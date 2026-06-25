A plataforma de 5 reais de maior destaque no Brasil hoje, 25/06/2026, é a bet365. Além dela, Betboom, Segurobet, Stake e Betano também oferecem depósitos a partir de R$5 via Pix para fazer apostas esportivas e acessar jogos de cassino.

Nossa equipe testou cada plataforma listada, avaliando depósito, saque, variedade de esportes e jogos de cassino, licença SPA/MF e experiência real de uso.

bet365 5 rating Maior marca de apostas do mundo Bet mais conhecida do Brasil Streaming ao vivo de partidas Excelente app para Android Cadastre-se Leia bet365 review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Betboom 5 rating Ofertas especiais e exclusivas Club VIP com recompensas Boas promoções e ofertas o ano todo Oferece app para Android Cadastre-se Leia Betboom review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply SeguroBet 4 rating Múltiplas turbinadas Pagamento antecipado 2 gols Depósito mínimo de R$5 Saque mínimo de R$1 Cadastre-se Leia SeguroBet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Stake 4.5 rating 40% no multiplicador de odds Pagamento antecipado NFL e NBA Clube VIP App na Google Play Store Cadastre-se Leia Stake review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Betano 5 rating A maior bet do Brasil Excelente reputação no Reclame Aqui Transmissões ao vivo App disponível para Android e iOS Cadastre-se Leia Betano review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply MultiBet 4.5 rating App Android na Play Store Programa de recompensas Torneios exclusivos Grupo no Telegram Cadastre-se Leia MultiBet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Br4bet 5 rating Odds aumentadas diariamente Transmissão ao vivo para esports Atendimento via chat em Português Roleta e Blackjack brasileiros Cadastre-se Leia Br4bet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Vbet 5 rating Cashback semanal Depósito mínimo de R$10 Atendimento 24 horas em português App para Android Cadastre-se Leia Vbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Gol de Bet 4.5 rating Odds aumentadas Mercados nos principais campeonatos Boa usabilidade Canal VIP no Telegram Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Sportingbet 4 rating Big Odd: odds turbinadas acima de 35% App com Touch ID e notificações personalizadas + de 30 modalidades esportivas Excelente nota no Reclame Aqui Cadastre-se Leia Sportingbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

Todos os operadores do ranking foram testados pela nossa equipe da Placar.

Avaliamos cada plataforma com depósito mínimo de 5 reais para garantir que ofereçam segurança, métodos de pagamento eficientes e uma experiência de apostas completa para você.

Plataforma de R$5: conheça cada uma por categoria

A seguir, você vai encontrar uma seleção das melhores casas de apostas que aceitam depósitos a partir de R$5, cada uma com seus benefícios.

Selecionamos plataformas que oferecem desde boas odds até transmissões ao vivo, para garantir que sua experiência seja completa.

bet365: apostas com odd Super Aumentada Betboom: cassino com cashback em esportes e cassino Seguro Bet: plataforma com freebets e giros grátis Stake: multiplicador de odds para apostas nos esportes Betano: todos os jogadores recebem rodadas grátis Multibet: cassino com cashback diário Br4bet: plataforma com reembolso diário em slots VBET: apostas múltiplas com bônus de até 100% no retorno Gol de Bet: odds turbinadas para apostas no futebol Sportingbet: aposta grátis nos torneios europeus de futebol

1. bet365: apostas com odd Super Aumentada

A partir de um depósito mínimo de R$5 via Pix, você já consegue fazer diversos palpites com cotações aumentadas. Basta selecionar os mercados com uma seta amarela. Isso significa que a odd é Super Aumentada.

Encontramos setas amarelas em mercados do Brasileirão e da Premier League logo na lista de eventos. Em um jogo do Flamengo, a odd Super Aumentada saiu de 1.85 para 2.40 em um mercado de resultado.

Com 5 reais você também tem acesso a jogos exclusivos da bet365. Nós indicamos o crash game Fly365 e a Roleta Brasileira, com giros a partir de apenas R$0,50

Vantagem da bet365:

Todos os jogos de cassino apresentam o RTP

Programa de fidelidade Clube bet365

Desvantagens da bet365:

Nenhuma oferta para cassino

Não há promoções de apostas grátis

Cadastre-se na bet365

2. Betboom: cassino com cashback em esportes e cassino

Seu depósito de R$5 pode valer muito mais na Betboom. Começando pelos mais de 1.000 eventos diários disponíveis para apostar apenas no futebol. Navegamos pelos mercados de futebol e encontramos eventos do Cazaquistão ao lado de jogos da Premier League na mesma lista.

