Quer apostar sem riscos em 2026? Conheça as melhores casas de apostas com free bets: Sportingbet, Segurobet, Luva.Bet, Vbet e Start.Bet.

Neste guia completo, explicamos como funcionam as apostas grátis, os melhores sites para aproveitá-las e passos simples para resgatar suas freebets e maximizar seus ganhos.

Para ajudar você a selecionar uma casa de aposta com aposta grátis, fizemos esse top 5 com as melhores opções. Confira:

Sportingbet: promoções de free bets no Paulistão Segurobet: casa de aposta com freebet para o time do coração Luva.Bet: freebets para curtir os principais campeonatos Vbet: promoção de aposta grátis nas copas europeias Start.Bet: site de apostas grátis com odds aumentadas

Sportingbet 4 rating Big Odd: odds turbinadas acima de 35% App com Touch ID e notificações personalizadas + de 30 modalidades esportivas Excelente nota no Reclame Aqui Cadastre-se Leia Sportingbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply SeguroBet 4 rating Múltiplas turbinadas Pagamento antecipado 2 gols Depósito mínimo de R$5 Saque mínimo de R$1 Cadastre-se Leia SeguroBet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Luva.Bet 4.5 rating Promoções recorrentes Variedade de mercados pré-jogo e ao vivo Ampla cobertura de eventos Jogos originais de cassino Cadastre-se Leia Luva.Bet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Vbet 5 rating Cashback semanal Depósito mínimo de R$10 Atendimento 24 horas em português App para Android Cadastre-se Leia Vbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Start Bet 5 rating Cashback de 25% Odd turbinada Promoções semanais + de 11 modalidades esportivas Cadastre-se Terms & Conditions Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

Nosso time de especialistas da Placar testou essas casas de apostas com freebet e garante que todas são confiáveis.

1. Sportingbet: promoções de free bets 2025 no Paulistão

A Sportingbet é a nova patrocinadora do Palmeiras e a boa notícia para os torcedores do Verdão veio em forma de freebets.

A cada gol do time na competição, quem apostar pelo menos R$20 em partidas do Palmeiras recebe R$10 em apostas grátis.

Esse Sportingbet bônus vale para apostas simples feitas antes do jogo, desde que tenham odds a partir de 1.50. O bônus é limitado a quatro freebets por partida e cai na conta até 48 horas depois do apito final.

E pode ficar tranquilo. A Sportingbet é confiável e paga de verdade. Não à toa, está entre as melhores casas com freebets para quem gosta de apostar no futebol nacional.

Outras vantagens da Sportingbet:

Sportingbet app para Android

Saque rápido via Pix

Boa reputação no Reclame Aqui

Cadastre-se na Sportingbet

2. Segurobet: casa de aposta com freebet para o time do coração

A Segurobet é confiável e criou uma promoção especial para quem não perde um jogo do próprio time. Basta escolher um clube favorito na plataforma e, sempre que apostar pelo menos R$40 em partidas dessa equipe, você recebe até 10% do valor como freebet.

As apostas podem ser simples ou múltiplas, desde que incluam um jogo do time escolhido. Se quiser trocar a equipe favorita, é possível fazer isso uma vez por ano.

Com esse bonus Segurobet, dá para continuar apostando no time do coração sem gastar tudo do próprio saldo. Para entrar na promoção, basta selecionar a equipe na conta e seguir com as apostas.

Outras vantagens da Segurobet:

5 reais de depósito mínimo

Apostas pré-jogo em centenas de eventos

Seção exclusiva para eSports

Cadastre-se na Seguro.bet

3. Luva.Bet: freebet grátis para curtir os principais campeonatos

A Luva.Bet é uma plataforma confiável e está sempre soltando promoções de freebet em jogos do futebol brasileiro. A casa já ofereceu bônus no clássico entre Corinthians e Santos, e esse tipo de oferta é figurinha fácil na plataforma de jogos bet.

Basta apostar R$20 ou mais no mercado “Vencedor da Partida” para garantir uma freebet. O valor e as regras podem mudar, mas a mecânica segue a mesma. Apostou no jogo indicado, ganhou um saldo extra para se divertir em outro evento.

Essas promoções aparecem com frequência, então vale acompanhar as novidades da Luva.Bet.

Outras vantagens da Luva.Bet:

Depósito mínimo no valor de 2 reais

Jogos exclusivos Luva Originals

Ótima reputação no Reclame Aqui

Cadastre-se na Luva.Bet

4. Vbet: casa de aposta grátis nas copas europeias

A Vbet é confiável e tem uma oferta especial para quem curte o futebol do Velho Continente. Apostando nos jogos da Champions League, Europa League ou Conference League, dá para garantir uma aposta extra de até R$100.

