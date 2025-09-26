Como apostar na Libertadores 2025 – dicas, odds e favoritos

As principais casas de apostas — como Betano, bet365 e Betfair — já oferecem odds atualizadas e mercados especiais para os jogos de ida e volta das semifinal da Libertadores 2025.

Dois times brasileiros continuam na disputa – Flamengo e Palmeiras – mas a briga pelo título promete ser intensa.

Neste guia, você confere as melhores dicas para apostar na Libertadores 2025, incluindo favoritos, odds e estratégias para os mata-matas.

O que é a Copa Libertadores? Breve contexto

A Copa Libertadores da América é o torneio de clubes mais prestigiado da América do Sul. A competição começa com a fase preliminar e avança para a fase de grupos.

Desde 2019, apenas times do Brasil conquistaram a taça. Palmeiras, Flamengo e, mais recentemente, Botafogo levaram o título e mostraram a força do futebol brasileiro no cenário sul-americano.

Com elencos cada vez mais fortes e partidas decisivas a cada fase, apostar na Libertadores é garantia de mais emoção em jogos históricos.

Brasileiros que estão vivos na edição de 2025

Dois times brasileiros seguem na disputa pela Glória Eterna e já conhecem seus adversários nas semifinais:

Flamengo – Enfrenta o Racing, da Argentina;

– Enfrenta o Racing, da Argentina; Palmeiras – Pega o LDU Quito, do Ecuador;

Aprenda com a nossa equipe como apostar na Libertadores da América.

Como exemplo, vamos usar a bet365, uma das plataformas de jogos mais tradicionais para apostas esportivas em futebol.

A casa oferece apostas em todas as partidas da Copa Libertadores 2025, além de mercados de longo prazo para quem deseja prever o campeão.

Acesse a bet365 e faça login na sua conta; No menu de esportes, selecione Futebol e procure por Copa Libertadores; Escolha entre apostas Libertadores em partidas específicas ou a opção “Longo Prazo” para prever o campeão do torneio; Defina o valor da aposta e confirme seu palpite.

Cotações corretas no momento da publicação: 15/05/2025

Agora é só cruzar os dedos e torcer pelo seu time favorito! Se quiser entender melhor como apostar nos jogos de futebol, vale conferir nosso guia completo com orientações práticas para aplicar em qualquer campeonato, incluindo a Libertadores.

Apostar na final da Libertadores: passo a passo

Será que teremos mais uma final brasileira na Libertadores? Isso só saberemos no dia 29 de novembro de 2025, data da grande decisão. E mesmo que seu time não esteja disputando o título, nada se compara à emoção de apostar na decisão da Glória Eterna.

Para quem deseja apostar na final da Libertadores, há vários tipos de mercados de apostas esportivas disponíveis para você dar seu palpite.

Veja como fazer isso em poucos passos:

Acesse uma das plataformas regulamentadas indicadas neste guia; Procure por Libertadores da América na lista de competições; Na decisão da Libertadores, escolha entre os mercados disponíveis, como vencedor da partida, número de gols ou apostas ao vivo; Defina o valor do seu palpite; Confira os detalhes e finalize sua aposta.

Agora, é só aguardar o apito final do jogo mais importante do ano e torcer para se dar bem.

Mercados para apostar na Copa Libertadores 2025

Apostar na Copa Libertadores da América não se resume a acertar quem será o campeão. Os palpites Libertadores vão muito além, com diversas opções para cada partida.

Desde ambos times marcam até cartões, escanteios e desempenho dos craques em campo, há muitas formas de viver a emoção do jogo.

E se a ideia é apostar na final da Libertadores, dá para ir além do resultado e buscar odds vantajosas em outros mercados. Confira o infográfico abaixo com os mercados mais populares para apostar na competição:

A seguir, confira em detalhes cada um dos mercados:

Apostas em cartões

Todo mundo sabe que jogo de Libertadores é brigado, com entradas duras e muita catimba. Por isso, o mercado de cartões sempre chama atenção e pode render ótimas oportunidades.

