Apostas Brasileirão: como apostar, odds e melhores casas

Betano, Novibet e Superbet oferecem as melhores cotações para apostar no Brasileirão 2025. Flamengo e Palmeiras seguem entre os favoritos ao título nesse 2º turno, mas Cruzeiro e Mirassol também fazem ótima campanha.

Neste guia, você encontra dicas completas de como apostar no Campeonato Brasileiro: odds atualizadas, mercados em alta, análise dos times e o que esperar na retomada da competição.

O que é o Brasileirão? Breve contexto

O Campeonato Brasileiro é o principal torneio de futebol do país. Reúne os 20 melhores clubes do Brasil em uma disputa por pontos corridos. Quem termina em primeiro, leva a taça.

Cada time joga 38 vezes, com partidas de ida e volta. Não tem mata-mata. E o que vale é a consistência. Por isso, um empate fora de casa pode ser tão valioso quanto uma vitória diante da própria torcida.

Além do título, o Brasileirão define quem vai pra Libertadores, quem joga a Sul-Americana e quem cai pra Série B.

Todos os clubes sonham em levantar o troféu mais cobiçado da temporada. E apostar em quem vai ser o campeão do Brasileirão é muito simples. Abaixo mostramos como fazer isso na Novibet:

Acesse a Novibet através de um dos links compartilhados neste guia;

Clique em “Cadastre-se” e faça seu cadastro;

Em Futebol do Brasil, selecione Série A

Selecione a aba Apostas a Longo Prazo;

Em Vencedor da Competição, aposte em quem é o favorito para ganhar o Brasileirão 2025;

Insira o valor da sua aposta e confirme o bilhete.

Cadastre-se na Novibet

Agora é só torcer para seu palpite dar certo. E talvez comemorar duas vitórias: a do seu time e a da sua aposta.

Melhores mercados para apostar no Brasileirão 2025

Não é só sobre quem vai levantar a taça. O Brasileirão 2025 abre espaço para vários tipos de apostas, seja antes do campeonato começar ou durante as 38 rodadas.

Dá pra acompanhar seu time, apostar nos rivais e buscar uma boa oportunidade em cada confronto.

Apostas de longo prazo além do campeão

Quem aposta no campeão do Brasileirão não precisa parar por aí. Também dá pra mirar em outros palpites que seguem até a última rodada.

Artilheiro do campeonato – Aposte em quem vai marcar mais gols até o fim da Série A do Brasileirão;



– Aposte em quem vai marcar mais gols até o fim da Série A do Brasileirão; Times rebaixados – Palpite sobre quem vai terminar entre os quatro últimos e cair pra Série B;



– Palpite sobre quem vai terminar entre os quatro últimos e cair pra Série B; Classificados para a Libertadores – Escolha os clubes que vão terminar no G4 ou G6;



– Escolha os clubes que vão terminar no G4 ou G6; Classificados para a Sul-Americana – Aposte em quem vai ficar no meio da tabela, geralmente entre o 7º e o 12º lugar.

Apostas nas 38 rodadas do Brasileirão

Sobram rodadas para apostar no Brasileirão. Isso significa que, toda semana, tem jogo novo e mais uma chance de apostar no seu time do coração. Ou até contra ele, se for mais lucrativo.

Resultado final – Vitória, empate ou derrota. O básico das apostas;



– Vitória, empate ou derrota. O básico das apostas; Total de gols – Palpite se o jogo vai ter mais ou menos gols do que um número definido;



– Palpite se o jogo vai ter mais ou menos gols do que um número definido; Ambos marcam – Aposta Brasileirão Série A se os dois times vão balançar as redes;



– Aposta Brasileirão Série A se os dois times vão balançar as redes; Handicap – Um dos lados começa com vantagem ou desvantagem no placar.

Outra possibilidade são as apostas chance dupla, um tipo de aposta do Brasileirão que cobre dois dos três resultados possíveis na mesma partida e ajuda a reduzir o risco, especialmente em confrontos mais equilibrados.

