O Cruzeiro é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cabuloso superou o São Paulo neste domingo, 25, justamente na data que marca o aniversário do clube rival, vencendo por 2 a 1 dentro do estádio do Pacaembu. Com o título, a equipe mineira se torna bicampeã da Copinha e quebra um jejum de 19 anos.
Quem imaginou que o jogo poderia ser mais lento e estudado, por ser uma final, se enganou. As duas equipes se equilibraram, mas tiveram uma postura ofensiva e agressiva, sempre em busca da vitória.
Até por isso, quem brilhou mesmo foram os goleiros Lamounier, do Cruzeiro, e João Pedro, do São Paulo. Ainda assim, não conseguiram manter o marcador zerado. O Cabuloso conseguiu ter um volume acima do rival e, aos 11 minutos, William aproveitou o escanteio para abrir a conta.
A equipe mineira teve chances de ampliar ainda no primeiro tempo, mas desperdiçou. Nos instantes finais, a pressão tricolor foi grande. Após alguns milagres de Lamounier, no último lance antes do apito final, Isac aproveitou a chance na sobra do cruzamento e deixou tudo igual.
No segundo tempo, com a final em aberto, o São Paulo conseguiu ter a posse de bola, mas se viu em dificuldades de finalizar. Tudo mudou aos 28 minutos, quando Gustavinho chutou de longe e marcou um golaço para o Cruzeiro: a bola ainda tocou na trave antes de entrar.
Logo na sequência do gol, no entanto, o Tricolor ainda teve um pênalti anulado pelo VAR. O São Paulo não conseguiu superar a marcação celeste no final e, jogando contra o cronômetro, viu o Cruzeiro ser campeão.