CBF divulga tabela com rodadas do Brasileirão 2025; veja jogos de estreia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no início da noite desta quarta-feira, 13, a tabela base do Campeonato Brasileiro de 2025. Com início previsto para o dia 29 de março, a competição sofrerá uma pausa de um mês por conta do Mundial de Clubes e tem rodada final prevista para 21 de dezembro.

Atual campeão, o Botafogo estreia no campeonato justamente contra o vice-campeão de 2024, o Palmeiras, fora de casa, no Allianz Parque.

Além disso, o destaque de início do Brasileirão fica também para três clássicos: Palmeiras e Corinthians, na 3ª rodada, São Paulo e Santos na 5ª rodada e Grêmio e Internacional também na 5ª rodada.

A pausa para o Mundial de Clubes deve acontecer entre a 12ª e 13ª rodada do campeonato, de junho a julho. Ao todo, quatro equipes disputarão a competição com chancela da Fifa nos Estados Unidos: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Confira as primeiras rodadas do Brasileirão:

1ª RODADA

Flamengo x Internacional

Vasco da Gama x Santos

Palmeiras x Botafogo

São Paulo x Sport

Red Bull Bragantino x Ceará

Cruzeiro x Mirassol

Grêmio x Atlético-MG

Bahia x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

Juventude x Vitória

2ª RODADA

Fluminense x Red Bull Bragantino

Botafogo x Juventude

Corinthians x Vasco da Gama

Santos x Bahia

Mirassol x Fortaleza

Atlético-MG x São Paulo

Internacional x Cruzeiro

Vitória x Flamengo

Ceará x Grêmio

Sport x Palmeiras

3ª RODADA

Fluminense x Santos

Vasco da Gama x Sport

Palmeiras x Corinthians

São Paulo x Cruzeiro

Red Bull Bragantino x Botafogo

Atlético-MG x Vitória

Grêmio x Flamengo

Bahia x Mirassol

Fortaleza x Internacional

Juventude x Ceará

4ª RODADA

Flamengo x Juventude

Botafogo x São Paulo

Corinthians x Fluminense

Santos x Atlético-MG

Mirassol x Grêmio

Cruzeiro x Bahia

Internacional x Palmeiras

Vitória x Fortaleza

Ceará x Vasco da Gama

Sport x Red Bull Bragantino

5ª RODADA

Fluminense x Vitória

Vasco da Gama x Flamengo

Corinthians x Sport

São Paulo x Santos

Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Atlético-MG x Botafogo

Grêmio x Internacional

Bahia x Ceará

Fortaleza x Palmeiras

Juventude x Mirassol