Para quem quer ir além do básico, temos um guia com dicas práticas sobre como apostar em jogos de futebol e ganhar. Ele mostra estratégias que podem ajudar você a tomar decisões mais seguras em cada rodada.

Apostas ao vivo

O Brasileirão não é uma das ligas mais disputadas do mundo à toa. Durante os jogos, tudo pode acontecer. Abaixo, estão algumas opções para quem deseja apostar em tempo real.

Próximo time a marcar – Aposte no time que vai marcar o próximo gol da partida;

– Aposte no time que vai marcar o próximo gol da partida; Resultado do primeiro/segundo tempo – Palpite no placar em cada etapa do jogo;

– Palpite no placar em cada etapa do jogo; Escanteio nos próximos minutos – Aposte se vai rolar um escanteio em um intervalo curto:

– Aposte se vai rolar um escanteio em um intervalo curto: Cartão nos próximos minutos – Previsão de cartão amarelo ou vermelho quando o jogo pegar fogo.

Melhores casas de apostas para apostar no Brasileirão 2025

Nossa equipe selecionou para você apenas as melhores casas de apostas para apostar no Campeonato Brasileiro. Confira nossa escalação:

Betano: a casa de apostas oficial do Brasileirão Novibet: tradição e variedade em mercados de futebol Superbet: odds turbinadas no Brasileirão e depósito mínimo de 5 reais Sportingbet: freebets e variedade de mercados no Brasileirão Esportes da Sorte: bônus para múltiplas no Brasileirão KTO: ganho antecipado para apostar no Campeonato Brasileiro Estrela Bet: promoção exclusiva para apostas no Brasileirão bet365: mercados ao vivo para apostas Brasileirão Bateubet: odds competitivas e saque via Pix no Brasileirão Luvabet: apostas no Brasileirão com super odds

Betano 5 rating SuperOdds Excelente reputação no Reclame Aqui Transmissões ao vivo App disponível para Android Cadastre-se Leia Betano review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Novibet 5 rating Super Odds + Cashout Variedade de métodos de pagamento Ampla lista de mercado e eventos esportivos App para Android Cadastre-se Leia Novibet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Superbet 5 rating Super Combinada Promoções atraentes Atendimento 24h pelo chat Variados mercados e eventos disponíveis Cadastre-se Leia Superbet review Termos e Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Sportingbet 4 rating Freebets App com Touch ID e notificações personalizadas + de 30 modalidades esportivas Excelente nota no Reclame Aqui Cadastre-se Leia Sportingbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Esportes da Sorte 5 rating Promoções sazonais Boa quantidade de mercados de longo prazo Cobertura dos principais campeonatos Boa avaliação no Reclame Aqui Cadastre-se Leia Esportes da Sorte review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply KTO 5 rating Oddão + saque na hora Depósito mínimo baixo R$20 Cashout total ou parcial Streaming ao vivo Cadastre-se Leia KTO review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply EstrelaBet 5 rating Diversas promoções para esportes e cassino Atendimento 24/7 via chat ao vivo Variedade de esportes e e-Sports Excelente nota no Reclame Aqui Cadastre-se Leia EstrelaBet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply bet365 5 rating Excelentes odds Bet regulamentada Streaming ao vivo de partidas Excelente app para Android Cadastre-se Leia bet365 review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply BateuBet 4.5 rating Saques diários ilimitados 100% de resposta no Reclame Aqui Interface amigável Suporte 24 horas Cadastre-se Leia BateuBet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Luva.Bet 4.5 rating Promoções recorrentes Variedade de mercados pré-jogo e ao vivo Ampla cobertura de eventos Jogos originais de cassino Cadastre-se Leia Luva.Bet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

Cada plataforma de jogos bet citada acima está 100% regulamentada no Brasil e passou por avaliações dos especialistas da Placar.

Com a ajuda do nosso time da Placar, ninguém fica na dúvida sobre onde apostar no Brasileirão Série A

Abaixo, você confere um Top 6 com os melhores sites para apostar no Campeonato Brasileiro, além das odds para os principais candidatos ao título.

