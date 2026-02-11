Melhor plataforma para jogar Aviator: 5 boas opções em 2026

A bet365 é a melhor plataforma para jogar Aviator. Além dela, Betano, Superbet, KTO e Novibet se destacam quando o assunto é esse crash game tão popular. O jogo do aviãozinho é uma sensação entre os apostadores brasileiros, sendo um dos primeiros do gênero a se popularizar no país.

Neste guia, você aprenderá como jogar Aviator nos melhores cassinos regulamentados do país. Além disso, preparamos algumas dicas especiais para você se divertir com este jogo.

Para te ajudar a escolher a melhor plataforma para jogar Aviator, trouxemos aqui algumas das melhores plataformas de cassino online:

O que é o Aviator, o jogo do avião?

O Aviator, ou jogo do Aviãozinho, é um crash game lançado pela Spribe em 2019. Ele é um dos jogos de cassino online favoritos dos brasileiros ao unir simplicidade com altos multiplicadores.

Ao abrir o jogo em uma plataforma Aviator, os apostadores encontrarão um avião decolando em uma linha para cima no gráfico, trazendo multiplicadores para a sua aposta. O objetivo é sacar os ganhos antes que esse aviãozinho caia ao chão.

Cashout antes da queda

No Aviator, os usuários devem inserir suas apostas antes da rodada começar. Quando o avião decola, elas aumentam de acordo com multiplicadores.

Para ter direito a esses ganhos, é preciso que as apostas sejam retiradas antes que o avião caia. É clicar no botão de “retirar” ou “cash out”, dependendo do idioma em que está jogando.

Duas apostas por rodada

Os usuários podem inserir até duas apostas antes da rodada começar no jogo do aviãozinho.

Cada uma delas é totalmente independente da outra. Ou seja, é possível ativar o autojogo, estabelecer cash out automático ou até mesmo fazer uma retirada manual de uma delas sem afetar a outra.

Até 5000x em multiplicador

Gerado a cada rodada por um algoritmo comprovadamente justo, imparcial e transparente, o multiplicador do jogo do aviãozinho começa em 1x.

Enquanto o avião permanece voando, a sua aposta é multiplicada e os ganhos aumentam, podendo alcançar até 100x o valor inicial.

Como funciona o jogo do aviãozinho?

Nos melhores sites com jogo do aviãozinho, você encontrará sempre um tutorial com um modo de demonstração disponível.

Assim, para escolher a melhor plataforma para jogar Aviator, é preciso entender os principais recursos, como:

Gráfico de avião

No Aviator, o avião decola em uma reta ascendente. A cada segundo que permanece voando, os multiplicadores de ganho dos apostadores aumentam.

No entanto, como o resultado é gerado por números aleatórios, isso significa que a aeronave pode cair a qualquer momento.

Assim, poderá ter rodadas em que o multiplicador acaba em 1x ou 100x, dependendo da sua sorte.

Apostas normais/Autojogo

Os apostadores podem fazer duas apostas independentes por rodada. Cada uma delas contará com um valor selecionado pelo próprio apostador e será retirada sem afetar a outra.

Além disso, com o autojogo, há como jogar Aviator automaticamente. Ao clicar nesta opção, terá como definir o número de rodadas que deseja participar e os valores das situações em que deseja parar.

No entanto, não é possível usar o cash out automático durante o autojogo. Essa é a forma que a casa de aposta com Aviator encontra para que você permaneça tomando decisões conscientes sobre o seu jogo.

Auto cash out

Para quem prefere assistir ao jogo do avião sem ter que fazer os saques manuais a cada rodada, não tem problema.

O recurso de Levantar Auto (ou autocash) está disponível na parte inferior do painel. Basta ativá-lo e selecionar qualquer multiplicador.

Se o avião voar o suficiente para alcançar o número desejado, sua retirada será feita sozinha. No entanto, é possível que ele desabe antes e você não consiga sacar seus ganhos.

Assim, é preciso usar o cashout de maneira consciente e sábia em qualquer plataforma Aviator.

RTP

O Aviator conta com um RTP de 97%, segundo informações oficiais da Spribe. Esse valor é calculado ao longo de milhões de partidas jogadas em todo o mundo.