Total de cartões – Aposte no número total de cartões amarelos e vermelhos no jogo;

– Aposte no número total de cartões amarelos e vermelhos no jogo; Cartão para um jogador específico – Dá para escolher se um atleta levará cartão na partida;

– Dá para escolher se um atleta levará cartão na partida; Equipe com mais cartões – O palpite é sobre qual time vai terminar com mais advertências.

Apostas em escanteios

Bola cruzada na área é sempre um perigo na Libertadores. O jogo pegado, os gramados pesados e as zagas bem postadas fazem dos escanteios uma grande arma ofensiva. Isso também abre boas chances de apostas para quem sabe analisar as partidas.

Total de escanteios – Aposte no número total de escanteios da partida;

– Aposte no número total de escanteios da partida; Escanteios por equipe – O desafio é acertar quantos escanteios um time vai cobrar;

– O desafio é acertar quantos escanteios um time vai cobrar; Escanteio nos primeiros minutos – O palpite envolve se haverá um escanteio logo no começo do jogo.

Apostas em fases do torneio

Aqui é onde o bicho pega na Libertadores! Não precisa acertar o campeão, basta prever quais times vão avançar.

Quem chega às oitavas – Aposte nos times que vão se dar bem na fase de grupos;

– Aposte nos times que vão se dar bem na fase de grupos; Quem chega às quartas – O palpite é sobre quem seguirá vivo no torneio;

– O palpite é sobre quem seguirá vivo no torneio; Quem chega às semifinais – O foco é acertar nos quatro melhores times da competição.

Apostas no desempenho individual dos jogadores

Além de torcer para o time, dá para apostar no brilho individual dos craques. Será que algum deles vai se tornar o Rei da América?

Artilheiro da Libertadores – Aposte no jogador que mais balançar o barbante;

– Aposte no jogador que mais balançar o barbante; Gols na partida – Palpite no número de gols que um atleta marcará em um jogo;

– Palpite no número de gols que um atleta marcará em um jogo; Assistências – Acerte quem será o garçom da partida;

– Acerte quem será o garçom da partida; Cartões para jogadores – Aposte em quem será amarelado ou vai para o vestiário mais cedo.

Apostas ao vivo

Seja no Maracanã ou no Monumental, apostar ao vivo na Libertadores é sempre um teste para cardíacos. Os mercados mudam a cada lance e não dá para tirar o olho do campo.

Próximo gol – Acerte qual time vai levantar as arquibancadas com o próximo gol;

– Acerte qual time vai levantar as arquibancadas com o próximo gol; Minuto do gol – Olho no tempo e no placar para cravar o momento exato em que a rede vai balançar;

– Olho no tempo e no placar para cravar o momento exato em que a rede vai balançar; Viradas no placar – Aposte se um time vai reverter o resultado e sair vitorioso.

Melhores casas de apostas para apostar na Copa Libertadores 2025

Nossa equipe selecionou para você as principais plataformas de apostas para você dar aquele palpite na Libertadores. Confira:

Betano: mais emoção na Copa Libertadores bet365: super vantagens para apostar na Libertadores Betfair: aposte na Libertadores usando a plataforma Exchange Superbet: pagamento antecipado na CONMEBOL Libertadores Novibet: cashback nos jogos da Libertadores da América KTO: promoções especiais na Copa Libertadores da América VBET: cobertura completa da Libertadores com mercados ao vivo Stake: apostas instantâneas na Libertadores Sportingbet: aproveite odds turbinadas para a Libertadores F12.bet: prêmios especiais para quem aposta na Libertadores

Nossa equipe adora apostar na Libertadores. Por isso, selecionamos as três melhores operadoras para você mandar seus palpites no maior campeonato de futebol das Américas.

Confira abaixo onde encontrar vantagens exclusivas, odds para cada candidato ao título e outras ofertas para curtir toda adrenalina da CONMEBOL Libertadores 2025

1. Betano: mais emoção na Libertadores

A Betano sempre esteve conectada ao futebol e é uma excelente plataforma para quem quer apostar na Libertadores.

Além da principal competição entre clubes da América do Sul, a casa também oferece mercados para outros torneios continentais, como a Champions League e a Copa Sul-Americana, e intercontinentais, como o Mundial de Clubes FIFA.

