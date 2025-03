Todos os classificados e potes da Libertadores 2025

Foram definidos os 32 clubes que disputarão a fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. Agora, o sorteio que definirá as chaves ocorrerá na próxima segunda-feira, 17.

Entre os participantes, o Brasil é quem tem mais representantes. Ao todo, são sete: Bahia – que se classificou pela fase preliminar –, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo.

Vale ressaltar que, segundo o regulamento da Conmebol, clubes do mesmo país não podem ser agrupados. A regra, no entanto, não vale se um deles tiver vindo da fase prévia, permitindo assim que o Bahia possa acabar em um grupo com outro time brasileiro.

Na fase prévia, além do Bahia, também avançaram Alianza Lima, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil. Esses quatro clubes se unem, no sorteio, aos times que compõem o Pote 4, que ainda conta com Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba e San Antonio Bulo Bulo.

Os potes da Libertadores 2025:

• Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing.

• Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar.

• Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile.

• Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil e Bahia.

As principais datas da competição são as seguintes:

• Sorteio da fase de grupos: 17 de março

• Fase de grupos: de 2 de abril a 28 de maio

• Sorteio do mata-mata: previsão para 4 de junho

• Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

• Quartas de final: 17 e 24 de setembro

• Semifinais: 22 e 29 de outubro

• Final: 29 de novembro