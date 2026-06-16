Apostas em Valorant: guia completo com sites, mercados e dicas

Os melhores sites para fazer apostas Valorant são bet365, Stake, Betsson, Estrela Bet e Betano. O Valorant é um dos maiores fenômenos dos eSports, desenvolvido pela Riot Games em 2020 como um FPS tático 5v5 e que rapidamente cresceu no mundo das apostas.

Neste guia, você encontra os melhores sites, os principais mercados disponíveis e dicas para fazer Valorant apostas com mais responsabilidade. Além disso, todo o conteúdo produzido por nossos especialistas é destinado a maiores de 18 anos.

Melhores sites de apostas Valorant em 2026

Testamos cada uma das plataformas abaixo e todas oferecem mercados específicos para Valorant, são regulamentadas pela SPA/MF e processam saques via Pix. A escolha entre elas depende do que você dá prioridade: variedade de mercados, transmissão ao vivo ou criação de apostas personalizadas.

bet365: diversos mercados para você apostar em Valorant Stake: transmissão ao vivo integrada em Valorant Betsson: aposte em Valorant com estatísticas super detalhadas Estrela Bet: Valorant em Challengers com mercados exclusivos Betano: crie apostas personalizadas no Valorant

As melhores casas de apostas desta lista cobrem os principais torneios do VCT, incluindo Masters e Champions, com odds disponíveis tanto no pré-jogo quanto ao vivo.

1. bet365: diversos mercados para você apostar em Valorant

Na bet365, você encontra muito mais que o vencedor simples em Valorant. Os mercados cobrem vencedor da partida, handicap de rounds, total de mapas e até resultado correto de cada round individual. A navegação é organizada em abas: Mercados Principais, Mercados da Partida, Mapa 1, Mapa 2.

Nossa equipe acompanhou Division One contra ROSE ao vivo no Mapa 1. Division One estava perdendo os primeiros rounds, mas conhecíamos o histórico deles em séries passadas.

Eles sempre reagem bem após um começo irregular. Por isso apostamos no handicap de rounds em favor deles.

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2. Stake: transmissão ao vivo integrada em Valorant

Na Stake, o Valorant está organizado por região. VCT Americas, VCT Pacific, VCL Espanha, VCL Turquia e VCL EMEA. Cada uma com transmissão ao vivo na plataforma e estatísticas em tempo real dos jogadores.

Você consegue acompanhar pick rate de agentes, win rate, histórico de encontros recentes tudo no mesmo lugar.

Nossa equipe assistiu FURIA contra Evil Geniuses na VCT Americas. Enquanto o jogo rolava, estudamos as estatísticas de cada agente. Notamos que Evil Geniuses tinha alta taxa de vitória com Breach e apostamos no mercado de Spike Plant com essa informação.

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3. Betsson: aposte em Valorant com estatísticas super detalhadas

Antes de apostar em Eternal Fire Passion contra Beşiktaş Esports na Betsson, verificamos estatísticas completas de cada time. Taxa de vitória por mapa, pool de agentes que cada um usa, desempenho em Split, Haven, Lotus, Bind.

Havia também como comparar individualmente os jogadores, com gráfico radar mostrando exatamente em que cada um é forte.

Vimos que Eternal Fire tinha Anima como jogador destaque com 1.07 de classificação, enquanto Beşiktaş tinha fraqueza em defesa. Por isso, apostamos na Eternal Fire sabendo que tinham o melhor jogador naquele matchup.

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4. Estrela Bet: Valorant em Challengers com mercados exclusivos

Na Estrela Bet, você pode apostar em Valorant Challengers com mercados que outras plataformas pouco oferecem. É possível apostar em total de abates por jogador em cada mapa, vencedor de rounds individuais (rodada 3, rodada 4, rodada 5), primeiro kill de cada rodada e handicap de rounds por mapa.

Nossa equipe acompanhou UCAM Esports Club contra FALKE ESPORTS no Challengers Spain. Estudamos o desempenho individual de cada jogador e notamos que o Yohpa da UCAM Esports tinha abates consistentes em Mapa 1. Apostamos no total de abates dele acima de 11.5 em Mapa 1.

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5. Betano: crie apostas personalizadas no Valorant

Na Betano, você pode usar o recurso Criar Aposta para Valorant. Selecione seus mercados favoritos (vencedor de mapa, resultado correto, total de rounds ou handicap de rounds) e monte a aposta do seu jeito. Os mercados disponíveis no Criar Aposta estão destacados pela sigla CA.

Em Cloud9 contra Team Envy, combinamos Team Envy vencedor do Mapa 1 com resultado correto 2-1 para eles. A odd individual de cada mercado era razoável, mas a combinação chegou a 10.00. Só foi possível encontrar uma odd como essa porque a Betano nos permitiu escolher cada mercado separadamente.