Aposta Mínima e Máxima

No jogo do avião, os jogadores poderão fazer duas apostas separadas. Ambas possuem mínimo de R$1 e máximo de R$100.

Saques de Ganhos

Assim que o avião decolar, o botão de “Retirar” ficará disponível. Nele, o valor da sua aposta inicial e os ganhos do multiplicador aparecem como um só.

Como jogar Aviator: passo a passo

O modo simples de como jogar Aviator atrai os apostadores de todos os tipos. Com poucos requerimentos, o passo a passo é simples o suficiente para que até mesmo os iniciantes apostem com dinheiro real.

O processo parecido nas melhores plataformas de cassino online. Para te ajudar, preparamos o tutorial a seguir com base na Betano:

Primeiramente, acesse o site escolhido e faça o seu cadastro (ou o login) Após acessar sua conta, procure pelo Aviator no catálogo Em seguida, quando o jogo do avião carregar, aguarde até que o botão de apostar esteja disponível Insira o valor e clique em “Aposta” Assim que a rodada começar, aguarde o avião alcançar o multiplicador desejado Por fim, clique em “Retirar” para sacar os ganhos

Atenção: você pode ter encontrado por aí uma série de pessoas que falam sobre um horário do jogo do avião que ganha dinheiro. Mas não se engane: isso não existe.

Os resultados do Aviator são decididos por um gerador de números aleatórios, com certificado de transparência. Dessa forma, não há como prever se o multiplicador será alto ou baixo a cada rodada.

Aviator demo: jogar grátis

É interessante testar um modo de demonstração antes de apostar com dinheiro real nos melhores sites para o jogo do aviãozinho.

Confira a versão grátis da plataforma Aviator a seguir e faça seus testes em um dos melhores crash games da atualidade.

Dicas e estratégias básicas para iniciantes no jogo do aviãozinho

Se já sabe qual a melhor plataforma para jogar Aviator e quer dicas de como aumentar suas chances de ganhos, confira a lista especial que preparamos a seguir:

Comece com valores baixos

O Aviator é um jogo que aceita apostas pequenas, a partir de R$1. Assim, você pode começar seus palpites com pequenas quantidades até compreender toda a mecânica que ele oferece.

Além disso, embora as apostas menores não tenham potenciais de lucro tão alto, elas te dão experiência e diversão ao mesmo tempo.

Faça a boa gestão da banca

Caso esteja disposto a apostar valores mais altos, não perca o controle. A boa gestão da banca significa que apostará apenas no que está disposto a perder, sem impactar seu orçamento de forma negativa.

Com isso, é preciso analisar suas finanças e estabelecer limites de perda e de ganhos.

Faça pausas

O jogo do avião é extremamente rápido, com múltiplas rodadas por minuto. Dessa forma, é importante que você tome cuidado para não gastar mais tempo do que o planejado jogando.

Se necessário, utilize as ferramentas disponibilizadas nos melhores sites com jogo do aviãozinho. Com limites personalizados, pode estabelecer pausas obrigatórias após determinado tempo de jogatina.

Use o auto cash out

Com o Aviator depende da sua conexão com a internet, pode haver um pequeno atraso entre o momento em que você clica para retirar e o saque real. Por vezes, esse delay pode resultar na perda dos seus ganhos se o avião cair.

Diante disso, indicamos que estabeleça um valor e ative o recurso de Levantar Auto. Assim, ainda pode fazer o cash out manual se preferir, mas o saque será feito automaticamente no multiplicador escolhido.

Melhores sites com jogo do aviãozinho

Agora que você já conhece as mecânicas do jogo e as dicas para começar com o pé direito, conheça os melhores cassinos que contam com Aviator no catálogo.

Bet365

O Aviator na bet365 é um dos jogos mais procurados hoje. Com um aplicativo de cassino para smartphones Android, ela permite que os usuários façam suas apostas no jogo do aviãozinho diretamente do celular após o cadastro com o código de indicação bet365.

Cadastre-se no cassino bet365

Betano

A Betano conta com um banner de destaque para o aviãozinho. Nessa plataforma, os usuários serão recebidos já com um pequeno guia de como jogar Aviator assim que o jogo carregar, além de poder acessar ao chat com outros usuários.

