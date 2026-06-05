O jogador holandês Noa Lang, colega de Memphis Depay na seleção holandesa, gerou grande repercussão entre os torcedores do Corinthians. Ele apareceu em uma foto vestindo a camisa do clube brasileiro, imagem compartilhada no Instagram de Depay.

Atualmente, Noa Lang pertence ao Napoli, da Itália, mas está emprestado ao Galatasaray, da Turquia. O empréstimo, iniciado em janeiro de 2026, tem previsão de término em junho de 2026. Após este período, o ponta-esquerda deve retornar ao clube italiano.

Repercussão nas Redes Sociais

A imagem de Lang com a camisa corintiana provocou uma série de comentários nas redes sociais. Muitos torcedores do Corinthians manifestaram o desejo de ver o jogador no clube, com frases como “Só vem pro coringão. Aceito facilllllllllll”. Houve também menções bem-humoradas sobre Memphis Depay atuando como “diretor de futebol” e especulações sobre a viabilidade de uma contratação, considerando a situação financeira do clube.