Ao fazer suas entradas, você tem direito a um reembolso de uma parte dos valores perdidos, tanto nos esportes como no cassino. Não há limite máximo para o valor do cashback, e ele pode alcançar 6% em apostas esportivas e até 8% em apostas nos slots, crash games e cassino ao vivo.

Vantagens da Betboom:

29 modalidades esportivas

Missões valendo bônus no cassino

Desvantagens da Betboom:

Sem promoções de giros grátis

Não há pagamento antecipado no futebol

Cadastre-se na Betboom

3. Seguro Bet: plataforma com freebets e giros grátis

Seu depósito mínimo de R$5 via Pix na Seguro Bet é o seu passe livre para curtir as ofertas para o futebol europeu. Aposte R$100 ou mais nos principais campeonatos da Europa para receber R$30 em freebet, caso sua aposta não seja vencedora.

Já no cassino da Seguro Bet, você recebe até 400 giros grátis. Ativamos as rodadas grátis a partir de R$25 no Fortune Panda automaticamente, sem precisar inserir nenhum código ou se inscrever na promoção.

Vantagens da Seguro Bet:

Nota 8.6 e reputação ótima no Reclame Aqui

Mais de 1.900 slots no cassino

Desvantagens da Seguro Bet:

Tela com muitos elementos e poluída visualmente

Carregamento lento

Cadastre-se na Seguro.bet

4. Stake: multiplicador de odds para apostas nos esportes

Depositando R$5 via Pix na Stake, você já consegue fazer entradas por meio do recurso Multiplicador de Odds. São mercados especiais com odds bem maiores do que as da concorrência. Você pode combiná-los e obter cotações exclusivas da Stake.

Combinamos dois mercados do Multiplicador de Odds em um jogo da Champions e a cotação final ficou em 6.40, bem maior do que em outras casas.

Quanto ao cassino, na Stake temos a Corrida do Multiplicador. Faça apostas a partir de R$0,60 e entre no ranking. O primeiro colocado recebe R$3.000 em saldo real. Os jogos mudam a cada 2 semanas e incluem títulos como Le Rapper, Sugar Twist e Trollfufu Bonanza.

Vantagens da Stake:

Diversos mercados ao vivo nos esportes e esports

Clube VIP Stake

Desvantagens da Stake:

Cassino sem Aviator

Apenas 10 modalidades esportivas para apostar

Cadastre-se na Stake

5. Betano: todos os jogadores recebem rodadas grátis

Todos os jogadores já cadastrados na Betano recebem de presente 10 giros grátis para se divertirem nessa plataforma de 5 reais. Além disso, no cassino ao vivo é possível receber até R$20.000 de cashback.

Em nossos testes, os 10 giros grátis estavam disponíveis na seção de promoções. Foi necessário apenas clicar em Participar para começar a girar.

Para os fãs de esportes, também não faltam apostas grátis de R$10 em competições da UEFA e SuperOdds nos jogos mais importantes do Brasileirão Betano. Você também pode usar o recurso Criar Aposta para obter cotações turbinadas.

Vantagens da Betano:

Betano app na Play Store

Transmissão ao vivo

Desvantagens da Betano:

Para assistir às partidas, é necessário saldo em conta

Odds turbinadas não estão disponíveis para todos os esportes

Cadastre-se na Betano

6. Multibet: cassino com cashback diário

Com um depósito via Pix de R$5 na Multibet, você está pronto para jogar nos slots e nas mesas de cassino ao vivo, e ainda receber um reembolso. O máximo diário nos slots é de até R$10.000 e no cassino ao vivo é até R$5.000.

Nos esportes não há reembolso, mas você pode apostar com as SuperOdds Multi Turbinadas. Outra promoção que nós gostamos é a Pagamento Antecipado no basquete e no futebol. Basta que o time em que você apostou abra 20 pontos ou 2 gols de vantagem, respectivamente, para a sua aposta ser considerada vencedora.

