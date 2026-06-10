O código promocional F12.Bet válido em Junho de 2026 é F12PLC. Você deve inserir esse código durante o cadastro, no campo Código Promocional.

A F12.Bet é uma casa de apostas confiável e oferece promoções como Múltipla Incomparável, Pagamento Antecipado e Super Odds. Para a Copa do Mundo, a casa tem uma oferta especial: aposte R$30 no Brasil vencer os 3 jogos da fase de grupos e, se perder, receba R$30 em aposta grátis.

A plataforma conta ainda com Falcão como embaixador e tem o depósito mínimo acessível. Confira abaixo as principais informações sobre o cadastro:

Pergunta Resposta Qual é o código promocional F12.Bet? F12PLC. Onde inserir o código F12PLC? Durante o cadastro, no campo Código Promocional. A F12.Bet tem bônus de boas-vindas? Não. Qual é o depósito mínimo? R$2.

Como usar o código promocional F12.Bet: passo a passo

Para aproveitar as promoções da F12.Bet, você precisa usar o código F12PLC no campo Código Promocional. A ativação é feita nessa etapa e não pode ser realizada depois.

Após completar o seu registro, você pode conferir as ofertas na aba Promoções do site.

Além disso, o formulário de cadastro é bem simples e pede apenas informações básicas. Veja o passo a passo completo:

Acesse o site da F12.Bet e clique em Registro Digite o número do seu CPF Confirme suas informações pessoais Informe seu e-mail e crie uma senha Adicione o número do seu celular Insira o código F12PLC no campo Código Promocional Clique em Finalizar

Cadastre-se na F12.Bet

A verificação de identidade é solicitada logo após o cadastro. Você precisa enviar um documento de identidade com foto e uma selfie para completar o processo.

Não se esqueça de ler os Termos e Condições antes de se cadastrar. Eles trazem informações importantes sobre como usar a plataforma de forma segura.

Código promocional F12: promoções ativas em Junho de 2026

A F12.Bet oferece quatro promoções principais logo após o cadastro. São ofertas ativas em boa parte do ano.

A casa tem promoções tanto para apostas esportivas quanto para cassino. A casa traz boost em múltiplas e também é um dos cassinos com rodadas grátis, especialmente em jogos como Fiesta Fortune e Gates of Olympus.

Oferta F12.Bet F12.Bet bônus Como funciona Apostas Grátis Brasil na Copa F12PLC Aposte R$30 no Brasil para vencer a fase de grupos e receba R$30 em freebet se perder Múltipla Incomparável F12PLC Boost progressivo até 100% em apostas múltiplas com 3 ou mais seleções Criar Aposta F12PLC Combine mercados do mesmo jogo em um único bilhete personalizado Pagamento Antecipado F12PLC Aposta paga se o time abrir 2 gols de vantagem Cashout F12PLC Encerre a aposta antes do fim do jogo e garanta parte do retorno Super Odds F12PLC Odds aumentadas em seleções exclusivas todos os dias Corrida da Sorte F12PLC R$2 milhões em prêmios em 10 etapas semanais até 19 de julho

Apostas Grátis Brasil na Copa

A F12.Bet tem uma oferta para a fase de grupos do Brasil na Copa do Mundo. Faça uma aposta simples a partir de R$30 no mercado “Grupo C – Pontos Totais – Brasil – Mais de 7,5”, ou seja, no Brasil vencer os 3 jogos da fase de grupos e conquistar 9 pontos.

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Se a aposta for perdida, você recebe R$30 em freebet. A promoção vale de 8 de junho até às 18h59 do dia 13 de junho, data do primeiro jogo do Brasil na Copa, contra Marrocos. Limitada a 1 freebet por usuário.

Criar Aposta

O Criar Aposta da F12.Bet permite combinar diferentes mercados de um mesmo jogo em um único bilhete. Dá para juntar 1×2 Final, Marcadores, Total de Gols, Escanteios, Cartões, Handicap e outros mercados.

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A odd final é calculada automaticamente conforme você adiciona seleções. O recurso está disponível tanto para apostas pré-jogo quanto ao vivo.

Pagamento Antecipado

Com o Pagamento Antecipado da F12.Bet, se o time em que você apostou abrir 2 gols de vantagem em qualquer momento do jogo, a aposta é considerada vencedora na hora, sem precisar esperar o apito final.

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Vale para apostas simples, múltiplas, de sistema e Criar Aposta, feitas no mercado “Vencedor do encontro” com a etiqueta Pagamento Antecipado. Disponível em mais de 20 competições, incluindo Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Champions League, Premier League e Copa Libertadores.

Cashout

O Cashout da F12.Bet permite encerrar uma aposta antes do fim do evento e receber os ganhos parciais acumulados até aquele momento. O valor oferecido varia de acordo com o andamento do jogo e pode ser maior ou menor do que o valor original apostado.

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O recurso está disponível em apostas simples e múltiplas, em esportes e mercados selecionados, tanto antes do jogo quanto ao vivo.

Super Odds

As Super Odds da F12.Bet são cotações aumentadas em seleções exclusivas, disponíveis todos os dias na plataforma.

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Para encontrar as ofertas, acesse a aba Esportes e procure pela categoria Superodds da F12. O valor máximo de aposta por Super Odd é de R$50.

