Como apostar na Copa do Brasil 2025 – dicas, odds e favoritos

Betano, bet365 e Superbet já oferecem odds atualizadas e mercados variados para os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, que estão definidas e acontecem entre 30 de julho e 6 de agosto. A fase promete jogos equilibrados e ótimas oportunidades para quem gosta de apostar.

Neste guia, você confere tudo o que precisa saber para apostar na Copa do Brasil 2025: os favoritos ao título, odds das principais casas regulamentadas no Brasil e dicas estratégicas para lucrar nas apostas.

Como apostar na Copa do Brasil – Veja passo a passo

Para você aprender como apostar na Copa do Brasil, usamos a bet365 como exemplo. Por lá, dá para palpitar em todos os jogos e também fazer apostas de longo prazo, como escolher o campeão do torneio.

Acesse a bet365 e faça login; Use a barra de busca (ícone de lupa) e digite Copa do Brasil; Escolha um jogo ou vá para “Vencedor Final” na aba de apostas de longo prazo; Defina sua aposta e insira o valor; Confirme sua aposta e espere o resultado do jogo.

Se você ainda está entendendo como apostar em jogo de futebol, vale conferir nosso guia completo com as principais dicas antes de arriscar seu palpite.

O que é a Copa do Brasil? Breve contexto

A Copa do Brasil é um dos torneios mais aguardados do calendário do futebol brasileiro. Criada em 1989, a competição reúne clubes de todas as regiões do país em um formato eliminatório.

Com seis conquistas, o Cruzeiro é o clube que mais vezes levantou a taça da competição. Grêmio e Flamengo aparecem logo atrás, com cinco troféus cada.

Times de diferentes divisões se enfrentam, o que deixa o torneio imprevisível. Além do prestígio, o campeão garante uma vaga direta na Libertadores da América, o que atrai ainda mais atenção dos torcedores e apostadores.

Afinal, muitos já começam a estudar como apostar na Libertadores e acompanhar os times classificados de perto.

E desde 2023, os momentos decisivos da Copa do Brasil ficaram ainda mais emocionantes. As semifinais e finais passaram a ser disputadas aos finais de semana, aumentando a audiência e o impacto dos jogos.

Os apostadores podem ir além de apostar no campeão e explorar diversas opções nos jogos da Copa do Brasil 2025.

Dá para palpitar no resultado das partidas com o mercado de aposta 1×2, analisar o desempenho dos jogadores e ainda aproveitar as apostas ao vivo para mais emoção

Apostas em partidas individuais

Os jogos de Copa do Brasil trazem diversos mercados, desde o resultado final até opções que deixam o palpite mais seguro.

Resultado final (1X2) – Escolha entre vitória do time da casa, empate ou vitória do visitante;

– Escolha entre vitória do time da casa, empate ou vitória do visitante; Dupla chance – Chance dupla apostas aumenta as chances de acerto ao permitir cobrir dois dos três resultados possíveis.;

– Chance dupla apostas aumenta as chances de acerto ao permitir cobrir dois dos três resultados possíveis.; Empate anula a aposta – Em caso de empate, o valor apostado é devolvido.

Apostas em gols

As opções voltadas para gols permitem apostas no total de bolas na rede ou em momentos específicos da partida.

Total de Gols – Aposte se a partida terá um número de gols acima ou abaixo de um valor determinado;

– Aposte se a partida terá um número de gols acima ou abaixo de um valor determinado; Ambas as equipes marcam – Aposta se os dois times vão balançar as redes;

– Aposta se os dois times vão balançar as redes; Equipe que marca primeiro – Dê seu palpite sobre qual time sairá na frente no placar;

– Dê seu palpite sobre qual time sairá na frente no placar; Placar correto – Tente acertar o resultado exato da partida.

Apostas no desempenho das equipes

O rendimento dos times ao longo da partida também oferece boas opções de apostas.

Vencedor do primeiro/segundo tempo – Escolha qual equipe levará a melhor em cada metade do jogo;

– Escolha qual equipe levará a melhor em cada metade do jogo; Time para se classificar – Aposte em quem avança para a próxima fase, independentemente do placar;

– Aposte em quem avança para a próxima fase, independentemente do placar; Número de escanteios – Dê seu palpite sobre a quantidade de escanteios na partida.

