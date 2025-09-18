Estratégias de apostas: 6 dicas para aumentar suas chances

Aplicar estratégias de apostas é o caminho ideal para ter mais chances de sucessos em seus palpites esportivos em Setembro de 2025. Você pode escolher entre apostas simples, múltiplas ou de valor conforme a banca disponível.

Neste guia, te explicaremos as principais estratégias de apostas esportivas que pode usar ao seu favor. Detalhamos os principais aspectos que devem ser considerados antes do palpite, como fazer a gestão adequada da banca e mais. Confira!

Quais são as estratégias na hora de apostar?

Fazer uma boa gestão de banca, apostar em odds de valor, optar por múltiplas seguras e reivindicar promoções são algumas das estratégias essenciais na hora de apostar. No entanto, elas dependerão muito do seu estilo como apostador e do conhecimento que possui.

As apostas esportivas são um mar profundo, com milhares de mercados disponíveis em partidas do futebol ao críquete. Todas seguem a mesma lógica: para ganhar, é preciso acertar se um evento acontecerá na prática ou não.

Diante disso, o apostador não pode só sair chutando em seleções altas. É preciso analisar com cuidado quais as promoções que valem a pena, os mercados mais prováveis, as cotações oferecidas e o valor disponível, e aplicar as estratégias de apostas adequadas.

Gestão de banca: a base de tudo

A gestão de banca é o primeiro passo em todas as estratégias de apostas em futebol, basquete, tênis ou qualquer outro esporte. Ela consiste em estabelecer um orçamento para suas apostas durante um período específico. Por exemplo: pode separar R$100 para apostar durante a semana ou R$400 para apostar no mês todo.

Com isso, você consegue gerir os gastos de forma responsável. Também tem uma maior previsibilidade das suas apostas, pois mesmo que o palpite não seja vitorioso, ele não compromete toda sua banca.

Defina seu orçamento inicial

O primeiro passo da gestão de banca é estabelecer quanto pode gastar com suas apostas. Você determina o valor máximo que pode usar durante um período, considerando tanto os ganhos quanto as perdas.

Além disso, você também deve lembrar que as apostas são uma fonte de entretenimento. Por este motivo, o seu orçamento deve envolver apenas valores disponíveis, sem afetar suas finanças pessoais.

Use o sistema de unidades

O sistema de unidades é uma das estratégias de apostas esportivas mais úteis. Você divide o valor da sua banca por 100 e suas apostas em 3 categorias de aposta:

Baixo risco: 1 a 2 unidades por palpite;

1 a 2 unidades por palpite; Médio risco: 3 a 5 unidades por aposta; e

3 a 5 unidades por aposta; e Alto risco: até 10 unidades por bilhete.

Ao dividir sua banca em unidades, você faz uma gestão adequada do seu orçamento. Assim, garante que ele resistirá a uma sequência negativa.

No entanto, não recomendamos que ultrapasse 10 unidades por bilhete. Se o seu intuito é ter boas chances de ganhos com uma sequência de apostas, o ideal é apostar um pouco do seu orçamento em palpites com odds atraentes.

Estabeleça limites claros

Os limites da sua banca devem ser respeitados mesmo que tenha uma maré de sorte muito grande, com altos prêmios, ou de azar, com sequências negativas.

Você deve gerir a sua banca de modo a sacar ao ganhar um valor específico ou parar quando perde uma porcentagem pré-determinada. Por exemplo, se sua banca era de R$1000 e ganhou R$2000, faça o saque. Mas se perdeu R$200, faça uma pausa e reavalie suas estratégias de apostas.

Não persiga perdas em busca de um grande prêmio, nem aposte impulsivamente após uma sequência de vitórias. Tudo deve ser planejado, sempre respeitando a sua banca.

Reajuste sua banca

Se você teve bons resultados com as suas apostas, pode reajustar a banca. No entanto, não estamos falando aqui de uma ou duas grandes vitórias grandes, mas de uma sequência consistente ao longo do tempo, mesmo que com prêmios menores.

Você pode adicionar uma parte dos ganhos recebidos como valor disponível da banca. Assim, é só recalcular o valor das unidades de apostas e escolher mercados adequados para a sua estratégia de apostas.