Para participar, basta fazer duas apostas com pelo menos R$50 cada e odds a partir de 1.5. O bônus equivale a 20% da média dos valores apostados, dentro do limite da promoção.

E sabe o que é melhor? A aposta grátis pode ser usada em qualquer evento esportivo da plataforma, sem restrições de campeonato. Um bom atrativo para quem busca promoções de free bets em torneios de alto nível.

Outras vantagens da VBET:

Boa reputação no Reclame Aqui

Depósito mínimo de 1 real

+ de 2.000 eventos pré-jogo por dia

Cadastre-se na Vbet

5. Start.Bet: site de apostas grátis com odds aumentadas

A Start.Bet oferece a Purple Odd, que é a odd turbinada da casa. Essa promoção aumenta as cotações em eventos selecionados e permite você ganhar mais sem apostar valores extras. Uma oferta que vale quase tanto como uma aposta grátis.

Ao todo, são 12 modalidades esportivas disponíveis na plataforma. Entre elas estão futebol, basquete, tênis, vôlei, UFC, Fórmula 1 e até tênis de mesa.

Apenas no futebol, você encontra mais de 584 eventos para apostar por dia. Já no basquete são 133 partidas disponíveis, e no tênis de mesa 85 jogos ao vivo e no pré-jogo.

Os principais torneios cobertos incluem Copa EFL, Primeira Liga, Taça de Portugal, AFC Champions League, NBA, Euroliga e NHL. Dessa forma, você tem acesso às competições mais importantes do mundo sem precisar procurar em várias plataformas.

Outras vantagens da Start.Bet:

Odds aumentadas (Purple Odd)

Cash out em eventos selecionados

Cobertura de ligas internacionais como NBA, NHL e Euroliga

Cadastre-se na Start.Bet

Como escolher as melhores casas de apostas com freebet?

Quem quer aproveitar as uma plataforma com bônus no cadastro precisa analisar alguns pontos antes de escolher onde apostar.. Nem toda casa oferece as mesmas vantagens, então é vale comparar e entender o que pesa mais para você.

Veja os principais critérios que ajudam a identificar as melhores opções.

Licença e segurança

O primeiro passo é conferir se a casa de apostas tem licença. Só vale confiar em operadores regulamentados pela Secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Também veja se a plataforma tem sistemas de segurança, como criptografia e autenticação em duas etapas. Assim, você evita problemas e joga com mais tranquilidade.

Odds

As odds fazem diferença na hora de apostar com uma freebet nas melhores bets do Brasil. Quanto maiores, melhor o retorno se o palpite for certeiro.

Por isso, compare as cotações entre diferentes casas. Algumas são mais competitivas e oferecem boas oportunidades, principalmente em esportes populares como futebol, vôlei e basquete.

Opções de apostas

Uma boa plataforma de apostas oferece variedade de esportes e mercados. Isso permite usar a freebet de várias maneiras, seja em apostas simples ou combinadas.

Além dos esportes tradicionais, também vale observar se o site inclui apostas em eSports, política ou entretenimento. Quanto mais opções, mais chances para testar palpites inusitados.

Promoções

Antes de escolher a plataforma, veja quais promoções estão disponíveis além da freebet. Algumas casas oferecem cashback, odds turbinadas ou pagamento antecipado de 2 gols.

Mas fique ligado nas regras de cada oferta. Entender os termos ajuda a evitar surpresas e garante que você aproveite ao máximo cada promoção.

A Novibet, por exemplo, está oferecendo uma ótima promoção para torcer pelo seu time com freebets a cada vitória no Brasileirão e oferece odds de 100 em jogos especiais, como os do Flamengo na Recopa. Você aposta em qual time será campeão e ganha R$3 toda vez que ele vencer.

O que são apostas grátis e como funcionam?

As apostas grátis, conhecidas como freebets, são créditos oferecidos pelas casas de apostas para que os jogadores façam palpites sem precisar usar o saldo deles. Elas podem ser distribuídas como parte de promoções ou recompensas para clientes frequentes.

Diferente de outros bônus, que exigem um valor investido antes de liberar o benefício, as freebets geralmente são concedidas sem a necessidade de adicionar dinheiro à conta.

No entanto, cada casa define suas próprias regras, como odds mínimas e apostas em torneios predeterminados.

