Como jogar Mines? Dicas, estratégias e melhores cassinos em 2026

Quer saber como jogar Mines apostando dinheiro real? O campo minado de cassino (também chamado de jogo da bombinha) está mais popular do que nunca em Junho de 2026.

Neste guia, você confere como jogar Mines online – desde as regras básicas até estratégias para maximizar os ganhos – e descobre os melhores operadores de cassino para desfrutar do jogo

O que é Mines? Principais informações do campo minado

O Mines vem do clássico campo minado, que bombou nos computadores nos anos 90. Em plataformas online e cassinos com rodadas grátis, o jogo mantém a ideia original, mas cada clique pode render prêmios em dinheiro.

Antes de começar, você escolhe quantas bombas estarão no tabuleiro. Quanto menos bombas, mais fácil avançar.

Cada espaço seguro aumenta o multiplicador, e a decisão é sua: seguir arriscando ou sacar os ganhos.

Confira as principais informações sobre o jogo:

Provedor: Hacksaw Gaming (Stake), iSoftBet (Gold Digger Mines) e Darwin Gaming (Betano Mines)

Hacksaw Gaming (Stake), iSoftBet (Gold Digger Mines) e Darwin Gaming (Betano Mines) Aposta mínima/máxima: R$1 / R$500

R$1 / R$500 RTP: 97%

97% Volatilidade: Média

Média Vitória máxima: Até 10.000x a aposta

Até 10.000x a aposta Linhas de pagamento: Não se aplica (mecânica diferente dos slots)

Não se aplica (mecânica diferente dos slots) Tema: Campo minado

Campo minado Colunas/Rolos: Tabuleiro ajustável (geralmente 5×5)

Tabuleiro ajustável (geralmente 5×5) Características adicionais: Definição do número de bombas, retirada parcial dos ganhos e rodadas rápidas.

Como funciona o Mines? Aprenda a jogar o campo minado

O Mines é um jogo de campo minado, em um tabuleiro, em que você precisa clicar em espaços seguros sem encontrar uma bomba.

A quantidade de bombas no tabuleiro pode ser ajustada antes de cada rodada. Quanto mais bombas, maior o risco, mas também maiores os multiplicadores.

Mines não tem rodadas fixas ou prêmios predeterminados. Você tem total controle para decidir quando parar e retirar os ganhos.

Mines demo: jogar grátis

Antes de gastar uma graninha, você pode testar a versão Mines de demonstração. O modo gratuito é a melhor forma de entender como o jogo funciona sem arriscar nada.

Dá para ajustar o número de bombas, explorar o tabuleiro e ver como os multiplicadores crescem a cada acerto. Tudo sem precisar depositar.

E se quiser explorar outras opções, vale a pena conferir os jogos de caça-níqueis disponíveis no mesmo cassino.

JOGAR GRÁTIS DINHEIRO REAL Ao jogar, confirmo que tenho mais de 18 anos. Jogue com responsabilidade

Onde jogar Mines com dinheiro real

Jogar Mines no modo demo é divertido, mas a emoção de verdade acontece quando a aposta vale dinheiro real.

Cada rodada pode trazer ganhos instantâneos, e a tensão só aumenta conforme os multiplicadores crescem. Mas antes de partir para o jogo valendo grana, é essencial escolher um cassino confiável.

O jogo da bombinha aparece em várias plataformas e versões, então o mais importante é optar por um site licenciado no Brasil pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Se tiver dúvidas, você pode conferir a lista oficial no SIGAP. Para facilitar sua escolha, nossa equipe da Placar testou diferentes plataformas de jogos e selecionou as mais seguras.

Abaixo, confira quais são os melhores cassinos para jogar Mines.

Stake 4.5 rating 40% no multiplicador de odds Pagamento antecipado NFL e NBA Clube VIP App na Google Play Store Cadastre-se Leia Stake review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Betano 5 rating A maior bet do Brasil Excelente reputação no Reclame Aqui Transmissões ao vivo App disponível para Android e iOS Cadastre-se Leia Betano review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply bet365 5 rating 30 jogos exclusivos de cassino ao vivo Club bet365 de vantagens Mais de 2.500 jogos disponíveis Crash game exclusivo Fly365 Cadastre-se Leia bet365 review Termos e Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

1 – Stake: cassino com versão exclusiva do Mines

Na Stake você joga a versão Mines da Hacksaw Gaming feita apenas para essa operadora. É possível escolher entre 1, 3, 5 ou 7 minas no grid e ajustar o tamanho da grade entre 3×3, 5×5, 7×7 e 9×9 para controlar a dificuldade e o multiplicador.