Odds: como interpretar e encontrar apostas de valor

Odds e cotações são as probabilidades de um evento se concretizar na prática. Por exemplo, uma odd 1.15 representa um evento praticamente certo de que acontecerá. Já uma cotação 15.90, por mais atraente que seja, revela um acontecimento quase impossível.

Essas probabilidades te ajudam a avaliar e prever os resultados dos mercados em diferentes esportes. Além disso, você pode aproveitar essas brechas das atualizações de cotações em tempo real para encontrar as apostas de valor.

Apostas de valor

Como as operadoras atualizam seus mercados constantemente, nem sempre elas conseguem corrigir as odds rápido o suficiente para refletir as probabilidades reais.

É aí que surgem as apostas de valor: palpites em mercados com cotações maiores do que as probabilidades reais. Ao identificar odds mais altos do que as probabilidades reais do acontecimento, aumentará seus ganhos potenciais em um mercado específico.

Uma boa dica para as apostas de valor é checar as odds nas melhores bets. Ao comparar entre as diferentes plataformas, pode verificar quais oferecem as melhores oportunidades para suas estratégias de apostas esportivas.

Super Odds

As Super Odds são odds aumentadas para mercados selecionados pelas operadoras. Dependendo da popularidade do evento, elas podem alcançar até 100% de acréscimo nas probabilidades.

As melhores casas com Super Odds também costumam oferecer odds turbinadas. Elas são cotações com aumentos pequenos em eventos próximos, com melhorias de até 50%.

Na Novibet, por exemplo, estas odds costumam trazer um combo de dois mercados, como Ambos Marcam e Total de Gols.

No entanto, embora sejam muito atraentes, as Super Odds e odds turbinadas nem sempre valem a pena. Você deve considerar se elas estão de acordo com os seus palpites planejados, se são eventos que têm chances de se concretizarem e se são em apostas múltiplas ou simples.

Apostas múltiplas: odds multiplicadas e boosts

As apostas múltiplas incluem duas, ou mais, seleções de eventos. Elas contam com cotações mais altas, calculadas pela combinação dos mercados selecionados.

Para ganhar, entretanto, elas apresentam um requisito mais complexo: todos os palpites devem estar corretos, já que basta um único erro para invalidar toda a vitória.

Assim, é essencial que suas estratégias de apostas múltiplas traga mercados em sintonia. Você pode, por exemplo, apostar no total de gols e na vitória de um time específico. Ou apostar nos favoritos de uma rodada.

Além disso, há algumas plataformas, como a Superbet, que trazem boosts adicionais de acordo com o número de seleções. Na SuperMúltipla, por exemplo, dá para alcançar 150% de bônus com 20 seleções no bilhete.

Como combinar mercados

Combinar mercados em harmonia é essencial para que suas estratégias de apostas múltiplas funcionem. Seleções que estejam em sintonia, como um time e específico para vencer com gol do seu artilheiro, são mais prováveis de se tornarem realidade do que seleções escolhidas aleatoriamente.

Por exemplo, se você quer apostar na vitória do Flamengo em cima do Vasco no Brasileirão, pode combinar com Mais de 2.5 Gols, já que o rubro negro carioca tem tido grandes goleadas durante a temporada, incluindo um saldo positivo de 37 gols.

Ou se preferir, se vai apostar na vitória do Palmeiras contra o River Plate na Libertadores, dá para combinar com mais de 1.5 cartões para o time paulista, já que partidas eliminatórias costumam ter um número maior de faltas e expulsões.

Suas estratégias de apostas em futebol devem considerar os dados estatísticos antes mesmo da partida começar. Analise quais os mercados que fazem sentido juntos e aproveite os boosts de Criar Aposta ou das apostas múltiplas para o seu palpite.

Aprenda a balancear risco e recompensa

Quanto mais seleções, maior o potencial de ganhos do seu bilhete. No entanto, menor será a sua chance de acertar o bilhete completo, com riscos de perdas.

Diante disso, você deve aprender a balancear o risco e o potencial de recompensas. Bilhetes com 2 a 4 seleções costumam ter mais sucessos que os cupons longos, com 10 ou mais mercados.

Além disso, pode usar as promoções a seu favor. As plataformas de jogos costumam oferecer proteção de múltipla segura se errar apenas um palpite, por exemplo.

