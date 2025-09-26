Como apostar na Copa Sul-Americana 2025 – dicas, odds e favoritos

Betano, bet365, Novibet e Superbet são algumas das principais casas de apostas legalizadas que oferecem odds atrativas e mercados variados para a Copa Sul-Americana 2025. Apostar na torneio ficou ainda mais emocionante com os confrontos das semifinais já definidos.

Neste guia, mostramos como apostar na Copa Sul-Americana 2025, destacamos os favoritos ao título e explicamos onde encontrar as melhores promoções, bônus e recursos exclusivos nas plataformas recomendadas.

O que é a Copa Sul-Americana? Breve contexto

A Copa Sul-Americana, ou CONMEBOL Sudamericana, é a segunda maior competição intercontinental da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Para muitos times, conquistar o título significa não só levantar a taça, mas também garantir uma vaga na Libertadores do ano seguinte.

Esse acesso direto valoriza ainda mais a disputa e faz com que apostadores fiquem de olho no torneio, especialmente aqueles que querem entender melhor como apostar na Libertadores da América.

A CONMEBOL Sudamericana conta com 44 equipes, das quais 16 são eliminadas ainda na primeira fase através de confrontos domésticos de um jogo só.

Desde 2021, todas as finais da Copa Sul-Americana contaram com ao menos um time brasileiro na disputa. Red Bull Bragantino, São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro representaram o país, mas apenas o Athletico Paranaense levantou a taça.

Após as quartas de final, apenas uma equipe brasileira tem chances de levantar a taça. O Galo vai entrar em campo pelas semifinais entre 22/10 e 29/10.

Atlético-MG – vai para as oitavas após eliminar o Bolívar.

Nossa equipe preparou um passo a passo de como apostar na Copa Sul-Americana.

Como a Betano oferece cotações nos jogos individuais e mercados a longo prazo para a competição, usamos essa operadora como base para o guia.

Confira a seguir como apostar na Copa Sudamericana:

Acesse o site da Betano Brasil e entre na sua conta; Em seguida, no menu de esportes, clique em “Futebol” e procure por “Copa Sul-americana” (se preferir, pode buscar direto na barra de pesquisa); Clique um dos jogos disponíveis ou na opção de “Apostas de Longo Prazo”; Selecione uma das cotações disponíveis e adicione no seu cupom; Em seguida, informe o valor da sua aposta na Copa Sul-Americana; Por fim, clique em “Aposte já”.

Com o palpite feito, basta torcer para que o resultado se torne realidade.

Mercados para apostar na Copa Sul-Americana 2025

Além de apostar em quem será o grande campeão da Copa Sudamericana, você pode palpitar em vários outros mercados até a grande final em 22 de novembro.

Por exemplo, se entende o que é aposta a longo prazo, saiba que pode escolher quem será o grande artilheiro da competição e quais times se classificarão para cada etapa eliminatória.

A curto prazo, há opções nas próprias partidas. Pode palpitar no mercado 1×2, total de escanteios, gols, cartões e até mesmo em estatísticas como bolas na trave.

Apostas em partidas individuais

Durante o ano, serão disputadas mais de 100 partidas na competição. Assim, há vários mercados para apostar na Copa Sul-Americana, como:

Resultado final (1×2) – aposte se uma das equipes vencerá a partida ou se haverá empate no tempo regulamentar;

aposte se uma das equipes vencerá a partida ou se haverá empate no tempo regulamentar; Dupla chance – cubra dois resultados finais ao mesmo tempo com a dupla chance, como vitória de qualquer uma das equipes, se uma delas ganhará ou empata;

cubra dois resultados finais ao mesmo tempo com a dupla chance, como vitória de qualquer uma das equipes, se uma delas ganhará ou empata; Empate anula a aposta – com odds menores, aposte se uma equipe ganhará no tempo regulamentar e receba seu dinheiro de volta no mercado empate anula a aposta se o placar final estiver igual para os dois lados.