Apostas no desempenho individual dos jogadores

Se você gosta de apostar em quem é bom de bola, dá para cravar o desempenho dos craques dentro de campo

Artilheiro da Copa do Brasil – Aposte em quem vai empilhar gols ao longo do torneio;

– Aposte em quem vai empilhar gols ao longo do torneio; Gols do jogador na partida – Escolha se um atleta vai deixar o dele no jogo;

– Escolha se um atleta vai deixar o dele no jogo; Assistências – Dê seu palpite sobre quem vai colocar os companheiros na cara do gol;

– Dê seu palpite sobre quem vai colocar os companheiros na cara do gol; Cartões (amarelo/vermelho) – Aposte se um jogador vai acabar amarelado ou expulso na partida.

Apostas ao vivo

As apostas ao vivo permitem palpites em tempo real, com odds que mudam conforme a bola rola.

Próximo gol – Aposte qual time será o próximo a estufar as redes;

– Aposte qual time será o próximo a estufar as redes; Minuto do gol – Tente acertar o momento exato em que a bola vai entrar;

– Tente acertar o momento exato em que a bola vai entrar; Viradas no placar – Dê seu palpite se o time que está atrás vai buscar a virada.

Favoritos na Copa do Brasil

Entre os mercados da Copa do Brasil, o de favoritos ao título chama atenção por reunir os times em melhor fase no ano. É uma boa oportunidade para quem acompanha o futebol nacional apostar nas equipes mais consistente na temporada.

Abaixo, veja três clubes que chegam permanecem fortes nas semifinais de finais em 2025.

Cruzeiro

O Cruzeiro está entre os favoritos para ganhar a Copa do Brasil após um bom desempenho na temporada. Classificado através da posição no Campeonato Brasileiro no ano anterior, a Raposa entrou em campo apenas na terceira fase e eliminou o Atlético MG nas quartas de final.

Fluminense

O Fluminense é um dos favoritos para a Copa do Brasil, tendo eliminado o Internacional. Com um time forte e reforços como o colombiano Santi Moreno, o time carioca eliminou o Bahia nas quartas de final e agora pegará o Vasco.

Para que você aproveite odds Copa do Brasil bem atrativas, selecionamos as melhores casas de apostas para você:

Betano: a casa da Copa do Brasil bet365: promoções que fazem a diferença na Copa do Brasil Superbet: aposte na Copa do Brasil com apenas 1 real Betfair: ganhos aumentados nos jogos de Copa do Brasil Sportingbet: tradição e ótimas opções para a Copa do Brasil Novibet: melhores odds para a Copa do Brasil KTO: odds aumentadas na Copa do Brasil VBET: Copa do Brasil com cashback Stake: pagamento antecipado na Copa do Brasil F12.bet: dezenas de mercados para a Copa do Brasil

Todos os operadores que citamos passaram pelos nossos testes, e a equipe Placar confirmou a segurança e a credibilidade dessas casas.

Além disso, todas têm licença para atuar no Brasil e oferecem um ambiente de apostas confiável e dentro das regras.

Selecionamos as cinco melhores casas de apostas para acompanhar a Copa do Brasil 2025.

Nessas plataformas, você encontra odds atrativas para os favoritos ao título, além de mercados que vão desde a primeira partida até a grande final.

1. Betano: a casa da Copa do Brasil

Se tem uma casa de apostas apaixonada por futebol, essa casa é a Betano. E não é por acaso que o torneio passou a se chamar Copa Betano do Brasil. Afinal, a empresa é a patrocinadora oficial da competição.

Apesar de contar com mais de 20 modalidades para apostar, a Betano tem o futebol como carro-chefe. Seja nos estaduais, no Brasileirão ou, claro, na Copa do Brasil, sempre há mercados variados para quem gosta de dar um palpite. Sem contar que a experiência se torna ainda melhor se você baixar o aplicativo da Betano.

E o melhor: tudo isso está disponível com um depósito mínimo de apenas 5 reais.

Essa é uma casa de apostas com Bet Builder para os jogos de cada rodada, permitindo apostas múltiplas em um mesmo evento. Além disso, oferece as apostas de longo prazo, que permitem tentar prever quem será o campeão antes mesmo de a bola rolar nas fases decisivas.

