix. Apesar de ser a única opção, a operação é prática, ágil e acessível para todos.

Para depositar, o botão a ser clicado fica sempre disponível na tela principal. Se desejar fazer uma retirada, deve-se ir ao menu da conta e clicar em Carteira. Nesta seção fica a opção de saque.

Método de depósito

Pix: Valor mínimo = R$5 / Processamento imediato

Método de saque

Pix: Valor mínimo = R$10 / Valor máximo = R$5000 / Processamento em até 2 dias úteis

O código promocional Esportiva Bet vale a pena?

Sim, vale muito a pena. Ao usar o cupom Esportiva Bet no cadastro, você acessa uma plataforma com vários mercados para apostas esportivas. Também é possível ativar prêmios nessa casa com apostas grátis e jogar os melhores jogos de cassino online, como Fortune Tiger e Aviator.

Durante esta avaliação, a Esportiva Bet mostrou também um atendimento prestativo e ótima usabilidade. Por isso, recomendamos o cadastro. É um plataforma com diversas ofertas para você se divertir de verdade.

Ative o código da Esportiva Bet

Perguntas frequentes