1. Betano: a casa de apostas oficial do Brasileirão

A Betano é patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro. Por isso, o torneio também é conhecido como Brasileirão Betano.

Para quem curte bets de 5 reais, a Betano é uma boa pedida. A casa oferece odds competitivas e uma área dedicada só ao Brasileirão Série A, com mercados em todos os jogos da rodada. Dá pra apostar no resultado final, total de gols, próximo gol, escanteios e muito mais.

Se você quer saber se a Betano é confiável, vale dizer que a casa tem licença para operar no Brasil e se destaca pela cobertura dos principais campeonatos nacionais e internacionais de futebol.

Cadastre-se na Betano

Abaixo, você confere quais são os times favoritos para levantar o caneco segundo a plataforma.

Favoritos do Brasileirão na Betano

Flamengo : odd 1.40

: odd 1.40 Palmeiras : odd 3.40

: odd 3.40 Cruzeiro: odd 12.00

Odds consultadas na Betano em 29 de setembro.

Vantagens da Casa de Apostas Betano

Boa reputação no Reclame Aqui;

Betano App para Android;

Site com ótima usabilidade.

2. Novibet: tradição e variedade em mercados de futebol

A Novibet é uma das casas mais conhecidas no mundo das apostas. Além do Brasileirão, a plataforma também cobre várias modalidades como atletismo, basquete, beisebol e boxe.

Vale lembrar ainda que a Novibet é uma das casas de apostas com pagamento antecipado de 2 gols. Isso significa que, se o time em que você apostou abrir dois de vantagem, sua aposta já é considerada vencedora.

O aplicativo da Novibet também merece destaque. Funciona bem no Android, é rápido, fácil de navegar e mostra estatísticas durante os jogos. E você já pode baixa-lo agora mesmo na Google App Store.

Cadastre-se na Novibet

Abaixo, veja as odds para os principais candidatos ao título de Campeão Brasileiro na Novibet.

Favoritos do Brasileirão na Novibet

Flamengo: odd 1.40

odd 1.40 Palmeiras: odd 3.40

odd 3.40 Cruzeiro: odd 12.00

Odds consultadas na Novibet em 29 de setembro.

Vantagens da Casa de Apostas Novibet

R$50 em aposta extra;

Mais de 25 modalidades esportivas;

Cash out total.

3. Superbet: odds turbinadas no Brasileirão e depósito mínimo de 5 reais

A Superbet vem ganhando espaço entre os sites preferidos de quem quer saber como apostar no Brasileirão Série A e B. A atual patrocinadora oficial da segunda divisão oferece uma navegação simples, depósito mínimo de R$5 e cobertura em todos os jogos da competição.

É possível criar seus palpites múltiplos no mesmo evento com Bet Builder, ou apostar nas cotações em mercado de aposta 1×2, totais, handicaps e outras em esportes como vôlei, tênis de mesa, Fórmula 1, Counter-Strike e basquete virtual.

Agora, se você quer saber se a Superbet é confiável, o Reclame AQUI tem a resposta. A nota atual é 7,4/10 e a reputação está classificada como “Boa” pelos apostadores.

Cadastre-se na Superbet

Abaixo, confira as odds para os favoritos ao título do Brasileirão, segundo a Superbet.

Favoritos do Brasileirão na Superbet

Flamengo : odd 1.50

: odd 1.50 Palmeiras : odd 3.00

: odd 3.00 Cruzeiro: odd 13.00

Odds consultadas na Superbet em 29 de setembro.

Vantagens da Casa de Apostas Superbet

Odds aumentadas;

Promoções diárias;

Interface intuitiva.

4. Sportingbet: freebets e variedade de mercados no Brasileirão

Uma das melhores dicas para apostar no Brasileirão é se cadastrar na Sportingbet. A casa oferece odds competitivas e cobertura completa da Série A, inclusive com apostas a longo prazo.