E, segundo as odds atuais da Betano, os principais favoritos ao título deste ano são:

Cruzeiro : odd 2.90

: odd 2.90 Fluminense : odd 3.50

: odd 3.50 Corinthians: odd 4.00

odd 4.00 Vasco da Gama: odd 4.50

Vantagens da casa de apostas Betano:

Betano app para Android;

Boa reputação no Reclame Aqui;

Site com ótima usabilidade e fácil navegação.

2. bet365: promoções que fazem a diferença na Copa do Brasil

A bet365 é uma das principais escolhas para quem quer apostar na Copa do Brasil. A casa de apostas oferece promoções atrativas, como a oferta de “2 gols de vantagem“.

O funcionamento é simples: se o time em que você apostou abrir dois gols de diferença a qualquer momento da partida, a aposta é considerada vencedora — mesmo que o adversário consiga o empate depois.

Além disso, a bet365 apresenta odds competitivas para os jogos da Copa do Brasil, tanto para as partidas quanto para o mercado de apostas de longo prazo. Aproveite e baixe o aplicativo da bet365 para mandar seus palpites com toda comodidade.

Captura de tela dos odds disponíveis no dia 21/05/2025

De acordo com as cotações atuais da plataforma, os principais favoritos a disputar o título são:

Cruzeiro : odd 2.75

: odd 2.75 Fluminense : odd 3.50

: odd 3.50 Corinthians: odd 3.75

odd 3.75 Vasco da Gama: odd 5.50

Vantagens da casa de apostas bet365:

Mais de 25 modalidades esportivas disponíveis;

Várias promoções para diferentes esportes;

bet365 app para Android.

3. Superbet: aposte na Copa do Brasil com apenas 1 real

A Superbet é uma das novas casas de apostas no Brasil e, mesmo com pouco tempo no país, já conquistou espaço entre os apostadores. A casa está 100% regularizada para operar apostas esportivas e traz um diferencial que chama atenção: a possibilidade de fazer depósitos a partir de 1 real.

É uma alternativa prática para quem quer apostar na Copa do Brasil sem precisar investir muito.

A ligação da Superbet com o futebol brasileiro também é evidente. A casa patrocina o Fluminense e o São Paulo Futebol Clube e oferece mais de 30 modalidades esportivas. No site, não faltam mercados para as principais competições, tanto nacionais quanto internacionais. O mesmo vale para o aplicativo da Superbet.

E para quem quer apostar no campeão da Copa do Brasil, a Superbet também oferece o mercado de apostas de longo prazo. Segundo as odds atuais do site, os favoritos ao troféu são:

Cruzeiro : odd 3.00

: odd 3.00 Fluminense : odd 3.50

: odd 3.50 Corinthians: odd 3.75

odd 3.75 Vasco da Gama: odd 4.50

Vantagens da Superbet:

Casa de apostas de 1 real;

Mais de 30 modalidades esportivas;

Superbet app para Android.

4. Betfair: ganhos aumentados nos jogos de Copa do Brasil

A Betfair é conhecida por oferecer a plataforma Exchange, uma opção que permite apostar contra outros jogadores, e não contra a casa. Mas, para quem prefere as apostas tradicionais, a casa também oferece essa opção de maneira simples e prática. Tanto no site, como por meio do Betfair app.

O futebol é a principal modalidade da casa, mas a variedade de esportes disponíveis é grande. Há opções como MMA, beisebol, basquete e automobilismo, o que torna a experiência ainda mais completa. Outro atrativo interessante é a promoção de ganhos aumentados em 20% para quem cria uma aposta com quatro ou mais seleções.

E para quem procura uma casa de apostas com depósito mínimo de cinco reais, essa plataforma permite começar sem precisar investir muito.

Para a Copa do Brasil 2025, a Betfair oferece o mercado de apostas de longo prazo.

Segundo as odds da plataforma, os principais favoritos para levantar o caneco são:

Cruzeiro : odd 2.75

: odd 2.75 Fluminense : odd 3.25

: odd 3.25 Corinthians: odd 3.75

odd 3.75 Vasco da Gama: odd 5.50

Vantagens da casa de apostas Betfair:

Depósito mínimo de 5 reais;

Betfair App para Android;

Promoções diversas para apostas esportivas.