Antes de escolher um mercado, vale entender como analisar jogos de futebol para apostar. Com uma boa leitura dos times e estatísticas, dá para encontrar apostas mais seguras ao longo do torneio.

Apostas em gols

Nas partidas individuais, há outras opções de aposta Copa Sulamericana que envolvem os gols marcados no tempo regulamentar, sem considerar os pênaltis, como:

Mais/menos de 2.5 gols – aposte se o placar total da partida será maior ou menor do que 3 gols;

aposte se o placar total da partida será maior ou menor do que 3 gols; Ambas as equipes marcam – independentemente do resultado final, palpite se ambas as equipes irão balançar as redes no tempo regulamentar;

independentemente do resultado final, palpite se ambas as equipes irão balançar as redes no tempo regulamentar; Equipe que marca primeiro – aposte em qual das equipes será a primeira a marcar um número específico de gols ou se nenhuma marcará;

aposte em qual das equipes será a primeira a marcar um número específico de gols ou se nenhuma marcará; Placar correto – palpite no placar exato da partida, considerando qual time vencerá e por quanto.

Apostas no Desempenho das Equipes

Para apostar Copa Sul Americana mais rapidamente, pode escolher resultados diretos de cada partida, como:

Vencedor do primeiro/segundo tempo – escolha se uma das equipes terminará a frente do placar em um dos tempos;

escolha se uma das equipes terminará a frente do placar em um dos tempos; Time para se classificar – tente acertar qual será a equipe que vai se classificar para a próxima fase;

– tente acertar qual será a equipe que vai se classificar para a próxima fase; Número de escanteios – faça seu palpite em quantos escanteios acontecerão durante toda a partida.

Apostas no desempenho individual dos jogadores

Essa competição conta com alguns dos melhores jogadores do continente. Assim, há como apostar na copa Sulamericana no desempenho dos craques ao longo de toda a competição:

Artilheiro da Copa Sul-Americana – faça seu palpite em qual jogador marcará mais gols durante o torneio;

faça seu palpite em qual jogador marcará mais gols durante o torneio; Gols do jogador na partida – tente cravar se o craque irá marcar na partida;

tente cravar se o craque irá marcar na partida; Assistências – aposte se um atleta ajudará outro jogador a balançar as redes;

aposte se um atleta ajudará outro jogador a balançar as redes; Cartões (amarelo/vermelho) – faça seu palpite se um jogador receberá cartão amarelo ou será expulso na partida.

Apostas ao vivo

Há como apostar na Copa Sul-Americana em tempo real, com odds que mudam conforme os eventos ao vivo.

Próximo gol – aposte em qual será a próxima equipe a balançar as redes;

aposte em qual será a próxima equipe a balançar as redes; Minuto do gol – faça seu palpite em qual será o momento exato que a bola balançará as redes;

– faça seu palpite em qual será o momento exato que a bola balançará as redes; Viradas no placar – tente cravar se a virada acontecerá antes do final da partida.

Melhores casas de apostas para apostar na Copa Sul-Americana 2025

Se já sabe como apostar Copa Sul Americana, confira as melhores operadoras regulamentadas para os seus palpites:

Betano: os melhores mercados para apostar nos jogos ao vivo Novibet: estatísticas completas para a Copa Sul-Americana Superbet: dicas de apostas nas partidas da Sudamericana com odds selecionados bet365: odds turbinadas para apostar na Copa Sul-Americana Betfair: partidas ao vivo na Betfair TV VBet: aumente os odds na CONMEBOL Sul-Americana com a Contraoferta Sportingbet: odds aumentadas ao criar apostas na Copa Sul-Americana KTO: faça seus palpites na Sula e receba uma aposta extra Stake: apostas com handicap na Sudamericana F12.bet: centenas de cotações para cada jogo da Copa Sul-Americana