Vantagens da Multibet:

Seção de cassino com ótima usabilidade

Nota 8.3 e ótima reputação no Reclame Aqui

Desvantagens da Multibet:

Nenhuma oferta exclusiva para esportes

Transmissão ao vivo só para esports

Cadastre-se na MultiBet

7. Br4bet: plataforma com reembolso diário em slots

Com R$5 de depósito via Pix na Br4bet, você já entra no cassino com cashback automático todo dia. O reembolso é calculado sobre a perda líquida nos slots selecionados e creditado em até 24 horas, sem precisar pedir nada ao suporte.

O percentual começa em 4% para perdas a partir de R$1 e pode chegar a 15% para saldos negativos acima de R$30.000, com limite diário de R$5.000 por jogador.

Nos esportes, o destaque é o BR4BET Tipster. A própria plataforma monta múltiplas com odds já aumentadas e você escolhe em qual evento deseja apostar. No jogo entre Barcelona x Atlético de Madrid, aproveitamos odds que saíram de 2.60 para 2.92.

Vantagens da Br4bet:.

SuperOdds para futebol europeu

Torneio de cassino valendo R$1 milhão em prêmios

Desvantagens da Br4bet:

Nenhuma oferta de aposta grátis nos esportes

Sem app na Play Store

Cadastre-se na Br4bet

8. VBET: apostas múltiplas com bônus de até 100% no retorno

Ao fazer o depósito mínimo de R$5 via Pix na VBET, você acessa o Acumula VBET, que adiciona um bônus direto no ganho líquido das suas múltiplas. A partir de 5 seleções com odds mínimas de 1.30, o bônus começa em 10% e dobra o retorno com 14 ou mais escolhas. O crédito cai em saldo real, sem rollover.

Montamos uma múltipla de 8 seleções com R$100 e todas as odds acima de 1.30, conforme exige a promoção. O bônus de 40% sobre o ganho líquido foi aplicado automaticamente.

No cassino, o Torneio Asas Premiadas distribui R$170.000 em prêmios divididos em 4 missões. Você joga Aviator ou AVi a partir de R$1 e acumula pontos pelo ranking. O primeiro colocado de cada missão leva R$10.625, e até 50 posições são premiadas.

Vantagens da VBET:

Diversos torneios no cassino valendo dinheiro

Cash out total nos esportes

Desvantagens da VBET:

A seção de esportes tem foco total no futebol

Muitas perguntas não respondidas no Reclame Aqui

Cadastre-se na Vbet

9. Gol de Bet: odds turbinadas para apostas no futebol

Com R$5 de depósito via Pix na Gol de Bet, você já pode aproveitar as Odds Turbinadas no futebol. A plataforma monta múltiplas pré-selecionadas com cotações aumentadas para você apostar imediatamente. Durante nossos testes, as odds aumentaram em torno de 20%.

No cassino, o destaque é o Cashback Semanal em Cassino ao Vivo. O reembolso é calculado sobre a perda líquida da semana e é creditado automaticamente em até 24 horas após o encerramento do período. O percentual começa em 4% para perdas a partir de R$1 e chega a 10% acima de R$20.000, com limite semanal de R$5.000 por jogador.

Vantagens da Gol de Bet

21 modalidades esportivas

Transmissão ao vivo gratuita

Desvantagens da Gol de Bet

Sem app para Android ou iOS

A plataforma pode travar na seção de cassino

Cadastre-se na Gol de Bet

10. Sportingbet: aposta grátis nos torneios europeus de futebol

A partir de um depósito mínimo de R$5 via Pix, já é possível participar de uma oferta de aposta grátis na Sportingbet. Faça uma múltipla em qualquer partida da Champions League, Europa League ou Conference League e receba uma freebet para usar em qualquer evento de futebol. Vale tanto em pré-jogo quanto ao vivo.

Recebemos a nossa freebet após criarmos o nosso bilhete para a partida Liverpool x PSG, válida pela Champions League.

No cassino, a promoção Chuva de Prêmios distribui mais de R$7.000 por dia em créditos reais. Você se inscreve nos pop-ups dos slots elegíveis e joga entre 19h e 23h59, sem valor mínimo de aposta. Ao todo, 122 prêmios diários são sorteados, com valores entre R$25 e R$250.