A plataforma ainda patrocina grandes competições nacionais, como a Copa Betano do Brasil e o Brasileirão Betano. Fora o futebol, conta com mais de 20 modalidades esportivas, o que amplia as opções para os apostadores.

Os depósitos começam a partir de R$5, um valor que cabe em qualquer orçamento. E para quem prefere apostar pelo celular, o aplicativo da Betano garante navegação fluida e acesso rápido aos eventos do principal torneio da CONMEBOL.



Além disso, a Betano oferece mercados com apostas futuras como prever quem será o campeão da Libertadores antes mesmo das fases decisivas.

Outro destaque da Betano é que ela permite fazer apostas como a chance dupla, ideal para quem quer reduzir os riscos e cobrir dois dos três resultados possíveis na mesma partida da Libertadores.

De acordo com as odds da Betano, estes são os principais candidatos ao título da Copa Libertadores 2025:

Flamengo: odd 2.15

odd 2.15 Palmeiras: odd 2.70

odd 2.70 Racing Club: odd 4.50

odd 4.50 LDU Quito: odd 12.00

Vantagens da Casa de Apostas Betano

Boa reputação no Reclame Aqui;

Betano App para Android;

Site com ótima usabilidade.

2. bet365: super vantagens para apostar na Libertadores

A bet365, uma das principais casas de apostas do mundo, já está 100% autorizada a operar no Brasil. A plataforma conta com promoções imperdíveis, como odds aumentadas e bônus especiais para os apostadores.

Uma oferta que nossa equipe recomenda é a 2 gols de vantagem. Se o time escolhido abrir dois gols de diferença, a aposta já é considerada vencedora, sem precisar esperar o apito final. Isso garante mais segurança e chances de lucro para quem faz apostas no futebol.

Para quem gosta apostar pelo smartphone, o aplicativo da bet365 tem navegação ágil e todos os recursos do site. Com ele, é possível acompanhar os jogos e apostar em tempo real.

Cotações corretas no momento da publicação: 29/08/2025

Segundo as odds da bet365, estes são os times mais cotados para levantar a taça da Libertadores 2025

Flamengo: odd 2.25

odd 2.25 Palmeiras: odd 2.75

odd 2.75 Racing Club: odd 7.00

odd 7.00 LDU Quito: odd 8.00

Vantagens da Casa de Apostas bet365

Bet365 App para Android;

Mais de 25 modalidades esportivas;

Promoções frequentes para quem gosta de esporte.

3. Betfair: aposte na Libertadores usando a plataforma Exchange

A Betfair é uma das casas de apostas mais inovadoras do mercado e traz ótimas oportunidades para quem quer apostar na Libertadores da América.

Fora as apostas tradicionais, a plataforma conta com o Betfair Exchange, em que os jogadores podem apostar contra outros apostadores, o que gera odds ainda melhores.

A casa também cobre as principais competições do futebol mundial. Há como apostar na Copa Conmebol Sul-Americana, La Liga, Serie A Italiana, Bundesliga e Ligue 1. Fora o futebol, oferece mais de 25 modalidades esportivas, incluindo basquete, beisebol e boxe.

Além disso, é uma casa de apostas com depósito mínimo de 5 reais, ideal para quem quer começar com valores mais acessíveis.

Outro destaque é o Clube de Vantagens, um programa de fidelidade que recompensa os usuários com Betfair bônus exclusivos. Quem participa pode receber até R$20 extra toda semana, além de ter acesso a promoções especiais, cotações melhoradas e sorteios exclusivos.

E pelas odds da Betfair, estes são os clubes mais cotados para vencer a Copa Libertadores 2025:

Flamengo: odd 2.10

odd 2.10 Palmeiras: odd 2.63

odd 2.63 Racing Club: odd 4.50

odd 4.50 LDU Quito: odd 13.00

Vantagens da Casa de Apostas Betfair

Betfair App para Android;

Boa usabilidade;

Cash out total.

Odds Libertadores 2025: quem vai levantar a taça este ano?

Finalizada a fase de grupos, as odds da Libertadores já ajudam a prever o que vem por aí. Flamengo, Palmeiras e River Plate continuam entre os principais candidatos ao título, segundo as cotações das principais casas de apostas.