Betano: os melhores mercados para apostar nos jogos ao vivo Novibet: estatísticas completas para a Copa Sul-Americana Superbet: dicas de apostas nas partidas da Sudamericana com odds selecionados bet365: odds turbinadas para apostar na Copa Sul-Americana Betfair: partidas ao vivo na Betfair TV VBet: aumente os odds na CONMEBOL Sul-Americana com a Contraoferta Sportingbet: odds aumentadas ao criar apostas na Copa Sul-Americana KTO: faça seus palpites na Sula e receba uma aposta extra Stake: apostas com handicap na Sudamericana F12.bet: centenas de cotações para cada jogo da Copa Sul-Americana

Todas as empresas acima foram testadas e validadas pela nossa equipe Placar.

Escolhemos apenas casas de apostas regulamentadas, com licença para atuar no Brasil. Elas oferecem ambientes de apostas seguros e confiáveis.

Top 3 melhores operadoras para apostar na Copa Sul-Americana 2025

A seguir, você encontrará as 3 melhores operadoras para acompanhar e apostar na Sul-Americana em 2025.

Essas plataformas trazem odds atrativas para mercados pré-jogo e ao vivo, cotações a longo prazo e transmissão em tempo real:

1. Betano: os melhores mercados para apostar nos jogos ao vivo

A Betano Brasil é a casa de apostas para quem ama futebol. Patrocinadora de várias competições, como a Série A do Brasileirão e Copa do Brasil, ela traz mercados diversificados para o esporte.

Se quiser, seu usuário pode apostar Copa Sul Americana do começo ao fim. Há tanto cotações pré-jogo para as partidas desde a primeira fase como mercados ao longo prazo, como Vencedor da Competição.

Fora da Sudamericana, os apostadores encontrarão outras mais de 20 modalidades esportivas no Betano app. Assim, podem palpitar em tênis, basquete, vôlei, hóquei no gelo e até mesmo e-Sports.

Além disso, a Betano é uma plataforma com depósito de R$5 e saques a partir de R$20, valores que cabem no orçamento da maioria dos jogadores.

No site dessa operadora, essas são as cotações dos favoritos para levantar a taça da Copa Sul-Americana:

Atlético MG: 2.70 CA Lanús: 3.50 Independiente del Valle: 3.75

Cadastre-se na Betano

2. Novibet: estatísticas completas para a Copa Sul-Americana

Com licença para operar no Brasil, a Novibet é confiável. Seu ambiente seguro conta com mais de 30 esportes disponíveis e com as principais competições de cada modalidade.

Para os fãs de futebol, há como apostar nas partidas de qualificação da Copa Sul-Americana e também palpitar a longo prazo, como no vencedor da competição.

Além disso, seja pelo Novibet app ou pelo site, contarão com estatísticas completas sobre todas as equipes. Dessa forma, podem checar o desempenho recente de cada uma delas e adaptar seus palpites de acordo com os dados apresentados.

Com ofertas como Early Over e 2 Gols de vantagem, a Novibet oferece ainda opções de ganho antecipado para quem apostar na Copa Sudamericana. Também pode bet criar aposta e aproveitar as ofertas de apostas múltiplas turbinadas.

De acordo com a Novibet, estas são as cotações dos favoritos nas apostas de longo prazo da CONMEBOL Sul-Americana.

Atlético MG: 2.70 CA Lanús: 3.75 Independiente del Valle: 3.80

Cadastre-se na Novibet

3. Superbet: dicas de apostas nas partidas da Sudamericana com odds selecionados

Para quem gosta de compartilhar palpites com outros apostadores, a Superbet Brasil traz um ambiente ideal.

Através do SuperSocial, é possível curtir, comentar e copiar o bilhete de outros jogadores. Assim, pode trocar ideias sobre como apostar na Copa Sul-Americana com o resto da comunidade.