Vantagens da Sportingbet

Mercado exclusivo, Craque Sportingbet

Vantagem Premiada 2 gols

Desvantagens da Sportingbet

Algumas explicações das ofertas são longas

São poucos os slots exclusivos

Cadastre-se na Sportingbet

Comparativo entre as plataformas de 5 reais

Reunimos as 10 melhores plataformas de apostas com depósito mínimo de R$5 em um comparativo simples. A tabela abaixo mostra os valores de saque e o principal diferencial de cada casa nos esportes e no cassino.

Plataforma Depósito mínimo Saque mínimo Destaque esportes Destaque cassino bet365 R$5 R$5 Odds Super Aumentadas Crash game Fly365 e Roleta Brasileira Betboom R$5 R$15 Cashback de até 6% nos esportes Cashback de até 8% em slots e cassino ao vivo Seguro Bet R$5 R$1 Freebet de R$30 no futebol europeu Até 400 giros grátis nos slots Stake R$5 R$0,01 Multiplicador de Odds Corrida do Multiplicador Betano R$5 R$5 Apostas grátis de R$10 na UEFA 10 giros grátis para todos os jogadores Multibet R$5 R$30 Pagamento Antecipado no futebol e basquete Cashback diário de até R$10.000 nos slots Br4bet R$5 R$10 BR4BET Tipster com odds aumentadas Cashback automático diário de até 15% VBET R$5 R$1 Acumula VBET com bônus de até 100% Torneio Asas Premiadas com R$170.000 em prêmios Gol de Bet R$5 R$10 Odds Turbinadas pré-selecionadas Cashback Semanal em Cassino ao Vivo Sportingbet R$5 R$5 Aposta grátis nos torneios europeus Chuva de Prêmios com R$7.000 por dia

Como escolhemos as melhores plataformas de 5 reais?

Para selecionar as melhores plataformas com depósitos mínimos de R$5, analisamos os requisitos de apostas até a reputação do site.

Cada detalhe foi observado para garantir uma experiência segura para você. Veja a seguir os principais pontos:

Requisitos de apostas

Antes de se cadastrar e aproveitar qualquer bônus, é essencial observar as regras por trás da oferta. Termos claros e fáceis de entender são cruciais. O rollover, por exemplo, indica quantas vezes o valor do bônus precisa ser apostado antes de poder ser sacado.

Além disso, avaliamos qual o valor mínimo de aposta e se os bônus têm prazo de validade. Neste artigo, destacamos apenas plataformas com informações claras, sem riscos de frustrar a sua experiência.

Mesmo assim, recomendamos que você sempre leia os termos e condições de cada promoção. Muitas vezes, algumas ofertas são válidas apenas para determinadas modalidades

Testando a plataforma

A usabilidade é outro ponto essencial. Uma plataforma intuitiva, com navegação simples e sem bugs, melhora muito a experiência do usuário.

Testamos o layout, a velocidade de carregamento e o tempo de resposta do site. E também confirmamos se é fácil fazer apostas e acessar informações importantes sobre saques e rollover.

Em nossos testes, verificamos ainda se o site é responsivo ou se oferece um aplicativo para iOS e Android. Fundamental para que você possa ter uma experiência sem complicações.

Uma boa dica é se cadastrar numa plataforma de 50 centavos. Assim, você testa todos os recursos, mas sem precisar investir muito dinheiro.

Reputação do site de apostas

Uma boa reputação é crucial para qualquer casa de apostas. Analisamos fóruns, sites de avaliações e plataformas como o Reclame Aqui para entender como o site se relaciona com seus clientes.

Verificar a frequência e a natureza das reclamações pode dar uma boa ideia de como a casa se comporta diante de problemas.

Mais importante do que a quantidade de reclamações, é observar se a casa responde e resolve os problemas de forma eficaz. Em nossas análises, fazemos questão de compartilhar essa informação com os nossos apostadores.

Odds competitivas

Para que o apostador tenha acesso a cotações justas, é essencial que as plataformas ofereçam odds competitivas.

Por isso, analisamos as odds em modalidades como futebol, basquete e em ligas populares, como NFL e Premier League.

Verificamos também se a casa oferece odds aumentadas ou recursos como a criação de apostas, que são recursos que permitem personalizar os seus palpites.

Variedade de esportes e mercados

Um bom site de apostas oferece diversas opções, que vão além dos esportes tradicionais, como futebol e tênis. Em nossas análises, exploramos modalidades menos populares e até mesmo eventos de eSports.