Além do Campeonato Brasileiro, o site oferece apostas em torneios como Champions League, Libertadores da América e Bundesliga. Tudo isso com uma navegação simples e mercados variados, como total de gols, próximo gol e resultado exato.

A Sportingbet é confiável e permite apostas em vários esportes, como vôlei, tênis, basquete e futebol americano.

Cadastre-se na Sportingbet

E também é uma das melhores casas com freebets, ideal para fazer uma aposta grátis e tentar um retorno sem risco.

Há também bonus Sportingbet para as competições e times que ela patrocina. Abaixo, fique ligado nas odds da Sportingbet para os favoritos ao título do Brasileirão.

Favoritos do Brasileirão na Sportingbet

Flamengo : odd 1.40

: odd 1.40 Palmeiras : odd 3.50

: odd 3.50 Cruzeiro: odd 11.00

Odds consultadas na Sportingbet em 29 de setembro.

Vantagens da Casa de Apostas Sportingbet

Boa reputação no Reclame Aqui;

Sportingbet App disponível para Android;

Diversos mercados de apostas no futebol.

5. Esportes da Sorte: bônus para múltiplas no Brasileirão

A Esportes da Sorte é confiável e uma boa opção para quem quer apostar no Brasileirão. O site mostra cotações atualizadas para todos os jogos da Série A e oferece mercados como cartões, escanteios, gols e resultado exato.

Um dos diferenciais da casa é o bônus nas apostas múltiplas. Ao apostar em três jogos no mesmo bilhete, você recebe um acréscimo na cotação final. Um empurrão extra para tentar lucros maiores no campeonato.

Além do Brasileirão, a casa cobre eventos da Premier League, La Liga, Bundesliga e torneios sul-americanos, incluindo apostas na CONMEBOL Libertadores.

Cadastre-se na Esportes da Sorte

Confira agora as cotações para os principais favoritos ao título do Brasileirão na Esportes da Sorte.

Favoritos do Brasileirão na Esportes da Sorte

Flamengo: odd 1.01

odd 1.01 Palmeiras: odd 1.01

odd 1.01 Cruzeiro: odd 1.03

Odds consultadas na Esportes da Sorte em 29 de setembro.

Vantagens da Casa de Apostas Esportes da Sorte

Apostas grátis em competições nacionais e internacionais;

Ótima usabilidade;

+ de 24 modalidades esportivas para apostar.

6. KTO: ganho antecipado para apostar no Campeonato Brasileiro

A KTO é confiável e tem uma oferta imperdível para seus palpites no Brasileirão. No ganho antecipado, se a equipe em que você apostou abrir 2 gols de vantagem, sua aposta é considerada vencedora.

Mesmo que aconteça uma virada depois, o green já é seu.

Na KTO você também pode participar do torneio Criar Aposta. Para isso, basta fazer uma aposta de pelo menos R$5, com no mínimo 2 seleções.

A pontuação é calculada multiplicando a odd final vencedora por 100 (ex.: odd 15,40 = 1540 pontos). Se você ficar em primeiro lugar, pode faturar R$500 em apostas grátis para curtir o Campeonato Brasileiro.

Cadastre-se na KTO

Abaixo, confira as odds para os favoritos ao título do Brasileirão, de acordo com a KTO:

Flamengo : odd 1.50

: odd 1.50 Palmeiras : odd 2.45

: odd 2.45 Cruzeiro: odd 11.00

Odds consultadas na KTO em 29 de setembro.

Vantagens da Casa de Apostas KTO

Ótima reputação no Reclame Aqui;

Oddão KTO;

KTO app na Google Play Store.

O Brasileirão 2025 já está quase na metade, e as principais casas de apostas já apontam os favoritos ao título. Por enquanto, a competição não chegou nem na metade da temporada. Mesmo assim, já dá para ter uma boa noção de quem vai brigar pela taça. Confira abaixo as odds atualizadas para o campeão.