Apesar do catálogo menos diverso, com cerca de 12 modalidades diferentes, essa operadora se destaca pelos recursos de dicas de apostas.

Nas partidas, é possível encontrar sugestões de seleções para palpitar no Superbet app com base em odds selecionados pelo próprio apostador.

Segundo a Superbet, estes são os favoritos para levar o título da Sul-Americana:

Atlético MG: 2.75 CA Lanús: 3.50 Independiente del Valle: 3.75

Cadastre-se na Superbet

Como avaliamos as melhores casas para apostar na Copa Sul-Americana?

Um dos principais pontos para avaliar as melhores casas para apostar na Copa Sul-Americana é checar se a operadora está licenciada, quais são as medidas de segurança para proteger os dados dos usuários e como funciona o suporte ao cliente.

Além disso, verificamos os odds e mercados de apostas oferecidos para a competição. Quanto mais variado, melhor a pontuação da empresa na nossa avaliação.

A presença de promoções de pagamento antecipado e cotações aumentadas também é importante durante nossa escolha.

Por fim, checamos a presença de informações em tempo real, já que a Copa Sul-Americana será transmitida ao vivo pela CazéTV. Assim, trazer estatísticas torna a experiência mais imersiva e aumenta as chances de acerto para os usuários.

Nosso objetivo é trazer uma lista completa com opções seguras, confiáveis e completas para quem quer apostar na Sul-Americana.

Bônus e promoções para a Copa Sul-Americana

Com a Sul-Americana a todo o vapor, as casas de apostas legais passaram a oferecer bônus para os principais mercados e jogos da competição. A seguir veja algumas destas promoções:

Esportes da Sorte : Faça um palpite de R$10, ou mais, na Sul-Americana e receba uma freebet de R$10 para usar nos jogos da Sul-Americana e Libertadores;

: Faça um palpite de R$10, ou mais, na Sul-Americana e receba uma freebet de R$10 para usar nos jogos da Sul-Americana e Libertadores; Betano : Participe e cumpra as missões semanais da Sul-Americana para ganhar apostas grátis;

: Participe e cumpra as missões semanais da Sul-Americana para ganhar apostas grátis; KTO: Escolha uma das opções de Oddão e faça um palpite múltiplo na Sudamericana com cotações aumentadas

Quanto maior a popularidade dos jogos da semana, maiores as chances das casas de apostas trazerem novas ofertas. Fique de olho neste artigo, pois atualizamos frequentemente com as melhores promoções.

A primeira fase da Copa Sul-Americana começou em 04 de março, mas a competição só acabará em novembro. Na fase de grupos, Corinthians, Cruzeiro e Vitória foram os brasileiros eliminados.

Nas quartas de final, o Fluminense acabou eliminado pelo Lanús. Já o Atlético-MG superou o Bolívar e segue vivo na disputa, além de ser o único clube brasileiro com chances de levantar a taça.

Confira a seguir o calendário com as próximas fases do torneio:

Semifinal: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 22 de novembro

Esse calendário foi divulgado pela CONMEBOL, mas está sujeito a alteração até o final do ano. Portanto, é importante ficar de olho nas informações atualizadas sobre a Copa Sudamericana.

A fase de grupos e os playoffs da Sul-Americana já deixaram sete brasileiros pelo caminho: Corinthians, Vitória, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Fluminense e Bahia.

Logo abaixo, veja como ficaram os grupos na primeira fase e quais times avançaram ou foram eliminados.