Quanto mais diversificado o cardápio de eventos, maior a chance de encontrar uma aposta que se encaixe no seu estilo.

Outro fator importante é a variedade de mercados em cada modalidade. Apostar apenas no resultado final é uma opção, mas verificamos se as plataformas oferecem mercados como handicap, total de gols e apostas ao vivo.

Essa diversidade torna a experiência muito mais dinâmica.

Para estar na nossa lista, portanto, é preciso que a plataforma traga mais de 1 fator ao seu favor. Por exemplo, a Br4Bet é segura e oferece boa variedade de esportes, mas tem um número menor de mercados ao vivo.

O que dá para fazer com R$5? Esportes e cassino

Com R$5 já é possível se divertir bastante nas principais plataformas do nosso ranking. Testamos o que esse valor permite na prática, tanto nos esportes quanto no cassino.

Apostas esportivas com 5 reais

Ao depositar R$5 na bet365, conseguimos fazer 5 apostas simples no futebol com odd Super Aumentada, a partir de R$1 por entrada. Já na VBET, R$5 entram em uma combinada de 5 seleções com odd de 1.30 cada, já elegível para o bônus do Acumula VBET.

Jogos de cassino com 5 reais

Na bet365, R$5 rendem até 10 giros na Roleta Brasileira a R$0,50 cada. Na Stake, o mesmo valor cobre 8 rodadas no cassino a partir de R$0,60, já contando para o ranking da Corrida do Multiplicador.

Depósito de 5 reais: vantagens e desvantagens

Fazer um depósito de apenas R$5 pode ser uma ótima maneira de começar a se divertir com as apostas esportivas.

Embora depositar pouco tenha seus benefícios, também existem algumas limitações para quem fizer esse depósito mínimo. Veja:

Vantagens Baixo risco Ótima para testar a plataforma Valor acessível Ideal para novos jogadores Desvantagens Opções de apostas limitadas Lucros menores Rollover elevado para pequenos depósitos Promoções restritas Saldo pode acabar rápido

Plataformas novas de 5 reais: veja nossa seleção

Se você procura casas de apostas que permitem começar com apenas R$5, selecionamos quatro das melhores opções disponíveis. Elas oferecem pagamentos acessíveis e recursos como aplicativos dedicados. Confira:

Sportingbet: uma das casas de apostas mais populares, a Sportingbet conta com um app com Touch ID e notificações personalizadas. Com mais de 30 modalidades esportivas, é ideal para quem busca diversidade.

uma das casas de apostas mais populares, a Sportingbet conta com um app com Touch ID e notificações personalizadas. Com mais de 30 modalidades esportivas, é ideal para quem busca diversidade. Multibet: com um clube VIP que oferece apostas e rodadas grátis, além de prêmios em dinheiro, essa casa de apostas de 5 reais chama a atenção de quem gosta de promoções e recompensas por fidelidade.

Como funciona um site de apostas com depósito mínimo de 5 reais?

As bets de 5 reais funcionam da mesma maneira a qualquer outra casa de apostas.

Com a vantagem de permitir que o jogador inicie com um valor acessível. Isso é ideal para quem deseja testar o site antes de investir mais ou para quem prefere apostar de forma mais moderada.

Passo a passo para depositar em uma bet de 5 reais

Para ilustrar como fazer um depósito de R$5, vamos usar como exemplo a plataforma bet365 neste passo a passo:

Acesse sua conta na bet365; Clique em Depósito; Insira o valor de R$5; Copie a chave Pix ou escaneie o QR CODE; Finalize o pagamento por meio do app do seu banco.

Plataformas de 5 reais valem a pena? Nossa análise final

Sim, as plataformas com depósito mínimo de R$5 valem a pena, especialmente para jogadores que estão começando e querem experimentar sem arriscar grandes valores.

Essa opção de depósito permite que novos usuários conheçam o funcionamento da plataforma e explorem os mercados esportivos e jogos de cassino. E o melhor: tudo isso sem exigir um investimento significativo.

Fazer um depósito de R$5 também é uma ótima maneira de testar se a plataforma é confiável e realiza os pagamentos. Portanto, uma escolha vantajosa tanto para iniciantes quanto para apostadores experientes.

Perguntas Frequentes

Confira agora as dúvidas mais comuns para quem deseja apostar em sites de apostas com depósito mínimo de 5 reais.