Time Odds para campeão na Betano Odds para campeão na Novibet Flamengo 1.40 1.40 Palmeiras 3.40 3.40 Cruzeiro 12.00 12.00 *Estes odds são referentes ao mercado de Resultado Final pré-jogo consultado no dia 29 de setembro e estão sujeitos a alterações. Confirme antes de apostar.

Como avaliamos as melhores casas para apostar no Brasileirão?

Nossa equipe apenas recomenda sites de apostas esportivas no Brasileirão Série A que estejam na lista de casas legalizadas para operar no Brasil. Todas as plataformas citadas neste guia têm licença emitida pela da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Mas não é só isso. Além da segurança, para escolher a melhor bet do Brasil, analisamos o que realmente importa para você: variedade de mercados no futebol, odds competitivas, usabilidade.

Ademais, verificamos os valores mínimos e os métodos de pagamento das operadoras. Uma bet com depósito de 3 reais com Pix pontua melhor do que uma que aceite apenas depósitos de R$10, ou mais.

Também testamos o suporte ao cliente, o tempo de resposta e a qualidade do atendimento. Afinal, você não quer problemas na hora de resolver um problema ou fazer um saque rápido via Pix.

Vale a pena apostar no Brasileirão 2025?

Sim, vale a pena apostar no Campeonato Brasileiro 2025. É o torneio de futebol mais importante do país. Desde 2003, o Brasileirão é disputado no formato de pontos corridos, o que garante emoção e partidas decisivas até as últimas rodadas da tabela.

E se você gosta de apostas em futebol, o Brasileirão é uma excelente oportunidade. Os jogos acontecem semanalmente, o que permite acompanhar os times de perto, analisar os confrontos e escolher os melhores mercados com mais segurança.

Portanto, use este guia sempre que quiser buscar dicas de apostas no Brasileirão. É um campeonato cheio de histórias e a maior prova da paixão do brasileiro pelo futebol.

Perguntas Frequentes

Confira abaixo as dúvidas mais comuns sobre como apostar no Brasileirão 2025.

Como posso fazer apostas no Brasileirão? Você pode apostar no Brasileirão criando uma conta em um site de apostas legalizado no Brasil, como Novibet, Betano ou Superbet. Depois de se cadastrar, busque pelo Campeonato Brasileiro Série A, escolha o jogo ou mercado desejado e faça seu palpite. Como apostar em quem vai ser campeão brasileiro? Acesse o site da Betano e digite “Brasileirão” no campo de busca. Clique em “Brasileirão – Série A Betano” e vá até a aba “Apostas de Longo Prazo”. Depois, selecione a opção “Vencedor Final”, escolha o clube que você acredita que será o campeão, insira o valor e confirme seu palpite. Quem é o favorito para ganhar o Brasileirão? O Flamengo aparece como principal favorito para vencer o Brasileirão 2025 nas principais casas de apostas. As odds indicam que o time tem boas chances de levantar o troféu mais uma vez. Quem são os favoritos do Brasileirão em 2025? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estão entre os favoritos ao título do Brasileirão 2025. As odds variam de acordo com a casa de apostas, mas esses clubes aparecem com cotações mais baixas em quase todas as plataformas. O que é o Betano Brasileirão? “Betano Brasileirão” é uma forma de se referir ao Campeonato Brasileiro de 2025. Isso acontece porque a Betano é patrocinadora oficial do torneio. O site tem uma área dedicada à Série A, com mercados variados, estatísticas em tempo real e odds atualizadas em todos os jogos da rodada. Quais são as apostas para a Série A do Brasileirão? As apostas para a Série A do Brasileirão incluem campeão da temporada, rebaixamento, artilheiro, partidas individuais (vitória, empate, total de gols), handicap, número de escanteios e cartões. Também dá para apostar ao vivo em tempo real durante os jogos. Onde assistir o Brasileirão 2025? Para assistir o Brasileirão 2025, basta ter uma conta na Betnacional e acessar o DahPlay! com a conta da operadora. Essa casa de apostas tem parceria com o streaming, possibilitando que os usuários assistam a vários campeonatos em tempo real.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.