Múltipla Incomparável

A Múltipla Incomparável oferece até 100% de boost em apostas combinadas. Você monta um bilhete com três ou mais seleções e recebe um percentual extra no retorno potencial.

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Cada seleção precisa ter cotação mínima de 1.30 e você pode apostar em todos os eventos da plataforma. Três seleções rendem 3% extra, quatro dão 5%, cinco garantem 7% e assim por diante, chegando a 100% com 21 ou mais seleções.

O boost aparece automaticamente no cupom de apostas após você selecionar os eventos.

Corrida da Sorte: R$2 milhões em prêmios

A Corrida da Sorte distribui R$2 milhões em prêmios ao longo de 10 etapas semanais, com R$200 mil por etapa e 5.000 jogadores premiados em cada fase.

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A pontuação é calculada pela proporção entre o valor ganho e o valor apostado em cada rodada. Apostar R$2 e ganhar R$100 rende 50 pontos. Apostar R$1 e ganhar R$5 rende 5 pontos. É preciso acumular pelo menos 10 pontos para ser premiado, com limite de 10.000 rodadas por etapa.

Depósitos e saques na F12.Bet

O Pix é o único método de pagamento da F12.Bet tanto para depósitos quanto para saques. Os valores mínimos são de R$2 para depósitos e R$10 para saques, sem taxa em nenhuma das operações e processamento imediato.

No nosso caso, o depósito foi contabilizado em menos de um minuto, e o saque chegou à conta em 10 segundos.

Para depósitos, o limite máximo é de R$50 mil por transação. Já nos saques, o teto é de R$25 mil por dia.

Lembrando que você só consegue sacar para contas bancárias em seu nome, um requisito para jogar em qualquer operadora na lista de plataformas legalizadas. Além disso, a verificação de identidade precisa estar completa antes do primeiro saque.

Como depositar: Selecione o botão Depósito > Insira o valor > Clique em Depósito > Copie o código ou escaneie o QR Code > Faça o Pix no app do seu banco

Como sacar: Clique em Minha conta > Selecione Solicitar Saque > Insira o valor > Escolha sua conta bancária > Clique em Solicitar Saque

Se você precisar de apoio para lidar com o jogo, o Governo Federal oferece uma ferramenta de controle em autoexclusaoapostas.fazenda.gov.br.

Vantagens, desvantagens e diferenciais da F12.Bet

A F12.Bet tem depósito mínimo de apenas R$2, muito acessível e ideal para quem está começando. Você também encontra diversas promoções disponíveis ao longo do ano, seja em apostas esportivas como a Múltipla Incomparável, ou em cassino como na Corrida da Sorte.

A maior desvantagem é não ter cashback nos esportes. Essa ausência pode pesar se você busca ofertas que vão te proteger de um possível red.

Vantagens Reputação máxima no Reclame Aqui Bilhetes especiais com odds aumentadas Mais de 1.200 mercados para apostas em futebol por dia Recurso Criar Aposta Desvantagens Sem app para Android e iOS Menos modalidades esportivas do que outras casas

Diferenciais: por que apostar na F12.Bet?

Nas apostas esportivas, a maior vantagem é a oferta de centenas de mercados nos principais torneios de futebol. No cassino, os Originais F12 são o destaque, com slots exclusivos que você não encontra em nenhuma outra plataforma.

Vale a pena usar o código promocional F12?

Sim, vale a pena usar o F12.Bet bônus nas suas apostas. A ativação é feita durante o cadastro e libera acesso às ofertas recorrentes da casa.

As vantagens da plataforma incluem depósito mínimo de R$2 e promoções como pagamento antecipado.

Vale destacar que a F12.Bet é segura e confiável, opera com autorização oficial por meio da portaria SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025, e tem o ex-jogador Falcão como embaixador.

Portanto, nossa equipe de especialistas recomenda que você faça o cadastro usando o código promocional F12.Bet. É uma casa que tem compromisso com o jogo responsável e oferece ambiente protegido para suas apostas.

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Perguntas frequentes sobre o F12.Bet bônus

Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre o código F12.Bet.

Qual é o código promocional F12.Bet em Junho de 2026? O código promocional F12.Bet válido hoje é F12PLC. Você deve inserir esse código durante o cadastro, no campo específico chamado Código Promocional. A ativação é automática e libera acesso às promoções da plataforma assim que você completa o registro. A F12.Bet tem bônus de boas-vindas? Não, a F12.Bet não oferece bônus de boas-vindas devido à regulamentação brasileira. A casa oferece promoções como Múltipla Incomparável com até 100% de boost e pagamento antecipado. Como ativar o código promocional F12? Você ativa o código F12PLC durante o cadastro, preenchendo o campo Código Promocional antes de finalizar o registro. Não é possível ativar o código depois. Após completar o cadastro e verificar sua conta, as promoções aparecem automaticamente na aba Promoções do site. Como ganhar F12.Bet bônus? Você ganha bônus participando das promoções ativas na plataforma. O Torneio Aviaturbo distribui R$10.000 entre os melhores colocados e jogos selecionados oferecem até 250 rodadas grátis conforme o valor apostado. Basta acessar a aba Promoções e escolher a oferta que mais combina com você. Qual é o depósito mínimo na F12.Bet? O depósito mínimo na F12.Bet é de R$2 via Pix. Esse é um dos valores mais acessíveis do mercado. O processamento é instantâneo e não há cobrança de taxa. Para saques, o valor mínimo é de R$10.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.