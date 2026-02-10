O código afiliado Stake é PLAVIP. Use no cadastro para acessar promoções como Recompensa de Aniversário VIP e pagamento antecipado no futebol, na NBA e NFL. Além disso, este código está atualizado e válido em Fevereiro de 2026.

Neste guia, vamos mostrar para você como usar o código Stake hoje no ato do registro, destacar os recursos da casa de apostas e muito mais.

O código afiliado Stake PLAVIP te permite participar de promoções fixas, como Recompensa de Aniversário VIP e pagamento antecipado no futebol e nas ligas americanas NBA e NFL.

Ao utilizar o código afiliado, você terá uma oportunidade extra de aproveitar ofertas temporárias, tanto em apostas esportivas como em cassino online. Confira abaixo a nossa tabela com as melhores opções:

Promoção Stake Código afiliado Stake Como funciona Recompensa de Aniversário VIP PLAVIP Ofertas exclusivas para aniversariantes Pagamento antecipado Futebol PLAVIP Receba seus ganhos antecipados se o seu time liderar por 2 gols Pagamento antecipado NBA PLAVIP Ganhe antecipadamente se seu time abrir 20 pontos de vantagem Pagamento Antecipado NFL PLAVIP Aposta vencedora quando o seu time estiver ganhando por 17 pontos ou mais

Recompensa de Aniversário VIP

Os jogadores VIP da Stake podem receber uma recompensa especial no dia do aniversário. A Stake não divulga publicamente o valor ou tipo de prêmio, mas os detalhes são enviados diretamente por e-mail para cada jogador elegível.

Para receber, é preciso atender aos critérios abaixo:

Ser aniversariante no dia

Fazer parte do programa de Jogadores VIP

Possuir uma conta verificada e ativa

Ter um e-mail verificado

Permitir as comunicações de marketing

No dia do aniversário, a Stake envia um e-mail com os detalhes da recompensa. Basta ficar de olho na caixa de entrada para não perder a oferta.

Pagamento antecipado Futebol

Nas principais competições de futebol, os apostadores poderão receber seus ganhos antecipados nos mercados 1X2 de qualquer partida.

Basta que o time em que você apostou lidere o placar por 2 ou mais gols de vantagem para o palpite ser considerado vencedor.

A oferta, entretanto, está limitada a uma ativação por dia. Além disso, só serão elegíveis as apostas de R$10, ou mais em campeonatos como:

Brasileirão Série A, B, C e D

Copa do Brasil

Supercopa do Brasil

Campeonatos Estaduais

Liga dos Campeões

Copa Libertadores

Copa Sul-Americana

Pagamento antecipado NBA

Para os fãs da NBA, a promoção de ganhos antecipados será válida para qualquer mercado de Vencedor. Com apostas mínimas de R$10, você pode receber os ganhos do seu palpite antes do apito final se seu time liderar com 20 pontos de diferença.

Entretanto, se fizer o cash out ou cancelar a aposta antes do fim do jogo, a promoção será invalidada.

Pagamento Antecipado NFL

A Stake oferece pagamento antecipado na NFL para apostas no mercado Resultado da Partida no pré-jogo. Se o time que você apostou estiver liderando por 17 pontos ou mais em qualquer momento da partida, sua seleção já é considerada vencedora.

A aposta mínima é de R$10 e a oferta está limitada a um reembolso por cliente por dia. Vale lembrar que se você fizer cash out ou cancelar a aposta antes do fim da partida, não recebe o pagamento antecipado.

Como usar o cupom na Stake?

Usar o código Stake no cadastro é bem simples. A Stake é confiável e, além disso, tem um site intuitivo e você precisa de apenas 1 minuto para se registrar.

Abaixo, fizemos um passo a passo para você:

Acesse o site por meio de um dos links disponíveis neste guia Clique em Registrar Preencha seu e-mail, data de nascimento e CPF Insira seus dados pessoais e o seu telefone Crie um nome de usuário e senha Digite o código afiliado Stake PLAVIP Aceita os Termos e Condições e clique em Criar uma conta para finalizar

Ative o código Stake

Bônus de boas-vindas Stake

Desde novembro de 2024, com a entrada em vigor da Lei nº 14.790, as plataformas legalizadas no Brasil estão proibidas de oferecer bônus de boas-vindas.

Dessa forma, um código bônus Stake para novos jogadores está indisponível por tempo indeterminado.