Grupo Equipes Classificados Eliminados GRUPO A Independiente-ARG, Guaraní-PAR, Boston River-URG, Nacional Potosi-BOL Independiente-ARG e Guaraní-PAR Boston River-URG e Nacional Potosi-BOL GRUPO B Vitória, Defensa y Justicia-ARG, Cerro Largo-URU e Universidad Católica-EQU Universidad Católica-EQU e

Cerro Largo Vitória e Defensa y Justicia-ARG GRUPO C Corinthians, América de Cali-COL, Racing-URU e Huracán-ARG Huracán-ARG e América de Cali-COL Corinthians e Racing-URU GRUPO D Grêmio, Sportivo Luqueño-PAR, Godoy Cruz-ARG e Atlético Grau-PER Godoy Cruz-ARG e Grêmio Atlético Grau-PER e Sportivo Luqueño-PAR GRUPO E Cruzeiro, Unión-ARG, Palestino-CHI e Mushuc Runa-ECU Mushuc Runa-ECU e Palestino-CHI Cruzeiro e Unión Santa Fe-ARG GRUPO F Fluminense, Once Caldas-COL, Unión Española-CHI e GV San José-BOL Fluminense e Once Caldas Unión Española e GV San José GRUPO G Lanús-ARG, Melgar-PER, Puerto Cabello-VEN, Vasco Lanús-ARG e Vasco Melgar-PER e Puerto Cabello-VEN GRUPO H Atlético-MG, Cienciano-PER, Caracas-VEN e Deportes Iquique-CHI Cienciano-PER e Atlético-MG Caracas-VEN e Deportes Iquique-CHI

Playoffs

A fase de playoffs foi dura para os clubes brasileiros. O Grêmio acabou eliminado, o Vasco da Gama sofreu uma goleada do Independiente del Valle e o Bahia não conseguiu passar pelo América de Cali.

O único brasileiro que avançou foi o Atlético Mineiro, que superou o Atlético Bucaramanga. Mas grande surpresa ficou por conta de equipes com orçamentos menores que conseguiram vitórias importantes contra times mais tradicionais.

Oitavas de final

Nessa fase decisiva, restaram apenas Fluminense e Atlético Mineiro entre os brasileiros. Ambos venceram seus confrontos complicados. O Tricolor encarou o América de Cali, por 4 a 1 no placar agregado, enquanto o Galo saiu vitorioso contra o Godoy Cruz por 3 a 1.

Além deles, dois dos principais favoritos seguiram na disputa: o Independiente del Valle, do Equador, e o Independiente, da Argentina. Ambos têm histórico de sucesso em torneios CONMEBOL e prometiam ser rivais duríssimos nesta fase.

Confrontos das oitavas de final:

Universidad Católica 🇨🇱 x Alianza Lima 🇵🇪

Independiente 🇦🇷 x Universidad de Chile 🇨🇱

Lanús 🇦🇷 x Central Córdoba SdE 🇦🇷

Fluminense 🇧🇷 x América de Cali 🇨🇴

Cienciano 🇵🇪 x Bolívar 🇧🇴

Godoy Cruz 🇦🇷 x Atlético Mineiro 🇧🇷

Mushuc Runa 🇪🇨 x Independiente del Valle 🇪🇨

Huracán 🇦🇷 x Once Caldas 🇨🇴

Quartas de final

Após eliminarem seus respectivos adversários, Fluminense e Atlético Mineiro continuaram vivo nas quartas de final da Copa Sudamericana.

Além deles, o Independiente Del Valle disputou a eliminatória contra o Once Caldas. Já o Alianza Lima enfrentou a Universidad de Chile.

Confrontos das quartas de final:

Lanús 🇦🇷 x Fluminense 🇧🇷

Bolívar 🇧🇴 x Atlético Mineiro 🇧🇷

Independiente del Valle 🇪🇨 x Once Caldas 🇨🇴

Alianza Lima 🇵🇪 x Universidad de Chile 🇨🇱

Semifinal

O Atlético-MG é o único clube brasileiro vivo na Sula. Após um empate fora de casa, conseguiu vencer o Bolívar por 1 a 0 em Minas Gerais. Já o Fluminense decepcionou a torcida após um empate em 1 a 1 em pleno Maracanã. Com esse resultado, o Tricolor Carioca se despediu da competição.