5. Sportingbet: tradição e ótimas opções para a Copa do Brasil

A Sportingbet é uma das casas de apostas mais tradicionais do Brasil. Foi uma das primeiras a surgir no mercado nacional e, hoje, já está 100% autorizada a operar no país. Com uma trajetória consolidada, a empresa oferece uma plataforma fácil de usar e com uma variedade de opções para quem curte esportes e quer apostar com segurança.

No site, é possível encontrar mais de 20 modalidades para apostar, incluindo basquete, boxe, futebol americano e futsal. O grande destaque, no entanto, continua sendo o futebol. A Sportingbet cobre campeonatos nacionais e internacionais, como a Liga Europa, Conference League e diversas competições da América Latina.

Para quem quer apostar na Copa do Brasil, a casa oferece mercados específicos para cada fase do torneio. O depósito mínimo é de 5 reais, e há ainda a opção de apostas de longo prazo, que permitem tentar prever o campeão do torneio com antecedência. Tudo isso em uma plataforma intuitiva e com aplicativo Sportingbet disponível para smartphones.

De acordo com as odds atuais, as odds dos quatro clubes vivos na competição são:

Cruzeiro : odd 2.75

: odd 2.75 Fluminense : odd 3.50

: odd 3.50 Corinthians: odd 4.00

odd 4.00 Vasco da Gama: odd 4.75

Vantagens da casa de apostas Sportingbet:

Boa reputação no Reclame Aqui;

Sportingbet App disponível para Android;

Diversos mercados de apostas para futebol internacional e latino-americano.

Como escolhemos as melhores casas para apostar na Copa do Brasil?

Para recomendar as melhores casas de apostas, levamos em conta o que realmente importa para quem quer apostar na Copa do Brasil com segurança e praticidade.

O primeiro critério é a licença para operar no Brasil, concedida pelo Ministério da Fazenda. Casas regulamentadas seguem regras claras e garantem mais proteção para os jogadores.

Também analisamos as opções de apostas. Um bom site precisa oferecer variedade, desde palpites em partidas individuais até mercados de longo prazo.

As Copa do Brasil odds devem ser competitivas para que você tenha boas oportunidades de ganho. E se tiver uma promoção, como um f12bet codigo bonus ou free bet, melhor ainda.

Outro ponto essencial é o pagamento. Métodos populares como Pix, fazem a diferença na hora de depositar e sacar. Além disso, a casa precisa ser fácil de usar, com um site bem organizado e suporte eficiente.

Por fim, avaliamos recursos extras que deixam a experiência mais dinâmica, como apostas ao vivo e transmissões de jogos. Esses diferenciais fazem a plataforma se destacar e tornam as apostas bem mais atrativas.

Campeão da Copa do Brasil: como apostar?

Muitas plataformas, como Betano, bet365 e Superbet, permitem apostar no campeão da Copa do Brasil. Este mercado é conhecido como apostas de longo prazo.

Abaixo, explicamos o passo a passo para você fazer suas Copa do Brasil apostas em quem tem mais chances de levantar a taça.

Confira:

Escolha uma das casas de apostas indicadas neste artigo; Acesse a seção de apostas esportivas e procure pela Copa do Brasil; Selecione a opção de apostas a longo prazo; Confirme seu palpite no próximo campeão do torneio; Insira o valor que deseja apostar e confirme.

Agora é só torcer para o seu time dar a volta olímpica.

Como está a disputa da Copa do Brasil 2025?

A Copa do Brasil 2025 avança para as semifinais com 4 clubes na disputa. Botafogo e Atlético-MG foram eliminados nas quartas de final, abrindo espaço para surpresas, como o Vasco da Gama

Os confrontos da próxima fase foram definidos por sorteio e serão em jogos de ida e volta, previstos para 10 e 14 de dezembro;. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Abaixo, veja os confrontos de ida. A volta será disputada na casa do time à direita:

Cruzeiro x Corinthians

Vasco x Fluminense

Bônus e promoções para a Copa do Brasil

Selecionamos para você as melhores ofertas para você apostar na Copa do Brasil 2025.

