Copa do Brasil 2025: veja as datas da competição

A Copa do Brasil 2025 promete trazer muita emoção aos torcedores, com seu início marcado para o dia 22 de fevereiro e término em 9 de novembro. Este torneio nacional é conhecido por sua imprevisibilidade, oferecendo chances a clubes de diferentes divisões para brilhar no cenário do futebol brasileiro. Durante o sorteio realizado em 7 de junho de 2024, 80 equipes foram distribuídas para essa competição, com a expectativa de confrontos acirrados desde o início.

Uma novidade no regulamento deste ano é que, a partir da 3ª fase, as disputas serão realizadas em jogos de ida e volta. O modelo antecipa duelos emocionantes entre gigantes do futebol nacional, como Palmeiras, Flamengo, Corinthians e outros clubes que tradicionalmente figuram entre os principais do campeonato.

Flamengo campeão da Copa do Brasil 2024 – Fonte: Instagram/@copadobrasilcbf

Como funciona a estrutura do campeonato?

O formato da Copa do Brasil permite que clubes de todas as regiões do Brasil participem, dando visibilidade a times menores que disputam as primeiras fases em jogo único. Esse tipo de confronto favorece surpresas e destaca o espírito competitivo do torneio. Todos os times, desde os modestos até os favoritos, têm fôlego para traçar seu destino ao longo da competição de 2025.

Nas fases iniciais, as partidas são definidas em confrontos únicos, aumentando a dramaticidade dos jogos. Conforme o torneio avança, as equipes grandes entram em cena a partir da 3ª fase, onde o modelo de jogos de ida e volta se inicia.

A abertura para os maiores times acontece na 3ª fase, que está marcada para 30 de abril com os jogos de ida. Já as partidas de volta ocorrem em 21 de maio, com promessas de muitos gols e apreensão para os torcedores.

Quais são as datas importantes?

O calendário da Copa do Brasil 2025 é extenso e minuciosamente planejado. Além das datas já mencionadas para a 3ª fase, outros momentos cruciais estão marcados para:

Oitavas de final: Jogos de ida em 30 de julho e de volta em 6 de agosto

Jogos de ida em 30 de julho e de volta em 6 de agosto Quartas de final: Jogos de ida em 27 de agosto e de volta em 11 de setembro

Jogos de ida em 27 de agosto e de volta em 11 de setembro Semifinais: Jogos de ida em 5 de outubro e de volta em 19 de outubro

Jogos de ida em 5 de outubro e de volta em 19 de outubro Final: Jogos de ida em 2 de novembro e de volta em 9 de novembro

Nesse período, haverá uma pausa entre 15 de junho e 13 de julho devido ao Mundial de Clubes da FIFA, que acontecerá nos Estados Unidos. Esse intervalo permitirá que algumas equipes preparem suas estratégias e se concentrem ainda mais para o retorno das partidas.

Onde assistir aos jogos?

Para os que desejam acompanhar cada detalhe da Copa do Brasil 2025, diversas opções de transmissão estarão disponíveis. O canal SporTV e a CBF TV no YouTube fornecerão cobertura ao vivo dos eventos, garantindo que os torcedores não percam nenhum lance. Além disso, atualizações em tempo real serão oferecidas por plataformas de esportes como a CNN Esportes, mantendo todos informados sobre os resultados e acontecimentos do torneio.

Quais foram os destaques do sorteio?

O sorteio, ocorrido em 7 de junho de 2024 no Rio de Janeiro, apresentou uma distribuição meticulosa das equipes nos diferentes potes, destacando a diversidade dos participantes. Entre os times do Pote A estão grandes clubes como Atlético-MG, Grêmio e Fluminense. Já o Pote B inclui times como Ceará e Sport, conhecidos por suas torcidas apaixonadas e históricas façanhas.

Essa organização inicial é crucial para determinar os caminhos dos clubes na competição, apontando quem terá o desafio de enfrentar favoritos logo nas primeiras fases ou quem poderá ter um percurso teoricamente mais acessível. Independentemente disso, a expectativa é de que cada jogo conte uma nova história no grandioso palco da Copa do Brasil.