Explore diferentes campeonatos e horários

Uma boa estratégia de apostas é variar os campeonatos e os horários dos jogos do seu interesse. Com uma variedade maior de palpites, consegue impedir a influência de fatores externos nos seus resultados.

No entanto, para ter mais sucesso, é preciso que estude bem todos os torneios em que quer palpitar. Faça sempre uma análise completa das equipes, verifique os terrenos de cada jogo e até mesmo a altitude do estádio para entender como pode afetar cada time.

Promoções nas casas de apostas: use a seu favor

As novas casas de apostas chegaram com uma diversidade grande de promoções. Dos bônus de cashback às apostas grátis, essas ofertas aumentam seu potencial de ganhos a longo prazo.

Diante disso, indicamos que você fique de olho em diferentes plataformas. Acompanhe também os canais, como Telegram, e as redes sociais das operadoras.

Com as promoções, você pode arriscar em palpites que normalmente não faria ou aproveitar para apostar mais em mercados de odds maiores sem afetar a sua banca.

Apostas grátis

As apostas grátis, ou freebets, são promoções em que você recebe um valor para apostar em esportes. Elas aumentam a sua banca desde que cumpra requisitos, como:

Aposta em um mercado selecionado

Valor mínimo elegível

Odds mínimas em competições específicas

Na Esportes da Sorte, por exemplo, você pode apostar R$10 em um dos campeonatos escolhidos, como Libertadores e Sul-Americana, e ganhar uma freebet.

A grande vantagem das freebets é que os ganhos são entregues automaticamente se você acertar o palpite. Normalmente, já na própria criação do bilhete você consegue ver o valor dos ganhos em potencial, subtraindo somente o valor da aposta grátis.

Cashback no depósito

O cashback no depósito é um bônus de saldo extra oferecido ao apostador ao recarregar na plataforma. Ele é muito útil para as suas estratégias de apostas porque ajuda a aumentar a sua banca sem que tenha que aumentar seus gastos.

É só ativar a oferta, depositar na plataforma e receber um pequeno reembolso no fim do período promocional. Ele pode ser calculado de acordo com as suas perdas, ou com base no saldo recarregado.

Atenção ao rollover

Alguns bônus de apostas contam com rollover, requisitos essenciais que devem ser cumpridos se você quiser sacar os ganhos.

Por este motivo, recomendamos que leia com atenção os Termos e Condições de cada oferta.

Veja o prazo de validade para usar as apostas grátis e cashback recebido, confira quantas vezes precisa apostar seu bônus e se há limitações de mercados ou odds.

Mercados seguros: como jogar “safe”

Há mercados de apostas que são mais prováveis de você acertar do que outros, especialmente se for um jogador novato. Por exemplo, é mais fácil ganhar apostando no resultado final do que em handicaps asiáticos com frações.

Diante disso, suas estratégias de apostas devem considerar seleções que cubram dois resultados, como a Chance Dupla, de possibilidade de anulação, como Empate Anula Aposta, ou que tenham pagamento antecipado.

Esses mercados especiais diminuirão os seus riscos de apostas, com uma margem de acerto maior. A desvantagem deles, no entanto, é que suas odds são mais baixas. Assim, você precisa considerar se valem a pena ou não caso a caso.

Pagamento Antecipado

Há como apostar em futebol, basquete, handebol, ou tênis, e receber os ganhos antes do apito final da partida. É só selecionar uma equipe, ou jogador, no mercado de Vencedor (1×2 ou Resultado Final, dependendo da plataforma) com o símbolo de pagamento antecipado.

O bilhete será considerado vencedor se o placar alcançar uma vantagem considerável para o jogador ou equipe escolhido. Por exemplo, no futebol, a Betano paga antecipado com 2 gols e com 20 pontos no basquete.

Mesmo que o placar seja revertido, ou termine em empate, os ganhos estarão garantidos.

Empate Anula Aposta

O Empate Anula Aposta é um recurso comum das casas de apostas para partidas que acabam sem gols.

Se você apostar no mercado intervalo/final, ou resultado correto, e a partida acabar com 0-0, a operadora faz o reembolso do valor completo apostado.

Ou seja, é como se não tivesse apostado.

