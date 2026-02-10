Conteúdo
- 1 O que posso obter com o código PLAVIP da Stake em 2026?
- 2 Como usar o cupom na Stake?
- 3 Bônus de boas-vindas Stake
- 4 Outras promoções Stake
- 5 Perdi a chance de usar o código afiliado Stake, e agora?
- 8 Vale a pena usar o código afiliado Stake PLAVIP em 2026?
- 9 Perguntas frequentes
O código afiliado Stake é PLAVIP. Use no cadastro para acessar promoções como Recompensa de Aniversário VIP e pagamento antecipado no futebol, na NBA e NFL. Além disso, este código está atualizado e válido em Fevereiro de 2026.
Neste guia, vamos mostrar para você como usar o código Stake hoje no ato do registro, destacar os recursos da casa de apostas e muito mais.
O que posso obter com o código PLAVIP da Stake em 2026?
O código afiliado Stake PLAVIP te permite participar de promoções fixas, como Recompensa de Aniversário VIP e pagamento antecipado no futebol e nas ligas americanas NBA e NFL.
Ao utilizar o código afiliado, você terá uma oportunidade extra de aproveitar ofertas temporárias, tanto em apostas esportivas como em cassino online. Confira abaixo a nossa tabela com as melhores opções:
|Promoção Stake
|Código afiliado Stake
|Como funciona
|Recompensa de Aniversário VIP
|
PLAVIP
|Ofertas exclusivas para aniversariantes
|Pagamento antecipado Futebol
|
PLAVIP
|Receba seus ganhos antecipados se o seu time liderar por 2 gols
|Pagamento antecipado NBA
|
PLAVIP
|Ganhe antecipadamente se seu time abrir 20 pontos de vantagem
|Pagamento Antecipado NFL
|
PLAVIP
|Aposta vencedora quando o seu time estiver ganhando por 17 pontos ou mais
Recompensa de Aniversário VIP
Os jogadores VIP da Stake podem receber uma recompensa especial no dia do aniversário. A Stake não divulga publicamente o valor ou tipo de prêmio, mas os detalhes são enviados diretamente por e-mail para cada jogador elegível.
Para receber, é preciso atender aos critérios abaixo:
- Ser aniversariante no dia
- Fazer parte do programa de Jogadores VIP
- Possuir uma conta verificada e ativa
- Ter um e-mail verificado
- Permitir as comunicações de marketing
No dia do aniversário, a Stake envia um e-mail com os detalhes da recompensa. Basta ficar de olho na caixa de entrada para não perder a oferta.
Pagamento antecipado Futebol
Nas principais competições de futebol, os apostadores poderão receber seus ganhos antecipados nos mercados 1X2 de qualquer partida.
Basta que o time em que você apostou lidere o placar por 2 ou mais gols de vantagem para o palpite ser considerado vencedor.
A oferta, entretanto, está limitada a uma ativação por dia. Além disso, só serão elegíveis as apostas de R$10, ou mais em campeonatos como:
- Brasileirão Série A, B, C e D
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Campeonatos Estaduais
- Liga dos Campeões
- Copa Libertadores
- Copa Sul-Americana
Pagamento antecipado NBA
Para os fãs da NBA, a promoção de ganhos antecipados será válida para qualquer mercado de Vencedor. Com apostas mínimas de R$10, você pode receber os ganhos do seu palpite antes do apito final se seu time liderar com 20 pontos de diferença.
Entretanto, se fizer o cash out ou cancelar a aposta antes do fim do jogo, a promoção será invalidada.
Pagamento Antecipado NFL
A Stake oferece pagamento antecipado na NFL para apostas no mercado Resultado da Partida no pré-jogo. Se o time que você apostou estiver liderando por 17 pontos ou mais em qualquer momento da partida, sua seleção já é considerada vencedora.
A aposta mínima é de R$10 e a oferta está limitada a um reembolso por cliente por dia. Vale lembrar que se você fizer cash out ou cancelar a aposta antes do fim da partida, não recebe o pagamento antecipado.
Como usar o cupom na Stake?
Usar o código Stake no cadastro é bem simples. A Stake é confiável e, além disso, tem um site intuitivo e você precisa de apenas 1 minuto para se registrar.
Abaixo, fizemos um passo a passo para você:
- Acesse o site por meio de um dos links disponíveis neste guia
- Clique em Registrar
- Preencha seu e-mail, data de nascimento e CPF
- Insira seus dados pessoais e o seu telefone
- Crie um nome de usuário e senha
- Digite o código afiliado Stake PLAVIP
- Aceita os Termos e Condições e clique em Criar uma conta para finalizar
Bônus de boas-vindas Stake
Desde novembro de 2024, com a entrada em vigor da Lei nº 14.790, as plataformas legalizadas no Brasil estão proibidas de oferecer bônus de boas-vindas.
Dessa forma, um código bônus Stake para novos jogadores está indisponível por tempo indeterminado.