Dê uma olhada no bônus abaixo:

Esportes da Sorte: aposte pelo menos R$10 em uma múltipla na Copa do Brasil e ganhe uma aposta grátis do mesmo valor para continuar seus palpites no torneio.

Calendário da Copa do Brasil 2025

A Copa do Brasil 2025 está agitando os gramados do país desde a primeira fase, que começou em 18 de fevereiro. Clubes de todas as regiões disputaram partidas em busca do título nacional

Agora, com as eliminatórias já definidas e oitavas de final já disputadas, tudo ficará ainda mais acirrado. Confira as datas da Copa do Brasil das próximas fases:

Semifinais : 10 de dezembro (ida) e 14 de dezembro (volta);

: 10 de dezembro (ida) e 14 de dezembro (volta); Final: 17 de dezembro (ida) e 21 de dezembro (volta).

Será que o Fluminense vai ganhar seu primeiro título do ano? Ou será que o Vasco conseguirá um título inacreditável? Independentemente do resultado, agora você já sabe como apostar na Copa do Brasil.

Sim, vale muito a pena! A Copa do Brasil é um dos torneios mais tradicionais do país, e reúne desde gigantes do futebol até times menores em busca da glória. Esse formato mata-mata cria um cenário imprevisível, ideal para quem gosta de apostar.

Além da rivalidade e da paixão dos torcedores, a competição oferece uma variedade enorme de mercados. Dá para fazer apostas Copa do Brasil no vencedor de cada jogo, no desempenho individual dos jogadores e até em zebras que podem surpreender os favoritos.

Seja para acompanhar os grandes clássicos ou ficar de olho em possíveis surpresas, a Copa do Brasil sempre reserva momentos inesquecíveis.

Perguntas frequentes

Ainda tem dúvidas sobre como apostar na Copa do Brasil? Abaixo, você encontra respostas para as principais perguntas.

Qual a melhor opção para apostar na Copa do Brasil? Betano e bet365 podem ser consideradas as melhores opções de aposta na Copa do Brasil. Elas oferecem odds competitivas e se destacam nas promoções. Por exemplo, a Betano é a patrocinadora oficial do torneio e costuma ter boas opções de longo prazo, enquanto a bet365 oferece promoções interessantes durante os jogos. Quem é favorito para ganhar a Copa do Brasil 2025? Fluminense e Cruzeiro são os principais favoritos ao título da Copa do Brasil 2025, de acordo com as odds atuais. No entanto, o Vasco também pode surpreender ao longo da competição. Apostar na Copa do Brasil é legal? Sim, apostar na Copa do Brasil é legal, desde que você utilize uma casa de apostas licenciada pelo Ministério da Fazenda. Todas as operadoras mencionadas no nosso guia possuem licença para operar no Brasil, garantindo segurança e confiabilidade nas apostas. Como apostar no campeão da Copa do Brasil? Para apostar no campeão da Copa do Brasil, basta acessar a casa de apostas de sua preferência e buscar pela seção “Apostas de longo prazo”. Lá, você poderá escolher o time que acredita que conquistará o título. Operadoras como Betano, bet365 e Superbet oferecem esse mercado com odds atualizadas. Como posso fazer apostas na Copa do Brasil? Para apostar na Copa do Brasil, o primeiro passo é escolher uma casa de apostas licenciada e confiável. Depois de se cadastrar, você pode navegar até a seção do torneio, conferir as odds e os mercados disponíveis e definir seu palpite. Algumas operadoras oferecem apostas de longo prazo, para quem quer tentar adivinhar o campeão antes mesmo das fases finais, enquanto outras investem em mercados ao vivo, com odds que mudam conforme a bola rola. Qual a bet que mais paga para apostar em futebol? Não existe uma única casa que sempre paga mais, já que as odds e promoções variam de uma plataforma para outra. Algumas operadoras oferecem odds mais altas para mercados específicos, enquanto outras se destacam pelas promoções. Por exemplo, na bet365, há a oferta de “2 gols de vantagem”, que considera a aposta vencedora se o time abrir dois gols de diferença, independentemente do placar final.

*Os odds deste guia foram consultados no dia 02 de junho de 2025 e estão sujeitos a alterações. Consulte e confirme antes de apostar.

