O código de indicação bet365 valido hoje, 13 de Janeiro de 2026, é PLACAR365. Ao se cadastrar, você garante acesso direto à ofertas como Pagamento Antecipado e Substituição Garantida.

Neste guia, você vai aprender como o código funciona, as vantagens, principais recursos da operadora e muito mais. Confira a seguir.

O que posso obter com código bet365 PLACAR365?

O novo usuário tem acesso a diversas vantagens ao adicionar o código bet365 PLACAR365, como streaming ao vivo e ofertas sazonais. Confira abaixo as principais ofertas da casa:

Ofertas Bet365 Detalhes da Oferta Código Bet365 Aposta Aumentada Odds mais altas para mercados selecionáveis nos principais esportes PLACAR365 Oferta de Pagamento Antecipado Acerte o palpite antecipadamente se o seu time abrir 2 gols de vantagem PLACAR365 Garantia em Substituição do Futebol Se apostar em um jogador e ele for substituído, receba a aposta de volta como créditos PLACAR365 Garantia de Abandono no tênis Se o oponente abandonar por lesão, receba a seleção como vencedora PLACAR365 Desafio 6 Placares Acerte os placares exatos de até 6 partidas de futebol e ganhe prêmios de até R$1 milhão. PLACAR365 O código de indicação Bet365 PLACAR365 é usado apenas para fins de marketing.

Existe um bônus de boas-vindas bet365?

Não, não há um bônus de boas-vindas bet365 que possa ser reivindicado pelos novos usuários. Isso porque a regulamentação brasileira não permite o oferecimento de bônus prévios, como primeiro depósito e ou incentivos de cadastro.

Entretanto, os apostadores que se cadastraram com o código bet365 PLACAR365 terão acesso às principais vantagens e ofertas na plataforma.

Ofertas bet365 para clientes cadastrados

Se tem uma conta na bet365, verá que a operadora traz várias promoções esportivas, principalmente para as suas apostas pré-jogo. Confira a seguir as ofertas mais populares da plataforma:

Aposta Aumentada

A bet365 possui analistas que realizam cálculos para determinar as odds oferecidas em todos os eventos. Nas partidas com Super Odds, essas probabilidades são maiores do que o valor original, atraindo a atenção dos usuários.

Captura de tela feita em 12/01/2026

Para facilitar que os usuários encontrem os eventos com apostas aumentadas, a operadora risca os odds originais e traz setas verdes ao lado dos valores atuais.

A bet365 oferece diversas opções de apostas para os jogos do futebol europeu. As principais ligas e competições do continente reúnem as melhores equipes em disputa constante por títulos e podem ser um bom teste para o recurso.

Oferta de Pagamento Antecipado

Para as apostas pré-jogo no mercado de Resultado Final de futebol, os usuários da bet365 podem contar com um pagamento antecipado.

Basta que a equipe escolhida teve 2 gols de vantagem a qualquer momento, ainda que a partida acabe em empate ou derrota.

Captura de tela feita em 12/01/2026

Além do futebol, a bet365 também estende essa oferta para apostas na NFL. Se o time que você escolheu abrir 17 pontos de vantagem, sua aposta é considerada vencedora, independentemente do resultado final.

Garantia em Substituição do Futebol

Com mercados de jogadores, como primeiro e último marcado, cartões e expulsões, a bet365 oferece garantias aos seus usuários. Caso o jogador seja substituído antes do apito do intervalo, você receberá seu palpite simples de volta, como Créditos de Apostas.

Captura de tela feita em 12/01/2026

Essa garantia, claro, só funciona para as apostas ainda abertas. Se o resultado já tiver sido determinado antes da substituição, a apostas será resolvida normalmente.

Garantia de Abandono no Tênis

No mercado Para Ganhar a Partida do ATP, eventos WTA ou Grand Slam, os apostadores receberão suas apostas como vencedora se os oponente abandonar a quadra por lesão.

Captura de tela feita em 12/01/2026

Por sua vez, se o jogador apostado for quem abandonar por lesão, o valor da sua aposta será devolvido em dinheiro.

Mas atenção: essa oferta não é válida para o Challenge Tour ou para partidas em dupla, apenas individuais.

Desafio de 6 Placares

Acerte os placares de partidas de futebol selecionadas e ganhe recompensas em dinheiro ou créditos de aposta na bet365. Quanto mais previsões corretas você fizer, maior será o prêmio recebido, que pode chegar a uma parte de R$ 1.000.000 para quem acertar todos os seis placares.

Captura de tela feita em 12/01/2026

O jogo é gratuito e funciona com base em acúmulos de acertos:

Dois placares corretos – R$ 10 em Créditos de Aposta

Três placares corretos – R$ 25 em Créditos de Aposta

Quatro placares corretos – uma parte de R$ 20.000

Cinco placares corretos – uma parte de R$ 50.000

Seis placares corretos – uma parte de R$ 1.000.000

Para participar, basta editar suas previsões até o jogo final entrar ao vivo, sem custo algum.

Como ativar o cupom Bet365?

É rápido e simples o processo de ativação código bet365 PLACAR365: basta cadastrar na plataforma.

Para ajudá-lo, nós preparamos um tutorial com todos os passos necessários para o registro:

Acesse o site da bet365 por um dos links indicados neste artigo Clique em Registrar-se Preencha o formulário com as suas informações pessoais e o código PLACAR365 Confirme se é maior de 18 anos e se concorda com os termos e condições Clique em Registre-se na Bet365 Pronto! O código está válido para ser usado

Captura de tela feita em 12/01/2026

Quanto tempo demora o processo de identificação bet365?