Por outro lado, o Independiente del Valle fez bonito. Apesar da derrota em casa, conseguiu vencer o Once Caldas no jogo de volta. A decisão ficou para os pênaltis e o time equatoriano levou a melhor.

Confrontos das semifinal:

Universidad de Chile 🇨🇱 x Lanús 🇦🇷

Atlético-MG 🇧🇷 x Independiente del Valle 🇪🇨

Clubes brasileiros que já foram campeões da Copa Sul-Americana

Com 5 títulos, o Brasil é o segundo país que mais ganhou a Copa Sul-Americana.

Confira abaixo quais equipes brasileiras já levantaram a taça em ao menos uma das 23 edições desta competição:

Athletico Paranaense : 2018 e 2021

: 2018 e 2021 São Paulo: 2012

2012 Internacional: 2008

2008 Chapecoense: 2016

Vale a pena apostar na Copa Sul-Americana 2025?

Sim, vale a pena apostar na Copa Sul-Americana 2025. Essa competição é uma das maiores do continente, contando com 6 equipes brasileiras e outras 38 espalhadas em toda a América do Sul.

Ao colocar em prática as dicas que trouxemos e ao se manter atualizado nos mercados e equipes, tem mais chances de acertar os seus palpites ao longo da competição.

Contando com ao menos 1 time brasileiro na final nas últimas quatro edições, a Copa Sudamericana é mais uma chance do Brasil mostrar seu poderio no futebol.

E para o apostador, é mais uma chance de testar seus conhecimentos e sorte com todos os palpites Sul Americana.

Perguntas frequentes sobre como apostar na Copa Sul-Americana

Veja abaixo as principais dúvidas sobre como apostar na Copa Sul Americana:

Qual a melhor opção para apostar na Copa Sul-Americana? Betano, Novibet e Superbet estão entre as melhores opções para apostar na Copa Sul-Americana. Elas oferecem odds competitivas, transmissões ao vivo e promoções de ganho antecipado, além de mercados pré-jogo, ao vivo e a longo prazo na competição. Quem tem mais chances de ganhar a Sul-Americana em 2025? Atlético-MG e Lanús são as equipes com maiores chances de ganhar a Sul-Americana em 2025, segundo os odds oferecidos nas principais casas de apostas do Brasil. Como faço para apostar na Copa Sul-Americana? Para apostar na Copa Sul-Americana, é preciso escolher uma casa de apostas legalizada e fazer o seu cadastro. Após verificar sua conta e depositar, basta selecionar mercados nas partidas individuais ou a longo prazo na competição. Após definir o valor da aposta, é só criar o seu cupom. Apostar na Copa Sul-Americana é legal? Sim, as apostas na Copa Sul-Americana estão legalizadas. Para isso, basta escolher uma casa de apostas com licença emitida pela Secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Qual a bet que mais paga para apostar em futebol? A Betano é uma das casas de apostas que oferece as melhores cotações para futebol. Os usuários encontrarão Super Odds, Odds Turbinadas e apostas acumuladores que aumentam os ganhos em potencial para mercados específicos da Sul-Americana. Como apostar na final da Copa Sul-Americana? Para apostar na final da Copa Sul-Americana, escolha uma casa de apostas legalizada. Após a definição dos resultados das semifinais, as cotações da final ficarão disponíveis e poderão ser adicionadas no seu bilhete antes do pontapé inicial. Até lá, pode apostar nas fases de grupos e playoffs ou fazer palpites a longo prazo. Como funcionam os jogos da Sul-Americana? Os jogos da Sul-Americana são disputados em dinâmica de play-offs e eliminatórias, com a final sendo disputada em jogo único. Durante o mata-mata, são duas oportunidades para você fazer suas apostas Copa Sul-Americana com as partidas de ida e volta. Como serão as semifinais da Sul-Americana? As semifinais da Sul-Americana serão disputadas entre 22 e 29 de outubro envolvendo os times que passaram pelas quartas de final.