No entanto, a ausência desse tipo de bônus não torna a Stake menos interessante. Pelo contrário: a casa de apostas se destaca por seus ótimos diferenciais, como odds atrativas, mercados em diversos esportes e os melhores jogos de cassino online.
Outras promoções Stake
Ao usar o código afiliado Stake PLAVIP você garante a oportunidade de participar de várias promoções.
Abaixo, nossa equipe selecionou as melhores para você:
Sexta de NBA
Toda sexta-feira tem o NBA Super Boost da Stake. Você encontra odds aumentadas nos mercados especiais de todos os jogos da rodada e pode apostar com mais vantagens em estatísticas que vão além do resultado final.
O boost varia de 30% a 40% nas odds e é válido apenas para jogos de sexta-feira. Para participar, basta acessar o jogo da NBA, entrar na aba Multiplicador de Odds, procurar os mercados da NBA Super Boost e fazer sua aposta com odds aumentadas.
Corrida do Multiplicador
A Stake seleciona 4 jogos para você disputar o ranking dos maiores multiplicadores. Os jogos são Sweet Bonanza 1000, Sugar Rush 1000, Donny and Danny e Fortune Tiger.
Para participar, você precisa ativar o cupom CORRIDADOMULTIPLICADOR. A aposta mínima é de R$ 0,60 e os prêmios são distribuídos entre os 50 primeiros colocados.
|Colocação
|Prêmio
|1º Lugar
|R$3.000
|2º Lugar
|R$1.800
|3º Lugar
|R$1.200
|4º Lugar
|R$900
|5º Lugar
|R$600
|6 – 10 Lugares
|R$300
|11 – 20 Lugares
|R$185
|21 – 50 Lugares
|R$60
Perdi a chance de usar o código afiliado Stake, e agora?
Sem problemas! Abaixo, nós temos algumas dicas que irão ajudá-lo a não perder nenhuma promoção da Stake.
Já está cadastrado na Stake
Caso você já tenha se cadastrado na plataforma, não será possível usar o cupom Stake para desbloquear novas ofertas e promoções.
Ainda bem que na Placar existem diversos códigos para você aproveitar os benefícios de outras casas de apostas. Confira:
Código código afiliado usado em outra promoção
Se o seu código afiliado Stake não funcionou, é provável que ele já tenha sido usado em outra oferta. Esse tipo de promoção não é cumulativo.
Por isso, vale a pena conferir os termos e condições da casa de apostas para entender quando é possível combinar diferentes ofertas.
Lembrando que a Stake traz cotações especiais para quem deseja apostar em confrontos de competições internacionais. Por isso, é importante verificar sempre se há promoções exclusivas para esses torneios.
Vale a pena usar o código afiliado Stake PLAVIP em 2026?
Sim, vale a pena usar o código afiliado Stake PLAVIP no cadastro. Ele te permite aproveitar as ofertas exclusivas na plataforma e participar de promoções como a Recompensa de Aniversário.
Sem falar que a Stake oferece uma plataforma completa com cassino, apostas esportivas em diversas modalidades e até bingo. E o Clube VIP demonstra que a operadora está dedicada em fornecer um serviço de qualidade para todos os tipos de jogadores.
Além disso, ao ativar as comunicações por e-mail, você tem a chance de receber um Stake código de recompensa exclusivo sempre que surgir a oportunidade.
Perguntas frequentes
Abaixo, você encontra as respostas para as dúvidas mais comuns sobre o código afiliado Stake.
Qual é o código promocional da Stake para 2026?
O código afiliado Stake é PLAVIP para 2026 e deve ser usado no momento do cadastro.
O código Stake pode ser usado em mais de uma promoção?
Ao usar o código afiliado Stake, você desbloqueia ofertas como pagamento antecipado e Sexta de NBA. No entanto, é importante ler as regras de cada promoção para não perder nenhuma vantagem.
Como colocar o código Stake?
Acesse o site da Stake por meio de um dos links desse guia e clique em Registrar. Preencha suas informações pessoais, seu telefone e insira o código afiliado PLAVIP no campo indicado. Aceite os Termos e Condições e finalize o cadastro clicando em Criar uma conta.
Não usei o código Stake no cadastro, e agora?
Se você não usou o código Stake PLAVIP no cadastro, não tem como adicionar depois. O campo de código afiliado só aparece durante o registro e não pode ser alterado após a conclusão. No entanto, você pode usar outros códigos oferecidos pela PLACAR para aproveitar diferentes casas.
Como funciona o bônus da Stake?
Basta se cadastrar usando os dos links do nosso guia e digitar o código afiliado Stake PLAVIP no momento do registro. Promoções como pagamento antecipado na NFL, NBA e no futebol serão liberadas para você imediatamente.
Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.
Publicitário e apaixonado por futebol, Pedro está imerso no universo das apostas esportivas desde 2021. Na Placar, seu objetivo é não só apresentar as melhores opções para apostar, mas também fornecer dicas para quem deseja mandar seus palpites com responsabilidade.