Veja como estão as odds atualizadas para o campeão da CONMEBOL Libertadores:

Times Odds campeão na Betano Odds campeão na bet365 Flamengo 2.15 2.25 Palmeiras 2.70 2.75 Racing Club 7.00 4.50 LDU Quito 8.00 13.00

*As odds foram retiradas dos sites da Betano e bet365 no dia 26/09/2025. Valores sujeitos a alteração.*

Como avaliamos as melhores casas para apostar na Copa Libertadores?

Para garantir uma experiência segura e confiável, selecionamos apenas sites de apostas Copa Libertadores que possuem licença para operar no Brasil.

Todas as plataformas listadas são regulamentadas e autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, de acordo com as regras do mercado nacional.

Além da legalidade, analisamos fatores essenciais para os apostadores, como odds competitivas, variedade de mercados para futebol, promoções específicas para a Libertadores e usabilidade da casa de apostas.

Métodos de pagamento rápidos, suporte eficiente e recursos como transmissões ao vivo e apostas em tempo real também pesaram na escolha.

Nosso objetivo foi listar as melhores opções para quem quer apostar na competição mais tradicional do futebol sul-americano, a CONMEBOL Libertadores.

Calendário da Copa Libertadores 2025

Finalizada a fase de grupos, agora a Copa Libertadores 2025 está se aproximando da grande final. Com grandes confrontos definidos para as semifinais, o torneio segue até novembro.

Confira as próximas datas do torneio:

Semifinais : Jogos de ida em 21 a 23 de outubro; jogos de volta em 28 a 30 de outubro de 2025;

: Jogos de ida em 21 a 23 de outubro; jogos de volta em 28 a 30 de outubro de 2025; Final: 29 de novembro de 2025 – A decisão será em Lima, cidade confirmada como sede da final.

Essas datas foram estabelecidas pela CONMEBOL e podem estar sujeitas a alterações. Para informações atualizadas, fique ligado em todas as novidades da Copa Libertadores na Placar.

Confrontos das semifinais da Copa Libertadores 2025

As semifinais de final da Libertadores 2025 contarão com 2 times brasileiros. Classificados em jogos de extrema polêmica com a arbitragem, Palmeiras e Flamengo disputarão os jogos de ida nos dias 21 e 23 de outubro, enquanto as partidas de volta estão marcadas para o período entre 28 e 30 de outubro.

Confira os confrontos:

Palmeiras × LDU Quito

Racing Club x Flamengo

Quem passar, volta a campo em outubro para as semifinais, que serão disputadas entre os dias 21 e 30. Já a final está marcada para 29 de novembro, com Lima, no Peru, como cidade-sede confirmada.

Bônus para apostar na Copa Libertadores

Selecionamos para você os melhores bônus e ofertas para apostar na Libertadores da América. Ao longo da temporada, vamos atualizar essa lista para que você não perca nenhuma oportunidade de palpitar no seu time favorito.

Dê uma olhada abaixo e confira as promoções disponíveis no momento:

Esportes da Sorte: aposte R$10 e receba uma aposta grátis do mesmo valor para usar na Libertadores da América. Se você busca casas de apostas com freebets, essa é uma ótima chance. Basta fazer uma aposta simples na CONMEBOL Libertadores com odd mínima de 1.9 para garantir seu bônus na Esportes da Sorte.

Clubes brasileiros que já foram campeões da Copa Libertadores

Desde a primeira edição em 1960, diversos clubes brasileiros alcançaram a glória eterna na Copa Libertadores. Confira abaixo os anos em que levantaram a taça mais cobiçada da América do Sul:

Santos : 3 títulos (1962, 1963 e 2011)

: 3 títulos (1962, 1963 e 2011) São Paulo : 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

: 3 títulos (1992, 1993 e 2005) Grêmio : 3 títulos (1983, 1995 e 2017)

: 3 títulos (1983, 1995 e 2017) Palmeiras : 3 títulos (1999, 2020 e 2021)

: 3 títulos (1999, 2020 e 2021) Flamengo : 3 títulos (1981, 2019 e 2022)

: 3 títulos (1981, 2019 e 2022) Cruzeiro : 2 títulos (1976 e 1997)

