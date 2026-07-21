A novela de renovação de Memphis Depay com Corinthians descongelou após meses. Segundo o Ge, o atacante holandês aceitou uma redução salarial e outros termos propostos pelo clube, e as conversas avançaram.

Ao longo deste ano, as partes trocaram propostas e contrapropostas, mas não chegaram em um consenso. Agora, Memphis tem apenas 10 dias de contrato com o Timão.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

O holandês vem treinando com os profissionais e quer continuar a sua carreira no clube. O Corinthians deseja a sua permanência em meio a uma janela que deve ser contida, por ter três transfer bans ativos, que impedem o clube de inscrever novos jogadores.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

A data limite para o Corinthians formalizar a renovação com Memphis é o dia 31 de julho, data do fim do contrato do jogador. Caso isso não ocorra, os transfer bans impedirão o clube de registrar o novo contrato e Memphis não poderá atuar até que as punições caiam.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google