Ao jogar Mines você pode se tornar membro VIP e ter direito à recompensa de aniversário. A Stake envia um bônus direto no seu e-mail, desde que você tenha conta ativa e verificada na operadora.

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2 – Betano: Mines com multiplicador máximo de 50.000x

Na Betano você joga uma versão exclusiva do Mines desenvolvida pela Darwin Gaming. O jogo tem RTP entre 95.65% e 96.43%, com apostas a partir de R$1 até R$500 e multiplicador máximo de 50.000x.

Ao jogar no Mines você acumula pontos no Clube Betano e desbloqueia recompensas. Você pode ganhar rodadas grátis no cassino conforme avança nos níveis de fidelidade do programa.

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3 – bet365: 8 versões diferentes de Mines para você jogar

Na bet365 você encontra 8 variações do jogo Mines de diferentes provedores. Entre as opções estão Mines da Dare2Win com RTP de 96%, Gold Digger Mines com RTP entre 96% e 98.88%, além de versões como Pyramid Prize, Gold Mine e Mines+.

Uma das versões mais divertidas é o Hot Shots Mines, inspirado no futebol de várzea. Neste jogo com grid 5×5, você escolhe a quantidade de cartões vermelhos espalhados no campinho e clica nos quadrados para encontrar bolas de futebol que aumentam seu prêmio.

Você pode sacar a qualquer momento, mas cuidado com os cartões vermelhos. Se um deles aparecer, sua rodada é encerrada.

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Comparação entre os sites com o Mines

Cada plataforma tem sua própria abordagem para o jogo Mines. Enquanto algumas apostam em versões exclusivas, outras preferem variedade no catálogo.

Cassino com Mines Quantidade de jogos Mines Promoções disponíveis Stake 1 Recompensa de aniversário VIP Betano 14 Clube Betano com rodadas grátis bet365 8 –

Qual o melhor horário para jogar Mines?

Não existe um melhor horário para jogar Mines. Se alguém disser que há um horário especial para jogar Mines, não acredite nessa informação. O jogo funciona com um sistema de RNG (Random Number Generator), o que significa que cada rodada é independente e totalmente aleatória.

Você pode jogar a qualquer momento do dia sem diferença nos resultados. O que realmente importa é escolher um cassino confiável e definir uma estratégia que faça sentido para o seu estilo de jogo.

Como jogar Mines aposta?

Jogar Mines não tem mistério, mas é bom ficar ligado para evitar as bombas e sair no lucro. Cada clique pode aumentar seus ganhos, desde que você saiba a hora certa de parar.

Confira o passo a passo de como jogar no Mines:

Cadastre-se em cassinos online legais no Brasil que ofereçam o jogo Mines; Procure pelo jogo Mines aposta na aba Crash Games ou Jogos Crash; Clique no jogo e espere iniciar; Ajuste o valor que deseja investir em cada rodada; Escolha quantas bombas estarão no tabuleiro; Clique nos espaços seguros para multiplicar os ganhos; Saque o valor acumulado antes de acertar uma bomba.

Tabela de multiplicadores do Mines

Para que você entenda como os multiplicadores funcionam, vamos usar de exemplo o Mines da Dare2Win, disponível na bet365.

Você escolhe entre os níveis de volatilidade Baixa, Média e Alta, e cada mina encontrada aumenta seu multiplicador conforme a tabela abaixo.

Número de Minas Baixa Média Alta 1 1.1x 1.3x 1.6x 2 1.3x 1.8x 2.7x 3 1.5x 2.4x 4.8x 4 1.7x 3.2x 8.7x 5 2x 4.6x 16.6x 6 2.4x 6.8x 33.2x 7 3x 10x 70.1x 8 3.7x 15x 158x 9 4.3x 23x 384x 10 5.1x 37.1x 852x

Dicas para melhorar sua estratégia no campo minado

Nos nossos testes com o Hot Shots Mines na Betano, testamos diferentes configurações de cartões vermelhos para entender o melhor o risco e o retorno. Com apenas 1 cartão vermelho no grid 5×5, o multiplicador começa em ×1.12 após encontrar 4 bolas de futebol, mas você tem 20 escolhas restantes e o prêmio sobe devagar.