No entanto, a ausência desse tipo de bônus não torna a Stake menos interessante. Pelo contrário: a casa de apostas se destaca por seus ótimos diferenciais, como odds atrativas, mercados em diversos esportes e os melhores jogos de cassino online.

Outras promoções Stake

Ao usar o código afiliado Stake PLAVIP você garante a oportunidade de participar de várias promoções.

Abaixo, nossa equipe selecionou as melhores para você:

Sexta de NBA

Toda sexta-feira tem o NBA Super Boost da Stake. Você encontra odds aumentadas nos mercados especiais de todos os jogos da rodada e pode apostar com mais vantagens em estatísticas que vão além do resultado final.

O boost varia de 30% a 40% nas odds e é válido apenas para jogos de sexta-feira. Para participar, basta acessar o jogo da NBA, entrar na aba Multiplicador de Odds, procurar os mercados da NBA Super Boost e fazer sua aposta com odds aumentadas.

Corrida do Multiplicador

A Stake seleciona 4 jogos para você disputar o ranking dos maiores multiplicadores. Os jogos são Sweet Bonanza 1000, Sugar Rush 1000, Donny and Danny e Fortune Tiger.

Para participar, você precisa ativar o cupom CORRIDADOMULTIPLICADOR. A aposta mínima é de R$ 0,60 e os prêmios são distribuídos entre os 50 primeiros colocados.

Colocação Prêmio 1º Lugar R$3.000 2º Lugar R$1.800 3º Lugar R$1.200 4º Lugar R$900 5º Lugar R$600 6 – 10 Lugares R$300 11 – 20 Lugares R$185 21 – 50 Lugares R$60

Perdi a chance de usar o código afiliado Stake, e agora?

Sem problemas! Abaixo, nós temos algumas dicas que irão ajudá-lo a não perder nenhuma promoção da Stake.

Já está cadastrado na Stake

Caso você já tenha se cadastrado na plataforma, não será possível usar o cupom Stake para desbloquear novas ofertas e promoções.

Ainda bem que na Placar existem diversos códigos para você aproveitar os benefícios de outras casas de apostas. Confira:

Código código afiliado usado em outra promoção

Se o seu código afiliado Stake não funcionou, é provável que ele já tenha sido usado em outra oferta. Esse tipo de promoção não é cumulativo.

Por isso, vale a pena conferir os termos e condições da casa de apostas para entender quando é possível combinar diferentes ofertas.

Lembrando que a Stake traz cotações especiais para quem deseja apostar em confrontos de competições internacionais. Por isso, é importante verificar sempre se há promoções exclusivas para esses torneios.

Sim, vale a pena usar o código afiliado Stake PLAVIP no cadastro. Ele te permite aproveitar as ofertas exclusivas na plataforma e participar de promoções como a Recompensa de Aniversário.

Sem falar que a Stake oferece uma plataforma completa com cassino, apostas esportivas em diversas modalidades e até bingo. E o Clube VIP demonstra que a operadora está dedicada em fornecer um serviço de qualidade para todos os tipos de jogadores.

Além disso, ao ativar as comunicações por e-mail, você tem a chance de receber um Stake código de recompensa exclusivo sempre que surgir a oportunidade.

Ative o código Stake

Perguntas frequentes

Abaixo, você encontra as respostas para as dúvidas mais comuns sobre o código afiliado Stake.

Qual é o código promocional da Stake para 2026? O código afiliado Stake é PLAVIP para 2026 e deve ser usado no momento do cadastro. O código Stake pode ser usado em mais de uma promoção? Ao usar o código afiliado Stake, você desbloqueia ofertas como pagamento antecipado e Sexta de NBA. No entanto, é importante ler as regras de cada promoção para não perder nenhuma vantagem. Como colocar o código Stake? Acesse o site da Stake por meio de um dos links desse guia e clique em Registrar. Preencha suas informações pessoais, seu telefone e insira o código afiliado PLAVIP no campo indicado. Aceite os Termos e Condições e finalize o cadastro clicando em Criar uma conta. Não usei o código Stake no cadastro, e agora? Se você não usou o código Stake PLAVIP no cadastro, não tem como adicionar depois. O campo de código afiliado só aparece durante o registro e não pode ser alterado após a conclusão. No entanto, você pode usar outros códigos oferecidos pela PLACAR para aproveitar diferentes casas. Como funciona o bônus da Stake? Basta se cadastrar usando os dos links do nosso guia e digitar o código afiliado Stake PLAVIP no momento do registro. Promoções como pagamento antecipado na NFL, NBA e no futebol serão liberadas para você imediatamente.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.