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O que é Valorant e como funciona o cenário competitivo?

Valorant é um FPS tático 5v5 da Riot Games em que dois times se alternam entre ataque e defesa ao longo de 13 rounds cada lado. O time atacante tenta instalar a spike em um dos pontos do mapa, enquanto os defensores precisam neutralizá-la ou eliminar os adversários antes do tempo acabar. Cada jogador escolhe um agente com habilidades únicas que influenciam diretamente a dinâmica de cada round.

A estrutura competitiva oficial é o VCT (Valorant Champions Tour), dividido em quatro ligas regionais: Americas, EMEA, Pacific e China. As equipes de maior desempenho em cada liga avançam para os Masters, torneios internacionais realizados duas vezes por ano, e para o Champions, o mundial que encerra a temporada.

O calendário de 2026 inclui o Masters Santiago, o Masters UK e o Champions Shanghai como principais eventos internacionais. Esse ciclo garante partidas de alto nível ao longo do ano inteiro, o que aumenta as oportunidades de apostas em Valorant para quem acompanha o cenário.

Principais mercados de apostas em Valorant

Os mercados disponíveis para apostas Valorant vão muito além do resultado final da partida. Conhecer cada um deles ajuda a encontrar valor das odds e a diversificar as estratégias ao longo de uma série.

Vencedor da partida (moneyline)

O mercado de moneyline é o mais simples. Você aposta em qual time vai vencer a partida. É o ponto de entrada ideal para quem está começando a apostar em eSports. Basta analisar o nível geral das equipes.

Apesar da simplicidade, as odds de moneyline em Valorant podem oferecer bom valor em partidas equilibradas ou quando um underdog está em boa fase. Acompanhar o desempenho recente das equipes é essencial para identificar essas oportunidades.

Handicap de mapas

No handicap de mapas, uma das equipes recebe uma vantagem fictícia no placar de mapas antes da partida começar. Por exemplo, apostar em um time com handicap +1.5 significa que ele precisa vencer pelo menos um mapa para a aposta ser ganha.

Esse mercado é útil quando há um favorito claro na partida, pois o handicap equilibra as odds e aumenta o retorno potencial se você aposta no favorito. Analisar o histórico de confrontos diretos ajuda a calibrar a escolha da linha.

Over/under de mapas e rounds

O mercado de over/under permite apostar se o número total de mapas ou rounds jogados ficará acima ou abaixo de uma linha definida pela casa. Uma série ao melhor de três, por exemplo, pode terminar em 2 ou 3 mapas dependendo do equilíbrio entre os times.

Analisar o estilo de jogo de cada equipe é fundamental aqui. Times com map pools parecidas tendem a levar as séries para o mapa decisivo, enquanto confrontos desequilibrados costumam terminar mais rápido.

Vencedor de mapa individual

Algumas casas permitem apostar no vencedor de cada mapa separadamente dentro de uma série. Isso abre possibilidades interessantes quando uma equipe tem desempenho superior em mapas específicos do pool.

Esse mercado exige conhecimento mais detalhado sobre quais mapas cada time domina e quais tende a evitar. O veto de mapas, quando divulgado antes da partida, é uma informação valiosa para tomar essa decisão.

Primeiro abate (first blood)

O mercado de first blood é uma aposta em qual time conseguirá o primeiro abate do round ou da partida. É um mercado de curto prazo, mais voltado para apostas ao vivo, onde o ritmo do jogo já está visível.

Equipes com jogadores de entrada agressivos tendem a buscar o first blood com mais frequência. Acompanhar as estatísticas individuais dos fraggers principais de cada time ajuda a identificar padrões nesse mercado.

Apostas de longo prazo (outright winner de torneio)

As apostas de longo prazo ou outrights permitem apostar no campeão de um torneio antes ou durante a competição. As odds nesses tipos de apostas costumam ser mais altas do que em partidas individuais, o que atrai quem acredita em uma equipe ao longo de toda a jornada.

O risco é proporcional. Qualquer resultado inesperado ao longo do torneio pode comprometer a aposta. Por isso, é importante apostar valores compatíveis com a incerteza inerente de uma competição longa como o Champions.

Como apostar em Valorant: passo a passo

Apostar em Valorant é simples. Vamos usar a bet365 como exemplo e mostrar o caminho completo, do cadastro até o palpite confirmado.

Crie sua conta na bet365 e conclua a verificação de identidade (KYC) enviando os documentos solicitados Faça um depósito via Pix a partir de R$5 No menu principal, clique em E-Sports Escolha a competição desejada, como o VCT Américas Selecione a partida e o mercado em que quer apostar Insira o valor da aposta no cupom e confirme o palpite

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Dicas para apostar em Valorant com estratégia

Apostar em Valorant com mais consistência exige análise além do resultado esperado. As estratégias de apostas mais eficientes passam por entender o jogo, acompanhar o cenário competitivo e ser disciplinado na gestão do dinheiro.