Chance Dupla

Chance Dupla é um tipo de palpite interessante para suas estratégias de apostas. Ele cobre dois de três resultados de uma única vez da seguinte forma:

Vitória ganha ou empata (1X): você ganha se o Vitória terminar a frente no placar ou empatar;

você ganha se o Vitória terminar a frente no placar ou empatar; Empate ou vitória do Fluminense (X2): você ganha se o Fluminense vencer ou empatar;

você ganha se o Fluminense vencer ou empatar; Qualquer time ganha (12): você perde apenas se o jogo terminar empatado.

Esse tipo de aposta é muito útil para partidas equilibradas, embora tenha odds mais baixas que o Resultado Final. Ao cobrir mais resultados, ele aumenta suas chances de acerto sem que tenha que apostar em dois resultados separados.

Apostas ao vivo: dinâmica avançada

As melhores plataformas, como a Betfair, oferecem apostas ao vivo para centenas de eventos ao longo do dia. Cada partida conta com mercados atualizados em tempo real, com odds que refletem as jogadas em campo.

Com serviços de live streaming, transmissões de imagem em tempo real, essas operadoras permitem ao apostador recalcular a rota enquanto a partida acontece.

Dessa forma, pode encontrar oportunidades para apostas de valor. Também pode usar ferramentas como o cash out para evitar perdas maiores se as coisas estiverem fugindo do planejado.

Odds mais voláteis

As odds das apostas ao vivo são modificadas a cada instante, conforme o jogo avança. Ou seja, podem ir de valores altos aos baixos, ou até mesmo serem suspensas a qualquer momento.

Por este motivo, recomendamos que só aposte nos mercados em tempo real se estiver acompanhando a partida. Também deve assegurar que possui uma boa conexão com a internet e que está apto a tomar decisões rápidas.

Nas apostas ao vivo, cada segundo pode ser a diferença entre um cash out com ganhos ou uma aposta perdida.

Mercados especiais ao vivo

As operadoras possuem alguns mercados especiais ao vivo, como os mercados rápidos. Neles, você pode palpitar nos acontecimentos dos próximos minutos da partida, como gol ou expulsões.

Também tem a opção de apostar no que acontecerá em um intervalo de tempo selecionado. Por exemplo, se um gol será concedido entre os 19:00 e 19:59 da partida e, se sim, como será o método do gol.

Estes mercados podem ser aplicados de acordo com suas estratégias de apostas. Porém, não se esqueça que eles demandam tanto atenção constante como conhecimento das equipes.

Perguntas frequentes

Confira a seguir as perguntas mais comuns sobre estratégias de apostas:

Qual o valor ideal para começar a apostar? O valor ideal para começar a apostar é R$100. Com este valor, você pode usar o sistema de unidades para atribuir riscos aos seus palpites e avaliar cada potencial de ganho. Sugerimos que, inicialmente, seus palpites não ultrapassem 5% do orçamento a cada seleção. É melhor apostar em odds altas ou baixas? Para apostadores iniciantes, é melhor apostar em odds baixas. Embora não ofereçam ganhos tão altos, elas são mais prováveis e te ajudam a adquirir experiência e conhecimento de mercado. À medida que você se torna mais experiente, pode partir para odds altas. Em quantas casas de apostas devo ter conta? Depende da sua banca e da sua experiência. Para apostadores iniciantes, recomendamos que se limite a duas ou três plataformas diferentes. Os mais experientes, entretanto, podem analisar e se cadastrar em um número maior de operadoras para aproveitar as vantagens que elas oferecem. Posso apostar apenas em múltiplas para ganhar mais? Sim, você pode apostar apenas em múltiplas para ganhar mais. Entretanto, as apostas múltiplas possuem um risco maior do que as simples, com um único resultado errado tornando o bilhete perdido. Como saber se uma odd é realmente boa? Para saber se a odd é realmente boa, compare os valores oferecidos no mesmo mercado em outras plataformas. Faça sua própria análise de probabilidades e verifique se a cotação oferecida é uma aposta de valor ou não. Vale a pena apostar em jogos ao vivo? Sim, vale a pena apostar ao vivo. Com mercados em tempo real, você pode achar cotações vantajosas que não estavam presentes no pré-jogo. No entanto, é preciso tomar cuidado para não se deixar levar pelas emoções dos acontecimentos em campo. Garanta que a sua conexão está rápida e estável para não perder nada