A grande vantagem das apostas grátis é permitir que você teste estratégias e faça apostas sem arriscar o próprio dinheiro. Em casas de apostas confiáveis, essas ofertas são uma ótima forma de conhecer novos mercados esportivos sem a pressão de perder algum valor da banca.

Vantagens e desvantagens das apostas grátis

As casas de apostas com bônus grátis oferecem freebets como uma forma de recompensar clientes fiéis.

Essas promoções permitem fazer palpites sem precisar gastar saldo real, mas possuem algumas limitações.

Confira os prós e contras:

Vantagens Chance de apostar sem custos adicionais Boa opção para testar novas estratégias Possibilidade de lucrar sem investir dinheiro inicial Ofertas frequentes em grandes eventos esportivos Permitem conhecer melhor a casa de apostas antes de um depósito Desvantagens Regras rígidas para saque dos ganhos obtidos Odds mínimas que podem dificultar o resgate do bônus Algumas promoções valem apenas para esportes ou mercados específicos Valores promocionais limitados em comparação com outras ofertas Validade reduzida, com exigência de apostas em curto prazo

Estratégias para aproveitar freebet grátis

Quem recebe uma freebet quer transformar esse bônus em saldo real. Para isso, é importante ter estratégia e não agir no improviso.

Veja algumas dicas que ajudam a usar a freebet com mais inteligência e aumentar suas chances de mandar bem.

Estude os termos e condições

Antes de usar a freebet, leia com atenção os termos e condições. Cada casa define regras específicas, como prazo para apostar, cota mínima e esportes elegíveis.

Entender essas exigências evita que a aposta seja anulada ou que você perca a chance de sacar os ganhos.

Diversifique suas apostas

Sempre que possível, usar a freebet em mais de um tipo de aposta pode ser uma boa estratégia. Assim, você distribui os riscos e testa diferentes mercados.

É importante lembrar que algumas freebets são limitadas a mercados ou times específicos.

Um exemplo são promoções atreladas a cada gol de uma equipe. Nesses casos, o ideal é analisar bem as regras e definir a melhor forma de usar o bônus dentro dessas condições.

Não aposte por impulso

Receber uma freebet não significa que você deve apostar de qualquer jeito. Evite o impulso e analise bem as opções antes de decidir.

Olhe estatísticas, estude o histórico dos times ou atletas e escolha com calma. Uma aposta bem pensada aumenta suas chances de transformar a freebet em dinheiro na banca.

Termos e condições das apostas grátis: principais regras

As apostas grátis podem ser uma excelente oportunidade para testar palpites sem arriscar dinheiro, mas sempre vêm acompanhadas de regras que precisam ser seguidas.

Abaixo, explicamos os principais pontos que você deve observar.

Requisitos de aposta (rollover)

Muitas casas de apostas com freebets exigem que o jogador aposte um determinado valor antes de poder sacar os ganhos obtidos com uma aposta grátis. Esse requisito é chamado de rollover e pode variar de acordo com a promoção.

Por exemplo, se uma casa oferece uma freebet de R$50 com rollover de 3x, isso significa que o jogador precisará apostar R$150 antes de liberar os ganhos para saque.

Além disso, algumas plataformas podem exigir que as apostas sejam feitas dentro de um prazo específico.

Odds mínimas

As freebets costumam ter restrições sobre as odds das apostas qualificadas para cumprir os requisitos da promoção. A maioria das promoções de freebets exigem que os palpites tenham odds mínimas para evitar que os jogadores apostem em resultados muito prováveis apenas para liberar o saldo promocional.

Geralmente, as odds mínimas ficam entre 1.5 e 2.0, mas esse valor pode mudar conforme a oferta.

Antes de utilizar uma aposta grátis, vale conferir essa exigência para não correr o risco de perder a oportunidade por não seguir as regras.

Validade das apostas grátis

As freebets não ficam disponíveis por tempo indeterminado. Cada promoção tem um prazo de validade, que pode variar de algumas horas a vários dias, a depender da casa e do jogo de aposta elegível.

Se a aposta grátis não for usada dentro do prazo, ela será cancelada. Em algumas promoções, também é necessário cumprir os requisitos de aposta dentro desse período. Por isso, vale ficar atento para não perder o bônus.

Mercados e esportes elegíveis

Nem toda aposta grátis pode ser usada livremente em qualquer mercado ou evento esportivo. Algumas promoções são restritas a determinados esportes, campeonatos ou tipos de apostas.