Acompanhar o meta de agentes e patches recentes

A Riot Games atualiza o Valorant com frequência, e cada patch pode alterar o desempenho de agentes específicos com buffs ou nerfs. Equipes que dependem de agentes que foram enfraquecidos podem perder eficiência sem que as odds reflitam isso imediatamente.

Antes de apostar em uma partida, vale verificar quando foi o último patch e quais agentes foram afetados. Esse tipo de informação está disponível no site oficial do jogo e em portais especializados de eSports.

Analisar map pool das equipes

Cada equipe tem mapas em que performa melhor e mapas que tende a evitar ou banir. Conhecer o map pool de cada time é uma das análises mais valiosas para os mercados de handicap, over/under e vencedor de mapa individual.

O veto de mapas em séries ao melhor de três elimina dois mapas de cada lado antes de um terceiro ser escolhido por nenhum dos times. Equipes que controlam bem o veto conseguem direcionar a série para seus mapas favoritos com frequência.

Considerar o lado ataque/defesa por mapa

Alguns mapas do Valorant são historicamente vantajosos para o lado defesa, enquanto outros favorecem o ataque. Essa assimetria impacta diretamente o andamento dos rounds e pode influenciar mercados como over/under de rounds em um mapa específico.

Acompanhar as estatísticas de win rate por lado em cada mapa, disponíveis em sites como VLR.gg, ajuda a prever como uma partida pode se desenvolver dependendo do resultado do pistol round inicial.

Gestão de banca e aposta em unidades

Um dos pilares das estratégias de apostas em eSports é definir um valor fixo por aposta, chamado de unidade, e manter esse padrão independentemente do resultado anterior. Apostar entre 1% e 5% da banca por entrada é uma referência prática para quem está começando.

Evitar aumentar o valor das apostas após uma sequência de perdas é fundamental. O ritmo acelerado das partidas de Valorant facilita a tomada de decisões por impulso, e a disciplina na gestão de banca é o que separa apostadores consistentes dos que esgotam o saldo rapidamente.

Comparar odds entre operadoras antes de apostar

Odds para o mesmo mercado variam entre casas de apostas, e essa diferença impacta diretamente o retorno ao longo do tempo. Comparar as odds disponíveis em casas como a bet365, Stake, Betsson, Estrela Bet e a Betano antes de confirmar cada aposta é um hábito simples que faz diferença no resultado final.

Pequenas variações de odd, como 1.85 versus 1.92, parecem irrelevantes em uma aposta isolada, mas acumulam valor considerável ao longo de muitas entradas.

Mas nossos especialistas lembram: apostas Valorant é uma forma de entretenimento destinada a maiores de 18 anos. Além disso, defina limites de tempo e dinheiro antes de começar, use as ferramentas de jogo responsável disponíveis em cada plataforma e nunca aposte valores que comprometam seu orçamento pessoal.

Perguntas frequentes sobre apostas Valorant

Reunimos as dúvidas mais comuns de quem está começando a apostar em Valorant.

Apostar em Valorant é legal no Brasil? Sim. Apostas em eSports, incluindo Valorant, são legais no Brasil desde a regulamentação do mercado em 2025. Para garantir segurança, aposte apenas em plataformas com licença da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, como as casas listadas neste guia. Quais são os melhores sites para apostar em Valorant? Os melhores sites para apostar em Valorant no Brasil são bet365, Stake, Betsson, Estrela Bet e Betano. Todas são regulamentadas pela SPA/MF, oferecem mercados específicos para eSports e processam saques via Pix com rapidez. Quais mercados existem para apostas em Valorant? Os principais mercados são vencedor da partida, handicap de mapas, over/under de mapas e rounds, vencedor de mapa individual, first blood e apostas outrights em torneios. A disponibilidade varia entre as casas, mas a bet365 e a Betsson são as que oferecem mais opções. Posso apostar ao vivo em partidas de Valorant? Sim. As principais casas de apostas listadas neste guia oferecem apostas ao vivo em partidas de Valorant durante os principais torneios do VCT. O mercado ao vivo inclui vencedor da partida, handicap e over/under, com odds atualizadas em tempo real. Preciso entender o jogo para apostar em Valorant? Não é obrigatório, mas faz diferença. Conhecer a mecânica dos agentes, o map pool das equipes e a estrutura do VCT ajuda a identificar valor nas odds com mais precisão. Apostar sem contexto aumenta a dependência da sorte e reduz a consistência dos resultados. Como funciona a gestão de banca em apostas de eSports? A gestão de banca consiste em definir um valor fixo por aposta, chamado de unidade, e mantê-lo independentemente dos resultados anteriores. A referência mais usada é apostar entre 1% e 5% da banca total por entrada, o que garante fôlego para absorver sequências de resultados negativos.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.