Já com 5 cartões vermelhos, o jogo fica mais interessante. Ao encontrar 5 bolas você já alcança ×5.85, e com 7 bolas o multiplicador chega a ×8.1, mas obviamente com mais chances de pegar um cartão vermelho.

A configuração com 10 cartões vermelhos mostrou retornos bem maiores em nossos testes. Logo na primeira bola encontrada o multiplicador já vai para ×8.75, e com apenas 4 bolas você atinge ×16.70. O problema é que com 10 cartões espalhados no tabuleiro, as chances de acertar um deles são bem altas, então essa estratégia funciona melhor para quem quer sacar rápido após 3 ou 4 acertos.

Nossa equipe não recomenda selecionar 15 cartões vermelhos mesmo com a possibilidade de ganhos maiores. Nos testes, muitas vezes o cartão vermelho aparecia logo na primeira ou segunda bola, e o risco não vale a pena.

O crash game Mines é bom? Nossa opinião

Sim! Nossa equipe adorou jogar Mines, porque é um jogo fácil de entender e perfeito para quem curte jogos de cassino para celular.

Dá pra jogar no seu ritmo, escolher o nível de risco e sacar os ganhos no momento certo, o que deixa tudo mais dinâmico.

Se você curte jogos rápidos e estratégicos, vale a pena testar. Mas lembre-se: jogue com responsabilidade e defina sempre um limite para suas apostas.

FAQ – Perguntas Frequentes

Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre como jogar Mines.

Como funciona o jogo do Mines? O Mines é um jogo de campo minado em que você precisa clicar em espaços seguros sem acertar uma bomba. Cada espaço seguro aumenta o multiplicador dos ganhos, e você pode decidir quando sacar o valor acumulado. Quanto mais bombas no tabuleiro, maior o risco e os multiplicadores. Qual o melhor horário para jogar Mines? Não existe um horário específico para jogar Mines. O jogo funciona com RNG (Random Number Generator), garantindo que cada rodada seja totalmente aleatória. Você pode jogar a qualquer momento do dia sem diferença nos resultados. Qual a melhor plataforma para jogar Mines? A Stake, a Bet365 e a Betano estão entre as melhores plataformas para jogar Mines. Na Stake, você encontra uma versão exclusiva do jogo, desenvolvida pela própria plataforma. Já na Betano e na Bet365, é possível curtir o Gold Digger: Mines, uma versão diferente em que você acompanha um minerador em um cenário dentro de uma mina. O jogo tem um visual bem colorido e é super divertido. Qual é o segredo para ganhar no Mines? Não há um segredo definitivo, mas algumas estratégias podem aumentar suas chances. Jogar com menos bombas no início, definir um limite de ganhos e seguir um padrão ao clicar nos espaços são dicas que ajudam a minimizar os riscos e melhorar os resultados. Qual a lógica do jogo Mines? A lógica do jogo é simples. Evitar as bombas e multiplicar os ganhos a cada clique bem-sucedido. Você pode definir o nível de risco escolhendo o número de minas no tabuleiro. Quanto mais minas, maiores os multiplicadores, mas também maior a chance de perder. É possível ver onde estão as bombas no Mines? Não. As bombas são distribuídas aleatoriamente a cada rodada, e não há como prever sua localização antes de clicar. O jogo é baseado na sorte e na estratégia de escolher os espaços mais seguros. O jogo Mines paga de verdade? Sim, o Mines paga de verdade quando você joga em plataformas licenciadas como Stake, Betano e bet365. Os pagamentos seguem a tabela de multiplicadores de cada versão e são creditados automaticamente quando você clica em sacar antes de acertar uma mina. Qual a melhor versão de Mines para jogar? Depende do seu estilo. Se você prefere personalização total, o Mines exclusivo da Stake é a melhor opção. Para quem gosta de variedade, a bet365 oferece 8 versões diferentes. Já na Betano você encontra 14 versões com RTPs que chegam a 96.43%.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.