Cadastre-se no cassino Betano

Superbet

Na Superbet Aviator está disponível ao lado de um catálogo amplo de jogos de cassino online. Com o histórico de resultados, chat ao vivo e opção de tela cheia, ele oferece diversão com chances de lucro.

Após o cadastro com o código bônus Superbet, os apostadores poderão participar também do Torneio Aviãozinho. Toda semana, ela distribui pontos para os jogadores que mais pontuarem nesse crash game durante o período promocional.

Cadastre-se no cassino Superbet

KTO

A KTO é a melhor plataforma para jogar Aviator se você quer reembolso. O jogo do aviãozinho possui cashback de 0,15% a cada rodada.

Além disso, a plataforma conta com um aplicativo para Android e um site super responsivo para iOS que te permitem jogar pelo celular.

Cadastre-se no cassino KTO

Novibet

A Novibet é uma operadora que oferece 10% de cashback para os apostadores com perdas totais de R$100 ou mais no jogo Aviator durante a semana.

Além disso, ela conta com uma roda de prêmios para seus usuários cadastrados. Ao girar a roleta, é possível ganhar apostas grátis para usar nos jogos de caça-níqueis e de cassino online.

Assim, você pode se cadastrar com o código promocional Novibet e aproveitar várias promoções além do cashback.

Cadastre-se no cassino Novibet

Vantagens e desvantagens do Aviator?

Vantagens Rodadas rápidas Apostas a partir de R$1 Multiplicador máximo de R$100 Recursos de jogo automático Desvantagens Alta volatilidade Conexão lenta com a internet pode impactar os ganhos

Vale a pena jogar o jogo do avião?

Sim, vale a pena jogar Aviator, o jogo do aviãozinho! Esse crash game conta com uma volatilidade muito alta, mas traz potenciais de ganhos altos se conseguir sacar a tempo.

Com multiplicador de até 100x a aposta inicial e valores a partir de R$1, ele cabe nos orçamentos mais baixos. Além disso, permite que verifique os resultados anteriores e converse com outros usuários no chat.

No entanto, sua imprevisibilidade é muito grande, fazendo com que seja essencial uma conexão rápida e estável com a internet.

Além disso, recomendamos para ao escolher a melhor plataforma para jogar Aviator, preze sempre pelos sites recomendados. Trazemos apenas plataformas legais e seguras aqui na Placar.

Alternativas ao Jogo Aviator

Já testou o jogo do avião e quer conhecer um novo? Não se preocupe, a lista a seguir traz opções divertidas para os fãs de cassino online:

Perguntas Frequentes

A seguir, respondemos às dúvidas mais buscadas sobre o jogo do aviãozinho.

Como se joga o jogo Aviator? No jogo do aviãozinho, você insere sua aposta e deve sacar antes que o avião desapareça da sua tela. É só fazer o seu palpite, aguardar a rodada começar e clicar em “Retirar” enquanto a aeronave continua voando. Qual o segredo para ganhar dinheiro no Aviator? Não há nenhuma forma garantida de jogar o jogo do avião que ganha dinheiro. Esse crash game possui um gerador de número aleatório que decide os resultados de forma independente, sem qualquer tipo de interferência externa. Como ler o gráfico do Aviator? O gráfico do Aviator segue uma linha reta para cima. O apostador deve acompanhá-lo e retirar o palpite antes que ele desapareça da tela. Como saber se o Aviator vai subir? Não há como prever o quanto e até quando o avião irá subir. O multiplicador é decidido pelo gerador de números aleatórios assim que a rodada começa e pode ir de 1x a 100x, sem qualquer aviso. Qual é o melhor horário para jogar no Aviator? Apesar de ser divertido a qualquer hora, não há um horário melhor para jogar o jogo do aviãozinho. Todos os resultados são independentes, sem que haja interferência externa e sem considerar os resultados anteriores dos apostadores. Qual a melhor plataforma do Aviator? Bet365, Betano, Superbet, KTO e Novibet são as melhores plataformas para jogar Aviator. Elas são regulamentadas pela SPA e possuem depósitos mínimos baixos, cabendo na maioria dos orçamentos.