A verificação de identidade na bet365 pode ser feita em questão de 2 minutos. Com um processo bem simples, os apostadores apenas terão que seguir os passos abaixo:

Faça o seu cadastro (ou o login na sua conta) Confirme que deseja iniciar o processo quando o pop-up de verificação aparecer Aguarde até que a ferramenta de verificação carregue Forneça fotos com a frente e verso de um documento de identificação com foto, como RG ou passaporte Em seguida, envie uma selfie segurando o seu documento Aguarde até que a verificação seja validada

Como é possível ver, o processo é bem direto e não tem mistério. No entanto, o programa não reconhece documentos digitais, como a identidade no app Gov.br ou a CNH digital.

Além disso, recomendamos que tome cuidado para usar um aparelho com câmera de boa qualidade. Se a foto não tiver a nitidez necessária, o processo levará muito mais tempo.

Captura de tela feita em 12/01/2026

Atendimento ao cliente bet365

Além de ter uma seção de ajuda completa com as perguntas mais frequentes dos usuários, a bet365 oferece atendimento ao usuário 24 horas, todos os dias da semana nos seguintes canais:

Chat ao vivo

Mensagem web

Telefone: 0800 365 0000

Se tiver algum problema com a plataforma, também pode encontrar uma página com o Procedimento de Reclamações. E, em último caso, acionar a ouvidoria no [email protected] ou telefone 0800 563 0011 das 09:00 – 17:00 de segunda a sexta.

Como fazer a primeira aposta com o código bet365?

A casa possui ampla lista de eventos esportivos e mercados. Apresentamos o passo a passo para fazer uma aposta simples em futebol, a modalidade mais procurada pelos apostadores, sejam iniciantes ou mais experientes.

Clique no jogo desejado Escolha o mercado Selecione o resultado Informe o valor Clique em Aposte Agora

Cadastre-se

Não consegui usar o código bet365, o que faço?

Caso tenha alguma dificuldade para usar o código bet365, alguns fatores podem ser os culpados. O primeiro passo para identificar o problema será verificar se digitou o código PLACAR365 corretamente.

Se não foi um problema de digitação, tudo bem. Cheque se sua conexão de internet está estável ou se está acontecendo alguma intermitência.

Caso não consiga identificar a razão para o código bet365 não estar funcionando, entre em contato com o suporte. Há diversos canais 24 horas que a plataforma oferece, todos com atendimento rápido.

Errou o código bet365

O erro de digitação costuma ser o principal causador de dor de cabeça para os apostadores que querem usar um código bet365 PLACAR365. Portanto, recomendamos que copie clicando em qualquer um dos botões deste guia ou selecionado e copiando manualmente.

Em seguida, abra o formulário de cadastro e cole diretamente no campo de utilização e finalize a criação da sua conta normalmente.

Principais recursos e características da bet365

A Bet365 oferece diversas opções de apostas para os jogos do Campeonato Carioca. O torneio estadual reúne os principais clubes do Rio de Janeiro em confrontos cheios de rivalidade.

Além do futebol, a casa de apostas oferece uma vasta gama de mercados em diversos esportes, como tênis, basquete e e-sports. Também é possível se divertir no jogo do aviãozinho bet365, um dos títulos mais populares entre os fãs crash games online.

A plataforma destaca-se por suas odds competitivas e opções variadas de apostas. Isso inclui apostas ao vivo, apostas combinadas e cash out, proporcionando mais controle e oportunidades de ganho aos apostadores.

Captura de tela feita em 12/01/2026

Outro destaque é o excelente serviço de streaming ao vivo*, que permite assistir a eventos esportivos em tempo real diretamente no site ou aplicativo.

A Bet365 também oferece uma experiência de usuário intuitiva, com um design responsivo e suporte ao cliente disponível 24/7.

Além disso, a plataforma oferece duas opções de pagamento: transferência bancária instantânea (com redirecionamento automático para bancos como Nubank, Itaú, Santander e Bradesco) a partir de R$20 e Pix tradicional com QR Code a partir de R$5.

Ambas as modalidades processam depósitos e saques de forma imediata, o que garante praticidade e segurança nas transações financeiras.

*Você pode assistir a Esportes Ao-Vivo em celular, Tablet e PC incluindo Futebol, Tênis e Basquete. Tudo que precisa é ter saldo na sua conta ou de ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para se qualificar. São aplicadas regras de localização geográfica e de transmissão ao-vivo.

O código da bet365 de cadastro vale a pena? Opinião Final

Sim, utilizar o cupom bet365 durante o cadastro vale a pena para novos usuários, por se registrarem em uma das casa de apostas entre os melhores sites de apostas do mundo, em nossa opinião.

É a sua oportunidade de aproveitar ofertas como Substituição Garantida e Pagamento Antecipado, disponíveis apenas para quem já estiver cadastrado.

E se você quiser ainda mais facilidade, baixe o bet365 app na Google Play Store para fazer suas apostas pelo smartphones e ter ainda mais vantagens em seus próximos palpites.

Perguntas frequentes sobre código bet365 Brasil

Caso ainda tenha sobrado alguma dúvida sobre como funciona a Bet365, separamos algumas questões abaixo que podem ajudá-lo. Confira!

O que fazer se o código 365 não funcionar? Acione o suporte se o seu código bet365 PLACAR365 não funcionar. O chat ao vivo funciona 24 horas por dia, todos os dias. Qual é o código de indicação da bet365? O código de indicação bet365 2026 é PLACAR365. O novo usuário pode adicionar no cadastro e aproveitar as apostas ao vivo com live streaming e promoções sazonais. Como posso indicar um amigo na bet365? Você pode compartilhar com seus amigos o código de indicação PLACAR365 para que eles se cadastrem na plataforma. Ao usar esse código no registro, seus amigos garantem acesso direto a ofertas exclusivas como Pagamento Antecipado e Substituição Garantida.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da Bet365. A Bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br