: 2 títulos (1976 e 1997) Internacional : 2 títulos (2006 e 2010)

: 2 títulos (2006 e 2010) Vasco da Gama : 1 título (1998)

: 1 título (1998) Corinthians : 1 título (2012)

: 1 título (2012) Atlético Mineiro : 1 título (2013)

: 1 título (2013) Fluminense : 1 título (2023)

: 1 título (2023) Botafogo: 1 título (2024)

Com um total de 24 títulos, o Brasil é o segundo país com mais conquistas na história da competição, atrás apenas da Argentina, que possui 25 títulos. Isso significa que falta apenas uma vitória para o Brasil igualar o número de títulos argentinos na Copa Libertadores

Vale a pena apostar na Copa Libertadores 2025?

Sim, vale muito a pena! Ao aproveitar essas dicas para apostar na Libertadores, você tem a chance de curtir um dos campeonatos entre clubes mais tradicionais do mundo com uma dose extra de emoção.

Os times brasileiros seguem dominando a disputa, com títulos consecutivos desde 2019. Além da taça, o campeão garante vaga na Copa Intercontinental da FIFA, um dos troféus mais cobiçados pelos times sul-americanos.

Com tantas rivalidades históricas e jogos decisivos, a Libertadores entrega momentos épicos a cada edição.

Se você curte apostas em futebol, nem pense em deixar a Copa Libertadores de lado. A glória eterna pode estar no seu próximo palpite.

Perguntas frequentes

Dúvidas sobre como apostar na final da Libertadores e em outras fases do torneio? Abaixo, você encontra respostas para as principais perguntas.

Qual a melhor opção para apostar na Copa Libertadores? Betano, Bet365 e Betfair estão entre as melhores opções para apostar na Copa Libertadores. Essas plataformas oferecem odds competitivas, diversos mercados e promoções voltadas para o torneio. Além de permitir apostas em partidas individuais, elas oferecem opções de longo prazo, como palpites no campeão e no desempenho dos times ao longo da competição. Quais são as odds para o campeão da Libertadores 2025? Na Betano, a odd do Flamengo para ser campeão da Libertadores 2025 é 2.75, a menor entre todos os times. Isso faz do clube o principal favorito nas casas de apostas para levantar a taça. Mesmo com a segunda colocação no grupo na fase de grupos, o time mantém regularidade no Brasileirão, contratou reforços e chega forte para a fase decisiva. Como faço para apostar na Copa Libertadores? Para apostar na Copa Libertadores, o primeiro passo é escolher uma casa de apostas legalizada no Brasil e criar uma conta. Após fazer um depósito, basta acessar a seção de futebol e procurar pelo torneio. As apostas podem ser feitas tanto em partidas individuais quanto em mercados de longo prazo, como o vencedor da competição. Após definir a aposta, é só confirmar o valor e acompanhar os jogos. Apostar na Copa Libertadores é legal? Sim, desde que seja feito em sites regulamentados no Brasil. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda já divulgou a lista de operadores autorizados no país. Por isso,antes de apostar, é importante conferir se a casa de apostas escolhida possui licença para operar no mercado brasileiro. Qual a bet que mais paga para apostas em futebol? A Betano é uma das casas de apostas que apresenta as melhores odds para futebol, principalmente em torneios como a Copa Libertadores. A plataforma costuma oferecer cotações competitivas em diversos mercados, desde apostas no vencedor da partida até opções mais específicas, como total de gols e número de escanteios Como apostar na final da Copa Libertadores? Para apostar na final da Libertadores basta escolher um site confiável, acessar a seção da competição e selecionar os mercados disponíveis. Além de apostar no vencedor do jogo, há opções como total de gols, número de cartões e escanteios. Como a final é um evento decisivo, as odds costumam oscilar bastante, tornando o momento da aposta um fator importante para garantir o melhor retorno. Quais são as odds para a final da Libertadores 2025? Por enquanto as odds para a final da Libertadores ainda não foram divulgadas. Pelo desempenho dos times e pelo cruzamento dos confrontos a partir das quartas, Flamengo, Palmeiras e Racing despontam como os favoritos para chegar à decisão.