Por exemplo, uma casa pode liberar uma freebet exclusiva para apostas na Copa do Brasil ou apenas para apostas no mercado de vencedor da partida. Antes de usar o bônus grátis, é essencial conferir como ele pode ser aplicado para evitar surpresas. Um bom exemplo é a promoção da Superbet que dá aposta grátis na Copa do Brasil, bem explicada e transparente para que você não tenha dúvidas.

Depósitos qualificáveis e limites de saque

Algumas casas de apostas com freebet pedem que o depósito seja feito por um método específico para ativar a aposta grátis. Transferências via Pix ou cartões de débito podem ser aceitas, enquanto depósitos por carteiras digitais podem não ser elegíveis.

Além disso, pode haver um limite sobre quanto pode ser sacado dos ganhos obtidos com a aposta grátis. Algumas promoções estabelecem um valor máximo para retirada, independentemente do lucro gerado com o bônus.

Como sacar as apostas grátis? Passo a passo

As apostas grátis podem render ganhos reais, mas o saque do saldo obtido com freebets depende das regras de cada casa de apostas.

Geralmente, é preciso cumprir alguns requisitos antes de liberar o dinheiro.

Veja o passo a passo:

Escolha um evento esportivo ou mercado que atenda às condições da promoção Após cumprir os requisitos, a freebet será creditada automaticamente na sua conta Use a freebet dentro do prazo e aposte em odds iguais ou superiores às exigidas pela casa Se ganhar, o valor do prêmio será creditado conforme as regras da promoção Acesse a área de saque e escolha um método de pagamento disponível

O bônus de apostas grátis vale a pena?

Sim, as apostas grátis valem muito a pena. É uma excelente oferta para se divertir nas apostas esportivas sem arriscar o seu dinheiro.

Entre as casas de apostas com freebet, Sportingbet, Segurobet e Luva.Bet se destacam com promoções para os principais campeonatos nacionais e internacionais. Há ainda promoções pontuais, como a promoção da Alfa Bet na Copa do Brasil, que valem a pena para quem está ligado nas oportunidades.

Portanto, vale ficar de olho quando essas ofertas estiverem ativas nas principais plataformas para não perder nenhuma promoção de apostas grátis.

FAQ – Perguntas Frequentes

Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre casas de apostas com freebet.

Quais casas de apostas dão freebet? Sportingbet, Segurobet, Luva.Bet, Vbet e Start.Bet estão entre as principais opções. Essas casas costumam lançar promoções de freebets para grandes competições esportivas. Os valores e regras das apostas grátis variam de acordo com cada site. O que é uma aposta grátis? É um bônus oferecido pelas casas de apostas que permite apostar sem usar saldo próprio. Geralmente, a freebet é concedida como parte de promoções ou recompensas para jogadores frequentes. Cada casa define suas condições, como odds mínimas e eventos elegíveis. Todas as casas de apostas oferecem freebets? Não, apenas algumas operadoras disponibilizam essa promoção. Algumas casas preferem oferecer cashback em vez de apostas grátis. Por isso, é sempre bom conferir as ofertas disponíveis antes de escolher um site. Posso sacar o dinheiro de uma aposta grátis imediatamente? Não, geralmente é necessário cumprir requisitos antes do saque. As casas de apostas costumam exigir que o valor da freebet seja apostado em odds específicas antes que os ganhos fiquem disponíveis. Além disso, algumas promoções podem ter limite máximo de retirada. As freebets realmente são gratuitas? Sim, mas costumam ter regras específicas para uso e saque. Em alguns casos, a freebet é concedida sem necessidade de depósito, enquanto outras promoções exigem uma aposta qualificada antes de liberar o bônus. Sempre vale a pena ler os termos para evitar surpresas. Quais são os requisitos para usar uma freebet? Cada casa define suas regras, incluindo odds mínimas e mercados elegíveis. Algumas ofertas só podem ser usadas em determinados campeonatos ou esportes, como futebol ou eSports. Além disso, muitas freebets têm prazo de validade, então é importante utilizá-las dentro do tempo estipulado. As apostas grátis têm prazo de validade? Sim, o tempo varia conforme a promoção. Algumas freebets expiram em 24 horas, enquanto outras podem ser usadas por até sete dias. Se o bônus não for utilizado dentro do prazo, ele será cancelado automaticamente. Posso combinar freebets com outras promoções? Depende da casa de apostas. Algumas permitem acumular freebets com outros bônus, enquanto outras restringem o uso simultâneo de diferentes promoções. O ideal é verificar os termos da oferta para saber se há alguma limitação.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.